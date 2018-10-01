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В Сербии начались совместные с Россией учения авиации "Барс-2018"

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В Сербии начались совместные российско-сербские летно-тактические учения "БАРС-2018", в ходе которых совместные экипажи отработают различные учебно-боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В Сербии начались совместные с Россией учения авиации "Барс-2018"


Согласно сообщению Минобороны, в ходе учений под названием "Защита воздушного пространства Сербии, поиск и эвакуация экипажей, терпящих бедствие", совместные экипажи двух стран отработают различные упражнения, среди которых: перехват воздушных целей, воздушный бой, выполнение фигур сложного и высшего пилотажа, отработка тактического удара по наземным целям, а также задачи поисково-спасательного обеспечения. Экипажи будут участвовать на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 из состава Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.


Перед началом учений российские летчики прошли обучение авиационной терминологии и фразеологии ведения радиообмена на сербском языке. Учения, начавшиеся сегодня, 1 октября, продлятся 5 дней и закончатся 5 октября.

Российско-сербские учения "Барс" (Братство авиаторов России и Сербии) являются ежегодными и проводятся поочередно на территории двух стран. В 2017 году учения проходили на территории Липецкой области также в октябре месяце.

"Барс-2018" привлекает к себе особое внимание в связи с инцидентом в пограничном районе у ГЭС, относящейся к сербской энергосистеме. Напомним, что на территорию, прилегающую к ГЭС, на днях вошёл косовский спецназ. В связи с инцидентом президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Yrec
    Yrec Сегодня, 14:15
    +2
    Будут учить сербов применять недавно купленный МиГ-29.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 14:20
      +3
      Цитата: Yrec
      0
      Будут учить сербов применять недавно купленный МиГ-29.

      Восстанавливать утраченные древние сакральные знания. lol
      Они их не покупали кстати, а получили в порядке военной помощи.
    2. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 14:20
      +3
      Цитата: Yrec
      Будут учить сербов применять недавно купленный МиГ-29.

      Скорее потому , что на своей военной технике мы туда попасть не сможем никоим мирным образом . А 29-й сербы и сами освоили , в т.ч. и на нашей территории ..
    3. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 14:20
      +1
      Цитата: Yrec
      В Сербии начались совместные с Россией учения авиации "Барс-2018"

      вопрос в другом,(у меня) не "сольём " ли Сербию,опять...а чо? возражения приветствуются...
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 14:33
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Yrec
        В Сербии начались совместные с Россией учения авиации "Барс-2018"

        вопрос в другом,(у меня) не "сольём " ли Сербию,опять...а чо? возражения приветствуются...

        Политически помочь попытаемся , а военно - технически не сможем , ибо Сербия окружена странами НАТО , а с вступлением туда Черногории сербы ещё и выход к морю потеряли . Разве что ЧВК и добровольцы через белградский аэропорт рейсами из третьих стран ...
      2. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 14:39
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        не "сольём " ли Сербию,опять...а чо?

        А мы здесь причём? Они заявку на вступление в Евросоюз подали, вот пускай ЕС их и сливает.
        К тому же, они там в таком кольце "друзей", что если "чо", то ничем мы им не поможем. А усилить их в военном плане их можно лишь на столько, на сколько тянет их экономика.
  2. Корсар0304
    Корсар0304 Сегодня, 14:23
    +3
    В свете недавней встречи президентов обоих государств - вполне себе логично. И вообще - тренироваться, учиться и обмениваться опытом - всегда полезно.