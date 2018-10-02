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Украина: В Крыму может находиться ядерное оружие. Мы так думаем

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Украина подозревает Россию в размещении в Крыму ядерного оружия. Как заявил украинский глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин телеканалу ATR, у украинских властей есть все основания полагать, что Россия могла разместить на Крымском полуострове (в терминологии Климкина - "оккупированном") ядерное оружие.

Украина: В Крыму может находиться ядерное оружие. Мы так думаем


Для этого, по мнению главы МИД Украины, в Крыму создана соответствующая инфраструктура. Климкин заявил, что Крым на сегодняшний день представляет собой одну большую военную российскую базу.


При этом глава МИД Украины подчеркнул, что пока Украина не располагает точными сведениями о наличии на полуострове ядерного оружия, у неё есть только обоснованные подозрения.

Это типичная логика не только Украины, но и Запада: реальных доказательств нет, есть подозрения, но им непременно нужно верить.

У украинской власти подозрения появились после того, как, по словам министра, на заводе «Крымский титан», который располагается в северной части Крымского полуострова, произошёл выброс ядовитых химикатов. Украина не исключает, что на заводе могли производить не только титан, но и другие вещества. Чтобы убедиться в этом, Климкин предлагает провести исследования, в ходе которых будет ясно, что в своём производстве «Крымский титан» применял запрещённые вещества.

Очевидно, что такими громкими заявлениями власти незалежного государства пытаются в очередной раз привлечь внимание мирового сообщества к Крымскому полуострову. Украина по-прежнему считает Крымский полуостров частью украинской территории и не оставляет надежды вернуть его в свой состав. А в это время над Украиной нависает реальная опасность попрощшаться ещё и с Закарпатьем - в том числе из-за риторики Павла Климкина.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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36 комментариев
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  1. 210окв
    210окв Сегодня, 07:00
    +13
    Где хотим,там и размещаем.Это территория России.Вопрос снят.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 07:17
      +3
      Может они думают, что у Януковича был не просто Золотой батон, а Ядрён-Батон? И он зарыл его в Крыму.
      Тем более, что с ним рядом был Чепига-Боширов. А от того можно всего чего угодно ожидать. Так что все сходится smile
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 08:28
        +3
        Климкин - не простой "несмыслесоёныш", а "несмыслеслёныш" со "смыслом". Подоплёка его заявления от размещении Россией ЯО якобы в украинском Крыму такова. А именно.

        Во-первых. Климкин намекает на то, что РФ якобы нарушила Договор о нераспространении ЯО и "передала" своё ЯО украинским "сепаратистам" в украинском Крыму. В пропагандистском плане для Климкина важен сам "прецедент" якобы такой передачи ЯО со стороны России.
        Во-вторых. Климкин произносит только то, что было согласовано с Вашингтоном в лице посла США в Украине и спецслужб США в Украине.
        В третьих. Именно США необходимо разместить в Украине своё ядерное оружие, направленное против РФ. И именно легитимности для этого размещения и добиваются США - якобы по добровольной инициативе самих украинцев.

        В этом вся суть проамериканского заявления Климкина.
        1. umah
          umah Сегодня, 08:35
          +1
          В Крыму может находиться ядерное оружие

          Может. И что с того?
        2. vit357
          vit357 Сегодня, 09:02
          +1
          Таня,всё вроде бы правильно,НО словосочетание "в украине"неприятно режет глаза и неприятно это вдвойне,когда это словоблудие подхватывает законный носитель русского языка.окраинцы решили изменить правила русского языка,на что не имели никаких прав.Правильно следует писать :на окраине,на околице.Правила русского языка не менялись.
          1. Тралл
            Тралл Сегодня, 09:42
            0
            Цитата: vit357
            неприятно режет глаза

            А "Белоруссия" не режет? smile
            Абсолютно не вижу проблемы. Кто как привык.
          2. Серж Горелый
            Серж Горелый Сегодня, 10:12
            +1
            Всё время поражает эта позиция. Гордые эстонцы повелели писать Таллин с двумя " н" - пожалуйста! Правда потом поссорились с эстонцами и стали писать с одной. В НА Украине та же история. При этом в украинском языке "русский" звучит как "россиянин", в английском нет " России", есть "Раша". Где возмущения? Сколько можно коверкать свой язык в угоду местных " илит"? Алматы, Кыргыстан... Язык сломать можно. Правила русского языка должны создаваться ТОЛЬКО в России. Кстати, кубинцев не напрягает русское "На Кубу".
      2. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 09:55
        0
        А что, Россия подписывала с кем- либо договор о неразмещении ЯО в Крыму?
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 08:28
      +1
      Цитата: 210окв
      Где хотим,там и размещаем.Это территория России.Вопрос снят.

