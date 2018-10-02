Записки Колорадского Таракана. Катера и сало: в чём прикол?
Приветствую вас, уважаемые мои читатели и друзья! Долго думал, отвечать или не отвечать на некоторые вопросы, заданные мне в комментариях к прошлой статье. Вы же знаете, что у нас сегодня политикум напоминает скорпионов в цинке из-под патронов. Предвыборная грызня и поедание друг друга.
Поэтому я прекрасно понимаю, что среди читателей обязательно найдется "политически грамотный тип", который обвинит меня в поддержке кого-либо из той политической пены, что сегодня правит бал на Украине. Кому-то очень важно рассказать о моей ангажированности и предвзятости. А параллельно и о нечистоплотности.
Важно потому, что для какой-то части украинцев, в том числе и в России, записки являются какой-то частью информационного потока с их Родины. Да, информации через моё восприятие, но другой. Хорошей, плохой, непонятной, но другой. Не из телевизора...
И по сути, я не у Киселева хочу кусок сала отнять, а донести информацию до потребителя, пока этого не сделал Киселев. И спасти тем самым часть серого вещества, дабы оно в бурое не перешло. Вот.
Позволю себе процитировать парочку высказываний читателей о моих записках (авторские орфография и пунктуация сохранены):
"уважаемый таракан, из прошлого повествования я понял что:
вы за независимость украины, считаете себя укранцем (по национальности).
поэтому у меня к вам вопрос:
зачем вы пишите о своей стране гражданам другой страны? это очень странно...".
"В приличных государствпх люди ругают недостатки страны между собой и никогда в присутствии иностранцев".
Отвечаю по пунктам. Да, я за независимость Украины. Считал и считаю, что мы достойны жить на этой планете. Ровно так же, как и другие славянские народы. Но страна Украина и государство Украина, в том виде, который оно (государство) приобретает сегодня, это разные понятия. То государство, которое строится сегодня, мне глубоко противно.
Вы очень хитро сделали вставочку о национальности. С намеком, как я понял, на мою "русскость". Увы для вас, но таких, как я, на Украине большинство. Даже на Западной Украине. Вы просто забываете свою страну. У вас русские бывают более чем 150 национальностей. У нас поменьше, но тоже достаточно.
Теперь о моем воспитании. Я имею в виду вторую цитату. Неприлично поступаю, вынося проблемы в собственной стране на всеобщее обозрение?
Наверное, вы правы. Надо молча сносить все эксперименты над собой и бурчать, сидя на собственной кухне. Нужно терпеть! Когда-нибудь насильник или устанет, или станет импотентом. Тогда и заживем. Или он пойдет к соседу. Сосед-то пока думает, что с ним такого не произойдет. Ему же никто не сказал, что творится в соседней квартире. Ему никто не сказал, что я думал точно так же... Так, что ли?
Или второй вариант — народный герой? Типа глубоко мною уважаемого Олеся Бузины? Красиво выйти перед толпой питекантропов и мужественно погибнуть в надежде, что смертью своей поднимешь народ на борьбу? У нас много журналистов, гораздо талантливее Таракана, уже сидят или лежат. Вы их помните? Когда последний раз говорили о Бузине?
Когда-то в армии мой первый командир внушил мне мысль о правильном воспитании:
"Запомни раз и навсегда. Мне дохлые герои не нужны. Да и не узнает никто о твоем героизме. Погибнуть легко. Гранату в руку и под танк. Хочешь так? Тогда уходи в пехоту. Там война проще. Или пан, или пропал. Как повезет.
А у меня ты выполни задачу, которую тебе поставили, уйди от преследования, вернись в расположение и получи свой законный "втык". Один твой погибший боец перечеркивает все твои предыдущие командирские достижения. А одна победа — все твои "косяки" здесь. Только так и никак иначе.".
Всё. Взаимоотношения тараканьи сегодня больше не трогаем. Хотя, нужно ответить другу.
Евгений (Литий 17), с книгой у меня проблемы. Понятно, что на Украине такое издание не выйдет. По крайней мере, в обозримом будущем (увы). Иногда все же у меня мысли об этом возникают. После прочтения комментариев читателей, недавно присоединившихся к нашему сообществу. Будет день — будет пища. Но пока планов нет...
Неделя у нас была... Как обычно, интересная. Начну, пожалуй, со знаменитого "А нас за что?" Обидный, если честно, анекдот. Но ведь правильный!
Я кстати, недавно был на концерте. Симфонический оркестр. Чудо, а не музыка. Но запомнился концерт одним диалогом из-за спины. Ведущая концерта: "Николо Паганини. Каприс №24". Голос сзади: "Дожили. Они даже капризы свои нумеруют..." Примерно так же некоторые воспринимают следующую новость.
Я множество раз рассказывал об акциях активистов. Громили, лупили, убивали... Даже под суд попадали. Но фактически были ненаказуемы. В конечном итоге настало "время Хаммурапи". Пока только в Одессе. Именно там стреляли в активиста. Но, лиха беда начало.
