Кочующие могильщики первых лиц страны. Часть 1

В этом проекте мы предложим на суд читателя несколько крайне занимательных историй о том, о том, как фавориты первых лиц государств российского по злому умыслу или незнанию топили своих патронов. Сдается мне, это чисто российская специфика. Ни в какой другой стране мира такие подставы невозможны в принципе. Но в России, как известно, возможно всё…На днях пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова оставила прежнее место службы и перешла на работу во Внешэкономбанк. Наталья Александровна – личность в Кремле и Белом доме поистине легендарная. За 19 лет на госслужбе она успела побывать «говорящей головой» Владимира Путина, победить вместе с Медведевым на «праймериз преемников» Сергея Иванова, вступить в конфликт с движением «Наши» и лично Владиславом Сурковым, стать героем «заговора медведевцев» и невольным автором нескольких потрясающих мемов, под обломками которых и был похоронен имидж ее патрона.А начинала она простым репортером в «МК», куда пришла на подработку со второго курса филфака МГУ. В то время опытным журналистам газеты, по ее словам, не очень хотелось летать с президентом по всем городам и весям. Вот так простецки она попала в президентский пул.«Я была молодая, физически здоровая, поэтому меня быстро определили на эту работу», — так потом сама она объяснила этот подарок судьбы. Вместе с президентом России она побывала в 20 городах России.Президентский пул был «хорошей школой». Тимакова любит вспоминать, как училась в поездках у более опытных журналистов — «тому, как они умеют анализировать ситуацию, как ведут себя, каковы их принципы, и как они отстаивают свое мнение».«Она была самая маленькая, ее даже всерьез не воспринимали, — вспоминает один из членов того президентского пула. — Но она была очень пробивная». «Какие-то начальные вещи она схватила просто сразу, — вспоминает другой. – Она вообще умеет мимикрировать. Никогда ни в какой кремлевский пул всерьез и надолго не попадет человек, который не вписывается туда по своей сути. Эта система чужих отторгает сразу. А вот Тимакова вписалась очень точно — молодая, оборотистая…»«Тогда было важно, умеет ли человек работать на компьютере, насколько он готов писать по две-три заметки в день: ничему этому в советской журналистике не учили, – вспоминает «молодая и оборотистая» Тимакова. – Я не могу сказать, что я уж очень хорошо писала. Это точно не мой талант. А для журналиста это важно. Я была хорошим репортером — сбегала, узнала, посмотрела, отписалась, побежала дальше. У меня есть чувство юмора какое-то, я бойкая, но, условно говоря, написать хорошее эссе или взять интервью, как Геворкян, – этого я никогда не могла…»«Маленькая, оборотистая и пробивная» – вот и вся формула счастья, карьерного взлета и, пожалуй, самая точная характеристика Натальи Тимаковой. Плюс физическое здоровье – по ее же словам. Ум, интеллект, какие-то аналитические способности – это все мусор, не достойный серьезного обсуждения. В России надо быть пробивным, оборотистым и сносить все на своем пути. И тогда перед тобой откроются все двери.Весной 1999 года Тимакова перешла в «Интерфакс». «Руководитель агентства Михаил Комиссар, незадолго до этого покинувший пост замглавы президентской администрации, предложил мне жанр политического комментария, с какими-то эксклюзивами», – вспоминает Наталья Тимакова.Но Комиссар, явно рассчитывающий на эксклюзивный интеллект, литературный дар и аналитические способности «маленькой и пробивной» девочки из пула, явно промахнулся. В «Интерфаксе» пробивная и оборотистая Тимакова оказалась не в своей тарелке и заскучала. По словам ее коллег, бывший репортер «явно не тяготел к аналитическим заметкам, и время работы в агентстве прошло у нее в глубокой тоске». «Сейчас я понимаю, что журналистика не было прямо моим призванием», – признается сама Тимакова. Вот как-то так. Журналистика призванием не была, но в медийном пространстве девушка провела всю жизнь.