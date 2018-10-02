Русские эмигранты и их вклад в иностранную авиацию



И.И. Сикорский в кабине вертолета R-4 собственной разработки, 14 августа 1944 г. Фото US Coast Guard



А.Н. Прокофьев-Северский в кабине самолета SEV-3M. Фото Smithsonian National Air and Space Museum / airandspace.si.edu



А.М. Картвели и истребитель P-47. Фото журнала Life



А.Н. Прокофьев-Северский и А.М. Картвели в кабинах опытного истребителя Seversky P-35. Фото Alexanderkartveli.com



И.И. Махонин, 1928 г. Фото Wikimedia Commons



Опытный самолет Mak.10, консоли крыла выдвинуты на максимальный размах. Фото журнала Flight

По материалам:

http://airwar.ru/

http://aviadejavu.ru/

http://aviationboom.com/

http://sikorsky.com/

http://alexanderkartveli.com/

https://ww2aircraft.net/

http://fai.org.ru/

http://ihst.ru/

Не всегда талантливый конструктор или инженер может реализовать свои таланты и умения в собственной стране. Известно немало случаев, когда хорошие специалисты уезжали за рубеж и уже там совершали новые открытия или создавали выдающуюся технику. Так, в прошлом веке, на фоне бурного развития мировой авиации, заметный вклад в развитие зарубежных отраслей внесли инженеры российского происхождения. Вспомним самых известных соотечественников, по тем или иным причинам работавших за границей.Пожалуй, самым известным зарубежным авиаконструктором российского происхождения является Игорь Иванович Сикорский (1889-1972). Карьера Сикорского в сфере авиации началась в 1908 году, когда он вступил в воздухоплавательный кружок Киевского политехнического института. Студенты и преподаватели-участники кружка занимались расчетами и строили экспериментальную технику. До 1911 года при участии И.И. Сикорского были разработаны и построены несколько опытных вертолетов, которые, впрочем, не оснащались автоматами перекоса и иными необходимыми устройствами, что ограничивало их возможности.На тот момент создание полноценного вертолета было невозможным, и потому Сикорский сосредоточил усилия на самолетной тематике. В 1911 году он выучился на летчика, а вскоре поступил на службу в бюро Русско-Балтийского вагонного завода. В следующие годы молодой конструктор стал основоположником многомоторной авиации – первым образцом такого рода стал самолет «Русский витязь».До 1917 года И.И. Сикорский занимался разработкой новых образцов авиационной техники разного назначения и с различными характеристиками. Значительная часть проектов была доведена до серийного производства в интересах русской армии и дала самые заметные результаты. Однако две революции 1917 года поставили точку в этих процессах. В феврале 1918 года выдающийся конструктор покинул Россию и направился в Лондон, откуда затем поехал в Париж.Сикорский предложил французскому командованию свою помощь в развитии авиации. Вскоре появился контракт на строительство нескольких многомоторных бомбардировщиков. Однако через несколько месяцев после этого было заключено перемирие, вследствие чего контракт аннулировали. Оставшись без заказов, конструктор-эмигрант решил перебраться в США.В первые годы в Нью-Йорке И.И. Сикорский не мог найти свое место в авиастроении, из-за чего был вынужден зарабатывать частными уроками. Новая компания Sikorsky Aero Engineering Corporation была основана только в середине двадцатых годов. Впрочем, первые годы ее существования тоже не были простыми. Компания занималась разработкой и мелкосерийным строительством самолетов разных классов и различного назначения. В разное время были созданы бипланы и монопланы, летающие лодки и т.д. – в общей сложности полтора десятка проектов.В самом конце тридцатых годов И.И. Сикорский вновь вернулся к тематике вертолетов и занялся полноценным проектированием такой техники. В сентябре того же года в воздух впервые поднялся опытный вертолет VS-300, предназначавшийся для проведения первых испытаний. Любопытно, что эта машина во многом была похожа на экспериментальный образец 1909 года от воздухоплавательного кружка.Настоящий успех к вертолетам Сикорского пришел в 1942 году. В самом начале года состоялся первый полет новой машины R-4 Hoverfly. Эта машина могла брать на борт пассажиров или груз, что позволяло использовать ее в армии. Уже в мае того же года R-4 приняли на вооружение и поставили в серию. Всего было построено более 130 новых вертолетов. Таким образом, R-4 И.И. Сикорского стал первым в мире серийным вертолетом.R-4 достаточно быстро показали реальные возможности вертолетной техники в контексте армейской эксплуатации, и проложили дорогу новым винтокрылым машинам. В дальнейшем армия США регулярно заказывала разработку новых вертолетов, соответствующих ее требованиям. Во многих подобных конкурсах побеждала компания Sikorsky.Компания, основанная И.И. Сикорским, существует до сих пор и является одним из лидеров своей отрасли. За время своего существования она разработала и поставила в серию почти три десятка типов вертолетов, не считая многочисленных модификаций. Также велась активная работа по созданию экспериментальных образцов. Сейчас компания принадлежит корпорации Lockheed Martin и продолжает свою деятельность.