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Поставка «Пищалей» и «Ратников» будет увеличена

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Предприятия Ростеха приступили к поставкам российским силовым ведомствам радиоэлектронных ружей «Пищаль» и многофункциональных комплексов «Ратник», предназначенных для борьбы с беспилотниками, передает РИА Новости сообщение генерального директора компании Сергея Чемезова.



По его словам, спрос на эти высокоэффективные изделия очень высок, поэтому корпорация планирует увеличить поставки, начатые в текущем году.


Он сообщил, что производство «Пищалей» и «Ратников» успешно освоено двумя предприятиями компании, которые уже с января 2019 года готовы перейти к их массовым поставкам.

Ранее представитель корпорации рассказал агентству, что ружье «Пищаль» прошло испытания в реальных боевых условиях, показав отличные результаты.

Напомним радиоэлектронное ружье «Пищаль» разработано инженерами концерна «Автоматика». Аппарат способен обнаружить беспилотник и заблокировать его связь и навигацию на всех возможных частотах. Вес ружья – 3 килограмма.

Как отмечал главный конструктор проекта Сергей Ширяев, эффект от воздействия излучением практически всегда одинаков: «беспилотники, грубо говоря, сходят с ума». Квадрокоптер, например, сначала зависает, потом сваливается в плоский штопор и падает, а БЛА самолетного типа начинает вдруг неконтролируемое снижение до тех пор, пока не сталкивается с землей.
Использованы фотографии:
Концерн "Ростех"/Антон Тушин
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16 комментариев
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  1. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 14:58
    +2
    Так глядишь скоро в каждом взводе появится штатный оператор такого ружьишка - беспилотников то только больше и больше ..
  2. Metlik
    Metlik Сегодня, 15:03
    0
    Путем несложных доработок бпла можно научить выходить из зоны действия такого оружия. Перехват управления, либо повреждение электроники лазером вероятно более перспективный путь противодействия.
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 15:10
      0
      Согласен, заложат в программу управления такой элемент, как при отсутствии связи и сигналов спутника возвращаться в район запуска с помощью инерциальной системы навигации, а там глядишь и сигнал появится и связь заработает!
      1. Корсар0304
        Корсар0304 Сегодня, 15:16
        +2
        Цитата: neri73-r
        а там глядишь и сигнал появится и связь заработает!

        Бесконечное соревнование меча и щита )))
        И на возврат тоже что-нибудь когда-нибудь придумают.
      2. IvanT
        IvanT Сегодня, 15:18
        +3
        Так задание не будет выполнено
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 15:15
      +4
      Это самый дешевый способ нарушить работу беспилотников, плюс еще и мобильный. Да и сомневаюсь я в несложности доработок. Как минимум:
      * На БЛА надо ставить сканер излучения.
      * Защиту мозгов или приемопередатчика от удара тоже ставить надо
      * Еще и мозги в него какие-никакие впихивать, чтоб прописать маневр уклонения
      Что автоматом выводит БЛА из разряда ДЕШЕВЫХ средств борьбы с противником в какие-нить Рапторы, стоящие как самолет.
      Да и сам "выход из зоны дейстьвия прибора" называется - ПВО свою задачу выполнило - атака отбита fellow
      1. zed042
        zed042 Сегодня, 15:24
        0
        СВЧ уже тестируют
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:06
    +3
    Помню сколько воплей было, из каждого утюга завывали, когда янки аналог "Пищали" сочинили))
    А наши тихо, мирно сделали и теперь поставляют. Без шума и пыли)
  4. Корсар0304
    Корсар0304 Сегодня, 15:15
    +1
    И в народные массы. А то этих летающих шпионов оснащенных камерами все больше и больше.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:21
      0
      Воздушки хватит
  5. Троль
    Троль Сегодня, 15:22
    +2
    походу на моем квадре вчера пищаль испытали :(
  6. Sadko88
    Sadko88 Сегодня, 15:30
    +1
    Я бы приравнял его как минимум к огнестрелу. А лучше вообще исключить продажи гражданским. Не дай Бог попадёт в руки к преступникам и террористам. БЛА бывают как у СМИ, так и МЧС и полиции это во первых. А это в основном аппараты китайской DJI, массово закупавшиеся не так давно. Во вторых кто мешает гасить системы видеонаблюдения объектов, и вообще всё что не устойчиво к помехам. Тот же умный дом свихнёться.
  7. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 15:53
    0
    Надо наверное еще такую "Пищаль" на лафете ( транспорте) сделать, назвать "Единорогом" ( по аналогу пушек времен Ивана Третьего и Грозного), соответственно увеличить размер и мощность и попробовать приземлить крупный ударный БПЛА...
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:07
      +1
      Быстрее у персонала мозги закипят, там уже другой подход нужен.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:19
        +1
        И шапка из фольги не поможет wassat
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:18
    0
    Я бы одну из пищалей распилил. Люблю посмотреть что внутри чтобы знать как работает.