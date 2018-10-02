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Космос

Ехидные комментарии. В перспективный космос без России

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Знаете, даже надоедает. Вот хочется закрыть страницу, сделать глоток чая (или не чая) и томно произнести: «Скучно, девочки… Ну право, скучно…»

«США планируют отказаться от российских двигателей РД-180 в течение ближайших пяти лет».


Ну да, слышал уже. И не один раз как бы. И? Дальше-то что? Именно так вопрошал один классический литературный персонаж с примусом. Так что дальше?


Уже отказывались. Потом передумали. Теперь снова затянули под губную гармонику извечное «тра-ла-ла, мы не будем зависеть от России».

Скучно. Куда вы денетесь, господа американцы?

Ах, ВЕ-4 от Blue Origin… ну-ну…



Да, компания господина Безоса получила контракт на поставку замены российским силовым установкам. Так сказали в The Wall Street Jourmal, и не вижу причин, почему бы им не верить. Так что верю, что ВО контракт получила.

Согласно этому контракту, Blue Origin будет поставлять свои ракетные двигатели BE-4 для ракет-носителей "Вулкан" производства компании United Launch Alliance, и гегемонии России настанет конец.

Американский гимн на фоне развевающегося флага и все в таком духе.

Вот скукотища…

Тут есть дьявол, и он как всегда сидит в деталях. И хорошо так сидит.

Контракт на поставку двигателей еще не означает наличие их. Равно как слово «перспективная» в отношении ракеты «Вулкан» означает, что ракета, в принципе, есть, если есть двигатели. То есть – в перспективе.

Перспектива тоже есть, ведь первый ВЕ-4 был собран в прошлом году. И с 2016 года идут испытания. А весь проект американцы двигают с 2011-го.

Так что перспектива (особенно учитывая то, с каким огоньком долбанул первый ВЕ-4 в мае 2017 года) есть. Перспектива не особенно задирать нос и летать на РД-180. Но в перспективе, конечно, да. ВЕ-4, конечно, заменит РД-180, а «Вулкан» заменит «Атлас-5».

Первый запуск этих ракет намечен на 2020 год. А после 2023 года «Вулкан» должен будет заменить «Атлас-5» с РД-180.

Осталось досыпать вагон слов типа «если все пойдет как надо», «в случае успеха на испытаниях» и так далее.

Кому интересно – досыпайте слов и выражений, перспектива – дело жутко интересное, но… Но с 2011 года США при всей комичности ситуации платят за использование российских «Союзов» и сверлят в МКС дырки, потому что не в состоянии забрать с орбиты вышедшего из адекватного состояния астронавта.

Можно очень долго говорить на тему того, что российская техника отсталая, у нас много брака, у нас Рогозин у власти и так далее.

В США нет и того. Увы. А есть только «Атлас-5» на российском двигателе.

Можно очень долго рассуждать, кому принадлежат права на двигатель, и что «кто платит, тот заказывает музыку», и так далее до бесконечности.

Скучно.

Я пока что понимаю четко, что новый «Спейс Шаттл» США не грозит от слова «совсем». Равно как и новый носитель «Вулкан» исключительно в перспективе.

Ну и ничего страшного, собственно. Да, для репутации неприятно, но не смертельно же? Тем более что в этом году стало понятно, что какие бы санкции США ни придумывали для России, беспокоиться за свое американцам не стоит.

И титан для самолетов, и ракетные двигатели для тяжелых носителей из России как шли, так и будут идти. Госдума не допустит иного развития событий. ЕР на страже добрососедских отношений между странами, невзирая на санкции.

Но политика политикой. А космос – космосом. И в космосе пока у США только громкие заявления и радужные перспективы.

Ничего не имею против. Даже если ВЕ-4 начнет нормально работать и «Вулкан» станет возносить на орбиту все подряд, от «Кока-колы» до астронавтов.

Даже в этом случае нам не стоит волноваться.

Во-первых, кто сказал, что в 2020 году ВЕ-4 заработает? Он сам? Трудности перевода, кто угодно может ошибиться. Да и сомневаюсь, что ВЕ-4 сам сказать смог. Уж не тот ли, который в мае отсалютовал?

И к «Вулкану» те же вопросы. Но с ракетой все проще. Будет двигатель – будет ракета. Не будет – ну, значит, не будет.

Факт, что минимум до 2020 года американцам придется летать в ущерб своему имиджу «первейших из первых» на русских двигателях.

По крайней мере, я плохо представляю себе ситуацию, в которой они могут потерять РД-180. Нет, могу, но совершенно в нее не верю. Ситуация проста: в России у власти не должно остаться проамериканских либералов. А учитывая либеральность нашей властной команды, рассчитывать на столь смелые шаги в отношении США не придется.

А жаль.

Вообще, у нашего НПО «Энергомаш» есть куда стремиться. И есть вектор, по которому с 2023 года (или даже раньше) можно качать деньги.

Понятно, что для этого надо развернуть свой взгляд с Запада на Восток.

