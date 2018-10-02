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СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам

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Американское издание Business Insider опубликовало своё видение того, как необходимо относиться к испытаниям российской ракеты Х-35У. Речь идёт об опубликованных не так давно кадрах, на которых представлен эпизод поражения этой ракетой корабля, находящегося в море. Автор публикации в американском журнале утверждает, что в США зря занервничали по поводу опубликованного министерством обороны России видео.



Из материала:
Россия заявила, что ракету Х-3У невозможно перехватить. Она способна обходить все современные системы корабельной защиты. Но эти заявления российского оборонного ведомства не стоит принимать за истину.



Далее автор (его имя Логан Най) конкретизирует свою точку зрения. По словам этого журналиста, российская ракета была нацелена на старый гражданский корабль, который выступал в качестве цели во время учений. Поражение этого корабля осуществлялось без какого-либо активного противодействия, включая противодействие со стороны боевой авиации и систем радиоэлектронной борьбы.

Из материала:
Ракета может быть запущена с воздушного носителя с дистанции около 300 км. Но американские "Super Hornet" могут осуществлять защиту авианосцев ВМС США в радиусе до 800 км, и над увеличением этого радиуса работают американские специалисты.


Далее автор говорит о наличии палубных F-35, которые способны нейтрализовать выпущенные по авианосным группам ракеты. Но в то же время в Business Insider заявлено, что Россия нередко занижает характеристики своих вооружений, но и этого при наличии F-35 «не нужно бояться».

Конечный вывод в журнале:
По большому счёту, можно просто смотреть за зрелищной пропагандой российского Минобороны, потому что испытания ракеты Х-35У – красивый фейерверк, который может угрожать, разве что, рыбакам.
Использованы фотографии:
Википедия
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64 комментария
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  1. Ugolek
    Ugolek Сегодня, 06:48
    +12
    Тю, а как же система ПРО которая "сбивает" ТОЛЬКО болванки которые не маневрируют и без глушилок? laughing
    1. Chertt
      Chertt Сегодня, 07:00
      +11
      Я так понимаю, что эта публикация в Business Insider, направлена на местных, полосатых всеПропальщиков и трампСлильщиков (такие есть везде). Автор высказал свое виденье, подтвердил цифрами. - Это нормально
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 07:28
        +17
        Цитата: Chertt
        подтвердил цифрами

        Этот Най не учел одно, что Х-35 еще составная часть берегового комплекса Бал, а это значит, что создает 200 километровую зону от берега, что Х-35 в виде Урана, еще корабельного базирования и конечно авиационного, причем и с вертолета может применяться, а также с морских контейнеров, т.е. с любого сухогруза, автоплатформы или ЖДплатформы. Т.е. совершенно универсальный инструмент и в портах, бутылочных горлах, подберется к судам противника, на выстрел в упор, какая там 800 километровая зона, кто в открытом море вообще собрался атаковать, ну да ладно. Причем Най так и не понял, что Хорнет авиакрыла АУГ, тут не причем, ибо Х-35 призвана топить суда до 5000 тонн водоизмещением, а авиаоносец эдак 100 000 тонн и естественно будет атакован иными средствами. А Х-35 специализируется на ракетно-торпедных катерах, вспомогательных транспортных судах, кстати от которых АУГ просто критически зависит. Ну ладно, эсминец может получить от Х-35 неприемлемые повреждения, хотя у него уже водоизмещение превышает 5000 тонн в полтора-два раза и уже не является целью этого устройства, есть там Ониксы, есть там Клибры, Маскиты, Граниты и Цирконы с Кинжалами. Короче, Х-35 не предназначена для поражения судов с приличной ПРО/ПВО и тем более с авиакрылом в принципе wassat
        1. Altona
          Altona Сегодня, 08:13
          +3
          Цитата: хрыч
          и уже не является целью этого устройства

          --------------------------
          Ну не скажите. Современные диванные и журнальные аналитеки сравнивают вещи несовместные. У них крылатая дозвуковая ракета, к слову летящая на высоте до 50 м от уровня земли может запросто повстречаться со сверхзвуковым истребителем, летящим на высоте 6000-8000 м. И это какбэ не самое страшное сравнение. laughing laughing Есть еще такие "опасения", что современный подводный российский крейсер обязательно должен поднять перископ где-то у Флориды и тем самым напугать местный бомонд, хотя он может стрелять своими ракетами в Америку прямо с пирса, никуда не выходя. laughing
          1. poquello
            poquello Сегодня, 08:29
            +3
            Цитата: Altona
            обязательно должен поднять перископ где-то у Флориды

