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Военные США, вон из Японии! Новый губернатор Окинавы шокировал Вашингтон

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Вашингтон озадачен событиями, которые разворачиваются на юге Японии. После обработки более 99% голосов, поданных избирателями префектуры Окинава на выборах губернатора региона, лидерство – за Денни Тамаки. Он с существенным отрывом опережает своих конкурентов. Почему победа Тамаки на выборах главы Окинавы озадачила американские власти и военное командование США?

Военные США, вон из Японии! Новый губернатор Окинавы шокировал Вашингтон


Дело в том, что Денни Тамаки – политик, который является ярым противником американского военного присутствия не только на Окинаве, но и в Японии вообще. Это один из немногих политиков современной Японии, который позволяет себе открыто напоминать согражданам о том, что «дружба» с США обошлась сотнями тысяч жизней японцев, погибших под американскими атомными бомбардировками, остающимися единственным случаем боевого применения ядерного оружия в истории человечества.


Из предвыборного интервью Денни Тамаки японским журналистам:
Я приложу все силы, чтобы как минимум остановить расширение военного присутствия США на Окинаве, чтобы не позволить открыть базу Хеноко.


Из заявления Тамаки в первые часы после известий о том, что он побеждает на выборах:
Народ проголосовал за меня, а это значит, что с уверенностью можно говорить о том, что все мы не хотим присутствия военных баз США на Окинаве. Мы не хотим, чтобы базы США разрушали мир, оказывали влияние на наше общество, на экологию региона.


По ходу своей предвыборной кампании Тамаки говорил о том, что США постоянно твердят о защите Японии от внешних угроз.

Тамаки:
Возможно, отчасти это так, но то, как себя ведут американские военные, выходит за рамки. Это череда изнасилований. Это безответственное управление военной техникой, приводящее к угрожающему росту числа аварий.


Для справки: по данным на начало 2018 года в Японии были размещены 54 тыс. военнослужащих армии США, из них 64% - на Окинаве.

Японские телеканалы транслируют обращение Денни Тамаки к избирателям, которые его речь о том, что американское военное присутствие в нынешних масштабах в Японии недопустимо, встретили овацией. Это своеобразный экзамен и для Токио, где явно не готовы указывать Вашингтону на дверь.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/USAGOkinawa
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31 комментарий
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  1. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 17:57
    +10
    Остались еще самураи в Японии!..Сколько уже лет в оккупации и данью обложены..?
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 18:04
      +4
      Цитата: Вини-Пух
      Остались еще самураи в Японии!..Сколько уже лет в оккупации и данью обложены..?

      Так это Денис Тамакин (Денни Тамаки) полковник ГРУ laughing Вот молодец.. но сейчас именно так его будут называть американцы.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 18:22
        +6
        Цитата: Svarog
        Так это Денис Тамакин (Денни Тамаки) полковник ГРУ

        Да поможет ему Сейлор Мун
        1. seregatara1969
          seregatara1969 Сегодня, 19:05
          +1
          ножки крантиком
          1. татарин 174
            татарин 174 Сегодня, 19:25
            0
            Шутки - шутками, но это всё значит только одно, что в народе пришло понимание правды и закончилось терпенье... good Есть даже некоторая аналогия с результатами выборов у нас, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут править по-новому или как-то в этом роде...
        2. mvg
          mvg Сегодня, 19:49
          +1
          Политработнику не к лицу вставлять картинки из хентай. sad
      2. Jerk
        Jerk Сегодня, 18:45
        +5
        А еще он НОВИЧОК на политической сцене, а новичок... Короче, через год ждем фото от бреданских спецслужб, как Петров и Васечкин ищут шпиль в Японии laughing Окинавские коты тем временем вплавь грeбут на материк
    2. Венд
      Венд Сегодня, 18:07
      +3
      Цитата: Вини-Пух
      Остались еще самураи в Японии!..Сколько уже лет в оккупации и данью обложены..?

      Долго не проживет, будет найден после ритуального самоубийства. США постараются.
      1. mgero
        mgero Сегодня, 18:21
        +3
        Net v avariyu popodet sluchayno.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 19:12
          0
          Цитата: mgero
          Net v avariyu popodet sluchayno.

          А может так...
    3. adma
      adma Сегодня, 18:23
      +6
      Обычный предвыборный популизм.
  2. CentDo
    CentDo Сегодня, 17:59
    +10
    Вашингтон озадачен событиями

    Это исключительно мнение автора, как я понимаю. Какое дело США до высказываний этого губернатора? Плевать они хотели на его слова. Япония уже давно рассматривается штатами как колония, и мнение аборигенов никого не волнует.
    1. KBaHT_BpeMeHu
      KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 18:04
      +2
      мнение аборигенов никого не волнует
      Как в принципе и их судьбы и жизни.
  3. dzvero
    dzvero Сегодня, 18:05
    +4
    Немцы зашевелились, а теперь в Японию антиамериканский кандидат выиграл губернаторство... Неужели почувствовали хозяина слабину и пытаются снять ошейник?
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 18:12
      +1
      Цитата: dzvero
      Неужели почувствовали хозяина слабину и пытаются снять ошейник?

