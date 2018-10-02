На украинском телеканале: Боширов ещё и Януковича эвакуировал

Известный своей работой на западные спецслужбы представитель так называемого «Центра управления расследованиями» (о многом говорящая аббревиатура – ЦУР, перекликающаяся с одной заокеанской структурой) Сергей Канев в интервью украинскому телевидению сделал новое «сенсационное» заявление о Руслане Боширове. Напомним, что, по версии Лондона, под этими данными скрывается полковник российской военной разведки, Герой России Анатолий Чепига. Его Скотланд-Ярд называет «причастным к отравлению Скрипаля».По словам упомянутого Канева, Чепига является поистине незаменимым представителем российской разведки, которому доверяют «самые ответственные операции». Представитель ЦУР объявил, что в феврале 2014 года именно ему было доверено командование операцией по эвакуации Виктора Януковича на территорию Российской Федерации. Об этом Канев заявил в интервью «Громадське ТВ». И якобы именно за эту операцию «Чепига-Боширов» получил звание Героя России.Примечательно, что даже сторона обвинения экс-президента Украины отметила, что никаких данных об участии «Чепиги-Боширова» в эвакуации Виктора Януковича у неё нет. Адвокат Януковича в свою очередь сообщил СМИ, что у и него нет информации о фамилиях людей, которые участвовали в операции в феврале 2014 года. А у Канева "есть"...В этой связи остаётся только догадываться, к каким ещё «секретным операциям» пропагандисты, курируемые западными спецслужбами, отнесут человека, которого Лондон назначил «главным отравителем в Солсбери».Напомним, что Боширова назвали Чепигой представители структур, неоднократно попадавшихся на откровенных фейках, - "Bellingcat" и "Insider". Причём свой вывод они сделали по фото многолетней давности с территории Чеченской Республики.В Кремле накануне заявили, что весь этот бред от непонятных источников об "отравлении Скрипаля" более комментировать не намерены.