Там уже давно реверансы делает Китай, который совершенно не против, а даже очень-таки за то, чтобы сменить свой YF-100, который самый мощный китайский, но отнюдь не самый мощный в мире, на что-то покруче.

Коллеги из КНР намекали не раз, что РД-180 – самое оно. Плюс на все эти глупости с лицензиями и патентами можно не заморачиваться, поскольку китайцы по жизни в них жареных осьминогов заворачивали. Оптом.

Конечно, о продаже технологий речь не идет. Точнее, в Китае хотели бы купить как раз технологии, но… Наверное, у нас еще не настолько теплые отношения. Но еще пяток пакетов санкций по типу скрипалевских – и отношения потеплеют как раз до уровня продаж РД-180 Китаю.

Почему бы, собственно, не продать?

Итог, скажем так, двоякий. Можно покрутить по-всякому, можно и сказать, что все могут сами в космосе себе слепить всё, что угодно. Но если посмотреть даже без излишней патриотичности – без России будет весьма проблематично это сделать.
Автор:
Роман Скоморохов
Использованы фотографии:
blueorigin.com
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82 комментария
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  1. фрезер
    фрезер Сегодня, 06:14
    +8
    Статья в стиле "летающая макаронина Маска". Не надоело?
    Сколько над ним смеялись, а он делал аве дело. С BE4 будет тоже самое - Безос "кость и ляжет" и постели деньгами, но двигатель доведёт.
    А пока мы "деловито и мастеровито" ехидничаем, американцы захватывают космический рынок. Ах да, теперь мы будем смотреть в рот Китаю и надеяться, что он нас к любящей груди прижмет.
    1. Мух
      Мух Сегодня, 06:58
      +4
      В чем то согласен. Не очень приятно читать "да мы самые-самые, а у нас все супер-пупер!"
      В итоге имеем потерю рынка комических коммерческих пусков , отсутствие научных аппаратов по изучению космоса, а теперь и желание создать с китайцами совместную лунную станцию.
      Но! После вчерашних новостей: где теперь Маск с Теслой? Ему еще придется 20 лимонов американских президентов вернуть. Так, что на том берегу Большой лужи тоже не все в порядке.
      1. Дырокол
        Дырокол Сегодня, 07:34
        0
        Цитата: Мух
        где теперь Маск с Теслой?

        Да все там же
        Цитата: Мух
        Ему еще придется 20 лимонов американских президентов вернуть.

        Дык не бедный он, по миру не пойдет.
        Цитата: Мух
        Так, что на том берегу Большой лужи тоже не все в порядке.

        Там идёт война в которой успех не всегда сопутствует Маску. Многим его деятельность кровь портит.
        1. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 09:14
          +1
          Да все там же

          Ошибаешься дорогой, как раз наеборот, Маска поперли из Теслы поганой метлой. Чем кончится никто не знает пока.
        2. Мух
          Мух Сегодня, 09:42
          +1
          Да все там же

          Э, нет. Подвинули товарища Маска с должности председателя совета директоров. Пока что Теслы. Причем минимум на 3 года. Да и денежки из своего "не бедного" кармана оплатит, а не из фондов фирмы.
          1. Вишневая девятка
            Вишневая девятка Сегодня, 10:06
            +1
            Цитата: Мух
            Да и денежки из своего "не бедного" кармана оплатит, а не из фондов фирмы.

            Там 20М он, 20М Тесла, ЕМНИП.
            Цитата: Мух
            Подвинули товарища Маска с должности председателя совета директоров.

            Это нормально. Ситуация, когда СЕО и предсовдир один и тот же человек - не нормальна. Конфликт интересов и прочие проблемы белых людей. В SpaceX Маск только СЕО.
            Цитата: Мух
            Пока что Теслы.

            Без пока что. СпэйсХ не публичная компания, полномочия SEC на нее не распространяются. Там нет предсовдира, а президент - Шотвелл.
          2. Дырокол
            Дырокол Сегодня, 10:10
            +1
            Цитата: Ros 56
            Маска поперли из Теслы поганой метлой

            Цитата: Мух
            Подвинули товарища Маска с должности председателя совета директоров.

            Маск остался генеральным директором Теслы, так что никуда он с Теслы не делся, так же руководит вам на зло.
            1. Вишневая девятка
              Вишневая девятка Сегодня, 10:35
              0
              Цитата: Дырокол
              Маск остался генеральным директором Теслы, так что никуда он с Теслы не делся, так же руководит вам на зло.

