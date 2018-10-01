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В войска поставляются бесшумные автоматы. Главком поведал

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Сухопутные войска (СВ) начали получать на вооружение модернизированные версии снайперских винтовок и бесшумных автоматов, передает Интерфакс сообщение главнокомандующего СВ Олега Салюкова.

В войска поставляются бесшумные автоматы. Главком поведал


Начиная с этого года в соединения и части начало поступать стрелковое оружие, разработанное в рамках ОКР «Ратник». Это – модернизированный пулемет Калашникова «Печенег» калибра 7,62 мм, специальная снайперская винтовка ВССМ (модернизированная версия бесшумного «Винтореза») и специальный автомат АСМ (модернизированная версия бесшумного автомата «Вал», 9 мм), а также крупнокалиберная винтовка АСВКМ (12,7 мм), рассказал Салюков.


Винтовка ВССМ и автомат АСМ предназначены для спецподразделений.

Также, по словам Салюкова, в скором времени в войска начнут поступать автоматы АК-12, АК-15 и АЕК-971, АЕК-973.

Все образцы автоматов рекомендованы к принятию на вооружение, при этом изделиями «Калашникова» будут вооружать военнослужащих сухопутных войск, а дегтяревскими образцами – разведчиков и спецназовцев, пояснил он.

Кроме того, в настоящее время идет модернизация парка беспилотных комплексов, а также создаются новые БЛА, способные не только вести разведку, но и решать ударные задачи.

Салюков отметил, что ударные БЛА будут особенно нужны войскам в тех случаях, когда применение других средств поражения значительно затруднено или менее эффективно.
Использованы фотографии:
http://spec-naz.org
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17 комментариев
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  1. kjhg
    kjhg Сегодня, 16:17
    +9
    Поступает модернизированная, а должна была поступать новейшая. Бояться признать, что ГПВ 2011-2020, в части оснащения сухопутных войск новым вооружением, провалена. Да и с кого спросить, если руководители, обещавшие поставить до 2020 года 2300 танков и другой техники на базе Арматы, уже сменили место работы. Такая же ситуация с Бумерангом, Курганцем, Коалицией и т.д. Т-72Б3 конечно неплохая машина, но никаких преимуществ перед противником он не дает. Вопрос его живучести при атаке Джавелином остается открытым даже с установкой модернизированной Арены.
    1. Jolly oldster sailor
      Jolly oldster sailor Сегодня, 16:23
      +3
      Больше позитива в соцсетях!Не провалена,а...А.......А провалена,что уж тут...
      1. Тибидох
        Тибидох Сегодня, 17:23
        0
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Больше позитива в соцсетях!Не провалена,а...А.......

        На этом мысль останавливается... laughing
    2. Alex_Rarog
      Alex_Rarog Сегодня, 16:24
      +2
      А что у нас что то новейшее прорывное появилось? из бесшумного? может лазерные? или плазменые?
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 16:47
        0
        Выхлоп например.
    3. Alexey-74
      Alexey-74 Сегодня, 16:25
      +2
      Да хватит вам об одном и том же. Вот хотим видеть новейшую технику и все...хотелка у нас очень большая! А куда девать действующую технику?
      1. Jolly oldster sailor
        Jolly oldster sailor Сегодня, 16:30
        +2
        На иголки,тёзк,где ей и место.21 век на дворе,а мы всё за трёхлинейку Мосинскую цепляемся...
        1. hohkn
          hohkn Сегодня, 16:54
          0
          Цитата: Jolly oldster sailor
          за трёхлинейку Мосинскую цепляемся...

