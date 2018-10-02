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Российский Су-27 продемонстрировал проблемы ВМСУ с "закрытием" зоны учений

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В вооружённых силах Украины заявили о приближении российского боевого самолёта к кораблям военно-морских сил «незалежной». Отмечено, что самолёт Су-27 осуществлял полёт в непосредственной близости от кораблей ВМСУ на Азовском море, которые участвовали в маневрах «Казацкая воля – 2018».

Ролик, на котором продемонстрирован полёт российского истребителя на небольшой высоте над поверхностью моря в районе проведения украинских учений, опубликован в социальных сетях украинскими офицерами. Затем он появился на официальных страницах украинского оборонного ведомства.

Напомним, что, по заявлению украинского военно-морского командования, в ходе маневров «Казацкая воля -2018» ВМСУ отрабатывали «контрнаступательную операцию», а также взаимодействие военно-морских сил с другими видами и родами войск. При этом, что обращает на себя особое внимание, Киев ранее объявил, что зона проведения учений «полностью закрыта». В частности, было заявлено, что в случае появления беспилотных разведывательных средств, «они будут сбиваться».



Автор ролика на заставку ошибочно поместил Су-27 ВВС Украины


Полёт российского Су-27 продемонстрировал, что с «закрытием» района проведения военно-морских учений у командования ВСУ возникли определённые сложности.

На днях пришли новости о том, что президент Пётр Порошенко вновь обратился к США с просьбой о предоставлении летальных вооружений Украине, включая американские средства ПВО.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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17 комментариев
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  1. GRF
    GRF Сегодня, 06:14
    +3
    Купленное за баксы, интересно, когда разбазаривать начнут?
    (Ну эт если саму покупку разбазариванием не считать)
    Интересно, антиреклама шумеров, переплюнет арабов?
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 06:28
      +2
      А какие там "силы"у них на море?Несколько катеров,да пришвартованный навечно "Донбасс"?
      1. GRF
        GRF Сегодня, 06:40
        0
        Я имел ввиду их грезы про ПВО, а не реальную мощь...
        1. Сыщик
          Сыщик Сегодня, 08:36
          +2
          У ВМСУ проблемы не с закрытием зоны учений, а собственно с наличием самих ВМСУ!
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:19
    +1
    вот и подержали в тонусе укровояк, чтобы им жизнь мёдом не казалась. am
    1. GRF
      GRF Сегодня, 06:25
      0
      А у вас тут было закрыто?
      Не в курсах видать были...
      украинцы, что б не быть в тонусе, орите громче...
    2. t-4
      t-4 Сегодня, 09:35
      0
      А мог бы и керосинчиком плеснуть. 500 кг очень едкой жидкости.
      Обтекайте, казачки вольные. laughing
  3. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 06:24
    +5
    Без укров не обходится не одно событие в мире..В каждой бочке как затычка с самого утра.. hi
    1. GRF
      GRF Сегодня, 06:30
      +1
      Реально???
      Не, ну так затычку оскорбить...
  4. kolkulon
    kolkulon Сегодня, 06:26
    0
    А точно наш?На заставке украинский самолет.
    1. GRF
      GRF Сегодня, 06:52
      +1
      Нам повезло, что на заставке не танк нарисовали, как обычно ) ...
      Хотя, если приглядеться, то и здесь вроде можно гусеницу увидеть...
      Да, точно, как обычно...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +3
    в маневрах «Казацкая воля – 2018».
    Как "гордо" звучит название учений. Действительно воля от моральных и юридических норм, от исполнения принятых в свое время на себя обязательств. По поводу нашего самолета - наши никогда не нарушали правил, воздушного пространства сопредельных стран. Поэтому летают там где положено.
  6. Fil743
    Fil743 Сегодня, 06:57
    +2
    какие проблемы-то?
    было заявлено, что в случае появления беспилотных разведывательных средств, «они будут сбиваться».
    По-ходу, проблемы у автора заметки. С каких пор Су-27 стал беспилотником? Не надо оскорблять летчиков ВКС РФ, считая их "пустым местом"! am
    1. Тамек
      Тамек Сегодня, 07:55
      +1
      Во, во, на пилотные лучше не наводится. Ато можно так и без единственного корвета остаться.
  7. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 07:04
    +1
    Ужас!! belay
    laughing laughing laughing

    Обращаюсь к ВКС:Ну будьте снисходительней уже laughing
  8. Zubr
    Zubr Сегодня, 08:11
    0
    Полёт российского Су-27 продемонстрировал, что с «закрытием» района проведения военно-морских учений у командования ВСУ возникли определённые сложности.


    Ну куда же без сложностей ? Конечно, грозились сбивать, а нечем... smile
    Интересно, они наверное учения с шашками и кистенями проводили ?
  9. Canecat
    Canecat Сегодня, 10:19
    +1
    Думаю проблемы с закрытием у 404-х были не только в небе, но и дверей в гальюнах на корабля и в сортирах на суше... просто об этом тактично умолчали.