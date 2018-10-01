Конец "энергоболокады" Крыма. Запущены первые блоки двух новых ТЭС

Таврическая ТЭС в Симферополе

В Крыму на полную мощь запущены первые блоки новых электростанций - "Таврической" в Симферополе и "Балаклавской" в Севастополе. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании в понедельник в Симферополе.Как следует из заявления Черезова, первой ночью была запущена станция "Таврическая", ее первый блок уже работает на полную мощность. Утром был запущен первый блок на "Балаклавской" станции. На настоящий момент обе станции вырабатывают 500 МВт, кроме этого также ведется энергоснабжение полуострова по "энергомосту". Окончательный ввод первых блоков планируется закончить к концу месяца после проведения определенных работ. Общая мощность двух новых электростанций после полного введения в строй, будет составлять по 470 МВт каждая.Ранее планировалось, что ввод первых блоков электростанций будет произведен в мае этого года, но в дальнейшем правительство приняло решение о переносе их на осень 2018 года. Таким образом, ввод в строй второй очереди электростанций, запланированных на октябрь-ноябрь этого года так же сдвигается вправо.Необходимо добавить, что энергоблокада крымского полуострова началась в ноябре 2015 года, когда были подорваны опоры всех четырех ЛЭП, идущих с территории Украины. На полуострове был введен режим ЧС и графики аварийных отключений электричества. В последствии был протянут "энергомост" с Краснодарского края, исправивший, но не решающий окончательно проблему снабжения полуострова электричеством.