Тем более что предстоят "великие дела" по захвату активистами храмов и монастырей. И вся эта свора планируется как наиболее радикальная часть захватчиков. А тут... Короче, активисты малость струхнули. Оказывается, и их можно не только бить, но и убивать...
Видимо, испугались. В Одессе, во Львове, в Харькове, в Тернополе, в Киеве... Вспомнили о законе. Митингуют под стенами Администрации президента с требованием создать временную следственную комиссию. Да ещё и обсудить действия противников активистов на СНБО! Кишка у активистов оказалась тонка.
Но самое интересное в названии акции. "Молчание"! Извините, но митинг могу сравнить только с гей-парадом. Педерасты пикетируют здание, где заседают гомосексуалисты... Вроде одинаковые, а называются по-разному. Не будешь же упрекать?
А почему временную комиссию? Если следовать историческим аналогам, следующим шагом должно быть создание ВЧК! Только вот кого назначить Дзержинским? А потом ведь и "тройки" на очереди. Странно, правда? Бороться с коммунизмом и строить коммунизм одновременно. Мы такие... Странные...
"Петр Порошенко не доволен общей криминогенной ситуацией в стране, и требует, чтобы на координационном совещании по борьбе с преступностью был рассмотрен этот вопрос и ждет соответствующего отчета".
Общаясь с гражданами различных государств, я понимаю, что у большинства из вас, уважаемые читатели, складывается не совсем правильная картинка будущих выборов. Большинство читателей мерилом правильности выборов считают те, что проходят в их государствах. Предвыборная борьба, море помоев на головы друг друга, обещания лучшей жизни, обходы квартир избирателей и прочее...
Знаете, когда-то в молодости мы сидели за столом и дегустировали горилку. Ну и случилось так, что горилка ещё есть, а вот за что пить, придумать не можем. Вот такая парадоксальная ситуация. И тут один из нас в отчаянии высказался: "А давайте тогда бросим пить!". "Прекрасный тост!" — поддержали мы и продолжили пробы. Вспомнил я это вот к чему. Короче, читайте дальше.
У нас готовятся по-другому. Мы на уровне УК Украины запретим агитацию. Мы примем такие законы, которые можно прекрасно применять для борьбы с инакомыслием. Например, совпадает ваше мнение с мнением Кремля — вы сепаратист. И, согласно принятому закону, подлежите осуждению по уголовной статье. Думаете, сгущаю краски? Нет. Наоборот, "олифы подливаю"...
Есть один, пока не замеченный СМИ факт. В ряды украинской армии в рамках осенней кампании призовут почти 18 тысяч человек. В Вооруженные силы Украины поступят 9 010 призывников, в Государственную спецслужбу транспорта — 900, в Национальную гвардию – 6 500, в Государственную пограничную службу – 1 550. Остальных, понятно, в "другие подразделения". Кроме этого, указом Гидранта призыв в армию продлен до конца декабря.
Просто для сравнения. В прошлом году осенний призыв был всего 10 500 человек. Чтобы сразу отмести официальную точку зрения, которой будут придерживаться и российские СМИ, вариант с наступлением на Донбассе не проходит. Количество призывников в ВС не увеличилось. Значит, увеличилось количество призывников в подразделения, которые занимаются "внутренними делами".
Власти реально опасаются ветеранов-атошников. Их много. Многие "не дружат с головой", зато дружат с горилкой. Оружия у нас сегодня не меньше, чем в послевоенные годы прошлого столетия.
Главные защитники власти в этом раскладе — Национальная гвардия. Но и там уже есть проблемы. Те же ветераны. Надежды на них у Гидранта нет. Вот их-то и заменят в наиболее опасных для власти местах мальчишками. Именно этих призывников поставят на выборы в первые ряды защитников власти. Они будут "разгонять новый майдан". Вот такой "тараканий расклад" на предстоящие месяцы. Кстати, косвенно это подтвердили в Генеральном штабе ВСУ 11 сентября:
"Указ президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию обусловлен увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии и Государственной пограничной службы".
Вот так примерно. Но, согласитесь, в жизни каждого человека бывают дни, когда он чувствует себя орлом, ястребом, голубем, наконец. Человек летает! А потом, через какое-то время, буквально в одно мгновение человек понимает, что он стал памятником. Одно мгновение и одно пятнышко на плече (это ещё удачно "памятник" остановился).
Так и в увеличении численности призывников есть и более "приближенное к земле" объяснение. Думаю, что озвучить я тоже смогу первым. Наша полиция, созданная по образцу "Полицейской академии" работает точно так же, как в фильме. Только фильм у нас заканчивается в середине серии. Так что, хорошего конца мы не дождемся.
"В Украине с начала этого года погибли 17 человек в результате преступлений, совершенных с использованием гранат, гранатометов и взрывчатки".
"По состоянию на 25 сентября больше всего преступлений с использованием гранат, гранатометов и взрывчатки совершено в Днепропетровской – 27 (из которых раскрыто 7), Донецкой – 23 (13) и Киевской областях – 18 (4), а также в Киеве – 18 (7).
В результате этих преступлений погибли 17 человек и еще 119 человек были ранены".
