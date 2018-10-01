Военные США, вон из Японии! Новый губернатор Окинавы шокировал Вашингтон
Вашингтон озадачен событиями, которые разворачиваются на юге Японии. После обработки более 99% голосов, поданных избирателями префектуры Окинава на выборах губернатора региона, лидерство – за Денни Тамаки. Он с существенным отрывом опережает своих конкурентов. Почему победа Тамаки на выборах главы Окинавы озадачила американские власти и военное командование США?
Дело в том, что Денни Тамаки – политик, который является ярым противником американского военного присутствия не только на Окинаве, но и в Японии вообще. Это один из немногих политиков современной Японии, который позволяет себе открыто напоминать согражданам о том, что «дружба» с США обошлась сотнями тысяч жизней японцев, погибших под американскими атомными бомбардировками, остающимися единственным случаем боевого применения ядерного оружия в истории человечества.
Из предвыборного интервью Денни Тамаки японским журналистам:
Из заявления Тамаки в первые часы после известий о том, что он побеждает на выборах:
По ходу своей предвыборной кампании Тамаки говорил о том, что США постоянно твердят о защите Японии от внешних угроз.
Тамаки:
Для справки: по данным на начало 2018 года в Японии были размещены 54 тыс. военнослужащих армии США, из них 64% - на Окинаве.
Японские телеканалы транслируют обращение Денни Тамаки к избирателям, которые его речь о том, что американское военное присутствие в нынешних масштабах в Японии недопустимо, встретили овацией. Это своеобразный экзамен и для Токио, где явно не готовы указывать Вашингтону на дверь.
Дело в том, что Денни Тамаки – политик, который является ярым противником американского военного присутствия не только на Окинаве, но и в Японии вообще. Это один из немногих политиков современной Японии, который позволяет себе открыто напоминать согражданам о том, что «дружба» с США обошлась сотнями тысяч жизней японцев, погибших под американскими атомными бомбардировками, остающимися единственным случаем боевого применения ядерного оружия в истории человечества.
Из предвыборного интервью Денни Тамаки японским журналистам:
Я приложу все силы, чтобы как минимум остановить расширение военного присутствия США на Окинаве, чтобы не позволить открыть базу Хеноко.
Из заявления Тамаки в первые часы после известий о том, что он побеждает на выборах:
Народ проголосовал за меня, а это значит, что с уверенностью можно говорить о том, что все мы не хотим присутствия военных баз США на Окинаве. Мы не хотим, чтобы базы США разрушали мир, оказывали влияние на наше общество, на экологию региона.
По ходу своей предвыборной кампании Тамаки говорил о том, что США постоянно твердят о защите Японии от внешних угроз.
Тамаки:
Возможно, отчасти это так, но то, как себя ведут американские военные, выходит за рамки. Это череда изнасилований. Это безответственное управление военной техникой, приводящее к угрожающему росту числа аварий.
Для справки: по данным на начало 2018 года в Японии были размещены 54 тыс. военнослужащих армии США, из них 64% - на Окинаве.
Японские телеканалы транслируют обращение Денни Тамаки к избирателям, которые его речь о том, что американское военное присутствие в нынешних масштабах в Японии недопустимо, встретили овацией. Это своеобразный экзамен и для Токио, где явно не готовы указывать Вашингтону на дверь.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/USAGOkinawa
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