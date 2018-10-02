Новости

На украинском телеканале: Боширов ещё и Януковича эвакуировал

36
Известный своей работой на западные спецслужбы представитель так называемого «Центра управления расследованиями» (о многом говорящая аббревиатура – ЦУР, перекликающаяся с одной заокеанской структурой) Сергей Канев в интервью украинскому телевидению сделал новое «сенсационное» заявление о Руслане Боширове. Напомним, что, по версии Лондона, под этими данными скрывается полковник российской военной разведки, Герой России Анатолий Чепига. Его Скотланд-Ярд называет «причастным к отравлению Скрипаля».

По словам упомянутого Канева, Чепига является поистине незаменимым представителем российской разведки, которому доверяют «самые ответственные операции». Представитель ЦУР объявил, что в феврале 2014 года именно ему было доверено командование операцией по эвакуации Виктора Януковича на территорию Российской Федерации. Об этом Канев заявил в интервью «Громадське ТВ». И якобы именно за эту операцию «Чепига-Боширов» получил звание Героя России.

На украинском телеканале: Боширов ещё и Януковича эвакуировал



Примечательно, что даже сторона обвинения экс-президента Украины отметила, что никаких данных об участии «Чепиги-Боширова» в эвакуации Виктора Януковича у неё нет. Адвокат Януковича в свою очередь сообщил СМИ, что у и него нет информации о фамилиях людей, которые участвовали в операции в феврале 2014 года. А у Канева "есть"...

В этой связи остаётся только догадываться, к каким ещё «секретным операциям» пропагандисты, курируемые западными спецслужбами, отнесут человека, которого Лондон назначил «главным отравителем в Солсбери».

Напомним, что Боширова назвали Чепигой представители структур, неоднократно попадавшихся на откровенных фейках, - "Bellingcat" и "Insider". Причём свой вывод они сделали по фото многолетней давности с территории Чеченской Республики.

В Кремле накануне заявили, что весь этот бред от непонятных источников об "отравлении Скрипаля" более комментировать не намерены.
Мы в Яндекс Дзен
Bellingcat заявляет о взломе баз ФМС и получении данных о Петрове и Боширове
Племянница Скрипаля: У меня есть сведения о реальных Петрове и Боширове
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

36 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Vard
    Vard Сегодня, 06:21
    +2
    Враньё все это... ВВП что бы отдохнуть от гребли на галерах лично проводит все операции... Иногда ему помогает некто Медведев... Ну там на шухере постоять... или ещё что...
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 06:26
      +3
      Шойгу еще в маскостюме их прикрывал из лесополосы)))
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 06:37
      +2
      Вот смотрю я..Англичане гордятся киношным Бондом.А почему бы и нам не прекратить оправдываться и опровергать..Да,отравили.Дабы другим неповадно было Родиною торговать.Да,вывезли.Дабы шумеры не устроили по примеру заштатников еще одно убийство.
      1. Рав Рав
        Рав Рав Сегодня, 07:51
        +1
        Ага,шутка Путина за дровами в Сибирь, до сих пор немцами принимается в серьёз!
      2. Владимирский
        Владимирский Сегодня, 08:05
        -2
        Цитата: 210окв
        А почему бы и нам не прекратить оправдываться и опровергать..Да,отравили.

        Ага, еще и доказательства отравления (которых нет) предъявить...
        Не верю я что за спасение мешка навоза (коим является Янык) у нас Героя дают...
        Думаю, что Россия выиграла бы больше, если бы этот бывший перзидент был ликвидирован СБУ при задержании.
    3. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 07:27
      +3
      Цитата: Vard
      Иногда ему помогает некто Медведев... Ну там на шухере постоять... или ещё что...

      За пивасом сгонять. Червя на крючок пристроить.
    4. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 08:48
      -1
      Посодите рядом Башкирова и чепигу и носом куните их в дерьмицо(Англию)
    5. Nick_R
      Nick_R Сегодня, 09:19
      +2
      Все думают, что наши в Солсбери облажались. А на самом деле стартовала новая операция "преемник". Чепига отравил Скрипаля , Чепига вывез Януковича, Чепига спас мир. Чепига наш президент. )
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:22
    +1
    всё ,как сказал конёв так и было lol - наши психиатры с ним не спорят,зачем больного на голову злить fool
  3. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 06:25
    +2
    Я думал эту новость тут пропустят,ибо более упорото бреда я еще не встречал))))
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 06:31
      0
      Увидите шумеры и найдут того кто Союз продырявил..Информ войска у них не спят... hi
    2. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 07:25
      +2
      Цитата: Бультерьер
      Я думал эту новость тут пропустят,ибо более упорото бреда я еще не встречал))))

