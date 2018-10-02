СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам

Россия заявила, что ракету Х-3У невозможно перехватить. Она способна обходить все современные системы корабельной защиты. Но эти заявления российского оборонного ведомства не стоит принимать за истину.

Ракета может быть запущена с воздушного носителя с дистанции около 300 км. Но американские "Super Hornet" могут осуществлять защиту авианосцев ВМС США в радиусе до 800 км, и над увеличением этого радиуса работают американские специалисты.

По большому счёту, можно просто смотреть за зрелищной пропагандой российского Минобороны, потому что испытания ракеты Х-35У – красивый фейерверк, который может угрожать, разве что, рыбакам.