              Тут сложно с переводом. Его выперли из гендиров (Chairman), но оставили исполнительным директором (Chief executive officer). Последняя должность позволяет руководить текущей деятельностью компании. Chairman больше по части взаимоотношений с акционерами.
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 07:00
      +2
      Погоди, это та самая Маска, которая наркоман по собственным словам, и на которого уже третье или четвертое дело завели? И что она сделала? От ееных супертяжелых выводунов тесламобилей на орбиту Луны НАСА отказалась...
      Как сказал автор - скучно. Хоть бы что новое придумали, хоть слегка, в профиль да в темноте, на правду смахивающее
      1. румпельштильскин
        румпельштильскин Сегодня, 07:08
        -3
        Наркоман... Не наркоман... Это - дело десятое. А первое - это то, что Россия сейчас пытается отобрать у Маска его долю коммерческих запусков, а не он у России.
        Может, русское правительство что-то не то курит? :)
      2. Henderson
        Henderson Сегодня, 12:09
        0
        Цитата: Jerk
        +2
        Погоди, это та самая Маска, которая наркоман по собственным словам, и на которого уже третье или четвертое дело завели? И что она сделала?

        та самая, которая оставила Хруничев без рынка коммерческих запусков и привела его на грань банкротства.
    3. синоби
      синоби Сегодня, 07:50
      -3
      Маск,скажем так,всего-лиш заполнил перспективную нишу.Не более.И перспективы эти долеко не такие радужные,как он подаёт.Его многоразовые ракеты,тупиковый путь,о чём ещё при СССР говорили проекты которого Маск реализует.Тупиковый по причине того что на послеполётное обслуживание денег уходит столько же сколько на изготовление новой ракеты.
      1. parma
        parma Сегодня, 07:58
        +2
        Может да, может и нет....СО времен СССР много лет прошло, много новых технологий появилось и тд.... Но тем не менее он эту нишу занял, а мы нет.... Нас даже из нее потеснили....
        1. BerBer
          BerBer Сегодня, 08:39
          -1
          Из новых технологий -только "цифра". Железо, как было, так и осталось
          1. Дырокол
            Дырокол Сегодня, 09:05
            0
            Цитата: BerBer
            Железо, как было, так и осталось

            Стали много применять композитных материалов.
          2. Henderson
            Henderson Сегодня, 12:10
            0
            Цитата: BerBer
            Железо, как было, так и осталось

            его двухступенчатая керосиновая ракета тащит больше, чем 4х ступенчатый гептиловый Протон, при этом весит меньше и является многоразовой.
      2. AVM
        AVM Сегодня, 09:05
        +2
        Цитата: синоби
        Его многоразовые ракеты,тупиковый путь,о чём ещё при СССР говорили проекты которого Маск реализует.Тупиковый по причине того что на послеполётное обслуживание денег уходит столько же сколько на изготовление новой ракеты.


        Раньше много чего говорили, что к 2000 коммунизм будет и город на Марсе...
        Откуда такие сведения, что послеполётное обслуживание дороже? Конкретных цифр ни у кого нет, кроме самого Маска. Материалы меняются - новые сплавы, композиты. Технологии диагностирования тоже меняются- компьютеры, датчики, промышленные цифровые рентгеновские сканеры и т.д.
        1. Дырокол
          Дырокол Сегодня, 10:12
          0
          Цитата: AVM
          Конкретных цифр ни у кого нет, кроме самого Маска.

          Дык тут и цифры особо не нужны, все и так ясно, что диагностика и тех обслуживание куда дешевле производства нового двигателя.
  2. Vard
    Vard Сегодня, 06:15
    -1
    А почему собственно не продаем Китаю... Скопирую... Так это вряд-ли... Американцы то не смогли...
    1. румпельштильскин
      румпельштильскин Сегодня, 06:47
      -1
      Продаёте. И предоставляете специалистов.
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 07:40
        0
        Не слышал про такое. Откуда взяли?
  3. румпельштильскин
    румпельштильскин Сегодня, 06:47
    +2
    Не понимаю ехидной радости автора!
    Хвастай Россия, что увеличивает свою орбитальную группировку - это я понимаю. Это - предмет для гордости.
    Но тут!..
    Тут автор радуется, что Россия поставляет двигатели своему геополитическому врагу! Представим себе на минутку такой "сюр": Сталин огорчается, что промышленность Германии, воюющей с его страной не на жизнь, а на смерть, в 1943 году предполагает отказаться от закупок в СССР двигателя В-2 и теперь будет ставить на свои танки исключительно немецкие моторы... А?
    Явно кому-то пора обратиться за коррекцией восприятия действительности...
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 07:43
      0
      Двойка вам по истории - США через Швейцарию аж до 1945 года поставляла прицелы бомбардировочные в Германию, ничего личного просто бизнес. А с геополитическим врагом Китаем у них одна забота - увеличить товарооборот.
      Для совсем непонятливых - зависимость одной страны от поставок из другой в норме снижает риск войны. Если это не прицелы как раз, а двигатели и титан, без которых НАСА встанет сразу
      1. Вишневая девятка
        Вишневая девятка Сегодня, 08:11
        +1
        Цитата: Jerk
        США через Швейцарию аж до 1945 года поставляла прицелы бомбардировочные в Германию, ничего личного просто бизнес

        У Вас курево явно менее качественное, чем у Маска.
        Цитата: Jerk
        а двигатели и титан, без которых НАСА встанет сразу

