Редкие сверхзвуковые Як-28: последний шаг до сковородок
Нашёл редкие сверхзвуковые Як-28, заросшие деревьями.
Стремительные силуэты, двигатели под крыльями, остеклённая кабина штурмана. Даже сейчас, когда они в плачевном состоянии и заросшие деревьями, всё равно выглядят очень круто.
Это — Як-28. Первый реактивный самолёт, который был способен нести на борту ядерное оружие. Его стремительный силуэт стал в своё время символом эры сверхзвука. Первый полёт Як 28 совершил 5 марта 1958 года.
Экипаж: 2 человека.
Масса нормальная взлётная: 16 160 кг.
Масса максимальная взлётная: 18 080 кг.
Двигатели: два Р11АФ2-300 с тягой 4690 кгс (на форсажном режиме 6100 кгс) каждый.
Максимальная скорость: 1850 км/ч.
Дальность полёта: 2070 км.
Практический потолок: 14 500 м.
На базе Як-28 выпускались различные модификации. Фронтовой бомбардировщик, перехватчик, разведчик, самолёт РЭБ, учебно-тренировочный самолёт.
В эксплуатации самолёт был сложным с большим количеством отказов. К тому же в нём практически не было какой-либо автоматики, а это накладывало ограничения на сложный пилотаж и штопор.
Фюзеляж самолёта был слабым. Когда производилась полная загрузка, фюзеляж деформировался, и закрыть фонари кабины пилотов было невозможно. Но придумали способ, как справиться с этой проблемой. Сначала в самолёт сажали пилота и штурмана, закрывали фонари и потом заправляли машину и подвешивали боеприпасы. Наверняка без изоленты синего цвета тоже не обошлось.
Особый восторг у лётного состава вызывала тяговооруженность — при взлёте без вооружения Як-28 мог набирать высоту практически вертикально.
Состояние найденных на задворках (или запасниках) музея в Монино Як-28 плачевное. Всё, что можно было с них снять, сняли, открутили и оторвали. Остались лишь оболочки. Восстанавливать их дорого, а поэтому, скорее всего, попилят их и переплавят на сковородки.
Стремительные силуэты, двигатели под крыльями, остеклённая кабина штурмана. Даже сейчас, когда они в плачевном состоянии и заросшие деревьями, всё равно выглядят очень круто.
Это — Як-28. Первый реактивный самолёт, который был способен нести на борту ядерное оружие. Его стремительный силуэт стал в своё время символом эры сверхзвука. Первый полёт Як 28 совершил 5 марта 1958 года.
Экипаж: 2 человека.
Масса нормальная взлётная: 16 160 кг.
Масса максимальная взлётная: 18 080 кг.
Двигатели: два Р11АФ2-300 с тягой 4690 кгс (на форсажном режиме 6100 кгс) каждый.
Максимальная скорость: 1850 км/ч.
Дальность полёта: 2070 км.
Практический потолок: 14 500 м.
На базе Як-28 выпускались различные модификации. Фронтовой бомбардировщик, перехватчик, разведчик, самолёт РЭБ, учебно-тренировочный самолёт.
В эксплуатации самолёт был сложным с большим количеством отказов. К тому же в нём практически не было какой-либо автоматики, а это накладывало ограничения на сложный пилотаж и штопор.
Фюзеляж самолёта был слабым. Когда производилась полная загрузка, фюзеляж деформировался, и закрыть фонари кабины пилотов было невозможно. Но придумали способ, как справиться с этой проблемой. Сначала в самолёт сажали пилота и штурмана, закрывали фонари и потом заправляли машину и подвешивали боеприпасы. Наверняка без изоленты синего цвета тоже не обошлось.
Особый восторг у лётного состава вызывала тяговооруженность — при взлёте без вооружения Як-28 мог набирать высоту практически вертикально.
Состояние найденных на задворках (или запасниках) музея в Монино Як-28 плачевное. Всё, что можно было с них снять, сняли, открутили и оторвали. Остались лишь оболочки. Восстанавливать их дорого, а поэтому, скорее всего, попилят их и переплавят на сковородки.
- Автор:
- Спайков Джавелин Тоувич
- Использованы фотографии:
- zen.yandex.ru
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