Но знаете, что самое интересное?
"Больше всего таких преступлений на территории Украины правоохранители квалифицировали по ст.296 (хулиганство), ст. 115 (умышленное убийство), ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины".
Да, когда я был мальчишкой, хулиганством считалось набить морду соседу или колеса проколоть у "Жигулей". А сейчас граната. Даже интересно стало, а стекло разбитое сейчас как квалифицируют? Или больше того, а злостным хулюганством что считать? Применение «Шмеля» или ковыряние соседского «Шевроле» КОРДом?
Следующую часть своих записок анонсирую следующими воспоминаниями. Дело прошлое. Так что можно. Сельпо. Я только что из фельдшерского пункта, где получил укол, извините, в задницу. Нужно отблагодарить фельдшера за помощь. "Девушка (тётя килограммов на 90), у вас нет коробки конфет. Хочу вашему фельдшеру вручить за укол". Ответ был убийственный. "А вы отблагодарить хотите или отомстить?"
Многие спрашивают меня об ажиотаже с американскими катерами. Да нет у нас никакого ажиотажа. Мы прекрасно понимаем, что Украина сегодня действует по схеме бизнесменов начала 90-х годов. Помните: "Меняю вагон малинового варенья на два вагона ананасового печенья". Встретились. Заключили контракт. И пошли искать. Один вагон варенья, другой два вагона печенья.
Катера-то старенькие. Движки у них никакие. Ремонтировать нужно. А стоит это удовольствие 10 млн. долларов. Да и к нашим берегам самоходом катера не приплывут. Их нужно перевезти. Это тоже не сто гривен стоит. Ну и... наступает 2019-й. Год самых больших процентов!
Короче, денег нет и не будет. Катера нам передали ещё в 2016-м, если не ошибаюсь. Одновременно с грузинами. Два года простояли у пирса и ещё десяток постоят. Вон в Крыму целый флот стоит. Или уже утонул героически, кто в курсе?
Но, как всегда, мы думаем, что варианты есть. Почитайте цитаты из речи Гидранта в Балтиморе:
"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами".
"Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы, используя силу. Российская агрессия не является угрозой только для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка".
Мокрица его знает. А может прокатит в очередной раз? Мир-то сегодня сошел с ума. А два сумасшедших быстрее найдут общий язык, чем сумасшедший и здоровый! А вот к американцам у меня серьезный вопрос. Эй, янки, вы нас отблагодарить хотели этим подарком или отомстить за что-то?
Кстати, о флоте. Читал у вас шапкозакидательские статьи об украинском флоте на Азове. Странно мне. Неужели и правда есть мнение, что лодки и бывшие рыбацкие шаланды будут воевать с вашими катерами? Дураков нет. А ответ есть! Зам. начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко:
"Военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, среди приоритетных направлений деятельности будет заниматься нейтрализацией российской минной угрозы".
"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий. Это — приоритетное направление развития военно-морских сил".
Зная наших политиков и военных я прекрасно понимаю, что ВМС будет заниматься в основном полностью противоположным делом. Мы продолжаем минировать собственную 12-мильную зону, а мины срывает штормом... Представляете "купца", подорвавшегося на мине? Да ещё и вне 12 миль от берега? Россия не отмоется от дерьма... Что и следовало совершить!
Очень хочется увидеть того судовладельца, который отправит свое судно в наши азовские порты. При таких-то рисках. Получается, мы сами себе блокируем порты? Наверное, так. Логика современной украинской власти. Маемо шо маемо.
Да, чуть не забыл. Мы же наконец показали, как выглядит рука Москвы! Теперь каждый украинец может приехать в Киев, прийти на Бессарабскую площадь, туда где начинается бульвар Тараса Шевченко и лично рассмотреть эту самую руку.
Ну, я вам скажу, и рука у вас… Синяя, как у утопленника. Корявая. Совершенно не удивительно, что мы её боимся. Главное стоит там, где до майдана, до 2013-го стоял Ленин. Хотя, вспомнился тут один случай, рассказанный кем-то из знакомых. Утро. Из спальни выбегает сын. "Мама, у меня под одеялом какое-то чудовище!". "Какую вчера из клуба привел, такая и есть". Мы же эту руку поставили. Не вы.
Правда и мы не можем похвастаться смелостью. Ну куда нам до хорватской фиги в фонтане (или дули)? Или до памятника среднему пальцу (знаменитое **** you) в Милане. Страшно писать, но нам есть куда стремиться. Столько проектов памятников в голове возникает, когда читаешь новости в наших СМИ…
А вы лучше в Харьков прокатитесь. Там у главного входа Центрального рынка теперь столкнетесь с торговкой семечками. В смысле, с памятником. Рядом с торговкой изображен беззаботный кот, два мешка с семечками и крыса. Возвращаемся к истокам. С чего начинался рынок, к тому и идем сейчас. Только с крысами тогда боролись и никогда возле торговцев их не было.
