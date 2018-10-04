Рассказы об оружии. Танк Т-35. Самый бесполезный в мире?







Выкрашенный в белый цвет Т-35, а сзади Т-34 на улицах Москвы.

Источник: Максим Коломиец, Михаил Свирин. Тяжелый танк Т-35. Сухопутный дредноут Красной Армии.

Ну вот, благодаря Музею военной техники в Верхней Пышме дошла очередь и до Т-35. Действительно, с одной стороны, машина эпохальная и примечательная, неравнодушным не оставит никого, оказавшегося рядом. С другой стороны, не будучи даже специалистом, понимаешь, что это чудовище если и способно, то не на многое.Оказавшись рядом с этим монстром, примерно такие чувства я поймал. Это было еще в Кубинке. Там Т-35 вообще задвинут в угол, его даже не обойти. Но можно просто сфотографироваться. Что я, собственно, и сделал.Ну и получил пакет эмоций бесплатно. Танк действительно впечатляет размерами.И вот вторая встреча с Т-35, пусть не на 100% соответствующим истории, зато – ходовым. Вообще в музее в Верхней Пышме этот Т-35 именуется «ходовым макетом». То есть внешне соответствует, а внутри — нет. Зато на ходу. Может принимать участие в парадах, что, собственно, и было основной задачей этого танка.Дальше у нас (как обычно, впрочем) – детектив! И ответ на вопрос: «А с чего бы оно вообще?»Для начала – плюем на сказку о советской склонности к гигантомании. Не было ее в середине 20-х годов, хотите верьте, хотите – нет. Не с чего было гигантоманить. Ибо не было в молодой Стране Советов ничего. Ни заводов современных, ни кадров.Особенно не хватало инженеров. Те, что были, далеко не все успели в эмиграцию смыться, а те, что остались… Ну успели некоторые об этом пожалеть. Но проблемы это не меняет.Единственное, чего у страны хватало – это амбиций. И желания реализовать если не все, то почти все.Естественно, советские «специалисты» во все глаза смотрели в Европу. И это вполне оправданно, учитывая, что от царя-батюшки нам танков не перепало ни одного по причине полного их отсутствия.А созданием многобашенных чудищ занимались в то время почти все. Мода была такая, общемировая, так что было откуда взяться такой тенденции. То, что не все смогли реализовать — это другой вопрос.В танковых классификациях практически всех крупных стран того времени существовали тяжелые танки, задачей которых был прорыв сильно укрепленных оборонительных линий противника. Подобные машины должны были иметь мощную защиту (в идеале противоснарядную) и мощное вооружение, они должны были непосредственно сопровождать пехоту во время атаки на вражеские позиции и методично подавлять огневые точки неприятеля.В конце 20-х годов РККА худо-бедно, но обзавелась своим легким танком. Мы о нем рассказывали, это Т-18 на базе «Рено».А вот с тяжелым танком надо было что-то делать. И кому-то.Разработка первого советского тяжелого танка тесно связана с именем немецкого конструктора Эдварда Гротте. Кто-то называет его талантливым, лично я думаю, что он был даже гениален. И, как все гении, был немного того… на грани с потерей реальности.Но тем не менее, в начале 1930 года Гротте с группой инженеров засел за создание танка. Вроде бы среднего, но… Мы знаем этот шедевр как ТГ-1 или просто «танк Гротте».Однако, несмотря на многие реально интересные технические решения, использованные при создании ТГ-1, он так и не был запущен в широкое производство.Не смогли. И Гротте тут, в принципе-то, и ни при чем. Его танк реально был сложен для нашей промышленности. И для бюджета, то есть перевожу: вышел очень сложным и очень дорогим.А потом случилось так, что расстроенного Гротте совсем уж понесло. И выразилось это в проекте тяжелого танка весом в 100 тонн, с количеством башен от 3-х до 5-ти.