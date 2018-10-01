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Снаряды для M1A2 Abrams будут выпускать в Санкт-Петербурге. Правда, в США

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Министерство обороны Соединенных Штатов заключило с компанией General Dynamics Ordnance & Tactical Systems контракт на поставку учебных боеприпасов M1002 калибра 120 мм для танков M1A2 Abrams. Стоимость контракта 20 млн. долларов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на портал upi.com.

Снаряды для M1A2 Abrams будут выпускать в Санкт-Петербурге. Правда, в США


Работы по контракту должны быть завершены к июню 2020 года, производство будет вестись на предприятии компании, расположенном в г. Санкт-Петербург в штате Флорида США.


Учебный снаряд М1002 применяется для проведения практических стрельб при обучении танковых экипажей танков M1A2 Abrams. Он имеет абсолютно такие же характеристики по баллистике, времени полета и дальности, как и боевой M830A1. М1002 представляет собой трассирующий многоцелевой боеприпас, имитирующий боевой. Максимальная дальность стрельбы снарядом М1002 составляет более 8 км.

Боевой снаряд M830A1 входит в арсенал танков M1A1 и M1A2 и предназначен для борьбы с пехотой, ПТРК и противотанковой артиллерией, полевыми укреплениями, легкой бронетехникой, с бортовых и кормовых проекций танками, а также боевыми вертолетами для чего получил головной неконтактный взрыватель. Для повышения начальной скорости и повышения вероятности поражения цели снаряд сконструирован подкалиберным.

Длина - 983 мм; Масса выстрела - 22,7 кг; Маркировка снаряда - черный с желтой маркировкой; Начальная скорость - 1 410 м/сек
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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17 комментариев
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  1. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 13:34
    +17
    Внести интригу в заголовке .,.стиль желтой прессы¡
    1. Не либероид Русский
      Не либероид Русский Сегодня, 13:35
      +1
      с языка снял ))
    2. HAM
      HAM Сегодня, 13:36
      +2
      совесть совсем журналюги потеряли...
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 13:46
        -1
        Снаряды для M1A2 Abrams будут выпускать в Санкт-Петербурге. Правда в США
        ..."гособоронзаказ"...я "падсталом"... \ ВО-жги !laughing .\ ( а чё не в Москве ...Айдахо...? )
    3. НасРать
      НасРать Сегодня, 13:42
      +3
      Цитата: О. Бендер
      .,.стиль желтой прессы¡


      теперь это стиль ВО ! wink
      1. Jolly oldster sailor
        Jolly oldster sailor Сегодня, 13:57
        0
        При чём здесь ВО? laughing Русским по белому-Снаряды для M1A2 Abrams будут выпускать в Санкт-Петербурге. Правда, в США!!!Читаем внимательнее!!!Дети,блин-нас обманули!В США ещё и Москва есть... laughing laughing laughing Ржунимагу.. laughingДень удался-не зря зашел,хорошим настроением обеспечен laughing laughing laughing
        1. андрей юрьевич
          андрей юрьевич Сегодня, 14:07
          -3
          Цитата: Jolly oldster sailor
          0
          При чём здесь ВО? Русским по белому-Снаряды для M1A2 Abrams будут выпускать в Санкт-Петербурге. Правда, в США!!!Читаем внимательнее!!!

          "спид-инфо"читаете ? тут как бы,серьёзная информация должна быть,статус обязывает.
          1. Jolly oldster sailor
            Jolly oldster sailor Сегодня, 14:12
            0
            Всё читаю.С чувством юмора если у кого здесь проблемы,то это не лечится. winkКоллеги уморили-В Санкт-Петербурге будут снаряды для НАТОвцев делать!!! am am Тятя,тятя, наши сети притащили и далее по тексту laughing laughingПожелания такие-читаем внимательнее,и ..
  2. Корсар0304
    Корсар0304 Сегодня, 13:35
    +7
    Фу-у-у... До чего опустились.. До заголовков "желтой прессы", до "заманухи"... Лишь бы кликнули на заголовочек, а там хоть трава не расти.
    Ну вот почему бы сразу не написать "г. Санкт-Петербург в штате Флорида США."?? Все было бы понятно - американцы делают снаряды для своей армии и возможно от прочтения осталось что-то полезное и позитивное.
    А сейчас - банальный и пошлый кидок. 100% открывших статью кликнули в полном недоумении - с какого перепуга наш город Петра решил производить снаряды для заклятого "партнера"?!
    Ф-у-у-у...
    1. Black Sniper
      Black Sniper Сегодня, 13:54
      +1
      Я тоже по началу повёлся, подумав что наши С ДУБА РУХНУЛИ laughing хотя знал про американского тёзку. hi
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 14:11
        -1
        Цитата: Black Sniper
        +1
        Я тоже по началу повёлся, подумав что наши С ДУБА РУХНУЛИ

        сейчас не мудрено... с ума сойдёшь с "внешней"...не знаешь чего ждать... request
  3. Sly
    Sly Сегодня, 13:36
    +2
    Атличный статей!
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 13:48
      -1
      Цитата: Sly
      Атличный статей!

      и "абаронка" вроде при деле.. wassat рад за Питерцев...с работой !"
  4. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:42
    +1
    Снаряды для M1A2 Abrams будут выпускать в Санкт-Петербурге, в США


    И делать их будут Том Сойер и Гекльберри Финн laughing
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 13:53
      -1
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Снаряды для M1A2 Abrams будут выпускать в Санкт-Петербурге, в США


      И делать их будут Том Сойер и Гекльберри Финн laughing
      там был
      Сент-Питерсберг...увы...вы-мимо... winked(я просто книжки читал когда то бумажные...простите...)
  5. GibSoN
    GibSoN Сегодня, 13:42
    +1
    Заголовок огонь!
  6. AlexG83
    AlexG83 Сегодня, 14:53
    0
    Такой город в США что-ли есть? oO