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Официальный Бейрут: Израиль ищет повод для ракетного удара по Ливану

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Правительство Ливана крайне негативно отреагировало на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сделанное с трибуны ООН. Речь идёт о заявлениях Нетаньяху, в которых прозвучали обвинения в адрес официального Бейрута. По мнению Нетаньяху, Бейрут «закрывает глаза на размещении ракетных заводов «Хизбаллы» в густонаселённых районах страны».

Официальный Бейрут: Израиль ищет повод для ракетного удара по Ливану


По словам Нетаньяху, «Хизбалла» использует «живой щит» для прикрытия тех заводов, на которых из иранских комплектующих создаёт ракеты. Премьер Израиля, в частности, заявил, что израильская разведка выявила один из таких объектов всего в полукилометре от международного аэропорта Бейрута.


В министерстве иностранных дел Ливана были собраны послы ряда иностранных государств, которым было заявлено, что израильская официальная риторика напоминает голословные обвинения и, по сути, является провокацией. Перед иностранными дипломатами выступил министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль, обвинивший власти Израиля в «поисках повода для военного вторжения в Ливан».

Басиль:
Мало того, что Израиль использует воздушное пространство Ливана для своих военных операций в третьих странах, теперь он явно ищет возможности для нанесения авиаудара и по Бейруту. Для этого используется ложь, чтобы настроить против нас международное сообщество.

Джебран Басиль добавил:
Отмечаем, что любая атака Ливана Израилем будет иметь тяжёлые последствия для всего Ближнего Востока.


Заявления главы МИД Ливана власти Израиля на данную минуту не прокомментировали.
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13 комментариев
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  1. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 18:57
    -5
    Официальный Бейрут: Израиль ищет повод для ракетного удара по Ливану

    А нам какое дело? Пусть будет у них в Ливане своя свадьба, а у нас в Сирии своя.
    1. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 19:08
      +2
      Цитата: Вежливый Лось
      А нам какое дело? Пусть будет у них в Ливане своя свадьба, а у нас в Сирии своя.

      Объединятся нужно всем странам на БВ ,Израиль наглеет ..И Россия не зря в Сирии окопалась , там рядом "пуп планеты" , который можно ткнуть и многие проблемы конфликтов в мире можно решить , но только совместно ...
      Это неплохое заявление Ливана , очень смелое .. hi
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 19:21
        -2
        Цитата: Вини-Пух
        Объединятся нужно всем странам на БВ

        Объединение очень дорого стоит. Мы это уже проходили. Где они теперь бывшие "братья навек"? Большинство п-сам в "спину" смотрят ради подачек и бородатых плодят. И долги мы им все списали. Я считаю, что надо с Сирией побыстрее заканчивать и начинать пожинать плоды нашего вмешательства в войну. А потом можно и о других странах БВ подумать. Рассмотреть предложения, так сказать. А, если опять начнем всех объединять, то пенсионный возраст до 75 лет поднимется.
        1. Гиря
          Гиря Сегодня, 19:25
          +1
          Да вы не Лось ....вы да же и не зайка серенький
  2. Proton
    Proton Сегодня, 19:00
    +2
    Щас Ливан тоже с-300 запросит у нас laughing что б израильтяне окончательно заметались.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 19:04
      -1
      Цитата: Proton
      Щас Ливан тоже с-300 запросит у нас

      Нам бы Сирию в плане ПВО сдюжить.
    2. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: Proton
      Щас Ливан тоже с-300 запросит у нас laughing что б израильтяне окончательно заметались.

      С-300, Ливан тоже накроет ,когда Россия их в Сирии разместит и настроит....Чую будут провокации Израиля , а русские все равно разместят , вернее они там уже есть на наших Базах ,но когда их объединят в единную автоматическую систему контроля воздушного пространства .. wink
      Ой вэй будет точно ! bully
  3. Товарищ Берия
    Товарищ Берия Сегодня, 19:12
    +1
    Цитата: Вежливый Лось
    Цитата: Proton
    Щас Ливан тоже с-300 запросит у нас

    Нам бы Сирию в плане ПВО сдюжить.

    Сирию и Ливан разделяют два горных хребта-Ливан и Антиливан. Из-за них очень удобно обстреливать Сирию-выскочил из-за гор, пустил ракету, и опять за горы ушел. Причем не входя в воздушное пространство Сирии.

    ПВО просто не успевает среагировать. Так что совсем бы неплохо создать объединенную систему ПВО Сирии и Ливана. Эх, мечты, мечты.
    Впрочем, так было не всегда. Было время, когда сирийские системы оповещения были в Ливане.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 19:28
      0
      Цитата: Товарищ Берия
      Так что совсем бы неплохо создать объединенную систему ПВО Сирии и Ливана. Эх, мечты, мечты.

      Неплохо-то оно - неплохо. А как Вы себе наземную компоненту системы ПВО Ливана представляете? Еще одна наша база? Потянем ли? Тушу слона надо есть по частям. Постепенно.
  4. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 19:17
    +1
    Спасение утопающих.
    Сначала полноценно заключить договор между Ливаном и Сирией о взаимопомощи во всех сферах.
    А далее совместная оборона с использованием оборонительных средств обеих сторон.
    В том числе и комплексов ПВО.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 19:38
    0
    Очередной завод по производству ковров ,бомбить будут ?
  6. vit357
    vit357 Сегодня, 19:41
    0
    Всё же надеюсь,что арабы вокруг израиля договорятся и никаких "пэтриотов"не хватит израилю,когда в него полетит всё,что есть.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:41
    -1
    вот неймется израилю,в сем же успехом иранцы к примеру,могут заявить что в километре от аэропорта имени бен-гуриона находится израильский секретный завод по созданию термоядерного оружия,и нужно туда долбануть ракетами.если израиль голословно кого - то обвиняет,так и в их отношении можно поступить так же.