В общем, Гротте отправили обратно в Германию, где он продолжил также безуспешно плодить монстров, а наши инженеры, набравшиеся опыта у Гротте, приступили к созданию собственного тяжелого танка – Т-35.Для начала, как это было принято тогда, прокатились в Англию. Англичане показали собственное чудище, танк Independent, опытный образец которого был построен в 1929 году, но в серию не пошел.Насколько это оказало влияние на советских конструкторов, неизвестно, но наш Т-35 очень уж похож на британца.В 1931 году был создан прототип Т-35-1, который имел массу 42 тонны, был вооружен тремя орудиями (одним 76-мм и двумя 37-мм) и тремя пулеметами.Экипаж Т-35-1 состоял из десяти человек, машина имела двигатель (авиационный М-11) в 500 л. с., что позволял ей развивать скорость до 28 км/ч. Максимальная толщина брони достигала 40 мм, а запас хода равнялся 150 км.В 1933 году была сделана следующая модификация танка – Т-35-2, он даже успел поучаствовать в параде на Красной площади. Однако уже в этот момент конструкторы разрабатывали Т-35А – новый танк, который и пошел в серийное производство.Т-35А сильно отличался от прототипов, изменилась длина и форма корпуса, на танк были установлены башни другой конструкции и размеров, в ходовой тоже были изменения. По сути, это вообще был другой танк.В 1933 году Т-35А был принят на вооружение. Производство наладили на Харьковском паровозном заводе, по причине соответствующих размеров. В 1934 году Т-35 начал поступать в войска.Основные характеристики:Боевая масса, т: 54Экипаж, чел: 10Габариты, мм:Длина: 9720Ширина: 3200Высота: 3740Клиренс: 570Толщина брони, мм:передний наклонный лист: 70верхний наклонный лист: 20лобовой лист:20борта корпуса, подбашенная коробка: 25борт большой башни: 25крыша большой башни: 15борт средней башни: 20крыша средней башни: 10борт малой башни: 20крыша малой башни: 10Двигатель: М-11, 500 л.с.Максимальная скорость, км/ч:по шоссе: 28,9по проселку: 14Запас хода, км:по шоссе: 120по проселку: 80-90Емкость топливных баков, л: 910Преодолеваемые препятствия:подъём, град: 20вертикальная стенка, м: 1,2глубина брода, м: 1ров, м: 3,5ВооружениеПушка КТ-28, шт: 1Калибр, мм: 76,2Угол вертикального наведения, град: -5…+25Угол горизонтального наведения, град: 360Боекомплект, шт: 96Пушка 20К, шт: 2Калибр, мм: 45Угол вертикального наведения, град: -6…+22Угол горизонтального наведения, град: 94Боекомплект, шт: 226Пулемёт ДТ, шт: 5Калибр, мм: 7,62Боекомплект, шт: 10 080Всего было выпущено 59 единиц Т-35.Интересный нюанс в части экипажа. Вообще, думаю, будет уместно привести полный расклад по экипажу Т-35, потому что некоторые моменты всех повеселят.1. Командир машины. Старший лейтенант. Вообще, старлей в то время командовал танковой ротой, но тут почти все в норме. По количеству стволов и членов экипажа Т-35 до роты Т-26 не дотягивал самую малость.Сидел командир в главной башне и по совместительству с командованием танком и выдачей целеуказаний, заряжал вместе с радистом и стрелял из главного (76-мм) орудия.Вы бы хотели оказаться на его месте? Честно? Я – ни за какие коврижки.2. Заместитель командира танка. Лейтенант. Находился в башне №2 (передняя с 45-мм пушкой) вместе с пулеметчиком. Вел огонь из орудия, отвечал за все вооружение танка.3. Танковый техник. Воентехник 2 ранга. Управлял танком в движении, отвечал за техническое состояние машины.4. Механик-водитель. Старшина. Находился в башне №3 (передняя пулеметная). Вел огонь из пулемета, при необходимости заменял техника, так как являлся заместителем водителя танка.5. Командир главной башни. Помощник командира взвода (это должность или