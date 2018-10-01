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Конец "энергоболокады" Крыма. Запущены первые блоки двух новых ТЭС

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В Крыму на полную мощь запущены первые блоки новых электростанций - "Таврической" в Симферополе и "Балаклавской" в Севастополе. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании в понедельник в Симферополе.

Конец "энергоболокады" Крыма. Запущены первые блоки двух новых ТЭС

Таврическая ТЭС в Симферополе


Как следует из заявления Черезова, первой ночью была запущена станция "Таврическая", ее первый блок уже работает на полную мощность. Утром был запущен первый блок на "Балаклавской" станции. На настоящий момент обе станции вырабатывают 500 МВт, кроме этого также ведется энергоснабжение полуострова по "энергомосту". Окончательный ввод первых блоков планируется закончить к концу месяца после проведения определенных работ. Общая мощность двух новых электростанций после полного введения в строй, будет составлять по 470 МВт каждая.


Ранее планировалось, что ввод первых блоков электростанций будет произведен в мае этого года, но в дальнейшем правительство приняло решение о переносе их на осень 2018 года. Таким образом, ввод в строй второй очереди электростанций, запланированных на октябрь-ноябрь этого года так же сдвигается вправо.

Необходимо добавить, что энергоблокада крымского полуострова началась в ноябре 2015 года, когда были подорваны опоры всех четырех ЛЭП, идущих с территории Украины. На полуострове был введен режим ЧС и графики аварийных отключений электричества. В последствии был протянут "энергомост" с Краснодарского края, исправивший, но не решающий окончательно проблему снабжения полуострова электричеством.
Использованы фотографии:
© minenergo.gov.ru
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18 комментариев
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  1. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 16:45
    0
    не понял сейчас 500 а после полного ввода 470 может опечатка?
    1. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 16:49
      +9
      Обе в сумме дают 500,а после 470 каждая
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 17:12
        +3
        Блин, а у кого то траур... машины грузовые пошли, теперь электростанции запустили... где то на Украине зарыдал главтатарин.. recourse
    2. Borik
      Borik Сегодня, 16:51
      +2
      Цитата: ВадимЖивов
      не понял сейчас 500 а после полного ввода 470 может опечатка?

      А повнимательней прочитать разве нельзя. в данный момент обе выдают 500, а потом каждая по....
      1. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Сегодня, 16:58
        0
        спасибо! ....А ПОТОМ ТО КАЖДАЯ ПО 470 или блоки разные или экономия....
    3. 123456789
      123456789 Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: ВадимЖивов
      На настоящий момент обе станции вырабатывают 500 МВт


      Общая мощность двух новых электростанций после полного введения в строй, будет составлять по 470 МВт каждая.
  2. Jolly oldster sailor
    Jolly oldster sailor Сегодня, 16:46
    +4
    Крым-наш!!!
  3. Svarog
    Svarog Сегодня, 16:47
    +1
    Хорошая новость, молодцы! А как решили вопрос с водоснабжением.. на сколько я знаю, фашисты воду перекрыли, а скважин явно не хватит..
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 16:53
      +1
      к сожалению, никак, с водой сложнее, с материка её не протянешь, а из скважин для сельского хозяйства мало
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 17:11
        +1
        Почему не потянешь - потянешь, правда трубопровод придётся километров 800 делать и создавать пруды накопители, по всему Крыму.
      2. SOF
        SOF Сегодня, 17:13
        +1
        Цитата: _Ugene_
        к сожалению, никак, с водой сложнее, с материка её не протянешь, а из скважин для сельского хозяйства мало

        ...Катар, к примеру, воду опресняет....было бы электричество....
    2. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 17:13
      0
      для опреснителей нужна электроэнергия... и много... на мангашлаке при СССР аж АЭС поставили... первый в мире на быстрых нейтронах...
    3. MIG00001
      MIG00001 Сегодня, 17:19
      0
      Значит делать подкоп
  4. Jerk
    Jerk Сегодня, 16:52
    +2
    А в Киеве - наоборот, то ли 2, то ли 3 за долги отключили, славаукраине laughing Мораль - коль не ушел бы Крым - сейчас бы точно без света сидел, их в Холопии с 1994, как оккупировали - так и гнобили по всякому
    1. AlStorm
      AlStorm Сегодня, 16:59
      +3
      Если бы Крым остался украинским, то сейчас он бы уже был ещё одним американским штатом.
      1. Троль
        Троль Сегодня, 17:06
        +3
        штатом нет конечно, но вот базой, скорее всено да.
  5. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 17:03
    +2
    Крым на колени вам не поставить ..Там еще водовод протянем !
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 17:14
      +1
      не нужен водовод... нужна электроэнергия для опреснителей... т.е. скорее всего АЭС...