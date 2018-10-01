Концерн «Калашников» представил модуль с искусственным интеллектом
Концерн «Калашников» представил боевой модуль, работающий под контролем искусственного интеллекта, сообщается на сайте Калашников Media.
Автоматическая станция управления оружием под контролем искусственного интеллекта может выполнять задачи без человека в любое время суток. Система гиростабилизации позволяет вести огонь в движении.
Искусственный интеллект создан на основе нейронных сетей и может совершенствоваться в процессе работы. Он способен обнаруживать и распознавать цели, определять приоритеты в последовательности поражения, отдавать команды автомату сопровождения и принимать решения об открытии огня.
Концерн опубликовал видео, на котором показан один из режимов работы станции – сканирование сектора, распознавание угрожающих объектов (объекты, не представляющие опасность, исключаются из сектора поражения), принятие решения о количестве выстрелов, достаточном для гарантированного поражения цели, и открытие огня.
Сообщается, что станции могут устанавливать как стационарно, так и на технике, возможно объединение их в сеть для согласованных действий. Последний вариант рекомендуется для решения задач охраны, например, периметра.
В концерне подчеркнули, что оснащение такими станциями важных объектов позволит исключить такой человеческий фактор, как усталость и потеря бдительности.
Автоматическая станция управления оружием под контролем искусственного интеллекта может выполнять задачи без человека в любое время суток. Система гиростабилизации позволяет вести огонь в движении.
Искусственный интеллект создан на основе нейронных сетей и может совершенствоваться в процессе работы. Он способен обнаруживать и распознавать цели, определять приоритеты в последовательности поражения, отдавать команды автомату сопровождения и принимать решения об открытии огня.
Концерн опубликовал видео, на котором показан один из режимов работы станции – сканирование сектора, распознавание угрожающих объектов (объекты, не представляющие опасность, исключаются из сектора поражения), принятие решения о количестве выстрелов, достаточном для гарантированного поражения цели, и открытие огня.
Сообщается, что станции могут устанавливать как стационарно, так и на технике, возможно объединение их в сеть для согласованных действий. Последний вариант рекомендуется для решения задач охраны, например, периметра.
В концерне подчеркнули, что оснащение такими станциями важных объектов позволит исключить такой человеческий фактор, как усталость и потеря бдительности.
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- Концерн "Калашников"
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