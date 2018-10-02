Американский ответ коварному Путину. Диверсии и военно-морская блокада

Видный военный теоретик Карл фон Клаузевиц еще в ХIХ веке обозначил аксиому, всем потом полюбившуюся: война есть продолжение политики иными средствами.Но сегодня американцы уже давно поставившие политику на службу экономики, стремятся изменить формулу прусского генерала, превратив войну в продолжение экономики другими средствами. Безо всякой политической прокладки.Именно этой цели подчинены попытки администрации Трампа монетизировать и НАТО, и «российскую угрозу», и практически все другие аспекты военной политики США. Нельзя сказать, что в этом есть что-то принципиально новое, если, конечно не считать предельную откровенность команды Трампа, которая даже не пытается соблюдать приличия, маскируя свои истинные мотивы и устремления.Именно в этом ключе и следует рассматривать выступление министра внутренних дел США Райана Зинке, повергшее в шок еще не привыкшую к новым американским подходам мировую аудиторию.Выступая 28 сентября в Питтсбурге на одном из мероприятий организации Consumer Energy Alliance, он объявил, что для того, чтобы потеснить конкурентов на мировом рынке углеводородов, Вашингтон может использовать потенциал ВМС США, которые осуществят морскую блокаду России и Ирана.«У США есть возможность — благодаря нашим ВМС — гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их (Россию и Иран)… чтобы их энергоносители не попали на рынок», — сказал Зинке.По его словам, «единственным источником дохода для российской экономики является продажа энергоресурсов»; «Москва проводит такую активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать нефть и газ, как это делает в Европе».Да, наладить экспорт российских нефти и газа на Ближний Восток, в Сирию и Ирак, — это конечно, сильный и неожиданный ход, свидетельствующий о безграничном коварстве Путина. Ну, география, в том числе и экономическая, никогда не была коньком американцев, даже и в министерском ранге.Не силен, Зинке, видимо, и в международном праве. В противном случае он бы знал, что военно-морская блокада – это система насильственных действий военно-морских сил воюющего государства (государств), имеющего целью не допустить использования противником своих портов, баз и побережья для связей через море.Режим морской блокады регламентируется Декларацией о морской войне (1856), Декларацией о праве морской войны (1909), Уставом ООН (ст. 42) и некоторыми другими актами. Основными принципами военно-морской блокады являются законность, эффективность и гласность.Военно-морская блокада может быть законной только в двух случаях: при осуществлении государством неотъемлемого права на самооборону (ст. 51 Устава ООН); в соответствии с решением Совета Безопасности ООН о необходимости принять действия морскими и воздушными силами для поддержания или восстановления международной безопасности. Если же учесть постоянное членство России в СБ ООН, очевидно, что добиться такого решения невозможно.«Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить», — заявил, комментируя это выступление, российский сенатор Алексей Пушков.Помимо правового аспекта, который, надо признать, в последнее время мало заботит американцев, есть и чисто техническая сторона дела, которая так же не способствует реализации угроз мистера Зинке.Следует учесть, что Россия — это, по сути, континент, омываемый водами двух океанов, и кроме того, обладающий достаточно серьезным оборонным потенциалом. Во всяком случае, пока что никому еще не удавалось организовать блокаду России, хотя история знает несколько таких попыток. Ни одна из них не увенчалась успехом.С технической стороны заблокировать иранские поставки нефти легче – достаточно взять под контроль выход из Персидского залива. Однако можно не сомневаться, что в этом случае Тегеран в порядке ответной меры перекроет проливы и для энергоносителей нефтяных монархий. Он обладает всеми необходимыми для этого возможностями.Так что, скорее всего, угроза военно-морской блокады не актуальна.Впрочем, едва ли стоит потешаться над американским министром, демонстрирующим малограмотность и отсутствие реального восприятия окружающего мира. Тот факт, что подобные персонажи осуществляют руководство все еще мощнейшим государством планеты, является проблемой не только для американцев, но и для всего человечества.Тот факт, что нелепые рассуждения Зинке не были дезавуированы, весьма настораживает, поскольку говорит о том, что он не просто валял дурака по собственному почину, но ход его мыслей вполне созвучен остальным обитателям Белого дома.Блокада блокадой, но Вашингтон предпринимает беспрецедентные шаги по оказанию давления на потребителей российских и иранских энергоносителей, превратив язык торговли в язык угроз, шантажа и ультиматумов.Напомним, что Трамп, хотя и не произносил словосочетание «морская блокада», но с начала текущего года грозится полностью лишить Иран возможности сбывать нефть. И теракт в Ахвазе, столице иранской нефтеносной провинции Хузестан, говорит о серьезности намерений американского лидера.Между прочим, использовать методы террора в рамках конкурентной борьбы на рынке американцам не впервой. Так, бывший член Совета национальной безопасности США Томас Рид признал, что взрывы на советских газопроводах – дело рук тайных агентов заокеанских спецслужб.Речь идёт как минимум о четырёх катастрофах, происшедших с 1982 по 1989 гг. Взрыв на газопроводе Уренгой – Сургут – Челябинск был признан самым разрушительным на тот момент неядерным взрывом, его мощность за океаном оценили в три килотонны. Иглинский взрыв, унесший жизни 645 человек (из них 200 детей), был ещё мощнее – 12 килотонн ( сила взрыва в Хиросиме составила 16 килотонн).Кстати, по мнению представителей отечественных спецслужб, из 50 крупных аварий советских газопроводов, случившихся с 1985 по 1989 гг., не менее дюжины – теракты, организованные западными диверсантами.Исходя из этих давних американских традиций, думаю, что гораздо больше оснований ждать не морской блокады, а диверсий на подводных газопроводах «Северный поток», «Северный поток 2», «Турецкий поток».Не для этих ли задач готовят американские инструкторы украинских боевых пловцов на базе 73-го морского центра специальных операций в Очакове?