        На РД-180 летает Боинг, а не НАСА. У НАСА RS-25 от Шаттла и Solid Rocket Booster от него же. Что касается титана, то крупнейшие в мире производители - США и Китай. Будут хоть какие-то поползновения - ВСМПО-Ависма замену найдут быстро. Странно, что до сих пор терпят.
      2. BerBer
        BerBer Сегодня, 08:43
        +1
        Сколько раз это обсуждали? Нам выгодно продавать титан и двигатели. А так же сотрудничество с Боингом и т.д. Почему американцы не вводят санкции как попало, а только те, в которых мы им прямые конкуренты? Потому что выгодно.
  4. parma
    parma Сегодня, 06:52
    +1
    Да, автор прав, у нас сейчас есть двигатели, а у них нет.... только вот в чем проблема, так это что у нас подвижек уже Н-ое колическтво лет нет в космической сфере, а у них есть....
    А по поводу дырки в МКС...Ну скажем так, теория про злобного американца, который сверлит дырку я не верю...Про криворукого монтажника верю (были случаи), а про больного астронавта нет...
    1. румпельштильскин
      румпельштильскин Сегодня, 07:10
      0
      Полностью согласен. Или зачем тогда в космос летать с такими идиотами, которые сами дырки сверлят? Причем на том корабле, на котором им спускаться на Землю!!!
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 07:22
    +2
    США технически развитая страна и сделать ракетный двигатель она может, вопрос денег и времени....сейчвс или лет через 10 они его сделают. Единственно правильный выход - наладить поставки в Китай без лицензии.
    1. румпельштильскин
      румпельштильскин Сегодня, 07:26
      +6
      А может, лучше сделать что-то хорошее в России? Не отвлекаясь на неудачи США, Украины и прочих? :)
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:08
        +1
        Ничего не имею против нашего Роскосмоса....но чтобы строить ракеты, нужен груз, который мы будем выводить на орбиту в таком количестве....он у нас есть? И ничего не мешает паралельно делать ракету самим.
    2. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Сегодня, 08:26
      +2
      Цитата: Zaurbek
      .сейчвс или лет через 10 они его сделают.

      У них завались двигателей.
      Цитата: Zaurbek
      Единственно правильный выход - наладить поставки в Китай без лицензии.

      Вы не можете поставлять РД-180 в Китай, потому что в России он не производится. Железо в нем российское, а электроника, и, главное, система контроля качества при приемке - американская.
      Поставить Вы можете РД-170 и РД-191, которые китайцам не сильно и нужны.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:09
        +1
        Мы до сих пор не освоили систему приемки по качеству? Работая с американцами?
        1. Вишневая девятка
          Вишневая девятка Сегодня, 10:09
          0
          Цитата: Zaurbek
          Мы до сих пор не освоили систему приемки по качеству?

          Нет. "Приемка по качеству" - это сильно упрощенный термин.
          Сравните аварийность Зенита и Атласа.
        2. Henderson
          Henderson Сегодня, 12:14
          0
          Цитата: Zaurbek
          Мы до сих пор не освоили систему приемки по качеству? Работая с американцами?

          прибить датчик и ориентации вверх ногами и перепутать припой для двигателей из за кладовщицы это называется "система приемки по качеству"?
  6. Dazdranagon
    Dazdranagon Сегодня, 07:27
    +4
    Жалкие американцы, не могут свой двигатель сделать... Ой, а как так вышло, что на 02.10.18 у нас 9 запусков, у Китая 26!!!, а у США 24? Все, забудьте про российский космос, дальше будет только хуже. wassat
    1. Дырокол
      Дырокол Сегодня, 07:57
      +5
      Дело то даже не в пусках. Все как то забывают, что основная задача NASA, Роскосмоса и других аналогичных мировых организаций является продвижение человека в космос. Роскосмос этим не занимается, он превратился в извозчика чьи услуги уже мало кого интересуют. Для примера Япония осуществляет мало запусков, в 2018 году всего пять, но их межпланетные зонды исследуют астероиды, Венеру и Марс, Солнце, в планах запуск к Меркурию. JAXA успешно делает то, что Роскосмос даже не планирует. Последняя межпланетная миссия (успешная) это советские Вега1 и Вега1, после этого только неудачи и последующая пустота. Чем пытается гордится Роман мне непонятно...
    2. Гиря
      Гиря Сегодня, 08:16
      -3
      А Сша на каких *пусках* сделали *26!!!*?
      ПиСи... А вы в курсе что в америке инженеры в 90% ...иностранцы?Коренные американцы стремятся занять высокооплачиваемые позиции : юристы, врачи, биржевые брокеры и т.д где платят очень много. Они считают пусть приезжие занимаются наукой и техникой. У приезжих это хорошо получается. smile
      Анекдот: Что такое МТИ ? Ответ - это колледж в Бостоне, где русские профессора учат китайских студентов.
      1. parma
        parma Сегодня, 08:29
        +5
        Цитата: Гиря
        А Сша на каких *пусках* сделали *26!!!*?
        ПиСи... А вы в курсе что в америке инженеры в 90% ...иностранцы?Коренные американцы стремятся занять высокооплачиваемые позиции : юристы, врачи, биржевые брокеры и т.д где платят очень много. Они считают пусть приезжие занимаются наукой и техникой. У приезжих это хорошо получается. smile
        Анекдот: Что такое МТИ ? Ответ - это колледж в Бостоне, где русские профессора учат китайских студентов.

