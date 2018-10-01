Снаряды для M1A2 Abrams будут выпускать в Санкт-Петербурге. Правда, в США

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило с компанией General Dynamics Ordnance & Tactical Systems контракт на поставку учебных боеприпасов M1002 калибра 120 мм для танков M1A2 Abrams. Стоимость контракта 20 млн. долларов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на портал upi.com.Работы по контракту должны быть завершены к июню 2020 года, производство будет вестись на предприятии компании, расположенном в г. Санкт-Петербург в штате Флорида США.Учебный снаряд М1002 применяется для проведения практических стрельб при обучении танковых экипажей танков M1A2 Abrams. Он имеет абсолютно такие же характеристики по баллистике, времени полета и дальности, как и боевой M830A1. М1002 представляет собой трассирующий многоцелевой боеприпас, имитирующий боевой. Максимальная дальность стрельбы снарядом М1002 составляет более 8 км.Боевой снаряд M830A1 входит в арсенал танков M1A1 и M1A2 и предназначен для борьбы с пехотой, ПТРК и противотанковой артиллерией, полевыми укреплениями, легкой бронетехникой, с бортовых и кормовых проекций танками, а также боевыми вертолетами для чего получил головной неконтактный взрыватель. Для повышения начальной скорости и повышения вероятности поражения цели снаряд сконструирован подкалиберным.Длина - 983 мм; Масса выстрела - 22,7 кг; Маркировка снаряда - черный с желтой маркировкой; Начальная скорость - 1 410 м/сек