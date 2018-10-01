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Чем теперь Индию не устраивают французские Rafale?

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В индийских СМИ выражено недовольство тем, что первые самолёты из партии французских истребителей Rafale, которые предназначены для ВВС Индии, не будут продемонстрированы в начале будущего года на одном из авиасалонов в стране. Ранее было заявлено, что французские истребители с эмблемами ВВС Индии можно будет увидеть на выставке в Бангалоре «Aero India» в феврале 2019-го.



Теперь становится известно, что самолёты «Рафаль» запланировано поставить в Индию не ранее сентября следующего года. Напомним, что речь идёт о 36-ти истребителях французского производства, которые были законтрактованы индийской стороной после долгих переговоров.


Изначально ВВС Индии планировали приобретение более сотни таких самолётов, однако потом решили, что у французов будет достаточно купить и 36 истребителей на фоне переговоров с другими потенциальными поставщиками, среди которых значится и Российская Федерация.

Как известно, Нью-Дели никак не может решить вопрос с тем, в каком формате участвовать в программе FGFA – программе создания самолёта 5-го поколения. Некоторое время назад Индия объявила, что не собирается продолжать инвестировать в программу из-за «многочисленных несоответствий ранее заявленным параметрам». Однако после известий из РФ о работах по созданию двигателей второго этапа к Су-57 в Минобороны Индии заявили, что в программу могут вернуться «в любой момент».

Теперь слова критики посыпались в адрес французских производителей, которые не смогут передать Индии первую партию «Рафалей» в начале будущего года, как планировалось изначально. При этом во Франции пока эти претензии оставляют без комментариев.
Использованы фотографии:
Википедия
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17 комментариев
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  1. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 16:12
    +3
    Не так поешь,не так свистишь,индусы сами толком не знают что хотят,скорее всего и рыбку скушать и на лошадке прокатиться
    1. Chertt
      Chertt Сегодня, 16:31
      +2
      Все правильно говорите. Только один нюанс. Индия мировой лидер по импорту вооружения, и в ближайшие годы суммы будут только возрастать. Так что есть о чем подумать.
    2. Безликий
      Безликий Сегодня, 16:45
      +4
      С опаской бы к сделкам оружейным с французами относился бы на месте индусов... А то вдруг продавец "не увидит необходимых обстоятельств, позволяющих передать оплаченные самолеты покупателю". Самолеты называются "Рафаль" (фр. "Шквал"), но уж больно с "Мистралем" созвучно...
      1. AlexVas44
        AlexVas44 Сегодня, 17:06
        +1
        Цитата: Безликий
        ...но уж больно с "Мистралем" созвучно...

        И не только. Индия хорошо помнит и " Викрамадитью" ( Баку,Адмирал Горшков), тут и цены и сроки. Знай наших... laughing
        1. Удав КАА
          Удав КАА Сегодня, 17:27
          0
          Цитата: AlexVas44
          Индия хорошо помнит и " Викрамадитью" ( Баку,Адмирал Горшков), тут и цены и сроки.

          Не нужно было трижды в ходе выполнения контракта "хотелки" менять... А так любой каприз за ваши деньги! Вот только сроки от этого не сокращаются, а как вы понимаете, совсем наоборот! yes
  2. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 16:14
    0
    Из-за того что индусы вышли из проекта FGFA у нас и не будет массовых поставок Су-57 в войска, просто на это теперь нет денег.
  3. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:15
    +4
    Вся эта индусская хитропопость раздражает. В армии Индии такой винегрет, зато хотят еще и технологиями обзавестись.
    1. yehat
      yehat Сегодня, 16:49
      +4
      индусы красавчики - у них в войсках и су-30, и ф-16, и рафали, не хватает только торнадо с гриппеном и какого-нибудь китайского клона для полноты зоопарка. Комплектовать армию вменяемо торгаши не способны.
  4. Jerk
    Jerk Сегодня, 16:20
    +4
    Еще лет 20 повыкаблучиваются, потом их Пакистан тюрбанами закидает прям на аэродромах без самолетов. Весь мир уже утомили, хуже хохлов
  5. PAROOS
    PAROOS Сегодня, 16:22
    +4
    Эти ишаки стоя между двух копен сена сдохнут с голоду. Выбрать не смогут. Вообще то эта свистопляска с индийскими закупками вооружений не вызывает ничего кроме сарказма. Желание разодрать себе ср...к на несколько стульев кончится для них хреново.
  6. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 16:30
    0
    Да плясать и петь они не умеют а индусы уже пообещали их пляски в Бангалоре laughing шутка
    1. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 16:54
      0
      Им надо нового хореографа, который наконец определится с закупками вооружения
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:32
    0
    это радует . пригорюнились смуглые воины о северных поставщиках
    еще и американцы есть для проверки-тестирования всех неправильных закупок

    время покажет
  8. Тамек
    Тамек Сегодня, 17:03
    0
    Вот у них денег, могут себе позволить накупить разных современных самолётиков и погонять их между собой для сравнения. Не удивлюсь если ф35 и су57 закупят по десятку.
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 17:11
      0
      Мне кажется Вы об индусах слишком хорошо думаете судя по их разброду в вопросах закупки вооружений hi
      1. Тамек
        Тамек Сегодня, 17:24
        0
        Я хорошо думаю об их огромном военном бюджете, а не умению его тратить
  9. kplayer
    kplayer Сегодня, 17:11
    +4
    Ну, Рафали Рафалями, а на фото к статье зачем-то Тайфун... request