        И что? Какая разница, кто инженеры? Помнится в свое время у нас в стране и офицеров и инженеров хватало с Европы, но сейчас мы гордо поднимая голову говорим "все сами!".... Главное что деньги идут в американский бюджет с их зарплат... У нас и своих не хватает и чужие не едут...
        1. Гиря
          Гиря Сегодня, 08:43
          -6
          И что? Какая разница, кто инженеры?--ТОчно-точно..какая разница кто родители?!
          *В своё время*- они кем стали в стране потом? Ладно,не интересно с вами...Всё пропало,все кАзлы,один вы лучше всех....Удачи...
          1. parma
            parma Сегодня, 11:54
            +1
            Цитата: Гиря
            И что? Какая разница, кто инженеры?--ТОчно-точно..какая разница кто родители?!
            *В своё время*- они кем стали в стране потом? Ладно,не интересно с вами...Всё пропало,все кАзлы,один вы лучше всех....Удачи...

            Кем потом стали? Дворянами.... И очень даже богатыми кстати, с землями и деньгами.... Тут тот же процесс.... Вспомните к примеру господина Сикорского (как раз про него статья есть свежая на ВО), кем он был в РИ (ну и разумеется какие были у него перспективы в будущем) и кем стал при переезде?
            Да и вообще, вопрос не в том, все ли пропало и пропало ли, а в том - почему у них есть, а у нас нет и что делать, чтобы было наоборот....
            А коли не интересно, не разговаривайте, я и не настаиваю....
            И да, Вы конечно МТИ не заканчивали, но по правилам русского языка (а Вы как истинный УРРЯ-патриот просто обязаны знать его идеально) обращение к одному лицу вроде "Вы", "Вам", "Ваш", "с Вами" и тд пишется с большой буквы ;)
      2. Дырокол
        Дырокол Сегодня, 09:00
        +3
        Цитата: Гиря
        А Сша на каких *пусках* сделали *26!!!*?

        Вы интересуетесь или просто ерничаете? Для вас открою секрет, которого не существует, на российских двигателях из 26 всего 6, 5 Атласы и 1 Антарес, остальные на своих. Сознание вам не порушили?
        Цитата: Гиря
        А вы в курсе что в америке инженеры в 90% ...иностранцы?

        Где вы таких глупостей находите, в газете Правда или Завтра?
        1. Гиря
          Гиря Сегодня, 09:15
          -3
          У меня двоюродный брат там ...живет...Так что успокойтесь...И про хорошее в сша я в курсе,но и про плохое я тоже в курсе))) А брат работает Instrument Engineer...
          1. Дырокол
            Дырокол Сегодня, 10:14
            +1
            Цитата: Гиря
            У меня двоюродный брат там ...живет...Так что успокойтесь...

            Это вы устраиваете сеансы мнимого разоблачения не приводя никаких реальных аргументов.
            1. Гиря
              Гиря Сегодня, 10:22
              -1
              Вам дать все его координаты чтобы он привёл *никаких реальных аргументов*?Дяденька, вы такой смешной.Я вам отвечу тем же- вы всЁ врете что пишите...)
      3. Henderson
        Henderson Сегодня, 12:15
        0
        Цитата: Гиря
        А Сша на каких *пусках* сделали *26!!!*?

        большая часть это Falcon-9 от SpaceX.
        Цитата: Гиря
        А вы в курсе что в америке инженеры в 90% ...иностранцы?

        Да хватит врать то уже. В космической отрасли иностранцам запрещено работать законодательно.
  7. Дырокол
    Дырокол Сегодня, 07:30
    +2
    США планируют отказаться от российских двигателей РД-180 в течение ближайших пяти лет

    ULA это не все США, это лишь одна частная компания, то что у нее есть договорные отношения с NASA не говорит о полной зависимости последней от поставок РД180.
    В США нет и того. Увы. А есть только «Атлас-5» на российском двигателе.

    Роман откровенно врёт, выдавая желаемое за действительное. В его воображении NASA находится в полной зависимости от России и мы можем диктовать им свои условия. На деле же у NASA есть из чего выбирать, Delta4 и Falcon9 действующие РН способные перекрыть все потребности NASA.
    1. синоби
      синоби Сегодня, 07:55
      -1
      Задам "глупый" вопрос,а почему не летают на них?Ответ кстати,хорошо известен но не очевиден и лежит совсем в иной плоскости.
      1. Дырокол
        Дырокол Сегодня, 08:04
        +3
        Цитата: синоби
        Задам "глупый" вопрос,а почему не летают на них?

