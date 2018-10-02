Злой клоун или женщина с косой? Украинские перспективы, с которыми жить России

Это уже переходит все границы. Блин, надо брать уже оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем. Жалею, что я сейчас не могу находиться там и что я не возглавляла все эти процессы. (Нецензурно) бы они у меня Крым получили. Я бы нашла, как замочить этих (нецензурно), и я надеюсь, что я включу все свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, от этой России не осталось даже выжженной земли.

До выборов президента Украины осталось не так уж много времени – примерно полгода. Это ещё не финишная прямая, но этап все равно важный: можно сказать, что стартовые позиции кандидатов уже просматриваются, их силы готовы к бою, и те «тонкие настройки», которые осуществляются сейчас, уже вряд ли способны принципиально изменить предвыборный расклад.По данным украинских социологов, возможные кандидаты подходят к выборам довольно плотной группой, явных фаворитов среди них нет. Лидирует, что вполне ожидаемо в нынешней ситуации, «женщина с косой», как называют Юлию Тимошенко. Но лидерство это весьма условное: всего за неё готовы отдать голоса 13,2 процента избирателей. Но высок и её антирейтинг: голосовать против Тимошенко при любых обстоятельствах собирается четверть украинцев.Ещё выше антирейтинг Петра Порошенко. Половина украинских избирателей настроена решительно против «Пороха» и голосовать за него во втором туре не будет, кто бы ни был его соперником. Что касается рейтинга доверия, то он весьма низок: всего 6,8 процента избирателей на данный момент готовы проголосовать за действующего президента.Довольно неожиданным является то, что между этими обязательными кандидатами вклинился украинский комик Владимир Зеленский, имеющий на данный момент рейтинг 7,8 процента. Это, конечно, тоже не очень большая цифра, но тут важно, что его рейтинг, хоть и медленно, но растет. Это особенно удивительно, если учесть, что Зеленский пока не подтвердил своего участия в будущих выборах, и избирательную кампанию, хотя бы заочную и неофициальную, даже не начинал. Примечательно и то, что запорожский комик опережает другого «претендента от культуры», известного певца и майданного соловья Святослава Вакарчука, имеющего на данный момент всего 5 процентов поддержки избирателей.Такая высокая (относительно других кандидатов, конечно) поддержка почти наверняка ставит точку в вопросе о том, пойдет ли Зеленский на выборы – возможно, он и сомневался, но теперь, скорее всего, свои сомнения сможет преодолеть. Тем более, если условно приплюсовать к его рейтингу голоса Вакарчука, получится уже почти столько же, сколько у лидера (Тимошенко). Хотя такая арифметика очень условна и ориентироваться на неё следует с осторожностью, она все-таки довольно красноречиво показывает процент людей, окончательно разочаровавшихся в так называемых системных украинских политиках и готовых голосовать хоть за певца, хоть за клоуна, лишь бы не за очередную чиновничью «злочинну владу».Разумеется, эти предвыборные расклады отнюдь не гарантируют Зеленскому даже выхода во второй тур. Однако теперь этого уже нельзя полностью исключать, а значит, ожидаемое противостояние Тимошенко и Порошенко может вообще не состояться. Но стоит ли нам ожидать от нового претендента кардинального изменения политики в отношении Донбасса и России? Не получится ли с ним, как с Трампом, от которого ожидали налаживания отношений с Москвой и снятия санкций, а на деле получили обратное?Вопрос отнюдь не праздный. Тем более что Зеленский и не давал особых поводов считать себя пророссийским политиком. Нет, с самого начала украинского кризиса он был достаточно ярым «заукраинцем», позволяя себе и антироссийские высказывания, и концерты перед «добровольцами АТО», бойцами украинской Нацгвардии или батальона «Азов». В России даже появилась присказка: «Сходил на фильм Зеленского – убил ребенка на Донбассе». И она была не так уж далека от истины – «заукраинец» Зеленский помогал АТО и деньгами, в том числе заработанными в России.Поэтому предполагать, что он хотя бы попытается изменить взаимоотношения с Россией, просто наивно. Более того, с уверенностью можно говорить, что, не имея за своей спиной мощной политической и силовой поддержки, он вынужден будет плясать под дудку украинских радикалов и в итоге станет ещё более откровенным фашистом и русофобом, чем Дмитро Ярош. То есть произойдет примерно то же, что произошло с Трампом, а ещё раньше с Порошенко, которого считали устраивающей Россию компромиссной фигурой. Только, вероятно, в ещё более радикальной форме: у тех хотя бы какой-то политический вес был, тогда как у Зеленского нет вообще ничего.Что из себя представляет Порошенко, мы с вами хорошо знаем, и обсуждать это нет никакого смысла. Наверное, единственным кандидатом, в отношении которого можно допустить хотя бы намек на самостоятельность, является как раз Юлия Тимошенко. Но хватит ли этого намека на то, чтобы как-то изменить ситуацию в отношениях с РФ и сменить вектор в урегулировании на Донбассе?С одной стороны, Тимошенко отметилась чрезвычайно резкими антироссийскими высказываниями. В частности, её знаменитое заявление о необходимости применения против русскоязычных жителей Украины ядерного оружия не оставляет нам особых шансов причислить её к числу хотя бы скрытых симпатизантов России.Ю. Тимошенко:В то же время, как все мы хорошо помним, будучи премьер-министром Украины, Тимошенко, и тогда не отличавшаяся особым русофильством, довольно успешно договаривалась с «Газпромом» по поставкам газа на Украину и его транзиту через украинскую территорию. Конечно, истинные мотивы Юлии Володимировны до сих пор остаются не до конца ясными, а некоторые даже обвиняют её в получении «откатов» от «Газпрома», но с определенной точки зрения для нас это даже лучше – хорошо скомпрометированный политик является хорошо управляемым политиком. Однако будем откровенны: даже такой боец, как Тимошенко, вряд ли сможет противостоять той волне русофобской истерии, которая сейчас захлестнула на Украине абсолютно все.И ещё один важный, а возможно, даже ключевой момент, прямо вытекающий из украинских социологических опросов. Интересно, что 70% украинских избирателей считают главным вопросом, стоящим перед будущим президентом Украины, решение проблемы Донбасса. Но — внимание! — 50% опрошенных считают, что это решение должно быть таким, чтобы при этом никак не пострадали интересы Украины!Давайте переведем это с социологического на русский: половина опрошенных хотят успешной войны за Донецк и Луганск, потому что других способов решить эту проблему, не поступившись украинскими интересами в современном понимании этого выражения, просто не существует.И вот с таким «наказом избирателей» украинские кандидаты идут на выборы президента. В такой ситуации выбор меньшего из зол является априори проигрышным. И если честно, не хочется, чтобы наши власти решали этот вопрос в таком ключе. Куда как разумнее был бы запрет на транзит и поставки энергоносителей, санкции по шаблону американских санкций против Кубы и признание Новороссии.И пусть новый президент Украины решает новые задачи. Если пупок не развяжется, простите…