            этт приметы такие, суеверия, если поставить на палубе корабля Ф35, то все подлетающие ракеты убьются со смеху или от страху
        2. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 09:00
          -1
          Цитата: хрыч
          ибо Х-35 призвана топить суда до 5000 тонн водоизмещением,

          да вы шо? belay , не может быть.....где вы такое узнали то??
          Цитата: хрыч
          Короче, Х-35 не предназначена для поражения судов с приличной ПРО/ПВО и тем более с авиакрылом в принципе

          ну и как это нам понимать? - сами придумали и выдали за аксиому!
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 11:26
            +2
            Цитата: Сандор Клиган
            не может быть.....где вы такое узнали то??

            Вы не поверите - на сайте производителя этой ПКР:
            Противокорабельная ракета (ПКР) Х-35Э предназначена для поражения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн и морских транспортов.
            © сайт АО "КТРВ"
            Цитата: Сандор Клиган
            ну и как это нам понимать? - сами придумали и выдали за аксиому!

            А так и понимать: Х-35 - это "гарпунский". Отечественный улучшенный вариант "гарпуна" - дозвуковая ПКР массой 500-600 кг, с БЧ массой 145 кг, средней дальности, универсальная по носителям. Для её пуска носитель обязан войти в зону ПВО АУГ. Да и дозвуковая скорость значительно облегчает работу по ПКР.
            1. Сандор Клиган
              Сандор Клиган Сегодня, 11:45
              0
              Цитата: Alexey RA
              Для её пуска носитель обязан войти в зону ПВО АУГ.

              по чему у вас все сводиться к АУГ?????? других вариантов в море нет???сухогрузы и нефтевозы...ЭМ и т.д..... и по вашему если в условиях БД, капитан нашего корвета идентифицирует надводную цель как вражеский УДК , почешет затылок и скажет....жаль что он больше 5000 тн....не буду ракеты тратить.....
        3. Мистер Кредо
          Мистер Кредо Сегодня, 10:33
          +1
          Так в чем не прав Логан Най? Ракета поразила стоящее на якоре судно без противодействия систем РЭБ и ПВО. А при наличии этих систем и в движении? Поразила бы ракета цель? Ракета может маневрировать или летит строго по прямой?
          1. Wedmak
            Wedmak Сегодня, 11:32
            +1
            Так в чем не прав Логан Най?

            Можно подумать Гарпуны и им подобное испытываются на судах стоящих во всеоружии, с включенной ПВО и РЭБ. Логан балабол, только и всего. 1. Семейство Х-35 не рассчитано на авианосцы, хотя может использоваться при их атаке как средство усложнения воздушной обстановки. 2. Допустим Хорнет и справится с одной-двумя ракетой, а вот с восьмеркой уже вряд ли. А это лишь одна ПУ. То же самое можно сказать о F-35.
      2. keeper03
        keeper03 Сегодня, 07:47
        +1
        Это для русофобов, чтобы у них внезапно не кончился весь запас памперсов ! laughing
        1. Рав Рав
          Рав Рав Сегодня, 07:55
          +1
          Гы гы гы,пусть переходят на прокладки laughing !
        2. Мистер Кредо
          Мистер Кредо Сегодня, 10:37
          0
          Ну Россия пока тоже ничем Америку не ударила! Россия тогда кто? Америкофобка? Так где ответные удары России? Какие плацдармы она заняла за последние три года или тридцать три? Почему Россия так боится памперсов и постоянно выражает глубокую озабоченность? На это есть ответ?
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 07:17
      +3
      Еще и летят по заранее известному маршруту
  2. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 06:54
    +3
    Трясущимися губами мямлил этот Най то, во что и сам не верит, или не разбирается!
    И это правильно! Бояться не надо! Будет не больно! Прилетит-чик, и больше нет!
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 10:41
      +1
      Ну ну! Трясущимися губами! Он что, выразил озабоченность или чего то просил? Че так язвим? Потому что кроме язвы ответить больше нечем? Что же эти трусливые памперсы тогда из Сирии не уходят? Почему Украину не оставляют? Они ведь так трясутся и всего бояться!?
      1. Трезвый
        Трезвый Сегодня, 11:46
        +2
        Это последняя зацепка. Всю Сирию профукали. Раньше это было невозможно.
        Америка очень сильна, но далеко не всемогуща. Мы тоже не всемогущи, но с нами уже вынуждены считаться.
  3. Azim77
    Azim77 Сегодня, 06:55
    0
    говорит о наличии палубных F-35, которые способны нейтрализовать выпущенные по авианосным группам ракеты

    Прямо с палубы способны нейтрализовать? smile
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 11:33
      +1
      Прямо с палубы способны нейтрализовать?