        Действительно вопрос глупый, не увидеть успешные запуски 15 Falcon9 , 2 Delta4, 1 Delta2 может только отшельник из глухого леса.
      2. Вишневая девятка
        Вишневая девятка Сегодня, 08:23
        0
        Цитата: синоби
        Задам "глупый" вопрос,а почему не летают на них?

        На ком на них?
    2. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Сегодня, 08:16
      +2
      Цитата: Дырокол
      На деле же у NASA есть из чего выбирать, Delta4 и Falcon9 действующие РН способные перекрыть все потребности NASA.

      Добавлю, что в прошлом году Фалкон совершил больше пусков для госзаказчиков, чем Атлас, и эта тенденция сохраняется.
      Что до Атласа, то ДоД не слишком беспокоит, что они останутся без двигателей. Иначе никто бы не позволил Атласу брать коммерческие пуски, и тем более ставить РД-181 на бесполезный Антарес.
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 08:44
        -1
        А на чем летают к МКС?
        1. Вишневая девятка
          Вишневая девятка Сегодня, 08:48
          0
          Фалконах, Антаресах, японских Н-2 и Союзах.
          А к чему вопрос?
          1. Гиря
            Гиря Сегодня, 08:51
            -2
            laughing понятно....
            Antares с российскими двигателями РД-181
            Falcon9 - сколько пусков было
            Н2- опять иностранный
            Где своё,Зин?
            1. Henderson
              Henderson Сегодня, 12:25
              0
              Цитата: Гиря
              Falcon9 - сколько пусков было

              конкретно к МКС было 15 пусков. Всего около 60.

              P.S. И если уж на то пошло, то на Антаресах РД-181 ставится только на первую ступень из 3х.
        2. Комментарий был удален.
  8. Jerk
    Jerk Сегодня, 07:37
    -2
    Цитата: румпельштильскин
    Наркоман... Не наркоман... Это - дело десятое. А первое - это то

    ...что он судимый мошенник, осужденный именно в США за мошенничество в особо крупных размерах, ни один его производственный проект не окупился, то есть он не бизнесмен, а вновь - мошенник, и та же самая "космическая программа Маска" оказалась не нужна вместе со "сверхтяжелой ракетой". И существование мошенника Маска - нам - до лампочки, у нас таких Мавроди уже были.
    Сакта маскаронников. На ушах - гроздья маскарон. Иное название - секта свидетелей запуска тесламобиля, что по мнению сектантов, доказывает отсталость России wassat
    1. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Сегодня, 08:23
      0
      Цитата: Jerk
      что он судимый мошенник, осужденный именно в США за мошенничество в особо крупных размерах

      Осужденный, видимо, прогрессивной общественностью.
      А так никаких уголовных судов не было, НЯЗ. Гражданские постоянно, такие там порядки. Юристов много, всем кушать хочется.
  9. arkadiyssk
    arkadiyssk Сегодня, 07:43
    +3
    Статья, глупое бахвальство, рассчитанное явно не на аудиторию сайта. Автор нашел чему радоваться - распилили пополам Советский РД-170 получили РД-180, еще пополам получили РД-181. Своего то что создали? Может смогли в водородники? Ладно не в маршевые, как американцы для Шатла или Дельты, но может хотя бы для второй ступени Ангары? То что Американцы покупают 180ые, это не "зависимость" от РФ, а необходимость проклятой конкуренции у капиталистов. Это не жизнь их заставила, а Боинг продавил покупки, что бы не отдавать рынок запусков Маску. И насчет Китайских друзей мечтающих о нас, тоже за уши притянуто. Про развод с США было ясно 4 года назад, если бы думали о смене рынка, давно бы работали с Китаем по сертификации двигателя и модернизации их ракет под него. А если подобных действий не было, значит не особо он и нужен Китайцам, что демонстрируется ими в космосе - они все что нужно запускают своими двигателями и надежно, без сбоев и за первое место борятся с США имея 26 запусков против 24 у США, и простив жалких 9 у РФ.
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 08:47
      -1
      Своего то что создали?- А чьё?
  10. Гиря
    Гиря Сегодня, 08:06
    -3
    Цитата: Zaurbek
    США технически развитая страна и сделать ракетный двигатель она может, вопрос денег и времени
    *Хотеть* и *уметь* вроде разные слова и смысл....А так пусть покупают ,у *вечно пьяных* русских двигатели и дальше...
  11. синоби
    синоби Сегодня, 08:07
    0
    Сама суть вопроса о перспективах космоса поставлена с ног на голову.С какого перепугу нас должны интересовать проблемы США.Сделают или облажаются,полетят не полетят.Платят нам за доставку?Замечательно!Нет?Обходились раньше,обойдёмся и сейчас.Отожмут комерческие контракты?Несмешите дедушку,запуски дешевле чем у нас нет ни у кого.И не предвидится.А к рассуждениям на тему,избавимся от зпвисимости от рд-180,нужно относится как к обещаниям наркомана со стажем перестать колоться.
  12. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 08:08
    0
    Но если посмотреть даже без излишней патриотичности – без России будет весьма проблематично это сделать.
    Пока проблематично, Рома, пока.
  13. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 08:29
    +1
    И в космосе пока у США только громкие заявления и радужные перспективы.

