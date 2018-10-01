Поставка «Пищалей» и «Ратников» будет увеличена
Предприятия Ростеха приступили к поставкам российским силовым ведомствам радиоэлектронных ружей «Пищаль» и многофункциональных комплексов «Ратник», предназначенных для борьбы с беспилотниками, передает РИА Новости сообщение генерального директора компании Сергея Чемезова.
По его словам, спрос на эти высокоэффективные изделия очень высок, поэтому корпорация планирует увеличить поставки, начатые в текущем году.
Он сообщил, что производство «Пищалей» и «Ратников» успешно освоено двумя предприятиями компании, которые уже с января 2019 года готовы перейти к их массовым поставкам.
Ранее представитель корпорации рассказал агентству, что ружье «Пищаль» прошло испытания в реальных боевых условиях, показав отличные результаты.
Напомним радиоэлектронное ружье «Пищаль» разработано инженерами концерна «Автоматика». Аппарат способен обнаружить беспилотник и заблокировать его связь и навигацию на всех возможных частотах. Вес ружья – 3 килограмма.
Как отмечал главный конструктор проекта Сергей Ширяев, эффект от воздействия излучением практически всегда одинаков: «беспилотники, грубо говоря, сходят с ума». Квадрокоптер, например, сначала зависает, потом сваливается в плоский штопор и падает, а БЛА самолетного типа начинает вдруг неконтролируемое снижение до тех пор, пока не сталкивается с землей.
По его словам, спрос на эти высокоэффективные изделия очень высок, поэтому корпорация планирует увеличить поставки, начатые в текущем году.
Он сообщил, что производство «Пищалей» и «Ратников» успешно освоено двумя предприятиями компании, которые уже с января 2019 года готовы перейти к их массовым поставкам.
Ранее представитель корпорации рассказал агентству, что ружье «Пищаль» прошло испытания в реальных боевых условиях, показав отличные результаты.
Напомним радиоэлектронное ружье «Пищаль» разработано инженерами концерна «Автоматика». Аппарат способен обнаружить беспилотник и заблокировать его связь и навигацию на всех возможных частотах. Вес ружья – 3 килограмма.
Как отмечал главный конструктор проекта Сергей Ширяев, эффект от воздействия излучением практически всегда одинаков: «беспилотники, грубо говоря, сходят с ума». Квадрокоптер, например, сначала зависает, потом сваливается в плоский штопор и падает, а БЛА самолетного типа начинает вдруг неконтролируемое снижение до тех пор, пока не сталкивается с землей.
- Использованы фотографии:
- Концерн "Ростех"/Антон Тушин
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