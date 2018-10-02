На украинском телеканале: Боширов ещё и Януковича эвакуировал
Известный своей работой на западные спецслужбы представитель так называемого «Центра управления расследованиями» (о многом говорящая аббревиатура – ЦУР, перекликающаяся с одной заокеанской структурой) Сергей Канев в интервью украинскому телевидению сделал новое «сенсационное» заявление о Руслане Боширове. Напомним, что, по версии Лондона, под этими данными скрывается полковник российской военной разведки, Герой России Анатолий Чепига. Его Скотланд-Ярд называет «причастным к отравлению Скрипаля».
По словам упомянутого Канева, Чепига является поистине незаменимым представителем российской разведки, которому доверяют «самые ответственные операции». Представитель ЦУР объявил, что в феврале 2014 года именно ему было доверено командование операцией по эвакуации Виктора Януковича на территорию Российской Федерации. Об этом Канев заявил в интервью «Громадське ТВ». И якобы именно за эту операцию «Чепига-Боширов» получил звание Героя России.
Примечательно, что даже сторона обвинения экс-президента Украины отметила, что никаких данных об участии «Чепиги-Боширова» в эвакуации Виктора Януковича у неё нет. Адвокат Януковича в свою очередь сообщил СМИ, что у и него нет информации о фамилиях людей, которые участвовали в операции в феврале 2014 года. А у Канева "есть"...
В этой связи остаётся только догадываться, к каким ещё «секретным операциям» пропагандисты, курируемые западными спецслужбами, отнесут человека, которого Лондон назначил «главным отравителем в Солсбери».
Напомним, что Боширова назвали Чепигой представители структур, неоднократно попадавшихся на откровенных фейках, - "Bellingcat" и "Insider". Причём свой вывод они сделали по фото многолетней давности с территории Чеченской Республики.
В Кремле накануне заявили, что весь этот бред от непонятных источников об "отравлении Скрипаля" более комментировать не намерены.
По словам упомянутого Канева, Чепига является поистине незаменимым представителем российской разведки, которому доверяют «самые ответственные операции». Представитель ЦУР объявил, что в феврале 2014 года именно ему было доверено командование операцией по эвакуации Виктора Януковича на территорию Российской Федерации. Об этом Канев заявил в интервью «Громадське ТВ». И якобы именно за эту операцию «Чепига-Боширов» получил звание Героя России.
Примечательно, что даже сторона обвинения экс-президента Украины отметила, что никаких данных об участии «Чепиги-Боширова» в эвакуации Виктора Януковича у неё нет. Адвокат Януковича в свою очередь сообщил СМИ, что у и него нет информации о фамилиях людей, которые участвовали в операции в феврале 2014 года. А у Канева "есть"...
В этой связи остаётся только догадываться, к каким ещё «секретным операциям» пропагандисты, курируемые западными спецслужбами, отнесут человека, которого Лондон назначил «главным отравителем в Солсбери».
Напомним, что Боширова назвали Чепигой представители структур, неоднократно попадавшихся на откровенных фейках, - "Bellingcat" и "Insider". Причём свой вывод они сделали по фото многолетней давности с территории Чеченской Республики.
В Кремле накануне заявили, что весь этот бред от непонятных источников об "отравлении Скрипаля" более комментировать не намерены.
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