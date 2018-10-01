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В Москве задержали экс-депутата Украины. За нападение на посольство РФ

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В Москве задержали экс-депутата Верховной Рады и министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который заочно обвиняется в нападении на посольство России в Киеве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

В Москве задержали экс-депутата Украины. За нападение на посольство РФ


Согласно опубликованной информации, гражданин Украины Николай Рудьковский был задержан еще в пятницу на Новой Басманной улице в Москве сотрудниками полиции. Рудьковский находился в федеральном розыске по обвинению в преступлении по ч. 2 ст. 360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).


Необходимо напомнить, что в июне 2014 года, Рудьковский принимал участие в нападении на российское посольство в Киеве. Причастность экс-депутата Верховной Рады к нападению была установлена в ходе совместных следственно-оперативных действий сотрудниками ФСБ и МВД России, после чего Рудьковскому было предъявлено заочное обвинение. Согласно санкций статьи, по которой обвиняется экс-депутат, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В украинском МИД пока никак не прокомментировали данное задержание, заявив, что пока проверяют информацию.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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58 комментариев
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  1. BAI
    BAI Сегодня, 15:10
    +28
    Рудьковский находился в федеральном розыске по обвинению в преступлении по ч. 2 ст. 360 УК РФ

    И как он приехал в Москву? И сколько еще настоящих украинских диверсантов находится в Москве, которые не находятся в Федеральном розыске? Что это за розыск такой, когда из границы проходной двор устроили?
    1. Jolly oldster sailor
      Jolly oldster sailor Сегодня, 15:16
      +9
      И сколько еще настоящих украинских диверсантов находится в Москве, которые не находятся в Федеральном розыске?
      А вот это уже вопрос......Ну,вроде справляются наши....Но,если честно,тревожно...
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 15:33
        +2
        Дещицу еще нужно отловить...
        1. Балу
          Балу Сегодня, 15:42
          +5
          Цитата: Тралл
          Дещицу еще нужно отловить...

          и съесть laughing
    2. bogart047
      bogart047 Сегодня, 15:20
      +4
      какие проблемы-то? Въехал и арестовали. На границе, видимо, не принято)
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:24
        +11
        Всё-же он не дурик ! Посмотрел на худеющую Надьку в сизо и подумал: ну его на фиг эту чушкарскую тюрягу, отсижу ка я в бутырке на нарах. Опять же..... может получится ФриРудяк будет замутить...... по удо по беременности освободят..... wassat .
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 15:33
          +4
          А вообще сюрр какой-то laughing ... министр транспорта бросает булыжники. Не удивлюсь если дерьмом машины облил министро по культуре wassat
      2. uav80
        uav80 Сегодня, 15:56
        +2
        Через братьев белорусов, что тут сложного...
    3. kjhg
      kjhg Сегодня, 15:20
      +15
      Хочется услышать новость о том, что в Москву для проведения судебных действий по обвинению в геноциде русского народа и преступлениях против человечности доставлены бывшие руководители Украины Турчинов, Аваков, Яценюк, Порошенко, Кличко и еще несколько тысяч бывших чиновников, депутатов и участников Гражданской войны на Донбассе. Судебные заседания будут проводится открыто по форме Нюрнбергского трибунала. В виду особой тяжести содеянных преступлений отменяется мораторий на смертную казнь.
      1. novobranets
        novobranets Сегодня, 16:28
        +4
        Цитата: kjhg
        В виду особой тяжести содеянных преступлений отменяется мораторий на смертную казнь.

        Ну, Кличко еще может и откосить по дурке wassat . В России всегда юродивых и калек жалели.
        1. kjhg
          kjhg Сегодня, 16:40
          +1
          Цитата: novobranets
          Кличко еще может и откосить по дурке

          Это да-а, вопрос о не полной вменяемости Кличко сомнений не вызывает smile
    4. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 15:21
      +1
      Цитата: BAI
      И как он приехал в Москву? И сколько еще настоящих украинских диверсантов находится в Москве, которые не находятся в Федеральном розыске? Что это за розыск такой, когда из границы проходной двор устроили?

