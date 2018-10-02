Права на ошибку нет. Убережём ли С-300 от новой тактики ЦАХАЛа?
Информация о начале поставок зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-300ПМУ-2 войскам ПВО Сирийской Арабской Республики вызвала настоящий шквал позитивных эмоций не только у большинства здравомыслящих политологов, военных экспертов и блогеров, действующих в едином российском медиапространстве, но и у адекватно воспринимающих реальное положение дел журналистов, поле деятельности которых находится бок о бок с вражеским лагерем.
Такая краткая характеристика наиболее точно соответствует постоянному журналисту-эксперту достаточно нейтральной израильской газеты «Haaretz» Гидеону Леви. В одной из своих последних публикаций известный израильский политолог выразил признательность Москве за чёткое проведение «красной черты» перед действиями израильских ВВС в воздушном пространстве Сирии, а также на ближних подступах к нему. Своё видение произошедшей 17 сентября трагедии и последствий для Тель-Авива Леви отразил в нашумевшей статье «Наконец-то кто-то указал Израилю на границы дозволенного».
Главный посыл этой статьи заключался в заострении внимания простых читателей и экспертов на правильности новой российской концепции общения с израильским руководством «на языке силы», которая вступила в силу после провоцирования лётным составом Хель Хаавир «дружественного огня» сирийского С-200В по нашему самолёту радиотехнической и радиоэлектронной разведки Ил-20М. По его словам, на фоне ещё более плотной и всеобъемлющей поддержки со стороны новой американской администрации «красные флаги со стороны России немного угомонят опьянение властью и военно-политическим влиянием нынешней израильской верхушки».
И действительно, недавняя ратификация Конгрессом США законопроекта, обуславливающего выделение Министерству обороны Израиля пакета оборонной поддержки на сумму в 38 млрд. долларов в течение 10 лет, является «железным» стимулом для игнорирования в угоду своим меркантильным интересам любых обязательств, возложенных на Биби Нетаньяху и его окружение в ходе переговоров с высокопоставленными представителями Генштаба и оборонного ведомства России. Ярчайшим тому примером является тот факт, что именно спустя три дня после анонсирования пакета военной помощи, несмотря на выполненное российской стороной обязательства по отводу иранских подразделений КСИР и отрядов «Хезболлы» на расстояние более чем 100 км от Голанских высот, командование ВВС Израиля осуществило попытку дерзкого и внезапного ракетно-бомбового удара по промышленным и военным объектам в провинции Латакия с одновременной провокацией против нашего Ил-20М, к которой, к сожалению, Воздушно-космические силы России подготовиться не успели, заблаговременно не подняв на боевое дежурство А-50У и не придав «Лысухе» эскортирование хотя бы в виде пары Су-30СМ.
Господин Леви действительно прав: поставки «трёхсоток» подразделениям ПВО Сирийской Арабской Армии (именно этот подтекст скрывается в цитате «красные флаги со стороны России, возможно, немного успокоят опьянение властью, охватившее Израиль») действительно способны охладить горячие головы в АОИ. Но ключевым здесь является то самое «немного», что нарочито указывает на продолжение выработки Израилем новой концепции по нанесению ракетно-бомбовых ударов по военным объектам САА с учётом их прикрытия несколькими дивизионами ЗРК С-300ПМУ-2, увязанными посредством автоматизированных систем управления зенитно-ракетными бригадами, а также многочисленными средствами радиоэлектронного противодействия. Об изменении тактики действий ударных эскадрилий израильских ВВС буквально несколько дней назад заявил сирийский военный специалист Турки Аль-Хасан.
По его словам, «пилоты израильских истребителей будут осуществлять пуски ракет из-за пределов сирийского воздушного пространства, в то время как в АОИ уже сейчас разрабатывают дополнительную тактику, предусматривающую применение оперативно-тактических баллистических ракет и крупнокалиберных управляемых реактивных снарядов». Тем не менее, вывод Аль-Хасана даёт лишь расплывчатое представление о разрабатываемой израильскими специалистами тактике нивелирования возможностей сирийской ПВО, получившей на вооружение «Фавориты». Нас же интересуют оперативно-тактические детали будущих агрессивных выпадов Хель Хаавир, анонсированных Авигдором Либерманом, а также бреши, которые могут существовать в противоракетном зонтике войск ПВО Сирии и ВКС России даже после прибытия в республику необходимого количества дивизионов С-300ПМУ-2 и «солянки» из комплексов РЭБ (именно на них могут делать ставки израильские ВВС).
