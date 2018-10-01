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В Ростехе уточнили сроки принятия на вооружение «Бронебойщика»

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Государственные испытания ракеты воздушного базирования «Бронебойщик» практически завершены, в этом году будет решаться вопрос о принятии ее на вооружение, передает Интерфакс сообщение гендиректора концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Александра Кочкина.



По словам Кочкина, полетные испытания завершены, в настоящее время идет документальное оформление. Окончательное решение о принятии ракеты на вооружение ожидается уже в этом году.


Если решение будет положительным, то опытная партия «Бронебойщика» поступит в войска в следующем году. Затем заказчик (Минобороны РФ) примет окончательное решение о закупке, сказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что новейшая ракета С-8ОФП «Бронебойщик» предназначена для использования с самолетов и вертолетов (Су-24/25, МиГ-29, Ми-28 и других). Предназначена для поражения легкой бронетехники и надводных кораблей на дистанции до 6 км. Ее особенность в том, что она в зависимости от задачи может взрываться при ударе о преграду, перед ней или за преградой.

С-8ОФП должны дополнить семейство неуправляемых ракет С-8. Новый боеприпас имеет те же калибр (80 мм) и конфигурацию, однако его мощность превосходит мощность предшественника в 5-6 раз.

Испытательные пуски «Бронебойщика» проводились с вертолета Ми-35М.

Использованы фотографии:
пресс-служба АО "НПК "Техмаш"
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10 комментариев
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:00
    -6
    Опять неуправляемая? recourse Стрельба "в упор" с неопределенной вероятностью попадания...
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 14:12
      +4
      6 км - это "в упор" laughing А "неопределенная вероятность попадания" только если руки кривые. Для движущейся мишени есть управляемые, а тратить ПТУР на копеечный блиндаж или технику на приколе - либо непрофессионализм, либо идиотизм.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 14:49
        0
        Блиндаж- сооружение уж никак не копеечное. Тем более - техника на приколе. В эти цели надо попадать аккуратно - одной ракетой. А не пачкой НУРов.
        Ударный вертолет - очень дорогая и очень уязвимая боевая машина. И оснащать его неточным дешевым оружием неразумно.
    2. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:12
      +2
      Опять неуправляемая?

      Это просто Facepalm fool
      А надо было повесить турбоплазменный дезинтегратор?))
    3. Корсар0304
      Корсар0304 Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: voyaka uh
      Стрельба "в упор" с неопределенной вероятностью попадания...


      Новый боеприпас имеет те же калибр (80 мм) и конфигурацию, однако его мощность превосходит мощность предшественника в 5-6 раз.

      Вероятно величину попадания компенсирует величина поражения.
    4. bober1982
      bober1982 Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: voyaka uh
      Стрельба "в упор" с неопределенной вероятностью попадания...

      Вы,зациклились на управляемых бомбах, этими ракетами наносятся удары залпом,как правило по площадным целям.
      Была мотострелковая рота на марше - и, нет роты на марше.
  2. Комментарий был удален.
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 14:10
      -1
      Гыы , плюс только за рекорд комментов по занимаемому месту , Хотел приколоться и процитировать , но это было б совсем извращением ..
  3. Yrec
    Yrec Сегодня, 14:13
    0
    В 5-6 раз больше мощность при том же размере!!!!? Это как? Идём по стопам британских учёных с их новыми законами физики?
    1. MKPU-115
      MKPU-115 Сегодня, 14:29
      +1
      Цитата: Yrec
      В 5-6 раз больше мощность при том же размере!!!!? Это как? Идём по стопам британских учёных с их новыми законами физики?

      Например новое ВВ + улучшенный детонатор
  4. keeper03
    keeper03 Сегодня, 14:18
    +1
    Не плохо бы посмотреть на неё в деле ! hi А так, новости конечно же отличные ! yes