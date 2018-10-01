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Концерн «Калашников» представил модуль с искусственным интеллектом

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Концерн «Калашников» представил боевой модуль, работающий под контролем искусственного интеллекта, сообщается на сайте Калашников Media.

Концерн «Калашников» представил модуль с искусственным интеллектом


Автоматическая станция управления оружием под контролем искусственного интеллекта может выполнять задачи без человека в любое время суток. Система гиростабилизации позволяет вести огонь в движении.


Искусственный интеллект создан на основе нейронных сетей и может совершенствоваться в процессе работы. Он способен обнаруживать и распознавать цели, определять приоритеты в последовательности поражения, отдавать команды автомату сопровождения и принимать решения об открытии огня.

Концерн опубликовал видео, на котором показан один из режимов работы станции – сканирование сектора, распознавание угрожающих объектов (объекты, не представляющие опасность, исключаются из сектора поражения), принятие решения о количестве выстрелов, достаточном для гарантированного поражения цели, и открытие огня.

Сообщается, что станции могут устанавливать как стационарно, так и на технике, возможно объединение их в сеть для согласованных действий. Последний вариант рекомендуется для решения задач охраны, например, периметра.

В концерне подчеркнули, что оснащение такими станциями важных объектов позволит исключить такой человеческий фактор, как усталость и потеря бдительности.
Использованы фотографии:
Концерн "Калашников"
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25 комментариев
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  1. BAI
    BAI Сегодня, 17:25
    +1
    Последний вариант рекомендуется для решения задач охраны, например, периметра.

    Это еще в 2000 году делали.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 17:30
      +1
      Цитата: BAI
      Последний вариант рекомендуется для решения задач охраны, например, периметра.

      Это еще в 2000 году делали.

      С одной стороны - это все круто! Но с другой, представляется фильм "Терминатор" laughing когда нибудь заклинить у интеллекта что нибудь и как по своим лупить начнет..
      1. Сергей39
        Сергей39 Сегодня, 17:39
        0
        ,,,Калашников"" начинает напоминать SpaceX Маска своими фантастическими проектами искусственного интеллекта
        1. Vladimir 5
          Vladimir 5 Сегодня, 19:54
          0
          Правильной дорогой идёте товарищи калашниковцы! Только практика даёт достоверные результаты и ответы. А человек всегда изобретателен и хитрит.- устроит маскарад, наденет комуфляж под пень, и будет передвигатьсчя медленно, ниже уровня чувствительности на реагирование и действие... Исскуственный интеллект также градируется, как человеческий, от дебильного, до гениального... Желаю успехов в развитии искусственного интеллекта ...
      2. KCA
        KCA Сегодня, 18:56
        0
        Обычная охранная сигнализация, но с зубами, пулемётные турели даже не с 2000, еще раньше ставили в РВСН и не только, там где ходить никому не надо совсем, и куда случайно не попасть, без нейронных сетей обходились, усложнение как раз-таки и ведёт к возрастанию ошибок, что проще - пересёк периметр - лови очередь, а с "интеллектом" будет распознавать свой/чужой по карточке или ещё как, различать людей и животных, да много чего, чем больше обрабатываемых параметров, тем больше шанс ошибки, но пока все эти системы под контролем оператора, ррраз и отключил лёгким движением руки
  2. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 17:25
    +5
    Вообще "Калашников " в последние 4 года меня прям поражает..Неплохую реорганизацию провели ! Постоянно, что то предлагают военным (уж ТТХ и прочее незнаю ) Но стараются во многих направлених . Марку держат в мире !
    1. san4es
      san4es Сегодня, 17:55
      +2
      Цитата: Вини-Пух
      ...Постоянно, что то предлагают военным...

      19 сент. 2018 г.
      Боевые модули и автоматизированные комплексы концерна "Калашников"....... hi
  3. молчу молчу
    молчу молчу Сегодня, 17:29
    +9
    Позволит исключить такой человеческий фактор как усталость и потеря бдительности....и добавит компьютерные факторы - сбой, глюк, зависание.... как то мне было бы стремно по какой либо причине находиться в секторе охраняемом таким модулем)))ИМХО.
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 17:34
      0
      Угу, особливо коль учесть, что
      такой человеческий фактор как усталость и потеря бдительности
      при профилактике или установке и программировании комплекса - никто не отменял
  4. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 17:30
    0
    интересно как этот проект пересекается с проектом "роботизированной границы"?
  5. DEZINTO
    DEZINTO Сегодня, 17:43
    +3
    И тут тебе приспичило сходить до ветру, и забыл что модуль включен.... lol
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 18:02
      +5
      Цитата: DEZINTO
      И тут тебе приспичило сходить до ветру, и забыл что модуль включен....