Начнём с того, что большая часть воздушного пространства Сирийской Арабской Республики (от низковысотных участков до верхних слоёв стратосферы) действительно превратится в смертельно опасную для летательных аппаратов противника (ВВС США, Израиля, Франции и Великобритании) бесполётную зону, первостепенную роль в формировании которой сыграют 4 или более зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2, если основываться на данных газеты «Коммерсантъ». О таком количестве можно смело судить на фоне того, что за последние полторы недели основные военно-транспортные самолёты «Сирийского воздушного экспресса» (Ан-124-100) совершили более 7 рейсов с наших авиабаз на АвБ Хмеймим. Более того, по данным «Flightradar24» и информационного агентства «ANNA-News» со ссылкой на сирийских очевидцев, практически все рейсы эскортировались 4—8 истребителями Су-30СМ и Су-35С во время полёта над провинциями Дейр-эз-Зор, Хомс и Дамаск, вплоть до входа в «зонтик» ПВО комплекса С-300В4, развёрнутого близ Тартуса. Это свидетельствует лишь о том, что в грузовых отсеках «Русланов» находились наиболее важные элементы «Фаворитов» — радары 30Н6Е2 с универсальными вышками 40В6МД, низковысотные обнаружители 76Н6, а также пункты боевого управления 54К6Е2, способные обеспечить боевую работу не только «Фаворитов», но и С-200ВЭ, С-300ПС и С-300ПМУ-1. Более того, в доставке оборудования задействован контейнеровоз «Спарта III».
Способны ли 4 дивизиона С-300ПМУ-2 создать полноценную бесполётную зону над большей частью западного берега Евфрата? Естественно, да. Но для этого расстояние между дивизионами, развёрнутыми вдоль западной границы Сирии (между Тартусом и Эс-Сувейдой) должно составлять порядка 70—76 км, учитывая, что радиогоризонт по низколетящим израильским F-16I, F-15I и тактическим ракетам «Делила» для радаров 30Н6Е2 (размещённых на вышках 40В6МД) составляет 35—38 км. При таком расположении для израильтян практически не останется «непросматриваемых зон». В то же время общая целевая канальность для 4 «Трёхсоток» составит всего 24 одновременно перехватываемых целей (по 6 целей для каждого ПФАР-радара 30Н6Е2), чего может и не хватить для отражения совместного удара ВВС Израиля и Объединённых ВВС западной коалиции, которые могут одновременно применить несколько сотен тактических ракет «Delilah-AL» («Air Launched»), AGM-158B JASSM-ER, «Shtorm Shadow» и «SCALP Naval».
На этот случай все ставки необходимо делать ещё и на более чем 50 зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1», а также пару-тройку десятков войсковых ЗРК «Бук-М1/2Э», которые смогут не только добавить 320—350 дополнительных целевых каналов для сирийской ПВО, но и прикрыть «мёртвые зоны» переброшенных С-300ПМУ-2 «Фаворит», простирающиеся на 3-5 км от позиций радаров подсвета 30Н6Е2. Естественно, свой вклад внесут и такие ЗРК/ЗРСК, как С-125 «Печора-2М», «Тор-М2У», а также «Оса-АКМ», также способные работать по малоразмерным целям после модернизации. Все вышеперечисленные комплексы будут функционировать в системной увязке, обеспечиваемой АСУ зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» и «Байкал-1МЭ». Вследствие этого ошибочного огня по одним и тем же целям со стороны нескольких зенитно-ракетных комплексов и нерационального расхода боекомплектов ожидать не стоит.