      Да ну?
      А Вы историю Украины почитайте.В последнем издании yes
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +1
    Конечно бред, но украинский телезритель принимает это с большим удовольствием, потирая потливые ручки и мечтая о том, что России не отвертеться от претензий Лондона да еще подкрепленных такими "доказательствами" собранными очередной помойкой.
  5. Таня
    Таня Сегодня, 06:50
    +4
    Кеннеди тоже он? wassat wassat
    1. Балу
      Балу Сегодня, 08:52
      +2
      Цитата: Таня
      Кеннеди тоже он? wassat wassat

      Нет, у него алиби-он был только в проекте.
  6. Azim77
    Azim77 Сегодня, 06:53
    +5
    На всех телеэкранах: "Идентификация Боширова", "Превосходство Боширова", "Эволюция Боширова"...
  7. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 07:00
    +1
    Раньше куры в курятнике несли яйца! А теперь несут только понос! Верный признак, что им скоро головы пооткручивают за ненадобностью оной!
  8. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 07:09
    +1
    А часовню тоже я развалил? (С)
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 07:25
      +2
      Цитата: Moskovit
      А часовню тоже я развалил? (С)

      Да. Хайли лайкли.
  9. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 07:10
    +1
    Меня потрут.. feel
    Но имхо,Боширов(он же Чепига) адепт ордена yes
  10. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 07:20
    +1
    Если серьёзно,то они так и до ВВП доберутся am
    ..а затем и глядишь до самого ..winked
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 07:24
      0
      Цитата: ЛМН
      Если серьёзно,то они так и до ВВП доберутся am
      ..а затем и глядишь до самого ..winked

      А кто у нас перед ВВП?
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 07:28
        +2
        Цитата: Васян1971
        Цитата: ЛМН
        Если серьёзно,то они так и до ВВП доберутся am
        ..а затем и глядишь до самого ..winked

        А кто у нас перед ВВП?

        Это...нечего палить тут am
      2. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 07:34
        +3
        Я Бога имел ввиду если что.. feel
  11. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:24
    +5
    Во, пацану реклама бесплатная попёрла! Надо срочно ресторан открывать с соответствующим антуражем.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 07:41
      +1
      Не поможет.
      Наблюдал попытку "хоккеиста",открыть ресторан на тему "тюрьмы"..ну не пойдут люди в такие мрачные места..((

      Хотя...если он сам будет за стойкой и "Новичок" ... winked
    2. Балу
      Балу Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: Васян1971
      Во, пацану реклама бесплатная попёрла! Надо срочно ресторан открывать с соответствующим антуражем.

      Типа Трактир "У новичка", коктейль "Слеза Скрипаля", Водка "Просто Юля", бифштекс Ми-6, пельмени Солсберийские, Пиво "Тереза", салат "Борис", ох какой прогстор для креатива! fellow
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 09:24
        +1
        Цитата: Балу
        Цитата: Васян1971
        Во, пацану реклама бесплатная попёрла! Надо срочно ресторан открывать с соответствующим антуражем.

        Типа Трактир "У новичка", коктейль "Слеза Скрипаля", Водка "Просто Юля", бифштекс Ми-6, пельмени Солсберийские, Пиво "Тереза", салат "Борис", ох какой прогстор для креатива! fellow

        Вас определёно тянет в бармены lol

        ПС.Для начала wink
        1. Балу
          Балу Сегодня, 09:45
          0
          Цитата: ЛМН
          Вас определёно тянет в бармены lol

          ПС.Для начала wink

          Бенефециары или как миниум креативный директор. Денег хачу! wassat
  12. Jerk
    Jerk Сегодня, 07:34
    +3
    Да все ГУГШ МО РФ состоит из одного Баширова. Клонировали. А клонировал - Петров!
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 07:59
      0
      Нельзя вот так am
      Срочно статью,за сдачу информации am
      На доследование Вас.. wink
  13. 3vs
    3vs Сегодня, 08:20
    +1
    Это он расправился с Березовским! belay
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: 3vs
      Это он расправился с Березовским! :belay

      Он расправился и с Зелимханом Яндарбиевым
  14. HMR333
    HMR333 Сегодня, 09:05
    +3
    да нет это и есть Янукович после пластики)))
  15. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:36
    0
    Бонд...Джеймс Бонд однако.
  16. Лесник
    Лесник Сегодня, 10:38
    0
    Предлагаю выдать ему медаль - "Почетный Стахановец"!