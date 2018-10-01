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Ищет С-300? Американский разведчик два дня кружит в районе баз РФ в Сирии

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Американские разведывательные самолеты продолжают полеты в районе сирийского побережья, где расположены российские базы. По мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус, сообщает "Интерфакс".

Ищет С-300? Американский разведчик два дня кружит в районе баз РФ в Сирии


При этом, согласно данным авиамониторинга, американский разведчик совершил пролеты после приземления очередного Ан-124 "Руслан" на авиабазу Хмеймим, а также следил за контейнеровозом "Спарта-3", прибывшим на разгрузку в Тартус. Самолет RC-135V взлетел с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит. Авиаразведчик, способный вести разведку на большую глубину территории, совершил не менее шести пролетов вдоль сирийских берегов, при этом приближаясь к авиабазе Хмеймим на расстояние приблизительно 55-60 км.


В воскресенье этот же самолет ВВС США так же совершал многочасовые полеты в районах российской авиабазы Хмемим и базы материально-технического обеспечения Тартус.

С четверга по настоящее время на территории авиабазы "Хмеймим" произвели посадку пять военно-транспортных самолетов ВКС России Ан-124-100 "Руслан". Кроме этого в Тартус зашел тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" и ожидается скорое прибытие большого десантного корабля "Николай Фильченков", который уже идет к сирийскому побережью.


Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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23 комментария
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  1. Jerk
    Jerk Сегодня, 19:04
    +2
    Учитесь, как надо:
    https://alex-leshy.livejournal.com/1261048.html#comments
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 19:07
      +6
      Американский разведчик два дня кружит в районе баз РФ в Сирии

      Ну и где израильские истребители? Сирийские С-200 готовы к отражению атаки! smile
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 19:18
        0
        Израильские истребители ждут гражданский борт - без живого щита им и к С-200 приближаться сцыкотно. А то ведь в Югославии С-200 супернавороченную стелс-вундервафлю завалили, да еще и не одну. Пейсолет тем паче сшибут, коль живого щита не будет
        1. Black Sniper
          Black Sniper Сегодня, 19:46
          0
          Если точнее два стелса и не С-200 сбили, а С-75 и С-125. hi
        2. Rostislav
          Rostislav Сегодня, 19:52
          0
          В Югославии С125 сработала.
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 19:41
        0
        Цитата: СРЦ П-15
        Американский разведчик два дня кружит в районе баз РФ в Сирии

        Ну и где израильские истребители? Сирийские С-200 готовы к отражению атаки! smile

        Вот и мне, та же мысль пришла..
  2. Фил77
    Фил77 Сегодня, 19:07
    +4
    Кружит и кружит.Ну работа такая у ребят,разведку разведывать.
  3. Грибок
    Грибок Сегодня, 19:10
    +1
    Надо к каждому С-300 приставить Панцирь-СМ на всякий случай.
    1. aftbreeze
      aftbreeze Сегодня, 19:19
      +1
      Не волнутесь, всё уже приставлено...
      Цитата: Грибок
      Надо к каждому С-300 приставить Панцирь-СМ на всякий случай.
      1. Семен Семеныч
        Семен Семеныч Сегодня, 19:54
        +1
        Вы главный по приставкам?
  4. keeper03
    keeper03 Сегодня, 19:11
    +4
    Пусть ищет, под куполом РЭБ долго теперь будет искать ! wassat good soldier
  5. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 19:12
    0
    Высматривают всё... bully Не страшно им,а вдруг чего увидят? winked

    Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя
    1. Комментарий был удален.
  6. ggl1
    ggl1 Сегодня, 19:16
    +1
    Нейтрализовать средствами РЭБ
    Потеряет управление и сам свалится
  7. aftbreeze
    aftbreeze Сегодня, 19:20
    0
    Цитата: keeper03
    Пусть ищет, под куполом РЭБ долго теперь будет искать ! wassat good soldier

    Эт точно
  8. Jerk
    Jerk Сегодня, 19:28
    0
    Цитата: ЛМН
    Высматривают всё... bully Не страшно им,а вдруг чего увидят? winked

    Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя

    Шьерт) Удалили цитату из "72 метра", с Краско, где там "распушите свои локаторы" smile
    1. Щербаков александр иванрвич
      Щербаков александр иванрвич Сегодня, 19:32
      +2
      есле долго всматриваться в с-300, то с-300 начинает всматриваться в тебя
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 19:33
    +2
    Можно на эмоциях глупость скажу?
    Хорошая цель! Эх, долбануть бы по нему!
  10. KCA
    KCA Сегодня, 19:33
    +1
    Да скорее всего С-300 и машины РЭБ ещё до выступления Шойгу потихоньку расходились по местам БД, очень надеются партнёры на авиа и космическую разведку, но про "Искандеры" в Калининграде узнали из телерепортажа RT, а не со спутников, хотя может и от "Спутника"
  11. Фил77
    Фил77 Сегодня, 19:40
    0
    Белеет *бойнг* одинокий в тумане неба голубом,что ищет он в стране далёкой?А он с-300 не найдёт...Перефразируя известное стихотворение
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:44
    0
    гнать его нужно было из неба сирии вообще.тот момент,когда в воздухе должна была непрерывно баррожировать наша авиация.
  13. Proton
    Proton Сегодня, 19:49
    0
    Забегали родимые,пушнину на себе рвутlaughing ай яй,а сделать то ничего уже не могут.
  14. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 19:51
    0
    " Американский разведчик два дня кружит в районе баз РФ в Сирии..."
    Ну и что, не надули для "дорогого гостя" пару десятков обманок? Пусть сортирует.
  15. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 19:53
    0
    Израиль страхуют..Те наверное , уже чемоданы собирают ,для срочной эвакуации ?
    Вот там в закулисьях мировых финансовых магнатов идет спор ,как осадить Россию и Путина ! wassat
    А С-300 то, есть в Сирии , просто команды небыло ..
    Сейчас дополнительные дивизионы подгонят и ой вэй шабату. хе хе