Очень важным моментом в создании сетецентрической системы противовоздушной обороны на базе С-300ПМУ-2 является то, что дальность действия зенитных ракет 48Н6Е2 в 200 км не позволит израильским истребителям «Суфа» и «Раам» подниматься на высоту 7—12 км с одновременным выходом на 100-километровую дальность сброса малоразмерных планирующих управляемых авиабомб GBU-39/B «Small Diametr Bomb» (разработаны подразделением «Boeing Integrated Defense System») и израильских «Spice-250» (от компании «Rafael»). И даже в том случае, если пилоты израильских F-16I попробуют применить бортовой комплекс радиоэлектронного противодействия «Элисра» SPJ-40 для сокращения дальности «захвата» радарами 30Н6Е2, дальность комплекса снизится лишь до 120—130 км; применение вышеперечисленных авиабомб с такого расстояния будет либо крайне затруднено из-за необходимости подъёма на высоту пуска в 14—16 км, либо вовсе нереализуемо. Для израильских ВВС это станет очень неприятным сюрпризом, ведь «узкие бомбы» и «Spice-250», ввиду сверхмалой ЭПР в 0,01—0,015 кв. м ранее (до поставки С-300) являлись единственным «ударным инструментом» Хель Хаавир, способным в некоторых случаях преодолевать эшелонированную сирийскую ПРО, сформированную комплексами «Бук-М1/2Э» и «Панцирями-С1». Теперь такая возможность сведена к нулю. Малое количество истребителей F-35I, способных подобраться к С-300ПМУ-2 на дистанцию пуска планирующих авиабомб в 90—110 км, также не позволит достигнуть желаемого результата, ведь с 16—20 «Спайсами» легко справится даже 1 батарея из 6 ЗРПК «Панцирь-С1».
Что касается возможности осуществления израильскими ВВС массированного противорадиолокационного удара по радиолокационным средствам «Трёхсотых» с использованием ПРЛР AGM-88E AARGM, то теоретически такой поворот событий возможен. Данные противорадиолокационные ракеты обладают дальностью около 70 км при пуске со сверхмалых высот, либо 170 км — с больших высот. Следовательно, израильские тактические истребители F-16I смогут запускать AGM-88E как из «тени» горных хребтов Антиливана по дивизионам С-300, находящимся в провинциях Дамаск, Хама и Тартус, так и с расстояния в 150—170 км (при полёте на большой высоте и при условии использования бортовых комплексов РЭБ «Элисра»). Более того, активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения этой ракеты WGU-48/B имеет активный режим работы в миллиметровом Ka-диапазоне, который неуязвим не только для переброшенных в Сирию комплексов радиоэлектронного противодействия 1Л269 «Красуха-2», 1Л257 «Красуха-4», Р-330Ж «Житель», но и для более высокочастотных станций мощных шумовых помех СПН-2/4 (частотные диапазоны работы Х и J, от 8 до 17,544 ГГц), предназначенных для подавления работы бортовых РЛС истребителей, а также активных радиолокационных головок самонаведения зенитных управляемых ракет и ракет класса «воздух-воздух». На практике же возможности AGM-88E AARGM (продвинутых HARMов) в противостоянии с сирийской ПВО будут крайне посредственны.
Во-первых, несмотря на помехоустойчивость активно-пассивной трёхдиапазонной ГСН WGU-48/B, модуль канала радиокоррекции, установленный на её борту, не сможет получать обновлённые тактические данные от носителя или самолётов радиотехнической разведки «Rivet Joint», поскольку этот канал находится в частотном диапазоне сети обмена информацией «Link-16» (от 960 до 1215 МГц), а значит, может быть легко подавлен посредством такого комплекса РЭБ, как Р-330М1П «Диабазол» и иных средств радиоэлектронного противодействия, работающих в UHF-, VHF- и L-диапазонах, которые недавно были поставлены САА и ВКС России в Сирии. Без стабильной работы канала коррекции AGM-88E не смогут работать по радарам, выключившим излучение, что превратит эти ракеты в бесполезный металлолом на узлах подвески F16I «Sufa».