      Ну и что? Нейронная сеть определит, что размер и калибр "орудия" не представляют опасности (особенно в осенне-зимний период), и "угроза" будет проигнорирована. laughing
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 19:50
      0
      Цитата: DEZINTO
      И тут тебе приспичило сходить до ветру, и забыл что модуль включен....

      Если на месте модуля стоит часовой и электроограждение - будет не лучше. wink
      Кстати, в сериале "Pacific" было хорошо показано - что бывает с теми, кто ходит до ветру не туда.
  6. Димка75
    Димка75 Сегодня, 17:45
    0
    Концерн «Калашников» представил модуль с искусственным интеллектом

    модуль с ИИ должен сам представиться
    не верю
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:49
    +2
    Навряд ли там ИИ как таковой . Скорее программа заточенная на определённые действия , например отстрел всего движущегося определённых размеров в закрытом ( куда невозможно попасть случайно ) периметре или отстрел по всему лишнему , что не предусмотрено программной картинкой , или ещё как ... И естесственно с возможностью отключения .
  8. san4es
    san4es Сегодня, 17:53
    +2
    ...боевой модуль, работающий под контролем искусственного интеллекта
    22 авг. 2017 г.
    Концерн "Калашников" представил турель с искусственным интеллектом на выставке "Армия-2017"
    "Корнет" — дистанционно управляемый модуль, способный самостоятельно искать потенциальные цели. Он основан на технологии нейронных сетей......... hi
    1. keeper03
      keeper03 Сегодня, 18:34
      +2
      Вот и проверим в САР, как работают нейросетевые алгоритмы в автоматическом режиме, охраняя наш контингент военнослужащих ! laughing good angry soldier
  9. Громобой
    Громобой Сегодня, 17:58
    0
    Тогда нужно всех своих снабжать опознавательными маячками.А иначе он их положит.
    Система гиростабилизации позволяет вести огонь в движении.
    Значит замахнулись устанавливать на технику.
  10. adma
    adma Сегодня, 18:12
    0
    Концерн «Калашников» представил боевой модуль, работающий под контролем искусственного интеллекта,
    Он способен ... отдавать команды ...и принимать решения об открытии огня.
    ...принятие решения о количестве выстрелов, достаточном для гарантированного поражения цели

    Жаль, что А.Азимов слишком хорошо думал о человечестве....
    Не для нас его законы. Мы сами создаём себе проблемы, что бы потом успешно их преодолевать....

    1.Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
    2.Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
    3.Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам    .
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 18:18
      +2
      Цитата: adma
      Жаль, что А.Азимов слишком хорошо думал о человечестве....
      Не для нас его законы.

      Азимов фантаст и идеалист. Эти его 3 закона - утопия, не имеющая ничего общего с действительностью. Не принимайте его всерьез. hi
      1. adma
        adma Сегодня, 18:21
        0
        Цитата: Вежливый Лось
        Не принимайте его всерьез

        Сценарий "Восстания машин" куда более реалистичен. Что очень печально. hi
  11. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 18:19
    +1
    I’ll be back)))))
  12. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 18:33
    +1
    Такими темпами скоро появятся специальные психиатры для роботов. И внедрение трёх законов робототехники как у Азимова.
    Мало ли что там нейронная сеть может натворить
    1. DEZINTO
      DEZINTO Сегодня, 19:07
      +1
      внедрение трёх законов робототехники как у Азимова.

      Все три закона робототехники Азимова, не подходят для военных роботов. Им же убивать человеков надо, а не блины печь...)
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 19:38
        0
        Цитата: DEZINTO
        Все три закона робототехники Азимова, не подходят для военных роботов.

        Эти законы также не подходят для промышленных роботов. Если на конвейере манипулятор задавит рабочего-ротозея, то он (манипулятор) этого даже не заметит. Какие там еще на фиг законы?