Тем не менее, «тоскливое существование» не прошло даром – в целом для российской журналистики. Наблюдая за потугами Тимаковой, наблюдательные аналитики из «Интерфакса» выдали на-гора неплохую филиппику (в стиле Гариков Губермана), которая мгновенно разлетелась по всему журналистскому сообществу: «Мужчины относились бы к женскому уму с гораздо большим уважением, если бы при ходьбе он немножечко подпрыгивал…»«Прыжок ума» впоследствии все-таки состоялся. И грохот от обрушения репутационного имиджа премьера после него был слышен далеко за океаном. Но обо всем по порядку.В октябре 1999 года 24-летняя Наталья Тимакова была назначена заместителем начальника департамента правительственной информации. Предполагалось, что она станет официальной «говорящей головой» Белого дома и одновременно будет пресс-секретарем недавно назначенного премьером Владимира Путина.Сам Путин долго сомневался, стоит ли брать в пресс-секретари женщину, к тому же очень молодую. Однако его сумели убедить, что именно женщина сможет смягчить его чересчур жесткий образ. Однако официально пресс-секретарем Тимакову так и не назначили. Сегодня о своей работе пресс-секретарем Путина Тимакова вспоминает с усмешкой и говорит, что не расстроилась, когда ее аккуратно оттеснили от начальственного тела. «Совершенно глупая была идея, потому что такая молодая девушка не может быть пресс-секретарем премьер-министра, – убеждена она. – Ситуация была сложная: большая часть работы была связана с Дагестаном, с Чечней, где шла война. Это не была в полном смысле работа пресс-секретарем премьера, который занимается экономикой. Кроме того, Владимир Владимирович сразу стал брать на себя больше, чем просто премьер. Поэтому мне стало очевидно, что я не готова к этой работе: не хватает ни опыта, ни знаний, ни умения общаться с людьми. В 24 года нет таких вундеркиндов. И я думаю, что людям в аппарате правительства это тоже стало очевидно, и со мной поступили очень корректно».«Ее кинули, — считают многие знающие ее акулы пера. – Ясно было, что она не тянет. Она тогда была в тихом шоке и вообще хотела от всего уйти. Но потом взяла себя в руки. (Все последующие пресс-секретари Путина были мужчинами – С.К.)Эту мужскую солидарность по отношению к ней Тимакова запомнит надолго.Ключевую роль в назначении Тимаковой сыграла замглавы администрации президента Джохан Поллыева. «В каждом доминионе есть свой бабиньон, – так острили тогда в администрации Президента. – И каждый бабиньон всегда стремится доминировать. Иногда побеждает…» Джохан Поллыева и Наталья Тимакова победили всех. В смысле – всех мужчин. Во время их царствования пресс-служба имела исключительно женское выражение лица. Отбор личного состава в подведомственные структуры проходил исключительно по гендерному признаку. Чужие (по признаку пола) сюда не попадали. А к тем, кто попадал, пощады не было.«Все, что про нее писала Елена Трегубова в своей книге «Байки кремлевского диггера», – правда, – считают многие журналисты, лично знавшие Наталью. – Тимакова добивалась всего жесткостью. Это типичная для России история, когда у девочки характер, как у мужчины, а страна глубоко сексистская. Когда ты пытаешься играть во все эти беспощадные мужские игры, у тебя в подсознании всегда теплится страх, что тебя, девочку, более умные и искушенные мужчины переиграют, подставят и подсидят…»Посему искушенных и умных мужчин (да и вообще каких-либо мужчин вообще) в командах Тимаковых и Поллыевых не было никогда. А если и были, то только временно и очень определенного типа. Самые зачуханные первогодки стройбата в армии выглядели более уверенно, чем эти работники мужского пола кремлевских пресс-служб. На них была какая-то печать обреченности, и все они как нельзя соответствовали образу мальчиков для непрерывного битья. «Мужчины здесь не ходят», — так по аналогии с филиппикой «Чужие здесь не ходят» говорили тогда про медиа-хозяйство Тимаковой и Поллыевой. Возможно, именно в этом отчасти заключается причина последующих катастрофических неудач, постигших этих пресс-секретарей, которые отразились впоследствии на репутационном имидже их шефов самым фатальным образом.