Во-вторых, противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM, обладающие диаметром корпуса 250 мм, радиоотражающим полотном антенной решётки АРГСН с диаметром около 200 мм и огромными аэродинамическими рулями с размахом 1,13 м, имеют эффективную отражающую поверхность около 0,1—0,15 кв. м, благодаря чему радары сирийских С-300ПМУ-2 смогут «захватывать» их на точное автосопровождение на расстоянии около 100—120 км и начинать процесс перехвата. В-третьих, скорость полёта ПРЛР AGM-88E составляет лишь 2,1М (как и у раннего варианта HARM), а поэтому перехватывать их смогут не только С-300ПМУ-2, но войсковые ЗРК «Бук-М1/2Э», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
В таких сложных оперативно-тактических условиях (с учётом мощнейшего «костяка» РЭБ, доставленного в САР посредством рейсов военно-транспортных самолётов Ил-76МД) Армия обороны Израиля может пойти на хитрость, попытавшись преодолеть противоракетный «заслон» «Фаворитов», используя непросматриваемые радарами 30Н6Е2 зоны «мёртвых воронок», охватывающие 48-градусный сектор непосредственно над каждым радиолокатором подсвета и наведения. Для этого могут быть применены американские оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-140/164B ATACMS Block I/IIA (в срочном порядке закупленные у США по линии FMS) с дальностью от 150 до 300 км (в зависимости от типа снаряжения), либо израильские ОТБР LORA с радиусом действия от 300 до 450 км. Двигаясь по баллистической траектории с высшей точкой в апогее порядка 50—60 км, ракеты ATACMS и LORA способны пройти над предельной высотой перехвата комплекса С-300ПМУ-2 (27—32 км), успешно входя в ту самую «мёртвую воронку» с углом пикирования на позицию зенитно-ракетного дивизиона порядка 80—85 градусов. Что самое главное, маршевый участок траектории с высотой в 50 км позволит использовать модуль GPS-коррекции ракет ATACMS, не опасаясь губительного влияния со стороны развёрнутых на поверхности комплексов Р330Ж «Житель» и Р-330М1П «Диабазол» для точного наведения.
Что же касается подлётного участка траектории (на высоте около 10—7 км), то здесь сверхточного наведения (с КВО порядка 10 м) может и не потребоваться, ведь в качестве боевого снаряжения ОТБР ATACMS и LORA могут быть использованы, во-первых, самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) типа P3I BAT c инфракрасно-акустической системой наведения, способные ориентироваться на тепловой и акустический портреты работающего антенного поста с радаром 30Н6Е2, во-вторых, израильские 147-мм самонаводящиеся противотанковые элементы «SADARM» с комбинированной инфракрасно-радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона (защищённой от РЭБ), в-третьих, несколько сотен обычных неуправляемых боевых осколочных элементов M74 APAM, один из которых с большой долей вероятности нанесёт ущерб радару подсвета С-300ПМУ-2. Всё это необходимо учитывать командованиям ВКС России и войск ПВО Сирии в ходе распределения «трёхсотых» на соответствующие позиции в Сирийской Арабской Республике.
Вывод: главная цель при построении обновлённой системы ПВО Сирии должна заключаться во взаимном перекрытии «мёртвых воронок» зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2 с расчётом на то, что дальность поражения баллистических целей для «Фаворитов» составляет лишь 40 км. Позиции дивизионов должны находиться на расстоянии не более 40 км друг от друга, а поэтому требуемое количество комплексов для защиты воздушного пространства от Тартуса до Голанских высот необходимо довести до 6—8 единиц плюс дополнительное эшелонирование обороны каждого С-300ПМУ-2 с помощью нескольких «Панцирей», для которых сектор «мёртвой воронки» не превышает 10 градусов. И это не фантастический сценарий, поскольку все мы не понаслышке осведомлены об оперативно-тактических тонкостях, мастерстве и коварстве Армии обороны Израиля в целом и Хель Хаавир в частности. Да и о манёврах с «прощупыванием» греческих «трёхсотых» забывать не стоит.