      Покойный Маккейн видимо это еще тогда практиковал.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +1
    испытания ракеты Х-35У – красивый фейерверк, который может угрожать, разве что, рыбакам
    Судя по всему "великий специалист" по ракетному вооружению Логан Най решил помочь американскому МО успокоив его после того, как там сильно занервничали по поводу нашей ракеты. Не может быть в мире оружия современнее, умнее и могущественнее (по Трампу) чем в Сша - принцип, которым руководствуются американские патриоты от СМИ.
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 10:48
      +1
      Американцы не отступили со своих позиций
      ни от калибров, ни от наших ВКС, ни присутствия нашего ВМФ вблизи Сирии. Так у кого яйца трясутся и булькают?
      1. Трезвый
        Трезвый Сегодня, 11:48
        0
        Отступили. Огрызаясь, сопротивляясь, возмущаясь! Но, отступили. Повторяю, это не значит, что они стали слабы, это значит, что мы стали сильны.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:00
    +4
    будите на своих эсминцах'' рыбу ловить'' в наших водах,на себе испытаете силу наших ракет.и,поменьше читайте американскую прессу-там тренд такой занижать способности неприятеля сшы,в частности,нашей стороны,а подобные действия к хорошему ещё никого не привели...
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 10:52
      0
      Пока ни один американец от наших ракет не пострадал! Что делать будем? Исправлять это? А почему до этого не делали этого?
      1. Трезвый
        Трезвый Сегодня, 11:51
        0
        Да потому, что пока преобладает благоразумие у обеих сторон, не начать глобальное уничтожение человечества.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 07:05
    +2
    Вроде бы наши заявили, что Х-35У для кораблей типа корвет.. Не чаго бояцо. Даешь каждому корвету по авианосцу. lol
    1. Vard
      Vard Сегодня, 07:15
      +3
      АУГ становится грудой железа после того как авианосец лишается возможности принимать самолёты... Так что достаточно одной ракеты...
      1. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 10:58
        +1
        Одной то ракеты достаточно. Только весь вопрос как это сделать чтобы авианосец не возражал против доставки? Навесить ракету на возвращающийся на палубу самолёт?
  7. Гиря
    Гиря Сегодня, 07:14
    -1
    «Дорогие учёные. У меня по вечерам на кухне происходит стук. Объясните, пожалуйста, отчего он, и как он происходит». - А и Б Стругацкие.
  8. zulusuluz
    zulusuluz Сегодня, 07:15
    +2
    А США испытания проводят в условиях противодействия? И что происходит с теми камикадзе, отважившимися на такие действия?
  9. krops777
    krops777 Сегодня, 07:16
    +1
    Далее автор говорит о наличии палубных F-35, которые способны нейтрализовать выпущенные по авианосным группам ракеты.


    Ну куда же без F-35 всёмогущего. wassat
  10. Yngvar
    Yngvar Сегодня, 07:20
    -2
    Вот интересно он (Логан Най) сам условия испытаний прописывал? Кто ему сказал, что испытывалась Х-35У в условиях отсутствия противодействия со стороны РЭБ?
    Что ж подождем "рыбачков"...
  11. синоби
    синоби Сегодня, 07:24
    +2
    Потрясающая логика.Значит чтобы убедить таких вот деятелей,в роли мишени нужно использовать новейший эсминец в полной боевой сигнатуре?Только за ваш счёт.
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 11:05
      -1
      А в подвижную мишень могут стрелять только мотострелки и охотники? Или проблема создать мишень без экипажа? На другие планеты аппараты значит запускали, а подвижный надводный аппарат значит никак? Почему такое невозможно? Ведь страна на подъёме и создание высокотехнологичной продукции для неё это на раз плюнуть! Или у нас в руководстве сидят всепропальщики?
  12. Yujanin
    Yujanin Сегодня, 07:24
    0
    Если обсуждают тему-значит бояться.
  13. Тамек
    Тамек Сегодня, 07:31
    -1
    Для того чтобы контролировать 800 км вокруг АУГ, это ж сколько самолётиков одновременно в воздухе держать надо? Не накладно ли будет?
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 11:10
      0
      АВАКСа будет достаточно. Зачем же считать противника неумным. Будь они неумными, ходили бы и без копий и без луков! А так смогли создать авианосец и не один! Или это сделали неумные люди? И Англия тоже смогла. И Франция вроде не отстает с Японией.
  14. Zubr
    Zubr Сегодня, 07:58
    0
    smile Всем доброе утро ! Ну блин вот это издание "Business Insider" на пару с NI, можно причислить к нашим средствам пропаганды.. smile Читают всему Американскому народу успокоительные мантры... smile Ну пускай читают, я думаю достаточно балбесов найдётся которые в это поверят.. smile А потом, когда пару-тройку ракет в борт поймают, посмотрим как запоют. Не дай бог конечно... smile
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 11:11
      0
      С чего это им ракеты ловить? До этого не ловили, а тут ветром надует?
      1. Zubr
        Zubr Сегодня, 11:56
        +1
        Будут нарываться, поймают... smile
  15. другой РУСИЧ
    другой РУСИЧ Сегодня, 08:04
    -1
    Ну, тогда и баяца нечего! Проверим?)
  16. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 08:06
    +3
    По словам этого журналиста, российская ракета была нацелена на старый гражданский корабль, который выступал в качестве цели во время учений. Поражение этого корабля осуществлялось без какого-либо активного противодействия, включая противодействие со стороны боевой авиации и систем радиоэлектронной борьбы.