    Интересное заявление. Автор носится с несчастным РД-180 как "тот парень" со ступой-не знает куда поставить и жалко бросить"....да и как обычно-старая песня о том, что"мы круче всех" потому, что "у нас" (или все же не "у нас"?) есть РД-180, который когда США от него откажутся мы продадим китайцам, затем японцам, затем....-папуасам в Африку и так мы, всегда, будем "круче США в космической отрасли" Ну и, еще, автор забыл, еще раз назвать Илону Маска "Макаронным Монстром" ...
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 09:30
      0
      так ваши друзья американские тоже НОСЯТСЯ с мнением о *разорванной в клочья* и самой *лучшей нацией* в Мире. И вы по русски пишущий Носитесь с любовью ко всему американскому....
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 11:12
        0
        "Ой, ну- все". Ну, надоело уже, объяснять в сотый раз "почему "флажок" не российский", причем не у меня одного.. И кстати, причем тут "клочья"? Обсуждается "космосс" и статья автора, который носится с рд-180 как "понятно-кто". Мне, вот непонятно, а почему бы автору не написать о "достижениях" российской космонавтики за последние годы? Или рд-180 с непонятной юридической принадлежностью, это и есть все-чего она "достигла"? Юродствовать можно сколько угодно по поводу американцев, но не надо забывать о том, что ползает по Марсу и какой автомобиль, ради прикола, забросил в космосс Маск...
  14. МИМО ПРОХОДИЛ
    МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 08:31
    +1
    Ну то. что у полосатых все типа отстой я понял. Но вот тока - а России есть четкая стратегия освоения космоса - или как получится? Когда с семерки на новье пересядем?
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 09:31
      0
      Шел мимо, ну и иди дальше, как вас корежит всех. Что ты понимаешь в ракетном деле, ты хоть знаешь чем центр тяжести отличается от центра давления на ракете. Что вас так тянет порассуждать о том, в чем вы ни хрена не соображаете.
  15. venik
    venik Сегодня, 08:43
    0
    Статья - откровенно - НИ О ЧЁМ!!!! Или автор с утречка "принял" чего-то другого покрепче, чем кофе... То ли просто "не с той ноги встал".....
  16. Гиря
    Гиря Сегодня, 09:22
    0
    Цитата: Дырокол
    Атласы

    Помимо транспортного корабля Dragon NASA использует для доставки грузов на МКС аппарат Cygnus. Его выводит на орбиту ракета-носитель Atlas V консорциума United Launch Alliance, созданного Boeing и другим гигантом авиакосмической промышленности — Lockheed Martin. На этих-то ракетах и устанавливаются российские жидкостные двигатели РД-180 производства химкинского НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко». В 2014 году РД-180 попали под санкции Вашингтона, однако вскоре выяснилось, что на мировом рынке замены им нет, и американские власти вновь разрешили закупку российских двигателей.

    В качестве альтернативы Atlas V для разгона транспортника Cygnus Orbital Science сейчас модернизирует свою ракету Antares. Вместо двигателей AJ-26, которые делались на основе российских НК-33 самарского ОАО «Кузнецов», на их первых ступенях устанавливаются двигатели РД-181 всё того же НПО «Энергомаш». Недавно в Orbital Sciences приняли решение реализовать опцион на покупку 8 таких двигателей в рамках контракта, заключённого в 2014 году. Первый пуск модернизированной ракеты-носителя Antares, оснащённой РД-181, состоится в июле текущего года.
  17. Гиря
    Гиря Сегодня, 09:25
    -1
    Цитата: Вишневая девятка
    а электроника, и, главное, система контроля качества при приемке - американская.
    Поставить Вы можете РД-170 и РД-1

    Вы часто пьёте по утрам? Еще пишите,Подымайте мне,настроение
    1. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Сегодня, 10:17
      +2
      Цитата: Гиря
      Подымайте мне

      Вам к урологу, видимо.
      Цитата: Гиря
      Cygnus. Его выводит на орбиту ракета-носитель Atlas V