По мне, так неправильная эта скульптура. Это должна быть бабушка солидного возраста. Обязательно в платочке, завязанном ниже подбородка. А рядом на земле небольшой мешок с семечками и два стакана. Большой и поменьше. За гривенник и за пятак. Обязательно газетные кульки, прижатые камнем к земле, чтобы ветром не сдувало. И воробьи вокруг. Красота...
Прямо хочется, как в летний зной, что-нибудь открыть. Шампанское или коньяк.
Я, кстати, таким образом вам объясняю почему фото в статье больше с сельским хозяйством связанные. Урожай у нас в этом году дай Бог каждому. Буряком можно быка свалить, если промеж глаз попасть. Крестьянство не разгибается на огородах и полях. Сама природа помогает народу выжить. Ну и трудолюбие селян тоже.
Вроде бы и хорошо все. Но, все как всегда. Европейцы "цэевропейцам" горло перекрывают квотами. Мы эти самые квоты по беспошлинному экспорту уже давно выполнили.
"Украинские производители по состоянию на 21 сентября использовали 100% объема тарифных квот на беспошлинный экспорт в Евросоюз на ряд товаров".
Украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло. Кроме этого, полученные в 2017 году дополнительные торговые преференции на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты также были полностью использованы.
Замглавы Министерства аграрной политики Ольга Трофимцева:
"На более чем 85% использованные объемы тарифных квот на крахмал и на 99,4% на обработанный крахмал, мясо птицы — на 75%, яйца и альбумины — 53,7%, чеснок — 61,2%". "Неиспользованными пока остались экспортные квоты на сахарные сиропы — 2000 тонн, грибы — 500 тонн, и обработанную продукцию из масла — 250 тонн", и другие.
Нет, еда всегда нужна. И всем. Тем более, что мы постепенно выходим на новый уровень производства. Экологически чистые продукты. Удобрений-то используем все меньше и меньше. И продать мы эту самую еду сможем. Правда не на запад, а на восток и юг. Китайцам и арабам. Так может евроинтеграцию заменить на китаеинтеграцию или арабоинтеграцию? А вообще, зачем её было менять?
Или что, интеграция, она сексуальной ориентации подобна? Только свои со своими?
А вообще продукты — это вредно. Особенно вредна "белая смерть"! Это я вспомнил не к тому, что буду рассказывать дальше. Это Тараканушка из кухни мысль глупым вопросом подкинула. "Тебе как, белой смерти в чай две ложки или одну?". Ну...женщина. Соль — белая смерть. Сахар — белая смерть. Глупости. Белая смерть — это белый медведь. И никто меня в этом не переубедит!
А теперь о переможной перемоге всех перемог! Мы решили проблему нашего национального продукта — сала! Никаких проблем с национальным продуктом на Украине больше нет! Помните, наверное, как мы вынуждены были закупать сало у всех подряд? Особенно польские свиноводы радовались. Ладно, не буду "держать паузу".
"В Сумском национальном аграрном университете разработали аналог сала из желатина и растительного масла. Новый продукт, как уверяют его создатели, по вкусу не отличается от традиционного, но более полезный и подходит для вегетарианцев".
"Ученые утверждают, что почувствовать разницу между салом и салозаменителем не сумели бы даже гурманы. Кроме того, искусственное сало можно делать в любом виде и на любой вкус: обычное соленое, с перцем, со специями, кислое, сладкое, разной жирности".
Прямо вот сейчас допишу записки и всю семью заставлю спеть "Щеневмерлу". Это же какая победа. Теперь свиньи с их чумой не нужны. Да и солить-коптить ничего не надо. Сразу произвели и едим.
А надо по-хорошему с немцами связаться. Они умели в середине прошлого века всякие эрзацы из угля лепить. У нас с углем все-таки лучше, чем с нефтью, так вот, чтобы подешевле вышло, не из костей и водорослей, а из опилок и угля желатин будем выгонять!
Но самое главное, скоро сбудется ещё одна мечта украинцев. Помните процесс покупки сала в магазине? Выбор, кассу и прочие вещи откидываем. Но, продавец шмат сала обматывает пленкой, чтобы грязь не пристала, пока домой несете сало. А дома вы этот целлофан разматываете, разматываете, разматываете... А сало вот оно.
Так вот, Сумской аграрный университет сегодня работает над биопленкой, которая заменит целлофан! Представляете? Не будет вот этого "разматываете, разматываете, разматываете"! Сразу взял нож и отрезал кусище побольше. И прямо с биопленкой, чесноком и черным хлебом... Жалко только, аграриям нож-саморез изобрести не под силу. Но сало "самоскок в рот" можно! А вы говорите...
Для хорошего настроения расскажу анекдот про вас. В смысле, про символ России. Утро. Берег реки. Туристы в палатке глаза продирают. Вдруг открывается полог палатки, появляется огромная медвежья морда: "Мужики, у вас ничего от медвежьей болезни нет?"
Ну ладно. Надо заканчивать писать и идти спать. Вот ведь устроил себе препятствие. Пока не напишешь, в постель ни-ни. Хотя, от запахов из кухни отвлекает. Какое-то время. Ну а вам, как всегда, хорошей недели. Разрешения проблем. Здорового оптимизма и оптимистического здоровья.