А вот с женщинами Тимакова уживалась. Возможно, их женский ум подпрыгивал как-то резонансно. «Женщин, конечно, мало во власти, надо больше, — неоднократно откровенничала Наталья Александровна. — Они разумные, ответственные, хорошие работницы. Костяк государственной службы — это именно женщины. И обидно осознавать, что чем выше позиции во власти, тем их меньше…» Откровенно гендерное признание, что и говорить.Судя по всему, «молодая и оборотистая» журналистка со своими «товарками по Белому дому» и составляла «такой вот единый боевой орган».После избрания президентом Медведев, уже успевший сработаться с Тимаковой, назначил ее своим пресс-секретарем. Он совершил ту фатальную ошибку, которую до него не совершил его будущий преемник Путин. Возможно, выходец из среды спецслужб каким-то спинномозговым чутьем, чекистской интуицией почувствовал опасность, исходящую от этой слишком «пробивной и оборотистой» девочки. И дальновидно отказался от ее услуг. Как показала практика, это было одно из его самых удачных кадровых решений.За время безраздельного царствования на кремлевской медийной поляне медведевская фаворитка приняла самое активное в незамысловатых интригах своего шефа. Одним из самых одиозных был ее конфликт с первым замглавы администрации президента Владиславом Сурковым. Тот курировал внутреннюю политику и вопросы идеологии. Об этой политике у Тимаковой и Суркова были строго противоположные представления.В январе 2008 года газета «Коммерсант» опубликовала материал о том, что при новом президенте Медведеве молодежное движение «Наши» (куратором подобных движений в АП был Сурков) прекратит свое существование. В заметке «анонимный источник в администрации президента» говорил: «В нынешней избирательной кампании к услугам „Наших“ точно обращаться бы не стали. В новой политической конфигурации, при нынешних результатах, ликующая гопота не нужна». В итоге очень перспективное патриотичное движение было развалено в рекордно сжатые сроки.Словосочетание «ликующая гопота» сразу стало мемом. Спустя четыре года бывший лидер «Наших» Василий Якеменко назвал автора цитаты. По его мнению, этим «источником в розовом платье» была именно Тимакова.Своей худшей ошибкой за время президентского срока Медведева сама пресс-секретарь считает печально известный «ролик о бадминтоне», вышедший в октябре 2011 года. «Эта игра развивает физическую форму, развивает глазомер, точность, реакцию, – «бадминтонно» улыбаясь, рассказывал в нем телезрителям прошлый глава государства. Кто хорошо играет в бадминтон – тот быстро принимает решения…» Намек был более чем прозрачным: мол, «нонешний президент жив, здоров, прыгуч и цепок», и по-прежнему желает оставаться на своем посту. И не только с бадминтонной ракеткой в руке. Но авторам и инициаторам ролика быстро указали правильное направление движения. В результате уже через месяц цепкий, реактивный и прыгучий Дмитрий Анатольевич отказался от второго президентского срока и публично предложил премьер-министру (в то время) Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в третий раз. Белое кимоно победило теннисную ракетку. Дзюдоист оказался не менее цепким, чем бадминтонист, и ловко бросил того через бедро на кремлевском татами.