Источники информации:
https://oleggranovsky.livejournal.com/113198.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml
https://ak-12.livejournal.com/77329.html
http://rbase.new-factoria.ru/news/kompaniya-atk-obyavila-o-zaklyuchenii-kontrakta-na-proizvodstvo-raket-agm-88e-aargm/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5615656
Такая краткая характеристика наиболее точно соответствует постоянному журналисту-эксперту достаточно нейтральной израильской газеты «Haaretz» Гидеону Леви. В одной из своих последних публикаций известный израильский политолог выразил признательность Москве за чёткое проведение «красной черты» перед действиями израильских ВВС в воздушном пространстве Сирии, а также на ближних подступах к нему. Своё видение произошедшей 17 сентября трагедии и последствий для Тель-Авива Леви отразил в нашумевшей статье «Наконец-то кто-то указал Израилю на границы дозволенного».
Главный посыл этой статьи заключался в заострении внимания простых читателей и экспертов на правильности новой российской концепции общения с израильским руководством «на языке силы», которая вступила в силу после провоцирования лётным составом Хель Хаавир «дружественного огня» сирийского С-200В по нашему самолёту радиотехнической и радиоэлектронной разведки Ил-20М. По его словам, на фоне ещё более плотной и всеобъемлющей поддержки со стороны новой американской администрации «красные флаги со стороны России немного угомонят опьянение властью и военно-политическим влиянием нынешней израильской верхушки».
И действительно, недавняя ратификация Конгрессом США законопроекта, обуславливающего выделение Министерству обороны Израиля пакета оборонной поддержки на сумму в 38 млрд. долларов в течение 10 лет, является «железным» стимулом для игнорирования в угоду своим меркантильным интересам любых обязательств, возложенных на Биби Нетаньяху и его окружение в ходе переговоров с высокопоставленными представителями Генштаба и оборонного ведомства России. Ярчайшим тому примером является тот факт, что именно спустя три дня после анонсирования пакета военной помощи, несмотря на выполненное российской стороной обязательства по отводу иранских подразделений КСИР и отрядов «Хезболлы» на расстояние более чем 100 км от Голанских высот, командование ВВС Израиля осуществило попытку дерзкого и внезапного ракетно-бомбового удара по промышленным и военным объектам в провинции Латакия с одновременной провокацией против нашего Ил-20М, к которой, к сожалению, Воздушно-космические силы России подготовиться не успели, заблаговременно не подняв на боевое дежурство А-50У и не придав «Лысухе» эскортирование хотя бы в виде пары Су-30СМ.
Господин Леви действительно прав: поставки «трёхсоток» подразделениям ПВО Сирийской Арабской Армии (именно этот подтекст скрывается в цитате «красные флаги со стороны России, возможно, немного успокоят опьянение властью, охватившее Израиль») действительно способны охладить горячие головы в АОИ. Но ключевым здесь является то самое «немного», что нарочито указывает на продолжение выработки Израилем новой концепции по нанесению ракетно-бомбовых ударов по военным объектам САА с учётом их прикрытия несколькими дивизионами ЗРК С-300ПМУ-2, увязанными посредством автоматизированных систем управления зенитно-ракетными бригадами, а также многочисленными средствами радиоэлектронного противодействия. Об изменении тактики действий ударных эскадрилий израильских ВВС буквально несколько дней назад заявил сирийский военный специалист Турки Аль-Хасан.
По его словам, «пилоты израильских истребителей будут осуществлять пуски ракет из-за пределов сирийского воздушного пространства, в то время как в АОИ уже сейчас разрабатывают дополнительную тактику, предусматривающую применение оперативно-тактических баллистических ракет и крупнокалиберных управляемых реактивных снарядов». Тем не менее, вывод Аль-Хасана даёт лишь расплывчатое представление о разрабатываемой израильскими специалистами тактике нивелирования возможностей сирийской ПВО, получившей на вооружение «Фавориты». Нас же интересуют оперативно-тактические детали будущих агрессивных выпадов Хель Хаавир, анонсированных Авигдором Либерманом, а также бреши, которые могут существовать в противоракетном зонтике войск ПВО Сирии и ВКС России даже после прибытия в республику необходимого количества дивизионов С-300ПМУ-2 и «солянки» из комплексов РЭБ (именно на них могут делать ставки израильские ВВС).