Да, открою секрет заголовка. Все просто: что искусственное сало, что "продаренные" американские катера — все это одного туфтового поля ягодки. Туфта, короче.
Будем жить!
Поэтому я прекрасно понимаю, что среди читателей обязательно найдется "политически грамотный тип", который обвинит меня в поддержке кого-либо из той политической пены, что сегодня правит бал на Украине. Кому-то очень важно рассказать о моей ангажированности и предвзятости. А параллельно и о нечистоплотности.
Важно потому, что для какой-то части украинцев, в том числе и в России, записки являются какой-то частью информационного потока с их Родины. Да, информации через моё восприятие, но другой. Хорошей, плохой, непонятной, но другой. Не из телевизора...
И по сути, я не у Киселева хочу кусок сала отнять, а донести информацию до потребителя, пока этого не сделал Киселев. И спасти тем самым часть серого вещества, дабы оно в бурое не перешло. Вот.
Позволю себе процитировать парочку высказываний читателей о моих записках (авторские орфография и пунктуация сохранены):
"уважаемый таракан, из прошлого повествования я понял что:
вы за независимость украины, считаете себя укранцем (по национальности).
поэтому у меня к вам вопрос:
зачем вы пишите о своей стране гражданам другой страны? это очень странно...".
"В приличных государствпх люди ругают недостатки страны между собой и никогда в присутствии иностранцев".
Отвечаю по пунктам. Да, я за независимость Украины. Считал и считаю, что мы достойны жить на этой планете. Ровно так же, как и другие славянские народы. Но страна Украина и государство Украина, в том виде, который оно (государство) приобретает сегодня, это разные понятия. То государство, которое строится сегодня, мне глубоко противно.
Вы очень хитро сделали вставочку о национальности. С намеком, как я понял, на мою "русскость". Увы для вас, но таких, как я, на Украине большинство. Даже на Западной Украине. Вы просто забываете свою страну. У вас русские бывают более чем 150 национальностей. У нас поменьше, но тоже достаточно.
Теперь о моем воспитании. Я имею в виду вторую цитату. Неприлично поступаю, вынося проблемы в собственной стране на всеобщее обозрение?
Наверное, вы правы. Надо молча сносить все эксперименты над собой и бурчать, сидя на собственной кухне. Нужно терпеть! Когда-нибудь насильник или устанет, или станет импотентом. Тогда и заживем. Или он пойдет к соседу. Сосед-то пока думает, что с ним такого не произойдет. Ему же никто не сказал, что творится в соседней квартире. Ему никто не сказал, что я думал точно так же... Так, что ли?
Или второй вариант — народный герой? Типа глубоко мною уважаемого Олеся Бузины? Красиво выйти перед толпой питекантропов и мужественно погибнуть в надежде, что смертью своей поднимешь народ на борьбу? У нас много журналистов, гораздо талантливее Таракана, уже сидят или лежат. Вы их помните? Когда последний раз говорили о Бузине?
Когда-то в армии мой первый командир внушил мне мысль о правильном воспитании:
"Запомни раз и навсегда. Мне дохлые герои не нужны. Да и не узнает никто о твоем героизме. Погибнуть легко. Гранату в руку и под танк. Хочешь так? Тогда уходи в пехоту. Там война проще. Или пан, или пропал. Как повезет.
А у меня ты выполни задачу, которую тебе поставили, уйди от преследования, вернись в расположение и получи свой законный "втык". Один твой погибший боец перечеркивает все твои предыдущие командирские достижения. А одна победа — все твои "косяки" здесь. Только так и никак иначе.".
Всё. Взаимоотношения тараканьи сегодня больше не трогаем. Хотя, нужно ответить другу.
Евгений (Литий 17), с книгой у меня проблемы. Понятно, что на Украине такое издание не выйдет. По крайней мере, в обозримом будущем (увы). Иногда все же у меня мысли об этом возникают. После прочтения комментариев читателей, недавно присоединившихся к нашему сообществу. Будет день — будет пища. Но пока планов нет...
Неделя у нас была... Как обычно, интересная. Начну, пожалуй, со знаменитого "А нас за что?" Обидный, если честно, анекдот. Но ведь правильный!
Я кстати, недавно был на концерте. Симфонический оркестр. Чудо, а не музыка. Но запомнился концерт одним диалогом из-за спины. Ведущая концерта: "Николо Паганини. Каприс №24". Голос сзади: "Дожили. Они даже капризы свои нумеруют..." Примерно так же некоторые воспринимают следующую новость.
Я множество раз рассказывал об акциях активистов. Громили, лупили, убивали... Даже под суд попадали. Но фактически были ненаказуемы. В конечном итоге настало "время Хаммурапи". Пока только в Одессе. Именно там стреляли в активиста. Но, лиха беда начало.
Тем более что предстоят "великие дела" по захвату активистами храмов и монастырей. И вся эта свора планируется как наиболее радикальная часть захватчиков. А тут... Короче, активисты малость струхнули. Оказывается, и их можно не только бить, но и убивать...