Мало того. Это видео вызвало тайфун издевательских комментариев в соцсетях. «Моя ошибка была в том, что я не уловила смену настроений в обществе, которая произошла, – признавалась впоследствии сама Наталья Александровна. – Я предложила Медведеву формат, который полгода назад вызвал бы стопроцентно позитивную реакцию, а в этот момент вызвал стопроцентно негативную…»«Это косяк, боец!» – так говорят в таких случаях в российской армии.Но, по мнению многих экспертов, это был даже «не косяк». И боец из премьерской пресс-службы явно лукавит. Ее ошибка была в том, что она просто присягнула либеральной идее, которая уже тогда в российском обществе воспринималась как общенациональный аллерген. А на этого не почувствовала. «Узок круг этих людей, и страшно далеки они от народа…» – говорил в свое время известный публицист.На самом деле это была не худшая ошибка. Худшая ошибка Наталья Тимаковой и Дмитрия Медведева ждала их впереди…В либеральном крыле российского правительства Тимакова была абсолютно своим человеком. В последующие несколько месяцев в интернете появилось множество статей о том, что пресловутую антипутинскую и промедведевскую «Болотную» организовала и финансировала группа «либералов», возглавляемая лично Тимаковой и ее мужем Александром Будбергом. «Их главной задачей было разгромить „Единую Россию“ и поставить на второй срок Медведева. Главным героем Болотной и Сахарова планировался Медведев как десталинизатор, десоветизатор, лидер либерального крыла — в противоположность Путину, возглавляющему просоветское, консервативное крыло», — писал тогда лидер движения „Суть времени“ Сергей Кургинян.После того как Путин вернулся в Кремль, обсуждение «медведевского заговора» прекратилось. Медведев же мгновенно потерял свою политическую идентичность», – вспоминает бывший сотрудник аппарата «Единой России» Олег Игнатов. – С этого момента он довольствовался ролью технического главы правительства, вице-президента на экстренный случай…»Сама Тимакова иного раз заявляла, что на ее должности необходимо оставаться «бесполой». Но подловили ее именно по-женски. Ее как женщину всегда раздражало бытовое хамство по отношению к начальнику – то, на что нынешний пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже много лет реагирует с присущей ему (по его же словам) «резистентностью» (от английского resist – сопротивляться) и олимпийским спокойствием. Его не беспокоят всевозможные аккаунты «Усы Пескова», «Зыбучие пески Ускова» и многие другие. И сбривать свои знаменитые на весь мир усы, несмотря на титаническое давление троллей в Интернете, он не собирается. И по прежнему «несет пургу» (как заметил лично президент) с дружелюбно-невозмутимым видом.Тимакова же с бытовым хамством, как женщина строгих правил, примириться никак не могла. «Я не понимаю людей, которые, условно, в фейсбуке пишут: „Ну, Димон, ты молодец, зажег…“ Он вам не „Димон“», – заявила она под камеру. Женский ум на этот раз прыгнул непозволительно высоко. Эта фраза откупорила все интернет-пространство. Плотину прорвало. Этот мем тут же на полную катушку использовал злейший враг Медведева – оппозиционер Алексей Навальный, сделав его названием своего знаменитого ролика.С точки зрения выдающегося интригана и пиарщика всех времен и народов Талейрана, «это было хуже, чем преступление. Это была ошибка». Именно после этого публичного ляпа за Тимаковой в медийной среде закрепилось издевательское прозвище «могильщика своего шефа».Слегка перепало на орехи в скандальном ролике и самой Тимаковой: по информации Навального, ее муж оказался владельцем дома в Юрмале ценой 1,3 миллиона долларов. Тимакова тут же заявила, что эта недвижимость была указана во всех семейных декларациях. Но осадок у не столь богатой российской общественности все-таки остался: неплохо же зарабатывают «медийные могильщики», подкладывая своим шефам одну свинью за другой…Объективности ради надо признать, что второй (и последний) гвоздь в гроб собственного репутационного имиджа Дмитрий Анатольевич вбил уже самостоятельно, вбросив в народ во время своего разговора с крымскими пенсионерами бессмертный мем: «Денег нет, но вы держитесь».