      Климкин забыл напомнить , что американское ЯО расположено в 4 странах ЕС: Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах, а также Турции. hi
      1. Сыщик
        Сыщик Сегодня, 08:33
        0
        Климкин совершенно свободен в своих заявлениях и подозрениях. Он может говорить совершенно все, что ему вздумается. Кому это надо и какой серьезный политик будет обращать на это чудо чудное внимание?! Ну из вежливости может кто и покивает головой, кто то улыбнется отстраненно, а кто то и отмахнется - иди мальчик отсюда не до тебя сейчас ...
        Российское оружие на российской территории российское дело!
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: 210окв
      Где хотим,там и размещаем.Это территория России.Вопрос снят.

      Меня интересует другой вопрос-когда на вооружение начнут ставить мобильные комплексы Рубеж,которые к серии были готовы еще в 2016 году? Вот Рубежи в Крыму были бы очень кстати.
  2. хрыч
    хрыч Сегодня, 07:00
    +4
    А вот это наше личное дело, где мы на своей территории размещаем, что хотим, тем более тактическое ЯО.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:03
    +1
    ещё один умственно неполноценный дурогонит fool fool климякин- на полуострове только аннигиляционное оружие,и микрозвезду смерти работяги в подвале на коленке собирают fool lol
  4. vladcub
    vladcub Сегодня, 07:10
    +2
    А кто будет проводить исследования: сам Климкин или с Петей вместе?
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 07:21
      +2
      Цитата: vladcub
      А кто будет проводить исследования: сам Климкин или с Петей вместе?

      Им некогда. Баллон горилки ещё не до конца исследован. Там на дне мно-ого чего интересного скрывается.
  5. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 07:12
    +2
    Ну ЧФ явно имеет тактические заряды. Тоже мне,открытие!
  6. Олег Жепалов
    Олег Жепалов Сегодня, 07:16
    +4
    если правительству Украины что то в Крыму не нравится - пусть придут и отберут Крым обратно. ДНР-ЛНР уже ж за две недели отбили...
  7. Vard
    Vard Сегодня, 07:18
    0
    Много думать вредно... Особенно украинским политикам... Лучше бы они газеуи почитали... Там по крымский титан все написано... А по поводу подозрений... Мы купили у Китая резиновую бомбу... Вот этого им точно надо бояться... И размещена она в Крыму...
  8. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:20
    0
    "... у украинских властей есть все основания полагать..."
    Ну а чё? Если великим бриттам можно, то почему бы ещё более великим шумерам и нельзя? Куды конь с копытом, туды и рак с клешнёй.
  9. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 07:22
    0
    Украина подозревает Россию в размещении в Крыму ядерного оружия.

    Правильно делает
    В Крыму сформирован территориальный орган 12-го Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ, занимающегося обеспечением перевозки, хранения и утилизации ядерных блоков, которыми оснащаются тактические и баллистические ракеты, сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий.

    https://topwar.ru/67735-v-krym-vozvraschaetsya-12-e-glavnoe-upravlenie-genshtaba-rf.html
    Украина не исключает, что на заводе могли производить не только титан, но и другие вещества.