Видимо, испугались. В Одессе, во Львове, в Харькове, в Тернополе, в Киеве... Вспомнили о законе. Митингуют под стенами Администрации президента с требованием создать временную следственную комиссию. Да ещё и обсудить действия противников активистов на СНБО! Кишка у активистов оказалась тонка.
Но самое интересное в названии акции. "Молчание"! Извините, но митинг могу сравнить только с гей-парадом. Педерасты пикетируют здание, где заседают гомосексуалисты... Вроде одинаковые, а называются по-разному. Не будешь же упрекать?
А почему временную комиссию? Если следовать историческим аналогам, следующим шагом должно быть создание ВЧК! Только вот кого назначить Дзержинским? А потом ведь и "тройки" на очереди. Странно, правда? Бороться с коммунизмом и строить коммунизм одновременно. Мы такие... Странные...
"Петр Порошенко не доволен общей криминогенной ситуацией в стране, и требует, чтобы на координационном совещании по борьбе с преступностью был рассмотрен этот вопрос и ждет соответствующего отчета".
Общаясь с гражданами различных государств, я понимаю, что у большинства из вас, уважаемые читатели, складывается не совсем правильная картинка будущих выборов. Большинство читателей мерилом правильности выборов считают те, что проходят в их государствах. Предвыборная борьба, море помоев на головы друг друга, обещания лучшей жизни, обходы квартир избирателей и прочее...
Знаете, когда-то в молодости мы сидели за столом и дегустировали горилку. Ну и случилось так, что горилка ещё есть, а вот за что пить, придумать не можем. Вот такая парадоксальная ситуация. И тут один из нас в отчаянии высказался: "А давайте тогда бросим пить!". "Прекрасный тост!" — поддержали мы и продолжили пробы. Вспомнил я это вот к чему. Короче, читайте дальше.
У нас готовятся по-другому. Мы на уровне УК Украины запретим агитацию. Мы примем такие законы, которые можно прекрасно применять для борьбы с инакомыслием. Например, совпадает ваше мнение с мнением Кремля — вы сепаратист. И, согласно принятому закону, подлежите осуждению по уголовной статье. Думаете, сгущаю краски? Нет. Наоборот, "олифы подливаю"...
Есть один, пока не замеченный СМИ факт. В ряды украинской армии в рамках осенней кампании призовут почти 18 тысяч человек. В Вооруженные силы Украины поступят 9 010 призывников, в Государственную спецслужбу транспорта — 900, в Национальную гвардию – 6 500, в Государственную пограничную службу – 1 550. Остальных, понятно, в "другие подразделения". Кроме этого, указом Гидранта призыв в армию продлен до конца декабря.
Просто для сравнения. В прошлом году осенний призыв был всего 10 500 человек. Чтобы сразу отмести официальную точку зрения, которой будут придерживаться и российские СМИ, вариант с наступлением на Донбассе не проходит. Количество призывников в ВС не увеличилось. Значит, увеличилось количество призывников в подразделения, которые занимаются "внутренними делами".
Власти реально опасаются ветеранов-атошников. Их много. Многие "не дружат с головой", зато дружат с горилкой. Оружия у нас сегодня не меньше, чем в послевоенные годы прошлого столетия.
Главные защитники власти в этом раскладе — Национальная гвардия. Но и там уже есть проблемы. Те же ветераны. Надежды на них у Гидранта нет. Вот их-то и заменят в наиболее опасных для власти местах мальчишками. Именно этих призывников поставят на выборы в первые ряды защитников власти. Они будут "разгонять новый майдан". Вот такой "тараканий расклад" на предстоящие месяцы. Кстати, косвенно это подтвердили в Генеральном штабе ВСУ 11 сентября:
"Указ президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию обусловлен увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии и Государственной пограничной службы".
Вот так примерно. Но, согласитесь, в жизни каждого человека бывают дни, когда он чувствует себя орлом, ястребом, голубем, наконец. Человек летает! А потом, через какое-то время, буквально в одно мгновение человек понимает, что он стал памятником. Одно мгновение и одно пятнышко на плече (это ещё удачно "памятник" остановился).
Так и в увеличении численности призывников есть и более "приближенное к земле" объяснение. Думаю, что озвучить я тоже смогу первым. Наша полиция, созданная по образцу "Полицейской академии" работает точно так же, как в фильме. Только фильм у нас заканчивается в середине серии. Так что, хорошего конца мы не дождемся.
"В Украине с начала этого года погибли 17 человек в результате преступлений, совершенных с использованием гранат, гранатометов и взрывчатки".
"По состоянию на 25 сентября больше всего преступлений с использованием гранат, гранатометов и взрывчатки совершено в Днепропетровской – 27 (из которых раскрыто 7), Донецкой – 23 (13) и Киевской областях – 18 (4), а также в Киеве – 18 (7).
В результате этих преступлений погибли 17 человек и еще 119 человек были ранены".
Но знаете, что самое интересное?
"Больше всего таких преступлений на территории Украины правоохранители квалифицировали по ст.296 (хулиганство), ст. 115 (умышленное убийство), ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины".
