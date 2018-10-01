Военные США, вон из Японии! Новый губернатор Окинавы шокировал Вашингтон

Я приложу все силы, чтобы как минимум остановить расширение военного присутствия США на Окинаве, чтобы не позволить открыть базу Хеноко.

Народ проголосовал за меня, а это значит, что с уверенностью можно говорить о том, что все мы не хотим присутствия военных баз США на Окинаве. Мы не хотим, чтобы базы США разрушали мир, оказывали влияние на наше общество, на экологию региона.

Возможно, отчасти это так, но то, как себя ведут американские военные, выходит за рамки. Это череда изнасилований. Это безответственное управление военной техникой, приводящее к угрожающему росту числа аварий.