События последних десятилетий и нынешняя ситуация позволяют утверждать, что Игорю Ивановичу Сикорскому удалось стать самым успешным, удачливым и знаменитым авиаконструктором-эмигрантом, начавшим свою деятельность в нашей стране и продолжившим работу за рубежом.Значительный вклад в развитие ВВС США в прошлом внесла компания Seversky Aircraft Company, основанная в начале тридцатых годов. Позже она была преобразована и переименована в Republic Aviation Corporation, а затем вошла в состав Fairchild Aircraft (ныне упразднена). Основателем этой компании был русский летчик и конструктор Александр Николаевич Прокофьев-Северский (1894-1974). Понимая трудности эмиграции, он старался принимать на работу своих соотечественников. Самым известным его сотрудником стал Александр Михайлович Картвели (1896-1974).В 1914 году А. Прокофьев-Северский окончил Морской кадетский корпус, и вскоре попал в Севастопольскую авиационную школу. Любопытно, что еще до поступления в кадеты будущий офицер успел освоить азы пилотирования аэропланов – его обучал отец. В июле 1915 года молодой специалист завершил обучение и официально стал летчиком. К большому сожалению, летная карьера продолжалась не слишком долго. Во время боевого вылета А. Прокофьев-Северский был тяжело ранен и остался без ноги. Тем не менее, авиатор нашел в себе силы вернуться на службу.Через несколько месяцев Прокофьев-Северский пришел на петроградский завод 1-го Российского товарищества воздухоплавания, где ему предложили наблюдать за строительством и испытаниями техники. Вскоре он начал работать и в конструкторском бюро предприятия. Самой известной разработкой этого периода стало особое лыжное шасси, обеспечивавшее эксплуатацию летающих лодок зимой – с замерзших водоемов. Кроме того, конструктор всеми силами пытался вернуться к летной работе, и ему в итоге это удалось.После Февральской революции А.Н. Прокофьев-Северский несколько раз повышался в звании и получал награды. За считанные месяцы он дослужился до командующего истребительной авиацией Балтийского флота. В начале 1918 года опытного летчика и инженера отправили работать в российское посольство в США, которое, однако, вскоре прекратило свою деятельность. Знаменитый пилот остался без работы, без перспектив и без возможности вернуться в Россию.К счастью, Прокофьев-Северский нашел поддержку в лице генерала Билли Митчелла, стремившегося развивать военную авиацию Соединенных Штатов. Генерал устроил российского специалиста в военное ведомство на должность консультанта по вопросам самолетостроения. Через несколько лет А. Прокофьев-Северский получил американское гражданство и звание майора ВВС. Работая в министерстве обороны, пилот и конструктор попытался основать собственную авиастроительную компанию, но она быстро закрылась из-за финансовых проблем.Вторая попытка выхода на рынок имела место в 1931 году, когда была основана Seversky Aircraft Company. Фирма не была большой, и потому ее основатель был президентом, конструктором и летчиком-испытателем одновременно. При этом Прокофьев-Северский не стал назначать себя еще и главным конструктором. Эту должность он отдал другому инженеру-эмигранту – А.М. Картвели.Во время Первой мировой войны будущий конструктор Картвели служил артиллеристом. Познакомившись с аэропланами, он решил заниматься авиацией, но в течение долгих лет не имел такой возможности. В 1919 году А. Картвели и несколько других молодых специалистов отправились во Францию для повышения квалификации в качестве артиллеристов. Уже во время учебы будущий авиаконструктор, видя сложную ситуацию на родине, решил не возвращаться домой и остаться в Европе. Вскоре после этого он поступил на службу в компанию знаменитого Луи Блерио.В конце двадцатых годов Картвели пригласили в США. Он принял предложение и стал сотрудником фирмы Atlantic Aircraft Corporation. Позже А.М. Картвели познакомился с А.Н. Прокофьевым-Северским и получил новое предложение о смене места работы. В 1931 году он стал главным конструктором Seversky Aircraft Company. Этот пост оставался за ним в течение длительного времени.За время своей работы в фирмах «Северски» и «Рипаблик» два авиастроителя-эмигранта создали широкий спектр авиационной техники разных классов и типов. Основной специализацией компаний являлось производство боевых самолетов для фронтовой авиации, и в этой сфере были получены примечательные результаты. Так, истребитель-бомбардировщик Republic P-47 Thunderbolt нередко именуют лучшим самолетом своего класса периода Второй мировой войны.До конца жизни А.Н. Прокофьев-Северский был знаменитостью национального масштаба и считался одним из ведущих американских специалистов в области авиации. Он оставался консультантом Пентагона, а также читал лекции в университетах и участвовал в различных тематических мероприятиях. Его товарищ по фирме и эмиграции А.М. Картвели всю свою жизнь посвятил конструкторской работе. По некоторым причинам, он не стал знаменитостью, как Прокофьев-Северский, но все же внес самый серьезный вклад в развитие американской авиации. Его последнее творение – штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II – до сих пор состоит на вооружении.В большинстве случаев российские авиаконструкторы уезжали за границу или не возвращались домой из поездок из-за неприятия новых властей. Однако имели место и иные случаи, представляющие особый интерес. Так, конструктор Иван Иванович Махонин (1885-1973) не просто выехал во Францию по собственному желанию. Его отправили туда особым распоряжением руководства с целью разработки новых проектов.Незадолго до начала Первой мировой войны И.И. Махонин окончил Политехнический институт в Санкт-Петербурге. Вскоре после этого он основал собственное конструкторское бюро, основной сферой деятельности которого стало разнообразное авиационное вооружение – от пулеметов до бомб. Такая работа продолжалась до 1919 года, когда появились новые предложения в иных областях. Конструктор заинтересовался железнодорожной тематикой, а также смог заинтересовать своими предложениями новые власти.В том же 1919 году по проекту И. Махонина построили несколько локомотивов с маломощными дизельными двигателями. Вскоре появился проект аккумуляторного электрического локомотива. Собственно локомотив дополнялся специальным тендером, в котором находилось несколько сотен аккумуляторов. Источником необходимых запчастей стали старые подлодки. В ходе испытаний новый «электровоз» добрался из Петрограда в Москву за 12 часов с одной промежуточной зарядкой.В тот же период конструктор-энтузиаст предложил проект сверхкрупного дирижабля, способного взять на борт до 60 тыс. пудов груза (порядка 960 т). Такой дирижабль можно было бы оснастить многоярусной гондолой с грузовыми и пассажирскими отсеками на 1000 человек. Концепция крупного грузопассажирского дирижабля заинтересовала ответственных лиц, но предложение сразу столкнулось с серьезными затруднениями. У молодого советского государства отсутствовали технологии и материалы, необходимые для строительства такой техники.В 1921 году И. Махонин, получив необходимые разрешения и определенную поддержку, выехал из Советской России во Францию. Конструктор-эмигрант сохранил хорошие отношения с властями и коллегами. Благодаря этому, в частности, его работы регулярно появлялись в отечественной профильной прессе.Во Франции российский специалист занимался проработкой различных идей и решений, часть которых была доведена до производства. Так, к середине двадцатых годов его компания La Compagnie des Carburants Makhonine начала выпуск т.н. дистиллированного топлива, получаемого из угля. Оно предназначалось для двигателей внутреннего сгорания автомобилей, судов и самолетов. Впрочем, в 1927 году французские власти распорядились закрыть производство из-за негативного влияния на экологию.До и после переезда во Францию И.И. Махонин проявлял особый интерес к авиации и регулярно предлагал новые идеи. В первую очередь, прорабатывались нестандартные решения, направленные на повышение основных характеристик техники. Первый серьезный результат такой работы появился в 1929 году. Это был опытный самолет Mak.10 с крылом изменяемой геометрии. Впоследствии этот прототип был доработан и получил название Mak.101.Экспериментальный самолет получил особое крыло с подвижными консолями. По команде пилота, они могли выдвигаться из центроплана или втягиваться внутрь, изменяя размах и площадь крыла. Увеличенный размах улучшал взлетно-посадочные характеристики самолета, а сокращенный позволял оптимизировать скоростной полет. Испытания подтвердили такие особенности техники, однако привели к выявлению ряда проблем.В 1940 году нацистская Германия оккупировала Францию, и опытный Mak.101 оказался в ее распоряжении. Вскоре машина была утрачена. Согласно одной версии, французский летчик-испытатель, привлеченный немцами к тестовым полетам, сознательно разбил ее. По другой версии, прототип был уничтожен в результате бомбардировки Союзников. Так или иначе, немцы не смогли полноценно изучить интереснейший трофей и, соответственно, заимствовать конструкторские решения.В 1947 году И. Махонин построил опытный самолет Mak.123, являвшийся дальнейшим развитием предвоенного образца. Одним из главных его отличий была длинная многоместная кабина, которую также можно было использовать в качестве грузоотсека. Mak.123 был испытан, но не продвинулся дальше. Из-за войны конструктор потерял несколько лет, и за это время поршневые самолеты с прямым крылом успели морально устареть. Mak.123 не имел реальных перспектив.Проект Mak.123 стал последней разработкой И.И. Махонина в области авиации. В дальнейшем русский конструктор-эмигрант и его коллеги занимались проблемами создания новых сортов горючего и развития двигателей внутреннего сгорания. Некоторые наработки этих проектов впоследствии нашли применение в тех или иных сферах. Возможно, проекты И.И. Махонина повлияли и на развитие французского авиастроения, но его самолеты так и остались любопытным экспериментом без реального будущего.* * *События отдаленного прошлого сказались на великом множестве судеб. Многие люди, в том числе специалисты авиационной отрасли, были вынуждены покинуть нашу страну или не смогли вернуться домой из заграничных поездок. Некоторые из них на новом месте смогли продолжить работу по основной специальности и даже достичь определенных успехов. Такие люди, как И.И. Сикорский, А.Н. Прокофьев-Северский или И.И. Махонин смогли реализовать себя в роли конструкторов, но свой вклад они все же внесли в зарубежную авиационную отрасль.