Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 22.09.18 - 28.09.18 от военкора "Маг"
На этой неделе обстановка продолжала обостряться на линии фронта. Всего ВСУ обстреляли ДНР 157 раз, а ЛНР 25 раз.
ВСУ стали применять артиллерию и танки. К сожалению, увеличились пострадавшие мирные жители и потери среди военнослужащих. В ДНР ранено 4 мирных жителя, погибло двое и ранено два военнослужащих НМ ДНР.
Как видим, никаких наступлений не случилось. Ни после гибели Захарченко, ни во время выступления Порошенко. Но обстановка осложнилась и вернулась к уровню обстрелов весны 2018 года.
ВПК Украины, поставляющий некачественные боеприпасы и вооружение, сократил численность подразделений ВСУ больше, чем боевые потери в период «Школьного перемирия».
С момента принятия на вооружение миномётов «Молот» в 2016 году, их боевого применения во время учений и обстрелов территории ДНР погибли тридцать три и получили тяжёлые увечья ещё тридцать восемь военнослужащих ВСУ.
23 сентября, на позициях ВСУ в минометной батарее 72-й бригады при подготовке к обстрелу ЛНР из миномета «Молот» произошел разрыв ствола.
В результате ранение получили двое военнослужащих.
23 сентября, около пяти утра укррвермахт из 58-й мотопехотной бригады совершили обстрел жилых кварталов поселка Шахты Гагарина с применением миномётов калибром 120 мм, выпущено 19 мин. В результате повреждено 12 домостроений по ул. Нансена и Артиллеристов.
НМ ДНР открыли ответный огонь, чтобы уничтожить миномётный расчет 58-й мех бригады, который вел огонь по мирным кварталам. В результате уничтожено семь военнослужащих ВСУ.
23 сентября, вечером наблюдательные посты зафиксировали выдвижение вооруженной группы ВСУ численностью восемь человек в направлении позиций НМ ДНР в районе н.п.Доломитное, которые не прошли и двухсот метров, как подорвались на собственных минных заграждениях. В результате, потери противника составили двое убитыми, трое тяжело раненными.
27 сентября, с раннего утра обстрел, в результате которого в районе н.п. Коминтерново получил ранение один военнослужащий НМ ДНР. После обстрела, для оказания помощи и эвакуации раненого в указанный район выдвинулся санитарный автомобиль. Не смотря на хорошо различимые опознавательные знаки и не военный вид санитарного автомобиля, украинские боевики открыли по нему прицельный огонь. В результате этого хладнокровно спланированного убийства погибли двое, ранение получил еще один военнослужащий НМ ДНР.
28 сентября, в зоне ответственности 92-й мех бригады в районе н. п. Авдеевка во время переделки боеприпаса к подствольному гранатомёту ВОГ-25 для сброса с БЛА произошёл подрыв, в результате чего получил ранение военнослужащий 74-го ОРБ старший солдат Чабаненко.
ДНР:
Информации о передислокации техники и личного состава ВСУ не поступало.
ЛНР:
Украинская сторона, несмотря на объявленное перемирие, продолжает наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в район н.п. Золотое, в зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыла колона военной техники и вооружения в составе:
- 6 единиц 100-мм пушек МТ-12 «Рапира»,
- 6 единиц 122-мм гаубиц «Д-30»,
- 4 единицы МТЛБ, около 30 единиц грузовой автомобильной техники.
Кроме того, в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе н.п. Нижнетеплое отмечено прибытие 2 единиц РСЗО БМ-21 «Град».
На этой неделе зафиксировано отсутствие в местах хранения техники ВСУ:
- 6 единиц реактивных систем залпового огня «Смерч»;
- 5 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б»;
- единиц танков Т-72;
- единиц РСЗО БМ-21 «Град»;
- 8 единиц самоходных гаубиц «Гвоздика».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
22.09.18, суббота
В субботу ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, а ЛНР 2 раза.
23.09.18, воскресенье
По данным МО ДНР ВСУ в воскресенье обстреляли ДНР 26 раз, ранено две мирных жительницы 1962 г.р. и 1972 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз.
24.09.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли ДНР 28 раз.
В понедельник ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.
25.09.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли ДНР 21 раз.
Территория ЛНР подвергалась обстрелам противника 3 раза.
26.09.18, среда
По данным МО ДНР в снегу ВСУ обстреляли ДНР 23 раза, ранен мирный житель 1957 г.р. и мирная жительница 1958 г.р..
ЛНР обстреляно 4 раза.
27.09.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, погибло двое и ранено два военнослужащих НМ ДНР.
В четверг ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
28.09.18, пятница
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 26 раз, а ЛНР 3 раза.
Всего за неделю
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 157 раз, погибло двое и ранено два военнослужащих НМ ДНР, ранено четверо мирных жителей.
По районам двадцати трех населенных пунктов Республики противник выпустил 171 мину калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Повреждено и разрушено пятнадцать домостроений в н.п. Горловка, Гольмовский и Коминтерново. Кроме того, в районе н.п. Ленинское была повреждена трансформаторная подстанция.
ВСУ обстреляли ЛНР 25 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 270 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Веселогоровка, Первомайск, Калиново, Молодежное, Марьевка, Михайловка, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Пришиб, Смелое, Христовое.
