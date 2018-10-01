Новое обострение на Донбассе. Бронетехника ВСУ вошла в Золотое

Мы приносим искренние соболезнования родственникам погибших героев. Со всей ответственностью заявляем, что действия украинской стороны в преддверии встречи трёхсторонней контактной группы носят бесчеловечный характер и свидетельствуют об их безнаказанности. Призываем международные организации проявить принципиальность и зафиксировать данные преступления в отношении жителей Донбасса.

Ситуация на Донбассе свелась к наибольшему числу жертв за последние несколько месяцев. Обострения военного конфликта фактически вдоль всей линии соприкосновения сторон не заметить попросту нельзя. Только за минувшие сутки обстрелу подверглось рекордное за последнее время число населённых пунктов на территории ДНР – пятнадцать. Украинские силовики применяли гранатомёты, миномёты, вооружения бронетехники, включая БТР и БМП.Представители 72-й омб ВСУ обстреливали населённые пункта Доломитное, Зайцево, посёлок шахты Гагарина.92-я, 28-я и 56-я бригады ВСУ вели огонь по Каштановому, Ясиноватой, Александровке, Старомихайловке, Крутой Балке и другим населённым пунктам.36-я бригада поливала огнём Азовское направление: Безыменное, Коминтерново, Ленинское и др. В общей сложности только на этом направлении украинские силовики выпустили свыше 90 мин и 8 танковых снарядов. Также применялись ЗУ и крупнокалиберные пулемёты.В Коминтерново в результате обстрелов погибли двое военнослужащих армии Донецкой народной республики.Из заявления командования ВС ДНР:С украинской стороны погиб один военнослужащий, ещё один получил ранение. Оперативный штаб ДНР заявляет, что гибель и ранение военнослужащих ВСУ связаны не с огнём ВС ДНР, а с тем, что «они напоролись на свою же мину».Не менее тревожные сводки приходят из Луганской народной республики. Командование Народной милиции ЛНР сообщает о том, что ВСУ вновь предприняли попытку продвижения вперёд. В населённом пункте Золотое украинские войска заняли несколько домовладений, разместив во дворах военную технику, включая БТР. Техника принадлежит 14-й бригаде ВСУ. Кроме того, бронетехника и военные автомобили украинской армии размещены на территории школы в районе населённого пункта Станица Луганская.Напомним, что ранее были достигнуты договорённости о так называемом "школьном перемирии".