      Господи, какой же вы наивный человек!
    5. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 15:29
      +5
      Цитата: BAI
      И как он приехал в Москву?

      Через Беларуссию. Мог конечно и через Чонгар, в Крым но там надо или через Крымский мост ехать, или через новый Симферопольский аэропорт вылетать- а истиных свидомых просто об упоминании об этих местах корёжит.как нечистого от святой воды. В Россию из 404 поезда запрещают, да и там погранцы наши стоят, самолёты не летают. Поэтому остаётся только один вариант- через нашего союзника Беларусь.
      1. Sewer Krainiy
        Sewer Krainiy Сегодня, 15:48
        +2
        Насколько знаю, да и в СМИ было, база данных погранслужбы России и Беларуси на невъездных единая. Уже были вопли "змагаров", когда бандерлога, которому был запрещен въезд в Россию, этапировали из Белоруссии.
        1. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 16:44
          0
          Цитата: Sewer Krainiy
          Насколько знаю, да и в СМИ было, база данных погранслужбы России и Беларуси на невъездных единая. Уже были вопли "змагаров", когда бандерлога, которому был запрещен въезд в Россию, этапировали из Белоруссии.

          Да в нашем союзном государстве много чего единого, типа лосося из Белоруссии...
    6. x.andvlad
      x.andvlad Сегодня, 15:49
      +1
      Цитата: BAI
      И как он приехал в Москву?

      Вопрос, конечно, интересный. Уже не в первый раз просыпаем таких "жирных" лещей у себя дома. Такое впечатление, что кто то саботирует действия по федеральному розыску, или имеет место элементарная несогласованность в действиях государственных служб.
      Но, хорошо, что вообще поймали этого типа. Большие мальчики должны отвечать за свои поступки.
      Цитата: x.andvlad
      Что это за розыск такой, когда из границы проходной двор устроили?

      В отличие от их границы, к сожалению. Их погранцы, согласно полученным инструкциям не дремлют, и мурыжат нормальных людей как хотят, даже если те едут на похороны.
    7. artak
      artak Сегодня, 16:12
      +4
      Меня интересует один момент во всех этих задержаниях украинцев в России - почему они прут в Россию,если знают,что их запросто могут засадить в тюрьму.Чего они потеряли в этой столь нелюбимой ими России??Я просто не понимаю логику украинцев.Это то же самое,
    8. антивирус
      антивирус Сегодня, 16:28
      0
      ужас. кровая гебня до мирных дворников дотянулась уже.
      кто чистить туалеты будет? а смартфоны продавать? и флаеры раздавать
      куда катится Россия?
  2. Балу
    Балу Сегодня, 15:11
    +1
    С сала бесятся бандерлоги.

    А не рано задержали? Кто его знает с какой миссией он шлялся по Москве. angry
  3. Виктория-В
    Виктория-В Сегодня, 15:11
    +3
    Засудить его на 11 лет !
    1. Балу
      Балу Сегодня, 15:43
      +1
      Цитата: Виктория-В
      Засудить его на 11 лет !

      По законам ЛДНР и на территории ЛДНР.
      1. KVashentcev
        KVashentcev Сегодня, 16:07
        0
        Преступление против Российского посольства! При чем тут ЛДНР? Отбывать наказание можно и туда :)
      2. Терский
        Терский Сегодня, 16:33
        0
        Цитата: Балу
        По законам ЛДНР и на территории ЛДНР.

        Для подобных там приговор один - по законам военного времени am
    2. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Виктория-В
      Засудить его на 11 лет !

      По этой статье больше десятки не дают.
  4. Виктория-В
    Виктория-В Сегодня, 15:12
    +1
    Нет,лучше на 12.
    1. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 15:21
      +3
      Цитата: Виктория-В
      Засудить его на 11 лет !

      Цитата: Виктория-В
      Нет,лучше на 12.

      Да продолжайте чаво уж ...
    2. novobranets
      novobranets Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: Виктория-В
      Нет,лучше на 12.