    предлагаю американцам безвозмездно предоставить России для испытаний ракеты в качестве цели новый военный корабль с РЕБ и несколько самолетов поддержки ,дабы посрамить на весь мир российских конструкторов.
  17. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:13
    0
    Очень хорошее мнение, пусть так и думают. Пусть считают что медведь бутафорский из цирка, дубина у него поролоновая. Пусть надеются на F-35, а как-же, столько бабла в него вложили, не может же он совсем не работать!!!
    Как писал А.С, Грибоедов - "Блажен кто верует, тепло ему на свете...."
  18. shans2
    shans2 Сегодня, 08:57
    +2
    Это аналог славной и весьма результативной ракеты французов "Экзосет")) ,той , которая прилетала и американцам (фрегат Старк) и англичанам в Фолклендской войне, не зря боятся))) у американцев такого аналога просто нет... был бы, хвалили, как и французы и клиенты французов)
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: shans2
      Это аналог славной и весьма результативной ракеты французов "Экзосет")) ,той , которая прилетала и американцам (фрегат Старк) и англичанам в Фолклендской войне, не зря боятся))) у американцев такого аналога просто нет...

      Мва-ха-ха... и кто же это отобрал у американцев "Гарпун", по образу и подобию которого делали Х-35? wink
  19. reminin
    reminin Сегодня, 09:11
    +2
    Более того, на испытаниях ракет Россией в боеголовках даже не было взрывчатого вещества. Испытывалась функциональная часть ракеты. Возможно инерционная система наведения для которой методы РЭБ США бесполезны.
    Вот интересно, если США заявляют о 800 километровом "зонтике", означает ли это что авианосец не может подойти ближе 800 км к границе охраняемого участка? Так как будет атакован из-за потенциальной угрозы (аналогично угрозе самолета России для авианосца с ракетой на дистанции ближе 300 Км). И зачем тогда нужен авианосец который не может подойти к цели?
    На этом фоне крылатые ракеты большой дальности и межконтинентальные ракеты выглядят более перспективными.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:20
      +2
      Инерционная, то она, инерционная. но на заключительном этапе активный поиск всё ж ведётся!!! Эт если объект не приварен к пирсу намертво! Значит и противодействие РЭБ может быть, ещё какое.
      Нет совершенного оружия и не будет никогда .... зато есть эффективное!
  20. HMR333
    HMR333 Сегодня, 09:13
    -1
    Он явно перехват противо корабельной ракетой самолетом ))) это что ф35 будет таранить ракету))) или на нем пво стоит))) очередной петросян! да и пусть учит тему испытания всегда проходят или по щитам специальным или по посудинам старым во всех странах ! это каким же нужно быть мягко говоря болваном что бы проводить испытания на действующем корабле с экипажем)))
    1. Shkiper
      Shkiper Сегодня, 10:25
      +1
      Владимир поверьте, истребитель способен перехватить ПКР ракетой "воздух-воздух" на много эффективнее ЗРК. Более того, из пушки расстрелять.
    2. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 11:17
      0
      Проблема создать плавающий дрон? Заодно и протестируют системы нападения и отражения, а также системы управления. Если есть беспилотная система нападения, почему не может быть беспилотной система отражения?
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:17
    +2
    Просто испытание, сейчас и у нас к этому делу пиар подстёгивают!
    Все так делают, шоб припугнуть, шоб продать .... нормальная такая ситуатина, кажный хвалить свою "кузькину мать", а на цузую негатив льёт!
  22. Strashila
    Strashila Сегодня, 09:34
    0
    "красивый фейерверк, который может угрожать, разве что, рыбакам."... но военный бюджет подняли до 716 лярдов гринов, что то не вяжется.
  23. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:35
    0
    Этот опус направлен прежде всего американским морякам. Вы боитесь Х-35У??? Вы хотите поговорить об этом? Прием у психолога не более....ну верьте на здоровье во что вам хочется.
  24. Timtam
    Timtam Сегодня, 09:52
    -1
    который может угрожать, разве что, рыбакам.
    А это смотря в каких руках, у сирийцев, например, потопит русский корапь, и им за это ще дадут.
    1. 9PA
      9PA Сегодня, 10:07
      0
      Вот интересно стало. Если в калибр сбч запихать можно одним ударом ауг вывести из строя? Одна ракета одна ауг, взрывная волна, миницунвми там. Или одна ракета с сбч один авианосец?
  25. Андрей Никульников
    Андрей Никульников Сегодня, 10:06
    +1
    Напомните мне сколько времени и каким количеством ракет, торпед и бомб США уничтожили свой старый корабль при подобных же учениях. Если мне не изменяет память, то счёт шел на часы, а количество боеприпасов достигло десятка по моему. Вот наверное исходя из такого опыта и была написана данная аналитическая статья.
  26. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 10:07
    +2
    Ракета может быть запущена с воздушного носителя с дистанции около 300 км. Но американские "Super Hornet" могут осуществлять защиту авианосцев ВМС США в радиусе до 800 км, и над увеличением этого радиуса работают американские специалисты.