Да, когда я был мальчишкой, хулиганством считалось набить морду соседу или колеса проколоть у "Жигулей". А сейчас граната. Даже интересно стало, а стекло разбитое сейчас как квалифицируют? Или больше того, а злостным хулюганством что считать? Применение «Шмеля» или ковыряние соседского «Шевроле» КОРДом?
Следующую часть своих записок анонсирую следующими воспоминаниями. Дело прошлое. Так что можно. Сельпо. Я только что из фельдшерского пункта, где получил укол, извините, в задницу. Нужно отблагодарить фельдшера за помощь. "Девушка (тётя килограммов на 90), у вас нет коробки конфет. Хочу вашему фельдшеру вручить за укол". Ответ был убийственный. "А вы отблагодарить хотите или отомстить?"
Многие спрашивают меня об ажиотаже с американскими катерами. Да нет у нас никакого ажиотажа. Мы прекрасно понимаем, что Украина сегодня действует по схеме бизнесменов начала 90-х годов. Помните: "Меняю вагон малинового варенья на два вагона ананасового печенья". Встретились. Заключили контракт. И пошли искать. Один вагон варенья, другой два вагона печенья.
Катера-то старенькие. Движки у них никакие. Ремонтировать нужно. А стоит это удовольствие 10 млн. долларов. Да и к нашим берегам самоходом катера не приплывут. Их нужно перевезти. Это тоже не сто гривен стоит. Ну и... наступает 2019-й. Год самых больших процентов!
Короче, денег нет и не будет. Катера нам передали ещё в 2016-м, если не ошибаюсь. Одновременно с грузинами. Два года простояли у пирса и ещё десяток постоят. Вон в Крыму целый флот стоит. Или уже утонул героически, кто в курсе?
Но, как всегда, мы думаем, что варианты есть. Почитайте цитаты из речи Гидранта в Балтиморе:
"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами".
"Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы, используя силу. Российская агрессия не является угрозой только для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка".
Мокрица его знает. А может прокатит в очередной раз? Мир-то сегодня сошел с ума. А два сумасшедших быстрее найдут общий язык, чем сумасшедший и здоровый! А вот к американцам у меня серьезный вопрос. Эй, янки, вы нас отблагодарить хотели этим подарком или отомстить за что-то?
Кстати, о флоте. Читал у вас шапкозакидательские статьи об украинском флоте на Азове. Странно мне. Неужели и правда есть мнение, что лодки и бывшие рыбацкие шаланды будут воевать с вашими катерами? Дураков нет. А ответ есть! Зам. начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко:
"Военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, среди приоритетных направлений деятельности будет заниматься нейтрализацией российской минной угрозы".
"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий. Это — приоритетное направление развития военно-морских сил".
Зная наших политиков и военных я прекрасно понимаю, что ВМС будет заниматься в основном полностью противоположным делом. Мы продолжаем минировать собственную 12-мильную зону, а мины срывает штормом... Представляете "купца", подорвавшегося на мине? Да ещё и вне 12 миль от берега? Россия не отмоется от дерьма... Что и следовало совершить!
Очень хочется увидеть того судовладельца, который отправит свое судно в наши азовские порты. При таких-то рисках. Получается, мы сами себе блокируем порты? Наверное, так. Логика современной украинской власти. Маемо шо маемо.
Да, чуть не забыл. Мы же наконец показали, как выглядит рука Москвы! Теперь каждый украинец может приехать в Киев, прийти на Бессарабскую площадь, туда где начинается бульвар Тараса Шевченко и лично рассмотреть эту самую руку.
Ну, я вам скажу, и рука у вас… Синяя, как у утопленника. Корявая. Совершенно не удивительно, что мы её боимся. Главное стоит там, где до майдана, до 2013-го стоял Ленин. Хотя, вспомнился тут один случай, рассказанный кем-то из знакомых. Утро. Из спальни выбегает сын. "Мама, у меня под одеялом какое-то чудовище!". "Какую вчера из клуба привел, такая и есть". Мы же эту руку поставили. Не вы.
Правда и мы не можем похвастаться смелостью. Ну куда нам до хорватской фиги в фонтане (или дули)? Или до памятника среднему пальцу (знаменитое **** you) в Милане. Страшно писать, но нам есть куда стремиться. Столько проектов памятников в голове возникает, когда читаешь новости в наших СМИ…
А вы лучше в Харьков прокатитесь. Там у главного входа Центрального рынка теперь столкнетесь с торговкой семечками. В смысле, с памятником. Рядом с торговкой изображен беззаботный кот, два мешка с семечками и крыса. Возвращаемся к истокам. С чего начинался рынок, к тому и идем сейчас. Только с крысами тогда боролись и никогда возле торговцев их не было.
По мне, так неправильная эта скульптура. Это должна быть бабушка солидного возраста. Обязательно в платочке, завязанном ниже подбородка. А рядом на земле небольшой мешок с семечками и два стакана. Большой и поменьше. За гривенник и за пятак. Обязательно газетные кульки, прижатые камнем к земле, чтобы ветром не сдувало. И воробьи вокруг. Красота...