      Итак 12 лет раз. Активнее, господа, активнее. Кто больше?
  5. Gladius
    Gladius Сегодня, 15:13
    0
    Я так и не понял, где здесь он атакует посольство. Я увидел, как какие-то ненормальные бабуины его облили зелёнкой, обругали и вытолкали восвояси.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 16:02
      +3
      Цитата: Gladius
      Я так и не понял, где здесь он атакует посольство. Я увидел, как какие-то ненормальные бабуины его облили зелёнкой, обругали и вытолкали восвояси.

      Судя по комментариям, мы с вами только вдвоём это и видели. Явно кинул булыжник под нажимом толпы и хапнув свою порцию зелёнки исчез из поля зрения особо обезбашенных патрыотив в балаклавах, которые его в Москву и посылали. Вообще складывается впечатление, что создана легенда, которая стала формальным поводом для того, что бы принять человека как надо для правильной беседы, дабы по ту сторону границы его никто бы не обвинил в том, что он по пригласительному билету въехал на Лубянку просто попить чайку.
    2. Антарес
      Антарес Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: Gladius
      Я так и не понял, где здесь он атакует посольство. Я увидел, как какие-то ненормальные бабуины его облили зелёнкой, обругали и вытолкали восвояси.

      дык он кинул камень! Неясно куда, может в сторону посольства-а может и Верховной Рады.Звук слабый-толпа поддерживает--Давай давай, он там еще выбирал чтобы никого не задеть, вероятнее в сторону кинул. В общем "злостный нарушитель". СК шутить не любит" Вон Яценюку нашли "прошлое" в Чечне. Этому пришьют "Организованное нападение с огнестрельным"
      о этому видео нельзя засудить-там он куда угодно кинул тот камень. Максимум административный, и то недоказуемая. Интересно нападающих на украинские посольства/консульства и центры так же СК засудил?
      В Фемиду РФ и Украины не верю давно. Захотят любого засудят. Причем в Украине может полегче даже...
      1. Терский
        Терский Сегодня, 16:50
        0
        Цитата: Антарес
        Интересно нападающих на украинские посольства/консульства и центры так же СК засудил?

        Судит суд, у СК другие функции yes
        Цитата: Антарес
        В Фемиду РФ и Украины не верю давно. Захотят любого засудят. Причем в Украине может полегче даже...

        laughing ......Повеселили...
    3. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Gladius
      0
      Я так и не понял, где здесь он атакует посольство. Я увидел, как какие-то ненормальные бабуины его облили зелёнкой, обругали и вытолкали восвояси.

      Я другое не понял - чё он, изначально, туда вообще припёрся? По крайней мере точно не посольство грудью защищать.
      То что его подельники обидели, к делу не относится я щетаю.
  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:14
    +3
    Дали пройти контроль, отследили контакты по пути следования. Работают парни... ))
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:20
    +1
    НОВИЧОК! Надо проверить?
    1. IGOR GORDEEV
      IGOR GORDEEV Сегодня, 15:31
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      НОВИЧОК! Надо проверить?

      Нет, тут газ Дурачек:)
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:21
    +1
    Больше приятных новостей! wink Ещё с сотню свидомых взять за жабры и на нары ! Пусть поймут , что наказание неизбежно! am
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 15:24
    +2
    "Эйййййй, ты где???? ау-ау-ау!!!!"
    "Кого ты ищешь?"
    "Да, здравый смысл потерялся!"
  10. Корсар0304
    Корсар0304 Сегодня, 15:28
    +2
    Николай Рудьковский был задержан еще в пятницу на Новой Басманной улице в Москве сотрудниками полиции.

    На кой он вообще поперся в столь ненавидимую ему Россию? Да еще зная что находится в федеральном розыске. Странные люди, с головой явно не дружат.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 15:49
      0
      Там половина таких. Громко крикнуть Крым - это Украина, а потом покорно ехать на север работать на «агрессора».
      1. Антарес
        Антарес Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: NKT
        Там половина таких. Громко крикнуть Крым - это Украина, а потом покорно ехать на север работать на «агрессора».