Всем терпения и здоровья!
ВСУ стали применять артиллерию и танки. К сожалению, увеличились пострадавшие мирные жители и потери среди военнослужащих. В ДНР ранено 4 мирных жителя, погибло двое и ранено два военнослужащих НМ ДНР.
Погибшая санинструктор 9-го полка Аня Чабанова "Сирена"
Как видим, никаких наступлений не случилось. Ни после гибели Захарченко, ни во время выступления Порошенко. Но обстановка осложнилась и вернулась к уровню обстрелов весны 2018 года.
ВПК Украины, поставляющий некачественные боеприпасы и вооружение, сократил численность подразделений ВСУ больше, чем боевые потери в период «Школьного перемирия».
С момента принятия на вооружение миномётов «Молот» в 2016 году, их боевого применения во время учений и обстрелов территории ДНР погибли тридцать три и получили тяжёлые увечья ещё тридцать восемь военнослужащих ВСУ.
23 сентября, на позициях ВСУ в минометной батарее 72-й бригады при подготовке к обстрелу ЛНР из миномета «Молот» произошел разрыв ствола.
В результате ранение получили двое военнослужащих.
23 сентября, около пяти утра укррвермахт из 58-й мотопехотной бригады совершили обстрел жилых кварталов поселка Шахты Гагарина с применением миномётов калибром 120 мм, выпущено 19 мин. В результате повреждено 12 домостроений по ул. Нансена и Артиллеристов.
НМ ДНР открыли ответный огонь, чтобы уничтожить миномётный расчет 58-й мех бригады, который вел огонь по мирным кварталам. В результате уничтожено семь военнослужащих ВСУ.
23 сентября, вечером наблюдательные посты зафиксировали выдвижение вооруженной группы ВСУ численностью восемь человек в направлении позиций НМ ДНР в районе н.п.Доломитное, которые не прошли и двухсот метров, как подорвались на собственных минных заграждениях. В результате, потери противника составили двое убитыми, трое тяжело раненными.
27 сентября, с раннего утра обстрел, в результате которого в районе н.п. Коминтерново получил ранение один военнослужащий НМ ДНР. После обстрела, для оказания помощи и эвакуации раненого в указанный район выдвинулся санитарный автомобиль. Не смотря на хорошо различимые опознавательные знаки и не военный вид санитарного автомобиля, украинские боевики открыли по нему прицельный огонь. В результате этого хладнокровно спланированного убийства погибли двое, ранение получил еще один военнослужащий НМ ДНР.
28 сентября, в зоне ответственности 92-й мех бригады в районе н. п. Авдеевка во время переделки боеприпаса к подствольному гранатомёту ВОГ-25 для сброса с БЛА произошёл подрыв, в результате чего получил ранение военнослужащий 74-го ОРБ старший солдат Чабаненко.
ДНР:
Информации о передислокации техники и личного состава ВСУ не поступало.
ЛНР:
Украинская сторона, несмотря на объявленное перемирие, продолжает наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в район н.п. Золотое, в зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыла колона военной техники и вооружения в составе:
- 6 единиц 100-мм пушек МТ-12 «Рапира»,
- 6 единиц 122-мм гаубиц «Д-30»,
- 4 единицы МТЛБ, около 30 единиц грузовой автомобильной техники.
Кроме того, в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе н.п. Нижнетеплое отмечено прибытие 2 единиц РСЗО БМ-21 «Град».
На этой неделе зафиксировано отсутствие в местах хранения техники ВСУ:
- 6 единиц реактивных систем залпового огня «Смерч»;
- 5 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б»;
- единиц танков Т-72;
- единиц РСЗО БМ-21 «Град»;
- 8 единиц самоходных гаубиц «Гвоздика».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
22.09.18, суббота
В субботу ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, а ЛНР 2 раза.
23.09.18, воскресенье
По данным МО ДНР ВСУ в воскресенье обстреляли ДНР 26 раз, ранено две мирных жительницы 1962 г.р. и 1972 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз.
24.09.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли ДНР 28 раз.
В понедельник ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.
25.09.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли ДНР 21 раз.
Территория ЛНР подвергалась обстрелам противника 3 раза.
26.09.18, среда
По данным МО ДНР в снегу ВСУ обстреляли ДНР 23 раза, ранен мирный житель 1957 г.р. и мирная жительница 1958 г.р..
ЛНР обстреляно 4 раза.
27.09.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, погибло двое и ранено два военнослужащих НМ ДНР.
В четверг ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
28.09.18, пятница
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 26 раз, а ЛНР 3 раза.
Всего за неделю
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 157 раз, погибло двое и ранено два военнослужащих НМ ДНР, ранено четверо мирных жителей.
По районам двадцати трех населенных пунктов Республики противник выпустил 171 мину калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Повреждено и разрушено пятнадцать домостроений в н.п. Горловка, Гольмовский и Коминтерново. Кроме того, в районе н.п. Ленинское была повреждена трансформаторная подстанция.
ВСУ обстреляли ЛНР 25 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 270 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Веселогоровка, Первомайск, Калиново, Молодежное, Марьевка, Михайловка, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Пришиб, Смелое, Христовое.
Всем терпения и здоровья!
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