Прямо хочется, как в летний зной, что-нибудь открыть. Шампанское или коньяк.
Я, кстати, таким образом вам объясняю почему фото в статье больше с сельским хозяйством связанные. Урожай у нас в этом году дай Бог каждому. Буряком можно быка свалить, если промеж глаз попасть. Крестьянство не разгибается на огородах и полях. Сама природа помогает народу выжить. Ну и трудолюбие селян тоже.
Вроде бы и хорошо все. Но, все как всегда. Европейцы "цэевропейцам" горло перекрывают квотами. Мы эти самые квоты по беспошлинному экспорту уже давно выполнили.
"Украинские производители по состоянию на 21 сентября использовали 100% объема тарифных квот на беспошлинный экспорт в Евросоюз на ряд товаров".
Украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло. Кроме этого, полученные в 2017 году дополнительные торговые преференции на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты также были полностью использованы.
Замглавы Министерства аграрной политики Ольга Трофимцева:
"На более чем 85% использованные объемы тарифных квот на крахмал и на 99,4% на обработанный крахмал, мясо птицы — на 75%, яйца и альбумины — 53,7%, чеснок — 61,2%". "Неиспользованными пока остались экспортные квоты на сахарные сиропы — 2000 тонн, грибы — 500 тонн, и обработанную продукцию из масла — 250 тонн", и другие.
Нет, еда всегда нужна. И всем. Тем более, что мы постепенно выходим на новый уровень производства. Экологически чистые продукты. Удобрений-то используем все меньше и меньше. И продать мы эту самую еду сможем. Правда не на запад, а на восток и юг. Китайцам и арабам. Так может евроинтеграцию заменить на китаеинтеграцию или арабоинтеграцию? А вообще, зачем её было менять?
Или что, интеграция, она сексуальной ориентации подобна? Только свои со своими?
А вообще продукты — это вредно. Особенно вредна "белая смерть"! Это я вспомнил не к тому, что буду рассказывать дальше. Это Тараканушка из кухни мысль глупым вопросом подкинула. "Тебе как, белой смерти в чай две ложки или одну?". Ну...женщина. Соль — белая смерть. Сахар — белая смерть. Глупости. Белая смерть — это белый медведь. И никто меня в этом не переубедит!
А теперь о переможной перемоге всех перемог! Мы решили проблему нашего национального продукта — сала! Никаких проблем с национальным продуктом на Украине больше нет! Помните, наверное, как мы вынуждены были закупать сало у всех подряд? Особенно польские свиноводы радовались. Ладно, не буду "держать паузу".
"В Сумском национальном аграрном университете разработали аналог сала из желатина и растительного масла. Новый продукт, как уверяют его создатели, по вкусу не отличается от традиционного, но более полезный и подходит для вегетарианцев".
"Ученые утверждают, что почувствовать разницу между салом и салозаменителем не сумели бы даже гурманы. Кроме того, искусственное сало можно делать в любом виде и на любой вкус: обычное соленое, с перцем, со специями, кислое, сладкое, разной жирности".
Прямо вот сейчас допишу записки и всю семью заставлю спеть "Щеневмерлу". Это же какая победа. Теперь свиньи с их чумой не нужны. Да и солить-коптить ничего не надо. Сразу произвели и едим.
А надо по-хорошему с немцами связаться. Они умели в середине прошлого века всякие эрзацы из угля лепить. У нас с углем все-таки лучше, чем с нефтью, так вот, чтобы подешевле вышло, не из костей и водорослей, а из опилок и угля желатин будем выгонять!
Но самое главное, скоро сбудется ещё одна мечта украинцев. Помните процесс покупки сала в магазине? Выбор, кассу и прочие вещи откидываем. Но, продавец шмат сала обматывает пленкой, чтобы грязь не пристала, пока домой несете сало. А дома вы этот целлофан разматываете, разматываете, разматываете... А сало вот оно.
Так вот, Сумской аграрный университет сегодня работает над биопленкой, которая заменит целлофан! Представляете? Не будет вот этого "разматываете, разматываете, разматываете"! Сразу взял нож и отрезал кусище побольше. И прямо с биопленкой, чесноком и черным хлебом... Жалко только, аграриям нож-саморез изобрести не под силу. Но сало "самоскок в рот" можно! А вы говорите...
Для хорошего настроения расскажу анекдот про вас. В смысле, про символ России. Утро. Берег реки. Туристы в палатке глаза продирают. Вдруг открывается полог палатки, появляется огромная медвежья морда: "Мужики, у вас ничего от медвежьей болезни нет?"
Ну ладно. Надо заканчивать писать и идти спать. Вот ведь устроил себе препятствие. Пока не напишешь, в постель ни-ни. Хотя, от запахов из кухни отвлекает. Какое-то время. Ну а вам, как всегда, хорошей недели. Разрешения проблем. Здорового оптимизма и оптимистического здоровья.
Да, открою секрет заголовка. Все просто: что искусственное сало, что "продаренные" американские катера — все это одного туфтового поля ягодки. Туфта, короче.
Будем жить!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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