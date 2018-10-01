Ищет С-300? Американский разведчик два дня кружит в районе баз РФ в Сирии

Американские разведывательные самолеты продолжают полеты в районе сирийского побережья, где расположены российские базы. По мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус, сообщает "Интерфакс".При этом, согласно данным авиамониторинга, американский разведчик совершил пролеты после приземления очередного Ан-124 "Руслан" на авиабазу Хмеймим, а также следил за контейнеровозом "Спарта-3", прибывшим на разгрузку в Тартус. Самолет RC-135V взлетел с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит. Авиаразведчик, способный вести разведку на большую глубину территории, совершил не менее шести пролетов вдоль сирийских берегов, при этом приближаясь к авиабазе Хмеймим на расстояние приблизительно 55-60 км.В воскресенье этот же самолет ВВС США так же совершал многочасовые полеты в районах российской авиабазы Хмемим и базы материально-технического обеспечения Тартус.С четверга по настоящее время на территории авиабазы "Хмеймим" произвели посадку пять военно-транспортных самолетов ВКС России Ан-124-100 "Руслан". Кроме этого в Тартус зашел тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" и ожидается скорое прибытие большого десантного корабля "Николай Фильченков", который уже идет к сирийскому побережью.