    "Новичек" например... laughing
  10. Turkir
    Turkir Сегодня, 07:24
    +5
    А мы думаем, что у Климкина нет мозгов.
    Мы не располагаем точными сведениями, но у нас есть обоснованные подозрения.
  11. Рав Рав
    Рав Рав Сегодня, 07:45
    0
    Думать не вредно,если не вслух в слух, больно lol !
  12. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 07:46
    0
    Даже мне, пенсионеру, понятно, что вблизи линий разграничения ЯО не располагают. так следует ли комментировать каждый вопль д.урака, тратить на это электричество, он того не стоит.
  13. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 07:50
    0
    Очередное "Hardly Likely"....
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 08:29
      0
      Не hardly, a highly, но в целом такая же - ...рунда.
  14. Jerk
    Jerk Сегодня, 07:53
    0
    Может. Более того - должно быть laughing А вам-то что? На вас даже мотопехоту отвлекать не будут - сами уже развалились, остатки ВСУ достреляют ваши же терорбаты, ну, тех, кто на минах соседей до того не подорвется
  15. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 08:01
    0
    Как заявил украинский глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин телеканалу ATR, у украинских властей есть все основания полагать, что Россия могла разместить на Крымском полуострове


    передайте выкидышу земли курской что Россия имеет право размещать ядерное оружие в любом месте на своей суверенной территории которой Крым является.
  16. синоби
    синоби Сегодня, 08:11
    0
    Дак,как бы,Шойгу открытым текстом сказал-Это наша территория.Будет надо,разместим.
  17. МИМО ПРОХОДИЛ
    МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 08:20
    0
    Было бы очень нелогично не использовать все преимущества плацдарма в Черном море. Ну а на счет конкретного вида вооружения, то стесняюсь спросить - а зачем полосатые разместили ядерное оружие в Германии?
  18. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 08:20
    +1
    "украина подозревает", "украина думает", "украина считает"... Когнитивный диссонанс...
    И пока они подозревают, мы твёрдо знаем, что ядерное оружие может быть в Крыму, как и в любой другой точке нашей страны от Калининграда до Курил. Где понадобится, там и разместим.
  19. Комментарий был удален.
  20. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    0
    Климкин после того, как уснул на выступлении своего президента в ООН просто обязан был реабилитироваться. А так, как своей "работой" этого сделать не может, то пошел по проторенному пути - в очередной раз хоть в чем-то обвинить Россию. Хотя в данном случае руководство нашей страны само решает где и что размещать и спрашивать кого-то, что ей делать на своей территории не собирается.
  21. Лесник
    Лесник Сегодня, 10:37
    0
    "Климкин заявил, что Крым на сегодняшний день представляет собой одну большую военную российскую базу" - а то что это один большой непотопляемый авианосец он еще не понял???
  22. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:38
    0
    В самой украине есть ядерное оружие в виде дряхлых АЭС.
  23. Старый26
    Старый26 Сегодня, 10:58
    0
    Цитата: kapitan92
    Климкин забыл напомнить , что американское ЯО расположено в 4 странах ЕС: Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах, а также Турции.

    Ядерное оружие каждый может размещать где захочет. Смысл выступления Климкина в том, как правильно написала Татьяна, не в размещении ЯО в Крыму, а в передаче Крыму, то есть "сепаратистам" с точки зрения официального Киева. Понятно, что все это словоблудие, но разница существенна. Если Киев признает, что Крым - часть России - никаких вопросов не возникает. Но этого не было и не будет. А значит в дело идут такие "словестные построения" о передаче "сепаратистам в Крыму". И поскольку большинство стран Европы не воспринимает вхождение Крыма в состав России, то можно им вешать различную лапшу на уши, зарабатывая на этом политические очки. Ведь недаром говорил небезызвестный доктор Геббельс. "Чем наглее ложь (чем больше ложь) тем легче в нее верят"

    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: 210окв
    Где хотим,там и размещаем.Это территория России.Вопрос снят.

    Меня интересует другой вопрос-когда на вооружение начнут ставить мобильные комплексы Рубеж,которые к серии были готовы еще в 2016 году? Вот Рубежи в Крыму были бы очень кстати.

    И для этого, чтобы считать, что он там был бы кстати, надо затрачивать миллионы, создавая с нуля всю инфраструктуру дивизии в Крыму? Не стоит забывать, что мобильные комплексы должны ДВИГАТЬСЯ, а Крым не лучшее место для их размещения.
  24. К-50
    К-50 Сегодня, 11:41
    0
    Климкин: Россия могла разместить на Крымском полуострове ядерное оружие.

    Наша земля!!!
    Где что хотим, то там и размещаем. Все возникающие и указующие "идут лесом"!!! yes angry
  25. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 12:05
    0
    Палата №6,иных комментариев как то в голову не идет,относительно заявлений Климкина и компании