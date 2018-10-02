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Редкие сверхзвуковые Як-28: последний шаг до сковородок

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Нашёл редкие сверхзвуковые Як-28, заросшие деревьями.



Стремительные силуэты, двигатели под крыльями, остеклённая кабина штурмана. Даже сейчас, когда они в плачевном состоянии и заросшие деревьями, всё равно выглядят очень круто.




Это — Як-28. Первый реактивный самолёт, который был способен нести на борту ядерное оружие. Его стремительный силуэт стал в своё время символом эры сверхзвука. Первый полёт Як 28 совершил 5 марта 1958 года.



Экипаж: 2 человека.
Масса нормальная взлётная: 16 160 кг.
Масса максимальная взлётная: 18 080 кг.
Двигатели: два Р11АФ2-300 с тягой 4690 кгс (на форсажном режиме 6100 кгс) каждый.

Редкие сверхзвуковые Як-28: последний шаг до сковородок


Максимальная скорость: 1850 км/ч.
Дальность полёта: 2070 км.
Практический потолок: 14 500 м.



На базе Як-28 выпускались различные модификации. Фронтовой бомбардировщик, перехватчик, разведчик, самолёт РЭБ, учебно-тренировочный самолёт.



В эксплуатации самолёт был сложным с большим количеством отказов. К тому же в нём практически не было какой-либо автоматики, а это накладывало ограничения на сложный пилотаж и штопор.



Фюзеляж самолёта был слабым. Когда производилась полная загрузка, фюзеляж деформировался, и закрыть фонари кабины пилотов было невозможно. Но придумали способ, как справиться с этой проблемой. Сначала в самолёт сажали пилота и штурмана, закрывали фонари и потом заправляли машину и подвешивали боеприпасы. Наверняка без изоленты синего цвета тоже не обошлось.



Особый восторг у лётного состава вызывала тяговооруженность — при взлёте без вооружения Як-28 мог набирать высоту практически вертикально.



Состояние найденных на задворках (или запасниках) музея в Монино Як-28 плачевное. Всё, что можно было с них снять, сняли, открутили и оторвали. Остались лишь оболочки. Восстанавливать их дорого, а поэтому, скорее всего, попилят их и переплавят на сковородки.
Автор:
Спайков Джавелин Тоувич
Использованы фотографии:
zen.yandex.ru
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6 комментариев
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  1. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 05:57
    +4
    А как по мне, то их не надо трогать. Такой пейзаж реально круто смотрится. Я как то попал на подобное кладбище но танковое. Офигительно крутая картинка. Как в игру типо сталкера попал. Не надо их резать,надо даже на таком деньги зарабатывать. Охотники найдутся на это смотреть и очень много.
  2. bober1982
    bober1982 Сегодня, 09:46
    +2
    Автору спасибо, и подборка фотографий очень хорошая, на снимках Як-28пп, РЭБ- овская модификация ЯКа
  3. Antares-610
    Antares-610 Сегодня, 10:59
    +2
    Эти самолёты в начале 90-х перелетели своим ходом на Чкаловский аэродром для передачи в музей ВВС в Монино. Там они застряли на годы, ожидая переброски в музей вертолётом Ми-26. На Чкаловском голодные техники побили им фонари и срезали с них что могли. В 1992 году их вертолетом наконец доставили в музей.
    В 2004 году, перед авиашоу «Летающие легенды», сотрудники музея переместили их в дальний угол экспозиции, подальше от глаз посетителей. Там они и находятся до сих пор.
    В прошлом году музейщики их попытались списать и передать Задорожному как металлолом, но никто не захотел связываться с оформлением списания, т.к. самолёты находятся в Федеральном музейном фонде и должны храниться вечно, несмотря на внешний вид.
  4. NordUral
    NordUral Сегодня, 11:34
    +1
    У людей и государств без памяти обычно плохой финал.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:06
      0
      РФ жива пока стоят эти ЯКи? может и дальше будем жить
  5. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 11:41
    0
    Да, печаль. Даже по нынешним временам выглядят футуристически.