Похоже, именно после ляпа Тимаковой терпение самого Медведева (или, как считают многие, его дражайшей половины, трепетно относящееся к имиджу мужа) лопнуло по всем швам, и Наталье Александровне вежливо (или не очень) предложили подыскать другое место работы.Многие эксперты считают, что последней каплей из всех пассажей, подаренных миру Натальей Тимаковой, переполнившей чащу терпения первых лиц, стал хронический и неразрешимый конфликт пресс-секретаря с Никитой Михалковым. В результате громкого публичного скандала Михалков объявил о выходе из попечительского совета Фонда кино – спустя несколько месяцев после того, как в него вошла медведевский пресс-секретарь.«Тимакова, безусловно, разбирается в кинопроизводстве, – не без иронии заметил Никита Сергеевич. – Но у нее совершенно противоположные взгляды от моих, которые ко всему прочему отличает латентная русофобия. А вообще, новый состав совета – это подлинная Византия…»Действительно, фильмы, вышедшие в свет в 2017 году под пристальным кураторством попечительского совета (и Натальи Тимаковой в частности), по мнению кинокритиков, отличает «нулевой градус патриотизма и столь же «высокий» уровень драматургии и изобразительного искусства». Зритель в кинозалах тоже «проголосовал ногами» за эти картины. И названия этих шедевров сегодня известны только тем, кто их производил на свет: «Жить», «Кухня», «Веселые ребята», «Около футбола», «Ночные стражи», «Невидимки», «Дабл Трабл», «Савва. Сердце воина». Эти «нетленки большого экрана» прожили в кинематографе ровно только времени, пока их показывали на белом полотне.Практически все они провалились в прокате с оглушительным грохотом. При этом бюджет «Саввы» составил больше миллиарда рублей! Сборы в прокате – 200 миллионов. «Ночные стражи» обошлись казне в 230 миллионов рублей. Выхлоп – 32 миллиона. И такая неутешительная бухгалтерия практически по всем шедеврам попечительского совета. За эти деньги можно не одну дачу в Юрмале купить. И не только в Юрмале…Все это кинотворчество подозрительно смахивало на пошлый распил бюджетных средств, а никак не на создание киношедевров. И Никита Сергеевич, надо отдать ему должное, сделал все зависящее, чтобы донести эту простую и незатейливую мысль до небожителей российского Олимпа, куда он был вхож всю свою сознательную жизнь.После чего Тимаковой указали на дверь окончательно и бесповоротно.Ворон ворону, как известно, глаз не выклюет. Особенно если оба ворона – либералы от когтей до клюва, пронизанные латентной русофобией. А либералы своих не бросают, как бы те не облажались на прежнем месте работы. Нашлось теплое местечко и для Тимаковой – во Внешэкономбанке.Интересно, как поведет себя автор бессмертных «мемов-утопленников» дальше? Рассчитывать на то, что даже после столь сокрушительных провалов и ударов судьбы она затихнет, как мышь под метлой, наивно. Наталья Александровна будет рваться на публику, как попробовавший человечинки медведь к заблудившемуся в тайге путнику. Но и не косячить она уже не может – за время премьерского служения и осваивания бюджетных миллионов на русофобских кинопустышках она окончательно отравилась крайне невыигрышной в стране либеральной идеей и утратила связь с быстроменяющейся действительностью. Конечно, на прежние вилы она уже не наступит никогда. И сакраментальной фразы типа «Он вам не Шувяк!» от нее уже не дождаться. Но мемы-утопленники и прочие либеральные акции в ее исполнении будут обязательно. «Баба грязи везде найдет!» – так, перефразируя известную пословицу, отзывался о женщинах известный российский карикатурист, большой знаток женских душ и сердец. Так и либерал в России – всегда найдет себе применение. Причем публичное. Так что ждем продолжения кремлевского либер-банкета – уже во Внешэкономбанке.