Начнём с того, что большая часть воздушного пространства Сирийской Арабской Республики (от низковысотных участков до верхних слоёв стратосферы) действительно превратится в смертельно опасную для летательных аппаратов противника (ВВС США, Израиля, Франции и Великобритании) бесполётную зону, первостепенную роль в формировании которой сыграют 4 или более зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2, если основываться на данных газеты «Коммерсантъ». О таком количестве можно смело судить на фоне того, что за последние полторы недели основные военно-транспортные самолёты «Сирийского воздушного экспресса» (Ан-124-100) совершили более 7 рейсов с наших авиабаз на АвБ Хмеймим. Более того, по данным «Flightradar24» и информационного агентства «ANNA-News» со ссылкой на сирийских очевидцев, практически все рейсы эскортировались 4—8 истребителями Су-30СМ и Су-35С во время полёта над провинциями Дейр-эз-Зор, Хомс и Дамаск, вплоть до входа в «зонтик» ПВО комплекса С-300В4, развёрнутого близ Тартуса. Это свидетельствует лишь о том, что в грузовых отсеках «Русланов» находились наиболее важные элементы «Фаворитов» — радары 30Н6Е2 с универсальными вышками 40В6МД, низковысотные обнаружители 76Н6, а также пункты боевого управления 54К6Е2, способные обеспечить боевую работу не только «Фаворитов», но и С-200ВЭ, С-300ПС и С-300ПМУ-1. Более того, в доставке оборудования задействован контейнеровоз «Спарта III».
Способны ли 4 дивизиона С-300ПМУ-2 создать полноценную бесполётную зону над большей частью западного берега Евфрата? Естественно, да. Но для этого расстояние между дивизионами, развёрнутыми вдоль западной границы Сирии (между Тартусом и Эс-Сувейдой) должно составлять порядка 70—76 км, учитывая, что радиогоризонт по низколетящим израильским F-16I, F-15I и тактическим ракетам «Делила» для радаров 30Н6Е2 (размещённых на вышках 40В6МД) составляет 35—38 км. При таком расположении для израильтян практически не останется «непросматриваемых зон». В то же время общая целевая канальность для 4 «Трёхсоток» составит всего 24 одновременно перехватываемых целей (по 6 целей для каждого ПФАР-радара 30Н6Е2), чего может и не хватить для отражения совместного удара ВВС Израиля и Объединённых ВВС западной коалиции, которые могут одновременно применить несколько сотен тактических ракет «Delilah-AL» («Air Launched»), AGM-158B JASSM-ER, «Shtorm Shadow» и «SCALP Naval».
На этот случай все ставки необходимо делать ещё и на более чем 50 зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1», а также пару-тройку десятков войсковых ЗРК «Бук-М1/2Э», которые смогут не только добавить 320—350 дополнительных целевых каналов для сирийской ПВО, но и прикрыть «мёртвые зоны» переброшенных С-300ПМУ-2 «Фаворит», простирающиеся на 3-5 км от позиций радаров подсвета 30Н6Е2. Естественно, свой вклад внесут и такие ЗРК/ЗРСК, как С-125 «Печора-2М», «Тор-М2У», а также «Оса-АКМ», также способные работать по малоразмерным целям после модернизации. Все вышеперечисленные комплексы будут функционировать в системной увязке, обеспечиваемой АСУ зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» и «Байкал-1МЭ». Вследствие этого ошибочного огня по одним и тем же целям со стороны нескольких зенитно-ракетных комплексов и нерационального расхода боекомплектов ожидать не стоит.