          А чем трёхлинейка-то не угодила? В дополнение к существующим образцам вполне годится. Кое в чём не уступает дорогущим штучным изделиям.
          1. yehat
            yehat Сегодня, 17:19
            0
            ну баллистика у нее, как и у пулемета браунинга остается отличной
            но меня волнует другой вопрос - ВССМ стала куда более громоздкой и на мой взгляд, это уже оружие другой тактической ниши, почему вместо нее не поставляют что-то вроде "Выхлопа"? По-моему, из ВСС делать что-то похожее на обычную винтовку в корне не верно.
            Если и делать, то модульно, с возможностью максимального облегчения до уровня ВСС.
            Какую винтовку вы сами посоветовали бы вместо ВСС?
      2. kjhg
        kjhg Сегодня, 16:33
        +3
        Цитата: Alexey-74
        Да хватит вам об одном и том же

        Это с какого такого перепуга? Или вы считаете, что чиновники могут обещать стране все, что угодно, а отвечать за свои слова не должны? Даешь лозунг "никакой ответственности, все во имя пиара"?
        Цитата: Alexey-74
        Вот хотим видеть новейшую технику и все...хотелка у нас очень большая!

        Если вы забыли историю, то я напомню, это не хотелки, а вопрос выживания России.
        Цитата: Alexey-74
        А куда девать действующую технику?

        А куда ее всю жизнь девали? Продавали или поставляли дружественным странам третьего мира.
    4. Borik
      Borik Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: kjhg
      Поступает модернизированная, а должна была поступать новейшая. Бояться признать, что ГПВ 2011-2020, в части оснащения сухопутных войск новым вооружением, провалена. Да и с кого спросить, если руководители, обещавшие поставить до 2020 года 2300 танков и другой техники на базе Арматы, уже сменили место работы. Такая же ситуация с Бумерангом, Курганцем, Коалицией и т.д.

      Ну и что за паника. Ну не поступила новая техника сегодня поступит завтра. Обещанного три года ждут так нам не привыкать ждать.
    5. Jerk
      Jerk Сегодня, 16:41
      0
      С Джавелином по его ТТХ должно ПВО бороться. Я вообще сильно сомневаюсь, что реально примут где-то КАЗ, защищающий всю верхнюю полусферу - шибко он размеры башни увеличить должен.
      1. kjhg
        kjhg Сегодня, 16:48
        +1
        Цитата: Jerk
        С Джавелином по его ТТХ должно ПВО бороться.

        Это какими системами ПВО вы предлагаете сбивать маленькие ракеты, летящие на высоте 2-3м от земли?
        Цитата: Jerk
        Я вообще сильно сомневаюсь, что реально примут где-то КАЗ, защищающий верхнюю полусферу

        На Армате КАЗ Афганит защищает и верхнюю полусферу.
        1. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 17:16
          0
          Модернизированными Шилками.
    6. adma
      adma Сегодня, 16:49
      -1
      Цитата: kjhg
      а должна была поступать новейшая.

      А кто оплатит банкет? Можно конечно заняться демагогией, заявив что средства надо раскулачить у олигархов и мздоимцев, пересажать казнокрадов и взяточников - вот и пойдёт новая техника стройными рядами в войска. Но система в стране устроена так,что ни раскулачивать, ни сажать больше установленной нормы не будут. И взять средства можно только из бюджета. И тогда провалится социалка. Потому, что там взять проще всего. И наверное именно с неё и берут...
      По этому каждый пущенный в Сирии "Калибр" вызывает у меня, последнее время, двоякое чувство.
      Это моё, сугубо-личное мнение.
      1. kjhg
        kjhg Сегодня, 17:02
        +3
        Цитата: adma
        А кто оплатит банкет?

        Если вы забыли, я напомню, что в ГПВ 2011-2020 гг было все это рассчитано и записано. Только беда в том, что, как только приняли эту программу, менеджеры от разных предприятий ВПК сразу подняли цены на свою продукцию в несколько раз. Ничего личного, как говорится, только бизнес. Помните, как Сердюков в 2011-2012 гг отказывался втридорога покупать продукцию, которая еще вчера стоила в разы дешевле? Вопрос пришлось разруливать лично Путину. С приходом Шойгу проблема ценнообразования как то подозрительно быстро сошла на нет, вместе с вопросом поставки перспективной бронетехники request Одно советское старье пихают в армию под видом современного. Где 19 трлн рублей, Зин?
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 17:30
    0
    Цитата: kjhg
    летящие на высоте 2-3м от земли?

    ШО?!!!

    А какими сбивать - Сосна по такой цели должна работать, судя по ТТХ
    На Армате КАЗ Афганит защищает и верхнюю полусферу.

    Разве что, но там башня необитаемая