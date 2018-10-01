Чем теперь Индию не устраивают французские Rafale?

В индийских СМИ выражено недовольство тем, что первые самолёты из партии французских истребителей, которые предназначены для ВВС Индии, не будут продемонстрированы в начале будущего года на одном из авиасалонов в стране. Ранее было заявлено, что французские истребители с эмблемами ВВС Индии можно будет увидеть на выставке в Бангалоре «Aero India» в феврале 2019-го.Теперь становится известно, что самолёты «Рафаль» запланировано поставить в Индию не ранее сентября следующего года. Напомним, что речь идёт о 36-ти истребителях французского производства, которые были законтрактованы индийской стороной после долгих переговоров.Изначально ВВС Индии планировали приобретение более сотни таких самолётов, однако потом решили, что у французов будет достаточно купить и 36 истребителей на фоне переговоров с другими потенциальными поставщиками, среди которых значится и Российская Федерация.Как известно, Нью-Дели никак не может решить вопрос с тем, в каком формате участвовать в программе FGFA – программе создания самолёта 5-го поколения. Некоторое время назад Индия объявила, что не собирается продолжать инвестировать в программу из-за «многочисленных несоответствий ранее заявленным параметрам». Однако после известий из РФ о работах по созданию двигателей второго этапа к Су-57 в Минобороны Индии заявили, что в программу могут вернуться «в любой момент».Теперь слова критики посыпались в адрес французских производителей, которые не смогут передать Индии первую партию «Рафалей» в начале будущего года, как планировалось изначально. При этом во Франции пока эти претензии оставляют без комментариев.