Очень важным моментом в создании сетецентрической системы противовоздушной обороны на базе С-300ПМУ-2 является то, что дальность действия зенитных ракет 48Н6Е2 в 200 км не позволит израильским истребителям «Суфа» и «Раам» подниматься на высоту 7—12 км с одновременным выходом на 100-километровую дальность сброса малоразмерных планирующих управляемых авиабомб GBU-39/B «Small Diametr Bomb» (разработаны подразделением «Boeing Integrated Defense System») и израильских «Spice-250» (от компании «Rafael»). И даже в том случае, если пилоты израильских F-16I попробуют применить бортовой комплекс радиоэлектронного противодействия «Элисра» SPJ-40 для сокращения дальности «захвата» радарами 30Н6Е2, дальность комплекса снизится лишь до 120—130 км; применение вышеперечисленных авиабомб с такого расстояния будет либо крайне затруднено из-за необходимости подъёма на высоту пуска в 14—16 км, либо вовсе нереализуемо. Для израильских ВВС это станет очень неприятным сюрпризом, ведь «узкие бомбы» и «Spice-250», ввиду сверхмалой ЭПР в 0,01—0,015 кв. м ранее (до поставки С-300) являлись единственным «ударным инструментом» Хель Хаавир, способным в некоторых случаях преодолевать эшелонированную сирийскую ПРО, сформированную комплексами «Бук-М1/2Э» и «Панцирями-С1». Теперь такая возможность сведена к нулю. Малое количество истребителей F-35I, способных подобраться к С-300ПМУ-2 на дистанцию пуска планирующих авиабомб в 90—110 км, также не позволит достигнуть желаемого результата, ведь с 16—20 «Спайсами» легко справится даже 1 батарея из 6 ЗРПК «Панцирь-С1».
Что касается возможности осуществления израильскими ВВС массированного противорадиолокационного удара по радиолокационным средствам «Трёхсотых» с использованием ПРЛР AGM-88E AARGM, то теоретически такой поворот событий возможен. Данные противорадиолокационные ракеты обладают дальностью около 70 км при пуске со сверхмалых высот, либо 170 км — с больших высот. Следовательно, израильские тактические истребители F-16I смогут запускать AGM-88E как из «тени» горных хребтов Антиливана по дивизионам С-300, находящимся в провинциях Дамаск, Хама и Тартус, так и с расстояния в 150—170 км (при полёте на большой высоте и при условии использования бортовых комплексов РЭБ «Элисра»). Более того, активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения этой ракеты WGU-48/B имеет активный режим работы в миллиметровом Ka-диапазоне, который неуязвим не только для переброшенных в Сирию комплексов радиоэлектронного противодействия 1Л269 «Красуха-2», 1Л257 «Красуха-4», Р-330Ж «Житель», но и для более высокочастотных станций мощных шумовых помех СПН-2/4 (частотные диапазоны работы Х и J, от 8 до 17,544 ГГц), предназначенных для подавления работы бортовых РЛС истребителей, а также активных радиолокационных головок самонаведения зенитных управляемых ракет и ракет класса «воздух-воздух». На практике же возможности AGM-88E AARGM (продвинутых HARMов) в противостоянии с сирийской ПВО будут крайне посредственны.
Во-первых, несмотря на помехоустойчивость активно-пассивной трёхдиапазонной ГСН WGU-48/B, модуль канала радиокоррекции, установленный на её борту, не сможет получать обновлённые тактические данные от носителя или самолётов радиотехнической разведки «Rivet Joint», поскольку этот канал находится в частотном диапазоне сети обмена информацией «Link-16» (от 960 до 1215 МГц), а значит, может быть легко подавлен посредством такого комплекса РЭБ, как Р-330М1П «Диабазол» и иных средств радиоэлектронного противодействия, работающих в UHF-, VHF- и L-диапазонах, которые недавно были поставлены САА и ВКС России в Сирии. Без стабильной работы канала коррекции AGM-88E не смогут работать по радарам, выключившим излучение, что превратит эти ракеты в бесполезный металлолом на узлах подвески F16I «Sufa».
