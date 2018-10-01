Официальный Бейрут: Израиль ищет повод для ракетного удара по Ливану

Мало того, что Израиль использует воздушное пространство Ливана для своих военных операций в третьих странах, теперь он явно ищет возможности для нанесения авиаудара и по Бейруту. Для этого используется ложь, чтобы настроить против нас международное сообщество.

Отмечаем, что любая атака Ливана Израилем будет иметь тяжёлые последствия для всего Ближнего Востока.

Правительство Ливана крайне негативно отреагировало на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сделанное с трибуны ООН. Речь идёт о заявлениях Нетаньяху, в которых прозвучали обвинения в адрес официального Бейрута. По мнению Нетаньяху, Бейрут «закрывает глаза на размещении ракетных заводов «Хизбаллы» в густонаселённых районах страны».По словам Нетаньяху, «Хизбалла» использует «живой щит» для прикрытия тех заводов, на которых из иранских комплектующих создаёт ракеты. Премьер Израиля, в частности, заявил, что израильская разведка выявила один из таких объектов всего в полукилометре от международного аэропорта Бейрута.В министерстве иностранных дел Ливана были собраны послы ряда иностранных государств, которым было заявлено, что израильская официальная риторика напоминает голословные обвинения и, по сути, является провокацией. Перед иностранными дипломатами выступил министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль, обвинивший власти Израиля в «поисках повода для военного вторжения в Ливан».Басиль:Джебран Басиль добавил:Заявления главы МИД Ливана власти Израиля на данную минуту не прокомментировали.