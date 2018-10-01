В Москве задержали экс-депутата Украины. За нападение на посольство РФ

В Москве задержали экс-депутата Верховной Рады и министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который заочно обвиняется в нападении на посольство России в Киеве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.Согласно опубликованной информации, гражданин Украины Николай Рудьковский был задержан еще в пятницу на Новой Басманной улице в Москве сотрудниками полиции. Рудьковский находился в федеральном розыске по обвинению в преступлении по ч. 2 ст. 360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).Необходимо напомнить, что в июне 2014 года, Рудьковский принимал участие в нападении на российское посольство в Киеве. Причастность экс-депутата Верховной Рады к нападению была установлена в ходе совместных следственно-оперативных действий сотрудниками ФСБ и МВД России, после чего Рудьковскому было предъявлено заочное обвинение. Согласно санкций статьи, по которой обвиняется экс-депутат, ему грозит до 10 лет лишения свободы.В украинском МИД пока никак не прокомментировали данное задержание, заявив, что пока проверяют информацию.