звание, короче, три треугольника в петлице). Вел огонь из 76-мм орудия отвечал за все вооружение главной башни.6. Командир башни №2. Командир отделения (два треугольника в петлице). Отвечал за вооружение башни, был заряжающим 45-мм пушки при заместителе командира танка.7. Командир башни №4 (задняя пушечная). Командир отделения. Вел огонь из 45-мм пушки, являлся заместителем командира главной башни.8. Младший механик-водитель. Командир отделения. Находился в башне №4, осуществлял функции заряжающего. В обязанности входил уход за моторно-трансмиссионной группой танка.9. Командир пулеметной башни №5 (задняя пулеметная). Командир отделения. Вел огонь из пулемета.10. Радист-телеграфист. Командир отделения. Находился в главной башне, занимался радиостанцией, в бою выполнял обязанности заряжающего 76-мм орудия.И у каждого танка было еще 2 члена экипажа, которые в бой не шли, но в экипаже находились.11. Старший механик-водитель. Помощник командира взвода. Обеспечивал уход за ходовой и трансмиссией. Заместитель механика-водителя.12. Моторист. Младший техник. Обслуживал двигатель.В целом интересная картина, правда? Рядовых в экипаже не было. Но с другой стороны, Т-35 из состава тяжелого танкового полка Резерва ВГК – это вам не полк танкеток. Расклады другие.Что можно добавить по самой машине.Главная башня Т-35 и башня танка Т-28 первых выпусков были идентичными по конструкции, а когда в дело пошли конические башни, разница заключалась в том, что у главной башни Т-35 не было шаровой штатной установки кормового пулемёта. В остальном – полная идентичность.Башня имела цилиндрическую форму и развитую кормовую нишу. В передней части на цапфах устанавливалось 76-миллиметровое орудие, справа от него размещался пулемёт. Для удобства экипажа башню оснащали подвесным полом.Конструкция средних башен идентична башням танка БТ-5, однако без кормовой ниши, чтобы не ниша не мешала повороту. Форма башен цилиндрическая, с двумя люками для доступа экипажа. 45-миллиметровая пушка и пулемёт, спаренный с ней, устанавливались в ее передней части.Малые пулемётные башни имели такую же конструкцию, как и пулемётные башни танка Т-28, однако, в отличие от них, были оснащены кольцевыми рымами, используемыми при демонтаже.Если посчитать, то Т-35 был вооружен как один средний танк Т-28 и два лёгких танка Т-26. Что уже приближалось в действительности к роте легких танков по массе залпа.Однако 4 легких танка обладали значительно большей маневренностью и скоростью. Это бесспорно, конечно.Но и тут будет гора нюансов. Да, конечно, первые Т-35 вполне соответствовали оперативно-техническим требованиям, которые предъявлялись к тяжёлым танкам в РККА того времени.Если серьезно, то огневая мощь Т-35 превосходила мощь любого танка мира. Пять пулемётов и три пушки обеспечивали круговой массированный огонь во всех направлениях одновременно, что давало определённые преимущества при борьбе с пехотой противника в глубине его обороны.Однако реально управлять такой (не побоюсь этого слова) структурой, командиру танка было нереально. Он, командир, просто не мог эффективно управлять огнем. Ведь кроме целеуказания он должен был еще указывать мехводу, куда ехать, стрелять из пушки и указывать всем остальным, куда вести огонь. Бред, конечно.О мехводе хочу сказать пару слов. Им реально надо было управлять, так как он ни черта не видел со своего места. Далеко выдвинутые вперед гусеницы просто перекрывали весь боковой обзор и мехвод мог смотреть только вперед, в весьма ограниченном секторе.Плюс танк прорыва со столь незначительной скоростью и никакой маневренностью – просто прекрасная мишень для противника. Хотя броня даже к 1941 году имела претензии на противоснарядную.Таким образом, Т-35 к 1941 году морально устарел, но с вооружения его не сняли. Реально «чемодан без ручки». Тяжелый, неудобный, а выбросить жаль. Все прекрасно понимали, что времена этого монстра закончились давно, но новые танки были еще на подходе, и решили, что Т-35 еще послужит.По состоянию на 22.05.1941 г., в Красной армии насчитывалось 48 танков Т-35, которые стояли на вооружении 67 и 68 танковых полков 34 танковой дивизии Киевского ОВО.Остальные были раскиданы по испытательным полигонам и учебным заведениям.Все Т-35, которые имелись в распоряжении 34-й танковой дивизии, находились в районе Равы-Русской к началу войны и были практически сразу же потеряны. При этом всего 7 машин потеряли непосредственно в боях, 6 были в ремонте на момент начала военных действий, а другие 35 вышли из строя из-за неисправностей, сломались во время марша и были уничтожены или брошены экипажами.Последнее применение двух Т-35 зафиксировано в битве под Москвой.Почему танк, который удостоился быть изображенным на медали «За отвагу» столь печально закончил свою карьеру?Все просто. Т-35 совершенно не был приспособлен изначально для двух вещей: для марша и боя.Интересно, что существует большое фотографий брошенных танков Т-35, которые сделали немцы — солдатам нравилось фотографироваться около «чуда враждебной техники».Воспоминаний о боевом применении Т-35 практически нет. Просто потому, что Т-35 до мест боев фактически не добрались.Но есть и документальные свидетельства. И приведены они в книге Коломийца и Свирина о тяжелом танке Т-35. Авторам посчастливилось найти человека, встретившего войну именно на Т-35 и записать его воспоминания. Гвардии старший лейтенант Василий Викентьевич Сазонов поведал следующее:«Ночью 22 июня танки нашей 34-й дивизии вывели по тревоге из Садовой Вишни. Это точно. Но вышли не все, несколько машин осталось в ремонте. У них, помнится, мы забрали патроны, возимый ЗИП и пошли на Перемышль. Не доходя примерно с полпути, повернули нас на Восток, а 23-го опять кинули на Запад, а там — Львов.Первые два дня шли медленно. Метались из стороны в сторону и все кого-то ждали — то отставших и заблудившихся, то сломавшихся и ставших на ремонт. Но числа 25-го вышел приказ: "отставших не ждать", так как мы нигде не успевали сосредоточиться вовремя. Ну и сразу пошли быстрее, и терять начали танки свои. Все шутили, что воевать нечем будет. До немца доедем, а танки все в ремонте. Так и вышло.В первый день бросили, как говорили, штук двадцать танков на дорогах. Ремонтники должны были их чинить, но это было благое пожелание. У них ничего толком не было, даже тягачей. А много ли начинишь на "полуторке" с ящиком гаечных ключей и пайкой медью? Сомневаюсь.На другой день ни один исправленный танк нас так и не догнал, а кинули мы еще с десяток. Ну, а к концу третьего дня "пятибашенных осталось всего ничего.Наш последний бой был глупым. Сперва стреляли из главных башен через речку по какому-то хутору за Ситно, а потом с остатками пехоты атаковали его.Участвовали в той атаке с полсотни Вань пехоцких, три "тридцать пятых" и четыре не то БТ, не то "двадцать шестых", уже не помню.Пехота, конечно, отстала сразу, как немецкие пули запели. Про свою артиллерию я совсем молчу. Та без снарядов и тракторов у нас застряла еще третьего дня как. Правда, танков немецких мы вообще там не видали, только слухи о них ходили — про "рейнметаллы" там, про "круппы" разные, один другого страшнее. Но в бою я немецких танков пока не видел, да и пехоты ихней вроде не много там было.Пошли мы в атаку на хутор, а по нас слева немецкая пушка огонь открыла. Я башню туда довернул — глядел, глядел, ничего не вижу! По башне — бумм! А из башни не высунешься. Пули, как горох обсыпают, да и нельзя в бою-то. У тебя главной башней шкуру с башки сорвет к шуту, а может и башку оторвет. Вот и гляжу себе в перископ — ничего не вижу, только окопы немецкие. А по нас опять: "Бум! Бум!!"Немецкие снарядики долбят через 5 секунд каждый, и уже не только в левый борт, но и в мою башню прилетают. Вот увидел вспышку. Ну и навел туда, открыл огонь — снарядов десять отправил. Кажется, попал, а может и нет. По нас опять долбят.Не дошли мы до хуторка метров с полсотни — гусеницу нам оборвало. Что делать? Покидать танк? Вроде ни к чему. Стреляем во все стороны из всего, что есть! А опять ничего не вижу. Стреляю в белый свет, пока снаряды есть. Наши уж уползли дальше. А нам стало еще хуже — долбят со всех сторон. Мотор заглох, пушку заклинило, главная башня не вертится. Тут показались немецкие солдаты. Бегут к танку с какими-то ящиками, а я по ним стрелять могу только с "нагана".Понял, что драпать пора. Выполз из башни, спрыгнул с высоты на дорогу. Хорошо, что пулемет ихний замолчал. Мой заряжающий за мной сиганул, ногу подвернул. Я его в яму придорожную стащил за собой. За нами моторист увязался. Стали отползать, тут наш танк и ахнул. Это немцы его толом рванули. А мы канавой отползли к реке.Потом к нам приблудились еще трое — экипаж Т-26. С ними мы и отошли обратно к Ситно, но своих там нашли только с десяток человек — остатки разных экипажей. Из "тридцать пятых" четверо и все из разных машин. Одного рванули, как и нас, один подорвался на мине, один сгорел сам. С ними из окружения мы и вышли спустя пять дней.Вот так закончилось для меня танковое сражение под Дубно. А больше я "тридцать пятых" в боях не видел. Считаю, что могли они нормально воевать в сорок первом. Танки могли. Танкисты — нет еще».Обращаю внимание на то, что все брошенные танки без пулеметов. Снимали, забирали патроны. Собирались воевать чем есть. В плане боевого духа в те дни все было в порядке.Собственно, вот и приговор многобашенной громоздкой схеме. Но, повторюсь, понимание изменений обстановки и необходимости новых танков уже было. И были КВ, которые реально пришли на замену Т-35.Т-35 просто не был боевой машиной. Да, участие в парадах под внимательными взглядами иностранных военных — это одно, война — совсем другое.Хотя был один "не такой" парад... 7 ноября 1941 года два танка Т-35 приняли участие в ТОМ параде. Правда, говорят, что на фронт не попали, а были отправлены в тыл. От греха подальше.Единственный снимок Т-35 в боевой обстановке. Говорят, что фото постановочное. Вполне возможно.И здесь же еще одно фото. Снимок Т-35, реально погибшего в бою. Редкость...Что можно еще сказать? Да ничего. Для того, чтобы судить, да еще не будучи судимым, рекомендую всем просто посмотреть назад. В 1917 году у нас не было танков вообще. Никаких. В 1933 на вооружение был принят Т-35.Применяем калькулятор? 16 лет. За 16 лет в условиях такой встряски, как революция, потери кадров, которые погибли или уехали за границу, на энтузиазме и жалких единичных заводах…И такое чудище. Т-35.Да, концепция устарела, да, машина была «не фонтан», но простите, она была. Разработанная отечественными конструкторами, собранная из своего металла, со своим двигателем и вооружением. Не купленная за золото. Своя.Так что если говорить о достижениях конструкторской мысли и промышленности, то 2 прототипа и 59 боевых танков – это, наверное, все-таки победа.Не стоит забывать, что после Т-35 были другие тяжелые танки. Которые помяли гусеницами половину Европы. Но начиналось тяжелое танкостроение именно с Т-35. Первый блин вышел комом? Возможно. Но – он имеет на это право.