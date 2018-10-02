Российский Су-27 продемонстрировал проблемы ВМСУ с "закрытием" зоны учений
В вооружённых силах Украины заявили о приближении российского боевого самолёта к кораблям военно-морских сил «незалежной». Отмечено, что самолёт Су-27 осуществлял полёт в непосредственной близости от кораблей ВМСУ на Азовском море, которые участвовали в маневрах «Казацкая воля – 2018».
Ролик, на котором продемонстрирован полёт российского истребителя на небольшой высоте над поверхностью моря в районе проведения украинских учений, опубликован в социальных сетях украинскими офицерами. Затем он появился на официальных страницах украинского оборонного ведомства.
Напомним, что, по заявлению украинского военно-морского командования, в ходе маневров «Казацкая воля -2018» ВМСУ отрабатывали «контрнаступательную операцию», а также взаимодействие военно-морских сил с другими видами и родами войск. При этом, что обращает на себя особое внимание, Киев ранее объявил, что зона проведения учений «полностью закрыта». В частности, было заявлено, что в случае появления беспилотных разведывательных средств, «они будут сбиваться».
Полёт российского Су-27 продемонстрировал, что с «закрытием» района проведения военно-морских учений у командования ВСУ возникли определённые сложности.
На днях пришли новости о том, что президент Пётр Порошенко вновь обратился к США с просьбой о предоставлении летальных вооружений Украине, включая американские средства ПВО.
Ролик, на котором продемонстрирован полёт российского истребителя на небольшой высоте над поверхностью моря в районе проведения украинских учений, опубликован в социальных сетях украинскими офицерами. Затем он появился на официальных страницах украинского оборонного ведомства.
Напомним, что, по заявлению украинского военно-морского командования, в ходе маневров «Казацкая воля -2018» ВМСУ отрабатывали «контрнаступательную операцию», а также взаимодействие военно-морских сил с другими видами и родами войск. При этом, что обращает на себя особое внимание, Киев ранее объявил, что зона проведения учений «полностью закрыта». В частности, было заявлено, что в случае появления беспилотных разведывательных средств, «они будут сбиваться».
Автор ролика на заставку ошибочно поместил Су-27 ВВС Украины
Полёт российского Су-27 продемонстрировал, что с «закрытием» района проведения военно-морских учений у командования ВСУ возникли определённые сложности.
На днях пришли новости о том, что президент Пётр Порошенко вновь обратился к США с просьбой о предоставлении летальных вооружений Украине, включая американские средства ПВО.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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