      Рискну предположить, что это они не мытьем, так катанием пытаются решение проблемы "Северных территорий" приблизить. А у хозяина косточки вкусные и их много. Ошейник снимать - не комильфо.
    2. Фил77
      Фил77 Сегодня, 18:17
      +3
      Янки уйдут из оккупированных Японии и Германии?Оч.сильно сомневаюсь.Да и губернатор может смело Луну с неба обещать,а то и две!Полосатые уходят только тогда,когда их основательно бьют.Пример-Вьетнам.
      1. NordUral
        NordUral Сегодня, 18:36
        +2
        Только так и было ранее, но может мир меняется?
        1. Фил77
          Фил77 Сегодня, 19:03
          +1
          Да Вы знаете мир если и меняется,то только в худшую сторону.Я имею в виду политику,раньше искали хотя бы веские причины для конфликтов.А сейчас тупой и постоянный повод-защита*демократических*ценностей, и всё,бомбы,ракеты и пр.атрибуты *демократии*!
  4. Комментарий был удален.
    1. YarSer88
      YarSer88 Сегодня, 18:33
      0
      Бабло побеждает зло
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 18:40
      +3
      Цитата: военный пенсионер
      Как можно простить более 200 ТЫСЯЧ соотечественников (стариков, женщин и детей), сгоревших заживо под атомными бомбами американцев?????????

      Такое простить гордые самураи могут только за деньги!
  5. лысова
    лысова Сегодня, 18:24
    0
    Если это искра, то пламя будет. А серьёзно, до сих пор не верилось, что после Хиросимы и Нагасаки, все их дети подставили своё сидение, под штаты.
  6. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 18:26
    0
    Требуют курильские острова а у самих американская оккупация. Мутные эти японцы. Впрочем припоминая их эксперименты над людьми в том числе советскими пленными, я ни грамма не жалею что на них кинули две ядерные бомбы. Нам надо быть чутка позлорамятней как народ, дабы не учиться на своих повторяющихся ошибках, причем без явного усвоения пройденных уроков. Надо как в анекдоте про семейную пару где не было ссор и пристреленную лошадь. Третья ошибка и в голову.
  7. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 18:27
    +1
    мало ли что скажет политик,чтобы его избрали,тем более что это всего лишь губернатор,вот был бы он премьер-министром,это уже другой разговор...
    1. Фил77
      Фил77 Сегодня, 18:34
      0
      Да и то не факт!
      1. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 18:45
        +1
        ну тогда по крайней мере можно было бы написать,что он "шокировал Вашингтон..."
        1. Фил77
          Фил77 Сегодня, 18:56
          0
          Если бы с таким заявлением выступил МИД Японии,вот это бы точно шокировало Вашингтон.Но это оч и оч.навряд ли.
  8. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 18:42
    +1
    Цитата: Вальдемар
    Нам надо быть чутка позлорамятней как народ, дабы не учиться на своих повторяющихся ошибках, причем без явного усвоения пройденных уроков.

    Ага!
    Кто старое помянет - тому глаз вон.
    А кто забудет - тому оба! am
  9. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 18:44
    +1
    :Жалко японцев все же ,там их США в стадо овец превратило(гордых самураев) ..Талантливый и работоспособный народ! Хоть и Россия с ними воевала не раз и все же нет злобы , жалко их просто, как США из них выкачивает технологии ,да еще на Россию натравливает . hi
    1. Фил77
      Фил77 Сегодня, 19:28
      0
      Может они и талантливы,может они и трудолюбивы,может их к сваре с нами подталкивают янки.Всё это возможно!,но своими требованиями вернуть НАШИ острова,они реально достали!
      1. Вини-Пух
        Вини-Пух Сегодня, 19:46
        0
        Цитата: Фил77
        но своими требованиями вернуть НАШИ острова,они реально достали!

        Пока там базы США ,эти требования будут всегда и даже возможно с угрозами ..
        Пусть Япония выгшвырнет базы США и Южная корея ..Процесс переговоров пойдет совершенно в другом формате .Договоримся обязательно! hi
  10. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 19:00
    0
    Цитата: adma
    Обычный предвыборный популизм.

    Не "контр", а "про": Весь пар уйдёт в свисток.