    Для авианосцев есть Кинжал,Х-32,ну и Посейдон...все это на завершающей стадии испытаний. Данная ракета заточена топить различные МРК и корветы...
  27. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 10:12
    -1
    "но и этого при наличии F-35 «не нужно бояться»."
    ...тихо, тихо, не нужно боятся....
  28. Shkiper
    Shkiper Сегодня, 10:18
    0
    в США зря занервничали по поводу опубликованного министерством обороны России видео.
    Конечно зря, не надо нервничать, спите спокойно и денег у конгресса на оборону не просите....
  29. Forestol
    Forestol Сегодня, 10:40
    +2
    Ну , таки да, просто американцы привыкли к шоу, если перехват противоракетой, в макете болванки стоит радиомаяк, по которому “наводится” ПР, если стрельба ПТУР по танку, радиовзрыватель разносит танк в клочья в момент пролета ракеты ПТУР на высоте 5-6 метров.... как писал Сунь Дзы, если ты силен, покажи, что слаб, если слаб, покажи, что ты всесилен. Война есть наука обмана. СССР сильно поверил в СОИ, создал исключительный “Буран”, по сравнению с которым “шаттлы” двухвесельная баржа, в каждом военном варианте “Салюта” мог быть готовый боевой лазер.... Деньги потратили, и разорили страну, плюс, помощь“друзей” и предательство высшего руководства СССР. Сегодня наша промышленность никакая, индустриализация подразумевает рост промышленного капитала, а мы 25 лет развивали финансовый капитал , глобалистический и НАДгосударственный. Любая гонка вооружений для нас петля. Пока не перевешают всех либералов, начиная с ВШЭ.
  30. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 10:50
    0
    Проверить страшно , а так только язык чесать !!! прекрасно понимаю -Русские ,в отличии от вас , просто так ничего не делают . Думайте американцы ,что делать с авианосцами ? пока не поздно ,китайцам на металлолом !!!
  31. AleksSandro
    AleksSandro Сегодня, 11:05
    -1
    Очень сомневаюсь, что этот Най вообще когда-либо носил погоны, но по психиатрии ему зачёт: часть слабонервной публики на какое-то время успокоится, и желающих выбрасываться из окон Нью-Йоркских небоскребов станет меньше...
  32. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 11:18
    +1
    Да,да, мирным американским рыбакам на мирных авианосцах. У нас ещё Граниты есть с Калибрами. Тоже для рыбаков подарки... laughing tongue wassat
  33. Berkut24
    Berkut24 Сегодня, 12:18
    0
    Кому в Штатах положено по должности - тот всё понял правильно. А журналисты могут фонтанировать сколько влезет. Не напишешь - не поешь.