      Atlas V там использовался два раза, когда в антаресе не смог самарский движкок от советской лунной ракеты.
      Кстати, чтобы пересадить Антарес с одного двигателя на другой (с НК на РД) американцам понадобилось ровно два года. Это к слову про "нет двигателя - нет ракеты".
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 10:24
        -1
        понятно...
        - Это какая смородина?
        — Черная.
        — А почему она красная?
        — Потому что зеленая.
        1. Улиточник N9
          Улиточник N9 Сегодня, 11:29
          0
          Главное- иметь "правильный взгляд на вещи" и тогда, всегда будет повод для оптимизма:
          Осень. Глубинка. Мерзкий мелкий дождичек. Грязи по колено. По грязи продирается заросший, в рваной телогрейке мужик.
          В одном сапоге. И блаженно улыбается. Ему навстречу — сосед:
          — Петрович, ты погляди на себя! Грязный, небритый, ватник драный, сапог где-то потерял…
          — Да не потерял — нашёл! wink
  18. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 09:26
    0
    Прав Роман, теперь надо действительно полосатоподданных гнать в три шеи из всех властных структур поганой метлой. Тогда наверное и начнем серьезно развиваться в экономическом смысле. А Думу надо разогнать к чертовой матери, не говоря о местных чудиках в регионах и муниципалитетах и восстановить Верховный Совет как в СССР было. Ведь толку от нее все равно нет, устроили отстойник для артистов и спортсменов. Что они понимают в политике и экономике? Голосуют, за редким исключением, типа Н. Поклонской(мое уважение) так как им скажут.
  19. Larum
    Larum Сегодня, 09:49
    +1
    Хихи конечно, но американцы выкладовают фото космоса, созвездий, туманностей.... а наши - только крымского моста....
    И кроме тяжелых ракет со старым 180м есть же много еще чего, вроде....
    1. Дырокол
      Дырокол Сегодня, 10:17
      +1
      Цитата: Larum
      а наши - только крымского моста....

      Наши тоже выкладывают, не свои, но выкладывают. Недавно на пример выкладывали фото с поверхности астероида Рюгу, спасибо японцам.
  20. Гиря
    Гиря Сегодня, 10:20
    0
    Цитата: Вишневая девятка
    Вам к урологу, видимо.

    У вас как с головой? Кто о чем а вы всё о ТОМ ЖЕ...
  21. yehat
    yehat Сегодня, 11:10
    0
    чего-то я не понимаю. США в свое время на "5" решили непростые вопросы создания баллистических и противокорабельных ракет для флота, что требует определенного технологического уровня, но эти же США почему-то бессильны с другим видом ракет, при том, что в отличие от СССР они никогда не вынуждены были экономить на опытных стендах и активно воровали наработки у того же СССР. Я уж не говорю, что на них работал Браун, не последний гуру в этой области, как и куча других спецов.

    Что-то сильно не сходится. Картина такая же противоречивая, как вопрос, были ли живые космонавты на Луне. В то, что американцы могли доставить на Луну свежие трупы, я верю, особенно, если вспомнить, сколько астронавтов у них уже погибло. Кажется, около 3 десятков, не считая серии несчастных случаев с теми, кто типа летал на Луну и обеспечивал этот "полет".
    1. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: yehat
      В то, что американцы могли доставить на Луну свежие трупы, я верю,

      Цитата: yehat
      если вспомнить, сколько астронавтов у них уже погибло

      Лишних мертвых астронавтов переодели в голландцев подложили в малайзийский боинг, скорее всего.
  22. АлеБорС
    АлеБорС Сегодня, 11:41
    0
    Всё понятно. Если по честному, то давно пора показать средний палец заокеанским "партнёрам" в части титана РД-180 и прочих полезностей. А то как-то не правильно выходит. И с МКС их ссадить. Всё справедливо, вы нам санкции, мы вам серп с молотом. Жните и куйте.
    Плохо то, что власть ,которая как-бы наша, таковой в сущности не является.
    1. parma
      parma Сегодня, 11:57
      0
      И что тогда станет с производителем этих самых РД?.... Объем пусков в США на наших двигателях сопоставим с нашим....
  23. DimerVladimer
    DimerVladimer Сегодня, 11:49
    0
    РД-180 задержался у американцев, благодаря прагматичности - бюджет был посчитан на этот двигатель и он был явно дешевле, чем разрабатывать и окупать новую разработку с нуля.

    Однако учтя фактор национального приоритета, планы пересмотрены и выделены средства на разработку своего - "звездно-полосатого".
    Вообще нет никакого сомнения в том, что проект будет реализован или несколько проектов, смотря сколько из них финансируют.

    Разве есть сомнения в технической компетенции инженеров США?

    Двигатель первой ступени Сатурн-5 F-1 - был первым, в котором смогли решить вопрос неконтролируемых пульсаций для камер сгорания большого объема - разделив его на секции.


    Это решение в СССР пришло именно от F-1.

    В СССР пошли другим путем - многокамерности мощных ЖРД.
    У обоих направлений есть как плюсы, так и минусы.
    Однокамерный проще - надежнее, дешевле но габариты больше.
  24. Виктория-В
    Виктория-В Сегодня, 12:18
    0
    В статье сразу резануло слух слово двигатель в отношении РД-180 и BE-4. Ни один специалист не назовет Двигательную установку(ДУ) просто двигателем. Просмотрела десяток его статей. Оказывается он специалист широкого профиля. Знает все и пишет обо всем. Обычный пропагандист. А суть,она проста. Ориентировочная дата готовности ДУ BE-4 и AR1 - 2019-2020 годы. Обе установки возможно использовать для Uulcan. Осталось выбрать между керосином и метаном...