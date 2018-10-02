Ехидные комментарии. В перспективный космос без России

«США планируют отказаться от российских двигателей РД-180 в течение ближайших пяти лет».

Знаете, даже надоедает. Вот хочется закрыть страницу, сделать глоток чая (или не чая) и томно произнести: «Скучно, девочки… Ну право, скучно…»Ну да, слышал уже. И не один раз как бы. И? Дальше-то что? Именно так вопрошал один классический литературный персонаж с примусом. Так что дальше?Уже отказывались. Потом передумали. Теперь снова затянули под губную гармонику извечное «тра-ла-ла, мы не будем зависеть от России».Скучно. Куда вы денетесь, господа американцы?Ах, ВЕ-4 от Blue Origin… ну-ну…Да, компания господина Безоса получила контракт на поставку замены российским силовым установкам. Так сказали в The Wall Street Jourmal, и не вижу причин, почему бы им не верить. Так что верю, что ВО контракт получила.Согласно этому контракту, Blue Origin будет поставлять свои ракетные двигатели BE-4 для ракет-носителей "Вулкан" производства компании United Launch Alliance, и гегемонии России настанет конец.Американский гимн на фоне развевающегося флага и все в таком духе.Вот скукотища…Тут есть дьявол, и он как всегда сидит в деталях. И хорошо так сидит.Контракт на поставку двигателей еще не означает наличие их. Равно как слово «перспективная» в отношении ракеты «Вулкан» означает, что ракета, в принципе, есть, если есть двигатели. То есть – в перспективе.Перспектива тоже есть, ведь первый ВЕ-4 был собран в прошлом году. И с 2016 года идут испытания. А весь проект американцы двигают с 2011-го.Так что перспектива (особенно учитывая то, с каким огоньком долбанул первый ВЕ-4 в мае 2017 года) есть. Перспектива не особенно задирать нос и летать на РД-180. Но в перспективе, конечно, да. ВЕ-4, конечно, заменит РД-180, а «Вулкан» заменит «Атлас-5».Первый запуск этих ракет намечен на 2020 год. А после 2023 года «Вулкан» должен будет заменить «Атлас-5» с РД-180.Осталось досыпать вагон слов типа «если все пойдет как надо», «в случае успеха на испытаниях» и так далее.Кому интересно – досыпайте слов и выражений, перспектива – дело жутко интересное, но… Но с 2011 года США при всей комичности ситуации платят за использование российских «Союзов» и сверлят в МКС дырки, потому что не в состоянии забрать с орбиты вышедшего из адекватного состояния астронавта.Можно очень долго говорить на тему того, что российская техника отсталая, у нас много брака, у нас Рогозин у власти и так далее.В США нет и того. Увы. А есть только «Атлас-5» на российском двигателе.Можно очень долго рассуждать, кому принадлежат права на двигатель, и что «кто платит, тот заказывает музыку», и так далее до бесконечности.Скучно.Я пока что понимаю четко, что новый «Спейс Шаттл» США не грозит от слова «совсем». Равно как и новый носитель «Вулкан» исключительно в перспективе.Ну и ничего страшного, собственно. Да, для репутации неприятно, но не смертельно же? Тем более что в этом году стало понятно, что какие бы санкции США ни придумывали для России, беспокоиться за свое американцам не стоит.И титан для самолетов, и ракетные двигатели для тяжелых носителей из России как шли, так и будут идти. Госдума не допустит иного развития событий. ЕР на страже добрососедских отношений между странами, невзирая на санкции.Но политика политикой. А космос – космосом. И в космосе пока у США только громкие заявления и радужные перспективы.Ничего не имею против. Даже если ВЕ-4 начнет нормально работать и «Вулкан» станет возносить на орбиту все подряд, от «Кока-колы» до астронавтов.Даже в этом случае нам не стоит волноваться.Во-первых, кто сказал, что в 2020 году ВЕ-4 заработает? Он сам? Трудности перевода, кто угодно может ошибиться. Да и сомневаюсь, что ВЕ-4 сам сказать смог. Уж не тот ли, который в мае отсалютовал?И к «Вулкану» те же вопросы. Но с ракетой все проще. Будет двигатель – будет ракета. Не будет – ну, значит, не будет.Факт, что минимум до 2020 года американцам придется летать в ущерб своему имиджу «первейших из первых» на русских двигателях.По крайней мере, я плохо представляю себе ситуацию, в которой они могут потерять РД-180. Нет, могу, но совершенно в нее не верю. Ситуация проста: в России у власти не должно остаться проамериканских либералов. А учитывая либеральность нашей властной команды, рассчитывать на столь смелые шаги в отношении США не придется.А жаль.Вообще, у нашего НПО «Энергомаш» есть куда стремиться. И есть вектор, по которому с 2023 года (или даже раньше) можно качать деньги.Понятно, что для этого надо развернуть свой взгляд с Запада на Восток.Там уже давно реверансы делает Китай, который совершенно не против, а даже очень-таки за то, чтобы сменить свой YF-100, который самый мощный китайский, но отнюдь не самый мощный в мире, на что-то покруче.Коллеги из КНР намекали не раз, что РД-180 – самое оно. Плюс на все эти глупости с лицензиями и патентами можно не заморачиваться, поскольку китайцы по жизни в них жареных осьминогов заворачивали. Оптом.Конечно, о продаже технологий речь не идет. Точнее, в Китае хотели бы купить как раз технологии, но… Наверное, у нас еще не настолько теплые отношения. Но еще пяток пакетов санкций по типу скрипалевских – и отношения потеплеют как раз до уровня продаж РД-180 Китаю.Почему бы, собственно, не продать?Итог, скажем так, двоякий. Можно покрутить по-всякому, можно и сказать, что все могут сами в космосе себе слепить всё, что угодно. Но если посмотреть даже без излишней патриотичности – без России будет весьма проблематично это сделать.