        у него $124 млн в заначке да и доля в ТЭК Украины...просто партнеры с российской стороны решили прикольнуться
        1. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 17:14
          0
          Цитата: Антарес
          .просто партнеры с российской стороны решили прикольнуться

          Теперь братва в СИЗО приколется.
  11. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 15:35
    +2
    Ещё один гидный заробитчанин приехал отожраться в российской тюрьме...
  12. Jerk
    Jerk Сегодня, 15:39
    +1
    Пошьет годик тапочки в Мордовию, потом отправим его взад в Кукуев, вместо Савченко. Шитье тапочек, как показал эксперимент, весьма целительно влияет на сотрясенный скачками моск laughing
    1. Балу
      Балу Сегодня, 15:45
      +1
      Цитата: Jerk
      Пошьет годик тапочки в Мордовию, потом отправим его взад в Кукуев, вместо Савченко.

      Возражаю, раз он гражданин Украины, вот пусть и отбывает срок на стройках окопов и фортификационных сооружений ЛДНР на территории Украины.
  13. NKT
    NKT Сегодня, 15:42
    0
    Сейчас бандеровцы будут орать про нового политического заключенного
  14. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 15:46
    0
    Ну что же, ждём эпический бой за медиапространство между голодающим Сенцовым и задержанным экс-министром. smile
  15. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 15:49
    0
    Вот вопрос, если он в Федеральном розыске, то как пересек границу? И вообще что делал укродепутат-националист во враждебной России? Или бизнес у него?
    1. Антарес
      Антарес Сегодня, 16:35
      0
      Цитата: Alexey-74
      Или бизнес у него?

      топливный бизнес Украины и РФ. Друзья партнеры позвали.
      В статье следовало бы поместить- что он никакой не националист! Он бывший регионал, со связями в РФ и Украины, что у него доля в ТЭК Украины и совместный бизнес с российскими партнерами...
      везде деньги, а люди даже не знают и верят что только националисты, "бандеровцы" ..
      Да я даже рад буду если его посадят, только не надо ему шить политику и делать националистом..при его то деньгах и прошлом...
      Кто то хочет что то у него в РФ отжать...СК тут как тут.
  16. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 15:53
    +2
    Вот новость, лучше бы ее не было. Произвела бы впечатление новость- при попытке пересечения государственной границы задержан такой-то такой не хороший человек. А то в столице, читать противно... Поневоле станешь в оппозицию нынешним управленцам. Россия отстойник для уродов? Противно.
  17. Vladimir
    Vladimir Сегодня, 16:03
    0
    А может это его предвыборный план.
  18. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 16:09
    0
    Ну, хоть иногда, "Бог не фраер..."!
  19. sgazeev
    sgazeev Сегодня, 16:27
    0
    На ловца и зверь бежит.В Басманном суде даже усилий не прилагали. hi
  20. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 16:35
    0
    4 года назад одна особа, вечный кандидат в президенты, призывала шарахнуть по РФ атомной бомбой. И что? её тоже задержат?
    Бывший социалист Рудьковский мало похож на "нациков". И некому он не нужен как "обменный фонд".То ли дело какой-нибудь "парубий" или "пастор".
  21. К-50
    К-50 Сегодня, 16:45
    0
    экс-депутату грозит до 10 лет лишения свободы.

    Только не грозитесь, а действительно посадите.
    Уркобандеры должны знать - наказание неминуемо!!!
    Только тогда они будут "базар шлифовать" и последствия своих действий осознавать.
    Пока же они шизеют от безнаказанности, типа Фашингтон прикроет. angry
  22. Timtam
    Timtam Сегодня, 17:00
    0
    гражданин Украины Николай Рудьковский был задержан еще в пятницу на Новой Басманной улице в Москве сотрудниками полиции.
    За пывом за ночным приехал.
  23. Андрей Никульников
    Андрей Никульников Сегодня, 17:03
    0
    Попросили кинуть камень- он и кинул, в конце концов отправили в Москву- он и поехал. Своих мозгов ну ваааще нет! Именно про таких Лавров и сказал: "Дебилы б...ть!".
  24. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 17:09
    0
    Что же они падлы бандеровские, тут в Москве ,как у себя на окраине разгуливают ...На заработки приехал ?
  25. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 17:16
    0
    а погранслужба фсб не в курсе штоли кого в розыск объявили и пускает всех кряду?