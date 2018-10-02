Аналитика

Права на ошибку нет. Убережём ли С-300 от новой тактики ЦАХАЛа?

41
Информация о начале поставок зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-300ПМУ-2 войскам ПВО Сирийской Арабской Республики вызвала настоящий шквал позитивных эмоций не только у большинства здравомыслящих политологов, военных экспертов и блогеров, действующих в едином российском медиапространстве, но и у адекватно воспринимающих реальное положение дел журналистов, поле деятельности которых находится бок о бок с вражеским лагерем.

Такая краткая характеристика наиболее точно соответствует постоянному журналисту-эксперту достаточно нейтральной израильской газеты «Haaretz» Гидеону Леви. В одной из своих последних публикаций известный израильский политолог выразил признательность Москве за чёткое проведение «красной черты» перед действиями израильских ВВС в воздушном пространстве Сирии, а также на ближних подступах к нему. Своё видение произошедшей 17 сентября трагедии и последствий для Тель-Авива Леви отразил в нашумевшей статье «Наконец-то кто-то указал Израилю на границы дозволенного».




Главный посыл этой статьи заключался в заострении внимания простых читателей и экспертов на правильности новой российской концепции общения с израильским руководством «на языке силы», которая вступила в силу после провоцирования лётным составом Хель Хаавир «дружественного огня» сирийского С-200В по нашему самолёту радиотехнической и радиоэлектронной разведки Ил-20М. По его словам, на фоне ещё более плотной и всеобъемлющей поддержки со стороны новой американской администрации «красные флаги со стороны России немного угомонят опьянение властью и военно-политическим влиянием нынешней израильской верхушки».

И действительно, недавняя ратификация Конгрессом США законопроекта, обуславливающего выделение Министерству обороны Израиля пакета оборонной поддержки на сумму в 38 млрд. долларов в течение 10 лет, является «железным» стимулом для игнорирования в угоду своим меркантильным интересам любых обязательств, возложенных на Биби Нетаньяху и его окружение в ходе переговоров с высокопоставленными представителями Генштаба и оборонного ведомства России. Ярчайшим тому примером является тот факт, что именно спустя три дня после анонсирования пакета военной помощи, несмотря на выполненное российской стороной обязательства по отводу иранских подразделений КСИР и отрядов «Хезболлы» на расстояние более чем 100 км от Голанских высот, командование ВВС Израиля осуществило попытку дерзкого и внезапного ракетно-бомбового удара по промышленным и военным объектам в провинции Латакия с одновременной провокацией против нашего Ил-20М, к которой, к сожалению, Воздушно-космические силы России подготовиться не успели, заблаговременно не подняв на боевое дежурство А-50У и не придав «Лысухе» эскортирование хотя бы в виде пары Су-30СМ.

Господин Леви действительно прав: поставки «трёхсоток» подразделениям ПВО Сирийской Арабской Армии (именно этот подтекст скрывается в цитате «красные флаги со стороны России, возможно, немного успокоят опьянение властью, охватившее Израиль») действительно способны охладить горячие головы в АОИ. Но ключевым здесь является то самое «немного», что нарочито указывает на продолжение выработки Израилем новой концепции по нанесению ракетно-бомбовых ударов по военным объектам САА с учётом их прикрытия несколькими дивизионами ЗРК С-300ПМУ-2, увязанными посредством автоматизированных систем управления зенитно-ракетными бригадами, а также многочисленными средствами радиоэлектронного противодействия. Об изменении тактики действий ударных эскадрилий израильских ВВС буквально несколько дней назад заявил сирийский военный специалист Турки Аль-Хасан.

По его словам, «пилоты израильских истребителей будут осуществлять пуски ракет из-за пределов сирийского воздушного пространства, в то время как в АОИ уже сейчас разрабатывают дополнительную тактику, предусматривающую применение оперативно-тактических баллистических ракет и крупнокалиберных управляемых реактивных снарядов». Тем не менее, вывод Аль-Хасана даёт лишь расплывчатое представление о разрабатываемой израильскими специалистами тактике нивелирования возможностей сирийской ПВО, получившей на вооружение «Фавориты». Нас же интересуют оперативно-тактические детали будущих агрессивных выпадов Хель Хаавир, анонсированных Авигдором Либерманом, а также бреши, которые могут существовать в противоракетном зонтике войск ПВО Сирии и ВКС России даже после прибытия в республику необходимого количества дивизионов С-300ПМУ-2 и «солянки» из комплексов РЭБ (именно на них могут делать ставки израильские ВВС).

Начнём с того, что большая часть воздушного пространства Сирийской Арабской Республики (от низковысотных участков до верхних слоёв стратосферы) действительно превратится в смертельно опасную для летательных аппаратов противника (ВВС США, Израиля, Франции и Великобритании) бесполётную зону, первостепенную роль в формировании которой сыграют 4 или более зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2, если основываться на данных газеты «Коммерсантъ». О таком количестве можно смело судить на фоне того, что за последние полторы недели основные военно-транспортные самолёты «Сирийского воздушного экспресса» (Ан-124-100) совершили более 7 рейсов с наших авиабаз на АвБ Хмеймим. Более того, по данным «Flightradar24» и информационного агентства «ANNA-News» со ссылкой на сирийских очевидцев, практически все рейсы эскортировались 4—8 истребителями Су-30СМ и Су-35С во время полёта над провинциями Дейр-эз-Зор, Хомс и Дамаск, вплоть до входа в «зонтик» ПВО комплекса С-300В4, развёрнутого близ Тартуса. Это свидетельствует лишь о том, что в грузовых отсеках «Русланов» находились наиболее важные элементы «Фаворитов» — радары 30Н6Е2 с универсальными вышками 40В6МД, низковысотные обнаружители 76Н6, а также пункты боевого управления 54К6Е2, способные обеспечить боевую работу не только «Фаворитов», но и С-200ВЭ, С-300ПС и С-300ПМУ-1. Более того, в доставке оборудования задействован контейнеровоз «Спарта III».

Способны ли 4 дивизиона С-300ПМУ-2 создать полноценную бесполётную зону над большей частью западного берега Евфрата? Естественно, да. Но для этого расстояние между дивизионами, развёрнутыми вдоль западной границы Сирии (между Тартусом и Эс-Сувейдой) должно составлять порядка 70—76 км, учитывая, что радиогоризонт по низколетящим израильским F-16I, F-15I и тактическим ракетам «Делила» для радаров 30Н6Е2 (размещённых на вышках 40В6МД) составляет 35—38 км. При таком расположении для израильтян практически не останется «непросматриваемых зон». В то же время общая целевая канальность для 4 «Трёхсоток» составит всего 24 одновременно перехватываемых целей (по 6 целей для каждого ПФАР-радара 30Н6Е2), чего может и не хватить для отражения совместного удара ВВС Израиля и Объединённых ВВС западной коалиции, которые могут одновременно применить несколько сотен тактических ракет «Delilah-AL» («Air Launched»), AGM-158B JASSM-ER, «Shtorm Shadow» и «SCALP Naval».

На этот случай все ставки необходимо делать ещё и на более чем 50 зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1», а также пару-тройку десятков войсковых ЗРК «Бук-М1/2Э», которые смогут не только добавить 320—350 дополнительных целевых каналов для сирийской ПВО, но и прикрыть «мёртвые зоны» переброшенных С-300ПМУ-2 «Фаворит», простирающиеся на 3-5 км от позиций радаров подсвета 30Н6Е2. Естественно, свой вклад внесут и такие ЗРК/ЗРСК, как С-125 «Печора-2М», «Тор-М2У», а также «Оса-АКМ», также способные работать по малоразмерным целям после модернизации. Все вышеперечисленные комплексы будут функционировать в системной увязке, обеспечиваемой АСУ зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» и «Байкал-1МЭ». Вследствие этого ошибочного огня по одним и тем же целям со стороны нескольких зенитно-ракетных комплексов и нерационального расхода боекомплектов ожидать не стоит.

Очень важным моментом в создании сетецентрической системы противовоздушной обороны на базе С-300ПМУ-2 является то, что дальность действия зенитных ракет 48Н6Е2 в 200 км не позволит израильским истребителям «Суфа» и «Раам» подниматься на высоту 7—12 км с одновременным выходом на 100-километровую дальность сброса малоразмерных планирующих управляемых авиабомб GBU-39/B «Small Diametr Bomb» (разработаны подразделением «Boeing Integrated Defense System») и израильских «Spice-250» (от компании «Rafael»). И даже в том случае, если пилоты израильских F-16I попробуют применить бортовой комплекс радиоэлектронного противодействия «Элисра» SPJ-40 для сокращения дальности «захвата» радарами 30Н6Е2, дальность комплекса снизится лишь до 120—130 км; применение вышеперечисленных авиабомб с такого расстояния будет либо крайне затруднено из-за необходимости подъёма на высоту пуска в 14—16 км, либо вовсе нереализуемо. Для израильских ВВС это станет очень неприятным сюрпризом, ведь «узкие бомбы» и «Spice-250», ввиду сверхмалой ЭПР в 0,01—0,015 кв. м ранее (до поставки С-300) являлись единственным «ударным инструментом» Хель Хаавир, способным в некоторых случаях преодолевать эшелонированную сирийскую ПРО, сформированную комплексами «Бук-М1/2Э» и «Панцирями-С1». Теперь такая возможность сведена к нулю. Малое количество истребителей F-35I, способных подобраться к С-300ПМУ-2 на дистанцию пуска планирующих авиабомб в 90—110 км, также не позволит достигнуть желаемого результата, ведь с 16—20 «Спайсами» легко справится даже 1 батарея из 6 ЗРПК «Панцирь-С1».

Что касается возможности осуществления израильскими ВВС массированного противорадиолокационного удара по радиолокационным средствам «Трёхсотых» с использованием ПРЛР AGM-88E AARGM, то теоретически такой поворот событий возможен. Данные противорадиолокационные ракеты обладают дальностью около 70 км при пуске со сверхмалых высот, либо 170 км — с больших высот. Следовательно, израильские тактические истребители F-16I смогут запускать AGM-88E как из «тени» горных хребтов Антиливана по дивизионам С-300, находящимся в провинциях Дамаск, Хама и Тартус, так и с расстояния в 150—170 км (при полёте на большой высоте и при условии использования бортовых комплексов РЭБ «Элисра»). Более того, активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения этой ракеты WGU-48/B имеет активный режим работы в миллиметровом Ka-диапазоне, который неуязвим не только для переброшенных в Сирию комплексов радиоэлектронного противодействия 1Л269 «Красуха-2», 1Л257 «Красуха-4», Р-330Ж «Житель», но и для более высокочастотных станций мощных шумовых помех СПН-2/4 (частотные диапазоны работы Х и J, от 8 до 17,544 ГГц), предназначенных для подавления работы бортовых РЛС истребителей, а также активных радиолокационных головок самонаведения зенитных управляемых ракет и ракет класса «воздух-воздух». На практике же возможности AGM-88E AARGM (продвинутых HARMов) в противостоянии с сирийской ПВО будут крайне посредственны.

Во-первых, несмотря на помехоустойчивость активно-пассивной трёхдиапазонной ГСН WGU-48/B, модуль канала радиокоррекции, установленный на её борту, не сможет получать обновлённые тактические данные от носителя или самолётов радиотехнической разведки «Rivet Joint», поскольку этот канал находится в частотном диапазоне сети обмена информацией «Link-16» (от 960 до 1215 МГц), а значит, может быть легко подавлен посредством такого комплекса РЭБ, как Р-330М1П «Диабазол» и иных средств радиоэлектронного противодействия, работающих в UHF-, VHF- и L-диапазонах, которые недавно были поставлены САА и ВКС России в Сирии. Без стабильной работы канала коррекции AGM-88E не смогут работать по радарам, выключившим излучение, что превратит эти ракеты в бесполезный металлолом на узлах подвески F16I «Sufa».

Во-вторых, противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM, обладающие диаметром корпуса 250 мм, радиоотражающим полотном антенной решётки АРГСН с диаметром около 200 мм и огромными аэродинамическими рулями с размахом 1,13 м, имеют эффективную отражающую поверхность около 0,1—0,15 кв. м, благодаря чему радары сирийских С-300ПМУ-2 смогут «захватывать» их на точное автосопровождение на расстоянии около 100—120 км и начинать процесс перехвата. В-третьих, скорость полёта ПРЛР AGM-88E составляет лишь 2,1М (как и у раннего варианта HARM), а поэтому перехватывать их смогут не только С-300ПМУ-2, но войсковые ЗРК «Бук-М1/2Э», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

В таких сложных оперативно-тактических условиях (с учётом мощнейшего «костяка» РЭБ, доставленного в САР посредством рейсов военно-транспортных самолётов Ил-76МД) Армия обороны Израиля может пойти на хитрость, попытавшись преодолеть противоракетный «заслон» «Фаворитов», используя непросматриваемые радарами 30Н6Е2 зоны «мёртвых воронок», охватывающие 48-градусный сектор непосредственно над каждым радиолокатором подсвета и наведения. Для этого могут быть применены американские оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-140/164B ATACMS Block I/IIA (в срочном порядке закупленные у США по линии FMS) с дальностью от 150 до 300 км (в зависимости от типа снаряжения), либо израильские ОТБР LORA с радиусом действия от 300 до 450 км. Двигаясь по баллистической траектории с высшей точкой в апогее порядка 50—60 км, ракеты ATACMS и LORA способны пройти над предельной высотой перехвата комплекса С-300ПМУ-2 (27—32 км), успешно входя в ту самую «мёртвую воронку» с углом пикирования на позицию зенитно-ракетного дивизиона порядка 80—85 градусов. Что самое главное, маршевый участок траектории с высотой в 50 км позволит использовать модуль GPS-коррекции ракет ATACMS, не опасаясь губительного влияния со стороны развёрнутых на поверхности комплексов Р330Ж «Житель» и Р-330М1П «Диабазол» для точного наведения.


Испытательный пуск опытного образца ОТБР «LORA»


Что же касается подлётного участка траектории (на высоте около 10—7 км), то здесь сверхточного наведения (с КВО порядка 10 м) может и не потребоваться, ведь в качестве боевого снаряжения ОТБР ATACMS и LORA могут быть использованы, во-первых, самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) типа P3I BAT c инфракрасно-акустической системой наведения, способные ориентироваться на тепловой и акустический портреты работающего антенного поста с радаром 30Н6Е2, во-вторых, израильские 147-мм самонаводящиеся противотанковые элементы «SADARM» с комбинированной инфракрасно-радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона (защищённой от РЭБ), в-третьих, несколько сотен обычных неуправляемых боевых осколочных элементов M74 APAM, один из которых с большой долей вероятности нанесёт ущерб радару подсвета С-300ПМУ-2. Всё это необходимо учитывать командованиям ВКС России и войск ПВО Сирии в ходе распределения «трёхсотых» на соответствующие позиции в Сирийской Арабской Республике.

Вывод: главная цель при построении обновлённой системы ПВО Сирии должна заключаться во взаимном перекрытии «мёртвых воронок» зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2 с расчётом на то, что дальность поражения баллистических целей для «Фаворитов» составляет лишь 40 км. Позиции дивизионов должны находиться на расстоянии не более 40 км друг от друга, а поэтому требуемое количество комплексов для защиты воздушного пространства от Тартуса до Голанских высот необходимо довести до 6—8 единиц плюс дополнительное эшелонирование обороны каждого С-300ПМУ-2 с помощью нескольких «Панцирей», для которых сектор «мёртвой воронки» не превышает 10 градусов. И это не фантастический сценарий, поскольку все мы не понаслышке осведомлены об оперативно-тактических тонкостях, мастерстве и коварстве Армии обороны Израиля в целом и Хель Хаавир в частности. Да и о манёврах с «прощупыванием» греческих «трёхсотых» забывать не стоит.

Источники информации:
https://oleggranovsky.livejournal.com/113198.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml
https://ak-12.livejournal.com/77329.html
http://rbase.new-factoria.ru/news/kompaniya-atk-obyavila-o-zaklyuchenii-kontrakta-na-proizvodstvo-raket-agm-88e-aargm/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5615656
Автор:
Евгений Даманцев
Мы в Яндекс Дзен
«Беда» «земли обетованной». Африканская иммиграция в Израиль
Ситуационный анализ гибели рейса МН17 (малайзийского Boeing 777), сделанный на основе инженерно-технического анализа от 15.08.2014
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

41 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 06:01
    -5
    Я все понять пытаюсь- как быстрые и скоростные истребители могут сопроводить тихоходный турбовинтовой самолет?
    1. Hammer
      Hammer Сегодня, 06:44
      +6
      Цитата: Бультерьер
      Я все понять пытаюсь- как быстрые и скоростные истребители могут сопроводить тихоходный турбовинтовой самолет?

      Очень просто - сбросив скорость до значений сопоставимых со скоростью сопровождаемого самолета. Крейсерская скорость Ил-20 около 600 км/час. Реактивный Су-30СМ/Су-35С чувствуют себя на этой же скорости замечательно.
    2. Vadim851
      Vadim851 Сегодня, 06:56
      +1
      Могут, ведь 800-900 км/ч это считай крейскрская для самолета, форсаж и сверхзвуковой для истребителя это исключение, почти все полеты происходят со скоростью, близкой к крейсерской для Ан-124 (850 км/ч)
      Если вы про Ил-20, то со скоростью 400-500 Су-30 вполне способны летать без проблем, до сваливания далеко еще.
    3. jonht
      jonht Сегодня, 08:04
      0
      Может, на высоте 3 км у ф-16 скорость 1430 км/ч максимум, а посадочная и того меньше, данных не нашел в нет но врятли более 300-400 км/ч. Скорость турбовинтовых как раз в приделах 450-600 км/ч.
      1. lopvlad
        lopvlad Сегодня, 09:29
        0
        Скорость турбовинтовых как раз в приделах 450-600 км/ч.


        смотря каких ,тот же ту-95 имеет крейсерскую скорость более 700 километров.
    4. Серж Горелый
      Серж Горелый Сегодня, 10:30
      0
      Цитата: Бультерьер
      Я все понять пытаюсь- как быстрые и скоростные истребители могут сопроводить тихоходный турбовинтовой самолет?

      Нас во время забега мотоцикл сопровождал... Как ему удавалось? Видать, колдун..
  2. Xroft
    Xroft Сегодня, 06:18
    +5
    Тут вопрос жесткости наших политиков, хватит ли у них сил применить все эти комплексы? Где был с 400 когда вражеские самолеты заходили на атаку? Наши не знали о них? Знали но не предупрелили собственный борт/пво сирии? Почему не стали сбивать самолеты? Толку от еще новых систем если они будут стоять и смотреть на происходящее. Зонтик пво против милитаризованногр госудраства это лишь игра мускулов, а не реальная защита. Мы прекрасно понием что при желании все это будет уничтожено. И надеюсь приведет к катастрофическим последствиям для тех кто попробует это сделать...хотя видя безхребеность наших ответных действий это большой вопрос.
  3. plotnikov561956
    plotnikov561956 Сегодня, 06:33
    +8
    есть реальная возможность приземлить ВВС Израиля...если Кремль не предаст армию
  4. Серёжа Тимофеев
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 06:58
    +5
    Вот зачем рядовому гражданину РФ знать - убережет ли МО свои С-300 от новой тактики ЦАХАЛ? И ведь пишут то, "МЫ", Заставляя товарища думать, что мы - это МЫ, тем самым вынуждая его мыслить на уровне, который к ЕГО жизни никакого отношения не имеет.
    1. Дачник452
      Дачник452 Сегодня, 09:27
      -2
      Все эти "Мы" на самом деле провокаторыь и поджигатели войны из пупкарей и пропарей.
  5. Грибок
    Грибок Сегодня, 07:00
    +1
    Какого фига израиль вобще будет атаковать российско-сирийское пво. Пусть сидят у себя в стране. Мы же не лезим к ним бомбить их.
    1. Alex_You
      Alex_You Сегодня, 11:03
      0
      Между Сирией и Израилем как бы война. А вообще восток дело тонкое.
  6. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 07:01
    0
    Также в ближайшее время на вооружение ВВС Израиля появится сверхзвуковая КР Rampage, с дальностью, большей чем 200 км и малой ЭПР, вот здесь проблем будет не мало. Нести их могут F-15, 16 в количестве 4-6 штук, удар этими КР с большой долей вероятности будет успешен.
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 07:52
      0
      Также в ближайшее время на вооружение ВВС Израиля появится сверхзвуковая КР Rampage, с дальностью, большей чем 200 км и малой ЭПР, вот здесь проблем будет не мало. Нести их могут F-15, 16 в количестве 4-6 штук, удар этими КР с большой долей вероятности будет успешен.


      Думаю что не нужно зацикливаться на том что системы ПВО все закроют и от всего уберегут, скорее все будет применятся в комплексе с той же авиацией и системами спутникового контроля.
    2. malyvalv
      malyvalv Сегодня, 12:27
      0
      Если выпустившие ракеты Ф-15,16 не вернутся на базу, то удар не будет считаться успешным. Независимо от того удалось ли сбить ракеты.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:04
    +6
    Будем надеяться, что МО учло все "ошибки", которые происходили в Сирии и зачастую не по вине нашей стороны. А жесткость уже проявили не пойдя на уступки Израилю ни по его отмазкам в отношении ИЛ-20, ни по С-300, хотя Нетаньяху звонил в Москву высказывая свои опасения и просьбы.
  8. Житель Сиона
    Житель Сиона Сегодня, 07:44
    -5
    вызвала настоящий шквал позитивных эмоций не только у большинства здравомыслящих политологов, военных экспертов и блогеров, действующих в едином российском медиапространстве, но и у адекватно воспринимающих реальное положение дел журналистов, поле деятельности которых находится бок о бок с вражеским лагерем.


    Какая манипуляция! Значит те, кто высказывают критические замечания однозначно не адекватны...

    Это уже не журналистика и не экспертное мнение, а "промывание мозгов" электорату, сиречь пропаганда.
    1. Timtam
      Timtam Сегодня, 11:16
      -1
      Цитата: Житель Сиона
      Это уже не журналистика и не экспертное мнение, а "промывание мозгов" электорату, сиречь пропаганда.
      Да ну, быть такого не может. Пропаганда? В России? Может скажете что в СССР пропаганда была?
  9. kuz363
    kuz363 Сегодня, 07:49
    -1
    Гладко было на бумаге, но забыли про овраги!
  10. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 08:02
    +3
    Если взять этот жуткий сценарий, описанный Даманцевым за реальность, то получается, что ВВС Израиля собираются атаковать наши силы ПВО (ведь Шойгу пообещал, что командовать С-300 и силами РЭБ будут наши офицеры!)! То это уже не арабо-израильская война, а война Израиля против РФ! Да уж! Остаётся только гадать насколько полны решимости МО РФ и власти в Кремле на реальные действия! Но в данной ситуации "задний ход" равноценен капитуляции во всей этой возне, начиная с 08.08.08! А Израиль это не Грузия!..
  11. Житель Сиона
    Житель Сиона Сегодня, 08:05
    -13
    Цитата: plotnikov561956
    есть реальная возможность приземлить ВВС Израиля...если Кремль не предаст армию


    Это реальная война между Россией и Израилем, которую мы не проиграем, а вы не выиграете... по многим причинам.

    Но самое главное : вы готовы нести жертвы из амбиций, ради интересов сирийского диктатора и иранских религиозных фанатиков. Не оригинально. Советский Союз надорвал свои силы ради химер. Хотите повторить его судьбу? Ради чего?
    1. Винни76
      Винни76 Сегодня, 09:11
      +6
      Цитата: Житель Сиона
      Это реальная война между Россией и Израилем, которую мы не проиграем, а вы не выиграете... по многим причинам.

      Да ну? А как там насчет сбитого Ила? Это уже не повод для войны? Тем более евреи принципиально не желают приносить извинения.
      Цитата: Житель Сиона
      Но самое главное : вы готовы нести жертвы из амбиций, ради интересов сирийского диктатора и иранских религиозных фанатиков

      Не переносите с больной головы на здоровую. Из-за вашей провокации погибло много хороших людей. Если признавать свою ошибку не желают - значит придется учить. Вы готовы пободаться с ядерной и энергетической сверхдержавой из-за собственной упертости?
    2. DenZ
      DenZ Сегодня, 10:45
      0
      Цитата: Житель Сиона
      Это реальная война между Россией и Израилем, которую мы не проиграем

      Не говорите "Гоп" не ко времени.
    3. Феникс_Львов
      Феникс_Львов Сегодня, 10:53
      +1
      Вы в Сирии - шакал под ногами американского орла, и мешаете российскому медведю защитить своего союзника - Сирии. Будете лезть - будете получать, так понятно?
      1. Timtam
        Timtam Сегодня, 11:18
        -1
        Цитата: Феникс_Львов
        Будете лезть - будете получать, так понятно?
        Будут лезть, получать будете вы похоронки убиенных ассадкиной гвардией.
  12. Житель Сиона
    Житель Сиона Сегодня, 08:12
    -10
    Цитата: rotmistr60
    жесткость уже проявили не пойдя на уступки Израилю ни по его отмазкам в отношении ИЛ-20, ни по С-300


    Ерунда это все. Инцидент с ИЛ20 используется как повод для усиления ПВО Сирии, с целью предотвратить или снизить ущерб сирийскому режиму от удара возмездия за "очередную" хим. атаку. Это просто предлог.
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:40
      +5
      Цитата: Житель Сиона
      Инцидент с ИЛ20 используется как повод для усиления ПВО Сирии

      Который мы сами и организовали? belay Такой отмазки от израильтян я ещё не слышал, скатились до уровня интеллекта укропитеков. laughing
    2. DenZ
      DenZ Сегодня, 10:49
      0
      Цитата: Житель Сиона
      снизить ущерб сирийскому режиму от удара возмездия за "очередную" хим. атаку

      Значит в хим атаки жестокого режима мы тоже верим. Ну- ну.
      Цитата: Житель Сиона
      Инцидент с ИЛ20 используется как повод для усиления ПВО Сирии

      Цитата: Житель Сиона
      Это просто предлог
      - это просто ответные меры yes
  13. Молот 75
    Молот 75 Сегодня, 08:29
    0
    Автору нужно съездить в Воронеж и посмотреть на СДРО "Воронеж". (шутка)
  14. brigadir
    brigadir Сегодня, 08:34
    +2
    журналисту-эксперту достаточно нейтральной израильской газеты «Haaretz» Гидеону Леви.

    Haaretz - ультралевая газета с мизерной аудиторией а Гидеон Леви - одиозный ультра-ультра левый журналист, готовый сдать Израиль арабам и которого на порог не пускают в приличные места типа ТВ программ или конференции. Он, кстати, крайне отрицательно (и это взаимно) относится к выходцам из бывшего СССР в Израиле.
    Так что для разжигания полемики его опусы можно выкладывать на ВО. Но его точка зрения - точка зрения мизерного процента ультралевых израильтян и не отражает настоящего положения вещей в Израиле.

    Вентилятор крутится вовсю!
    1. stone
      stone Сегодня, 10:45
      -1
      А Даманцев не лучше! Местный графоман и дилетант, пишет по принципу чем больше букоф, тем лучше.
      1. brigadir
        brigadir Сегодня, 11:30
        -1
        Цитата: stone
        А Даманцев не лучше! Местный графоман и дилетант, пишет по принципу чем больше букоф, тем лучше.

        Что есть то есть. Узнаваемый автор-->автор-->автор. Я так думаю что процентов 5 читателей осиливают его опусы до конца, не больше.
    2. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: brigadir
      Он, кстати, крайне отрицательно (и это взаимно) относится к выходцам из бывшего СССР в Израиле.

      Дык, немудрено: с каждой волной мигрантов в Израиль приносит всё больше мусора. Посему легко понять тамошних "титульных", которые уже тихо охреневают от "понаехавших". yes И вообще - голосуйте за Ципи Ливни, и будет вам мир. fellow
  15. Дачник452
    Дачник452 Сегодня, 09:31
    0
    Когда уже налог и займы на оборону введут,а то моя пенсия ляжку жжет?
  16. MrFox
    MrFox Сегодня, 10:01
    0
    Сомневаюсь, что будет так легко подавить систему тактической связи Link-16, поскольку она использует псевдослучайную перестройку частоты. Обеспечить же необходимую плотность мощности подавления во всем диапазоне 960 - 1215 МГц просто нереально.
    Плюс сами активные средства РЭБ сразу становятся мишенью для противолокационного вооружения.
    ПВО не может держаться бесконечно долго в оборонительном режиме - отражение атаки должно предусматривать ответный удар по носителям и аэродромам базирования. Он будет?
  17. meandr51
    meandr51 Сегодня, 10:13
    +2
    Израиль наш лучший спарринг-партнер. Чем больше косяков наших военных обнаружит - тем лучше. На большой войне с НАТО пригодится.
    1. Дачник452
      Дачник452 Сегодня, 10:37
      0
      И наоборот.Только технологии несопоставимы.
  18. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 10:14
    +2
    Анализ конечно грамотный, автор молодец за попытку. Только думаю МО знает, что делает...ну на крайний случай Даманцева в качестве консультанта в Сирию отправит.
  19. iouris
    iouris Сегодня, 11:27
    0
    Не убережёте. Похоже, комплексы ПВО поставляются специально для того, чтобы их уничтожили. Чтобы избежать ударов Израиля по системе ПВО РФ в Сирии нужно уничтожать или хотя бы создать угрозу мгновенного уничтожения средств нападения Израиля. Хотите избежать столкновения, обязательно получите позор и столкновение на крайне невыгодных условиях или только позор.
    1. Shahno
      Shahno Сегодня, 11:38
      0
      Согласен. Но я полагаю, это уже будет следующей уровень понимания данной проблемы.
  20. atalef
    atalef Сегодня, 11:34
    0
    Даманцев , как всегда Даманцев
    постоянному журналисту-эксперту достаточно нейтральной израильской газеты «Haaretz» Гидеону Леви

    Ультралевый Гаарец и такого же ультралевого Гидона назвать нейтральным ?
    Дальше можно не читать.