Во-вторых, противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM, обладающие диаметром корпуса 250 мм, радиоотражающим полотном антенной решётки АРГСН с диаметром около 200 мм и огромными аэродинамическими рулями с размахом 1,13 м, имеют эффективную отражающую поверхность около 0,1—0,15 кв. м, благодаря чему радары сирийских С-300ПМУ-2 смогут «захватывать» их на точное автосопровождение на расстоянии около 100—120 км и начинать процесс перехвата. В-третьих, скорость полёта ПРЛР AGM-88E составляет лишь 2,1М (как и у раннего варианта HARM), а поэтому перехватывать их смогут не только С-300ПМУ-2, но войсковые ЗРК «Бук-М1/2Э», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
В таких сложных оперативно-тактических условиях (с учётом мощнейшего «костяка» РЭБ, доставленного в САР посредством рейсов военно-транспортных самолётов Ил-76МД) Армия обороны Израиля может пойти на хитрость, попытавшись преодолеть противоракетный «заслон» «Фаворитов», используя непросматриваемые радарами 30Н6Е2 зоны «мёртвых воронок», охватывающие 48-градусный сектор непосредственно над каждым радиолокатором подсвета и наведения. Для этого могут быть применены американские оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-140/164B ATACMS Block I/IIA (в срочном порядке закупленные у США по линии FMS) с дальностью от 150 до 300 км (в зависимости от типа снаряжения), либо израильские ОТБР LORA с радиусом действия от 300 до 450 км. Двигаясь по баллистической траектории с высшей точкой в апогее порядка 50—60 км, ракеты ATACMS и LORA способны пройти над предельной высотой перехвата комплекса С-300ПМУ-2 (27—32 км), успешно входя в ту самую «мёртвую воронку» с углом пикирования на позицию зенитно-ракетного дивизиона порядка 80—85 градусов. Что самое главное, маршевый участок траектории с высотой в 50 км позволит использовать модуль GPS-коррекции ракет ATACMS, не опасаясь губительного влияния со стороны развёрнутых на поверхности комплексов Р330Ж «Житель» и Р-330М1П «Диабазол» для точного наведения.
Испытательный пуск опытного образца ОТБР «LORA»
Что же касается подлётного участка траектории (на высоте около 10—7 км), то здесь сверхточного наведения (с КВО порядка 10 м) может и не потребоваться, ведь в качестве боевого снаряжения ОТБР ATACMS и LORA могут быть использованы, во-первых, самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) типа P3I BAT c инфракрасно-акустической системой наведения, способные ориентироваться на тепловой и акустический портреты работающего антенного поста с радаром 30Н6Е2, во-вторых, израильские 147-мм самонаводящиеся противотанковые элементы «SADARM» с комбинированной инфракрасно-радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона (защищённой от РЭБ), в-третьих, несколько сотен обычных неуправляемых боевых осколочных элементов M74 APAM, один из которых с большой долей вероятности нанесёт ущерб радару подсвета С-300ПМУ-2. Всё это необходимо учитывать командованиям ВКС России и войск ПВО Сирии в ходе распределения «трёхсотых» на соответствующие позиции в Сирийской Арабской Республике.
Вывод: главная цель при построении обновлённой системы ПВО Сирии должна заключаться во взаимном перекрытии «мёртвых воронок» зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2 с расчётом на то, что дальность поражения баллистических целей для «Фаворитов» составляет лишь 40 км. Позиции дивизионов должны находиться на расстоянии не более 40 км друг от друга, а поэтому требуемое количество комплексов для защиты воздушного пространства от Тартуса до Голанских высот необходимо довести до 6—8 единиц плюс дополнительное эшелонирование обороны каждого С-300ПМУ-2 с помощью нескольких «Панцирей», для которых сектор «мёртвой воронки» не превышает 10 градусов. И это не фантастический сценарий, поскольку все мы не понаслышке осведомлены об оперативно-тактических тонкостях, мастерстве и коварстве Армии обороны Израиля в целом и Хель Хаавир в частности. Да и о манёврах с «прощупыванием» греческих «трёхсотых» забывать не стоит.
Источники информации:
https://oleggranovsky.livejournal.com/113198.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml
https://ak-12.livejournal.com/77329.html
http://rbase.new-factoria.ru/news/kompaniya-atk-obyavila-o-zaklyuchenii-kontrakta-na-proizvodstvo-raket-agm-88e-aargm/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5615656
- Автор:
- Евгений Даманцев
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter