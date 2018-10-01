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Американские конвертопланы Osprey добрались до Токио

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Командование американских сил в Японии в понедельник официально разместило конвертопланы CV-22 Osprey на базе Йокота (находится на территории столичной префектуры), передает ТАСС.



В настоящее время на базе находятся 5 конвертопланов.


По словам министра обороны Японии Ицунори Онодэра, предпринятые американцами меры «поспособствуют укреплению безопасности» как самого островного государства, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вместе с тем, Онодэра заверил местных жителей, что военное ведомство продолжит взаимодействие с американской стороной, чтобы обеспечить минимальное воздействие на население и гарантии недопущения инцидентов во время полетов.

Сообщается, что уведомление о размещение конвертопланов японские военные получили от американцев в августе месяце. Согласно документу, количество этих машин будет увеличиваться поэтапно – с 2024 году их число будет доведено до 10 единиц. Вместе с CV-22 Osprey на базу будут дополнительно переброшены в общей сложности 450 человек обслуживающего персонала.

В апреле 2018 года несколько конвертопланов в ходе учения уже пересекали административную границу Токио.

Это первый случай, когда CV-22 Osprey «подобрались» так близко к столичным городским кварталам. До этого они дислоцировались только в южной префектуре Окинава. Сейчас там в интересах морской пехоты США базируются 24 машины модификации MV-22.

Напомним, Osprey способны брать на борт до 32 человек и перевозить их на расстояние более 1600 км. Крейсерская скорость машины – около 440 км в час. Вооружение – пулемет и малокалиберная шестиствольная пушка.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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8 комментариев
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  1. Jolly oldster sailor
    Jolly oldster sailor Сегодня, 15:37
    0
    Обсуждали уже в 13 году.Конвертоплан-замечательная машина,нам бы такую.
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Обсуждали уже в 13 году.Конвертоплан-замечательная машина,нам бы такую.

      Ну да, только до того момента пока не рухнет на жилые кварталы японцев.
      1. Jolly oldster sailor
        Jolly oldster sailor Сегодня, 16:02
        +1
        Всё когда-то "рухает,ломается,взрывается" и т.д.,и т.п....И что,поперёк прогресса на рельсы ляжем...? wink
        1. Kuroneko
          Kuroneko Сегодня, 16:21
          0
          Цитата: Jolly oldster sailor
          И что,поперёк прогресса на рельсы ляжем...?

          А в чём вы видите прогресс? В использовании весьма ненадёжной техники ("Оспри" очень аварийны)?
  2. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 15:44
    0
    Хорошая мишень для наших ЗРК и ПЗРК. А самураи полностью потеряли идентичность, стали вассалами американцев, сделайте себе "сэппуку" (харакири в простонародье) и не мучайтесь.
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:49
    +2
    Сбагривают ниппонам свой неликвид. Откровенно неудачная машина, да и стоит больше 100 млн, сложна в управлении..
    Даже Маккейн, земля ему стекловатой, высказался.

    Сенатор Джон Маккейн:
    V-22 отлично смотрится… когда не простаивает в ремонте
    1. Jolly oldster sailor
      Jolly oldster sailor Сегодня, 15:55
      0
      Стоит дорого?Так хорошая вещь априори не может быть дешевой.Сложна в управлении?Это вообще смешной аргумент-медведей в цирке учат на велосипеде ездить... wink
  4. kplayer
    kplayer Сегодня, 17:17
    0
    CV-22 — модификация для поисково-спасательной службы ВВС США. В д.сл. кто кому что сбагривает? request