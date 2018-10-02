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Как корабль ВМС НОАК отгонял эсминец ВМС США "Decatur" от спорных островов

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В ВМС США сообщают об инциденте между военными кораблями Китая и Соединённых Штатов в Южно-Китайском море. Представляющий Тихоокеанское военно-морское командование ВМС США пресс-офицер Чарльз Браун заявил о том, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 30 сентября.

Боевой корабль ВМС НОАК, по сообщению Брауна, «приблизился на небезопасное расстояние» к военному кораблю США. Заявлено, что китайский корабль сблизился с американским эсминцем «Decatur», который «обеспечивал свободную навигацию вблизи спорных островов», на расстояние 45 ярдов (около 41 м). Кто уполномочил американский корабль "обеспечивать навигацию", - пресс-офицер ВМС США не конкретизировал.

Как корабль ВМС НОАК отгонял эсминец ВМС США "Decatur" от спорных островов



Из сообщения:
Команда эсминца USS Decatur предприняла экстренные меры, чтобы избежать столкновения с китайским кораблём.


Представитель американских ВМС добавил, что этот инцидент не повлияет на выполнение американскими кораблями миссий в Южно-Китайском море.

Браун:
Наши силы будут везде, где это позволено международным законодательством.


Ранее Китай неоднократно предупреждал США о том, что американское военное присутствие у островов Наньша (Спратли) способно привести к дестабилизации в регионе.

В пресс-службе НОАК отметили, что американский ракетный эсминец без какого-либо предупреждения приблизился к островам Наньша. Китайский корабль был вынужден подойти к кораблю ВМС США, чтобы "осуществить подтверждение принадлежности корабля и сделать предупреждение о необходимости покинуть этот район акватории Южно-Китайского моря". "Decatur" (эсминец УРО типа «Арли Бёрк») ретировался.

Для справки:
Наньша (Спратли) – спорный в территориально-административном плане архипелаг в Южно-Китайском море. Претензии на него помимо КНР высказывают такие государства как Бруней, Вьетнам, Филиппины, Малайзия. Своим архипелагом Спратли считает и Тайвань, государственность которого Пекин не признаёт.

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26 комментариев
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  1. alexleony
    alexleony Сегодня, 07:29
    +2
    Экстренные меры,в исполнении американцев,дурно пахнут.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 07:42
      +1
      Цитата: alexleony
      дурно пахнут

      Если трезво оценить расклад сил, то он не в пользу китайцев, американский эсминец, вооружен на порядок более мощным ударным вооружением и системами ПВО/ПРО, по сути китайцам на своей, может и большой джонке идти только на абордаж wassat А Декатур способен и по Пекину вмазать если что. Хозяйничают американцы в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, вот и сравните, когда Эсминцы заходят в Черноморье, подвергаются моральной обструкции и обратно.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 07:47
        +12
        Китайский эсминец конечно, послабее будет, но на островах там, много чего у китайцев "понатыкано"-не зря, там, "американец" болтался.
        1. Кент0001
          Кент0001 Сегодня, 10:17
          +1
          Что бы это понять моск нужен...но он не всегда включается...да и еще-Китай у своих берегов и может оперативно на любую подлость амеров отреагировать...а дядя сэм уже борзеет не по детски- правоцирует однако.
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 10:54
            +2
            Цитата: Кент0001
            Что бы это понять моск нужен...

            Вот именно, ибо если бы удосужились взглянуть на карту, то поняли бы, что от островов сих до КНР, далече весьма ибо они расположены на юге Южно-Китайского моря, аккурат между Филиппинами и Вьетнамом и до материкового Китая расстояние более тысячи километров однако и помощь придет не скоро.
      2. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 07:48
        +3
        Так и есть. Плюс у китайцев(не в обиду им будет сказано) если ситуация резко обостряется -
        нервишки слабоваты, это конфликты с Вьетнамом и Индией показали. Посмотрим, чё там дальше будет, п.индосв так этого не оставят.
      3. рюрикович
        рюрикович Сегодня, 09:06
        +3
        Цитата: хрыч
        Если трезво оценить расклад сил, то он не в пользу китайцев, американский эсминец, вооружен на порядок более мощным ударным вооружением и системами ПВО/ПРО, по сути китайцам на своей, может и большой джонке идти только на абордаж

        В ближнем бою преимущество получает тот, кто первым начал.Пример "Корморана" и "Сиднея" показателен. Артиллерия нынче скорострельная - да и с 45 метров не промажешь wassat - в районы нахождения ПУВП и вуаля, всё вооружение американца в тёмном тоннеле человеческого тела где-то сзади laughing
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 10:56
          0
          Вот он и отошел дальше артиллерийского огня, да приготовил свои ударные КР wassat
      4. Seaman77
        Seaman77 Сегодня, 09:12
        +4
        Цитата: хрыч
        по сути китайцам на своей, может и большой джонке идти только на абордаж

        Вы прежде чем писать такое, поинтересовались бы корабельным составом Южного флота ВМС НОАК.
        Цитата: хрыч
        Декатур способен и по Пекину вмазать если что

        wassat так а чего не вмазал то???
        Цитата: хрыч
        Хозяйничают американцы в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях

        Давно бывали в этих морях? Хозяйничают там китайские рыбаки, которые порвут Декатура как Тузик грелку.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 11:18
          +1
          Цитата: Seaman77
          Вы прежде чем писать такое, поинтересовались бы корабельным составом Южного флота ВМС НОАК.

          Что мне интересоваться составом, если я лучше вашего сие знаю. Вы не переоценивайте китайские ВМС, оне не сбалансированны, как флот НАТО, там ведь не только США, там Британия и Франция в союзе (кстати ближе всего до островов с Брунея где британская база), да весьма приличный флот Японии, а еще Южнокорейская армада в 170 кораблей, вот и посчитайте. А с учетом, что сии острова весьма нравятся Вьетнаму, то его весьма и весьма приличный флот с Варшавянками, фрегатами, корветами и береговой авиацией, с удовольствием поучаствует в потоплении китайских джонок. Еще Архипелаг Спратли находится вдвое с лишним, ближе от вьетнамского берега, а мы им поставили береговые Бастионы со сверхзвуковыми Яхонтами. А теперь, кто же впряжется за китайцев, да никто, нагадить всем соседям успели и нет у китайцев союзников и друзей вовсе. Еще у китайцев полностью отсутствует боевой опыт морских сражений, что есть большая бяда. Поэтому, когда будете моделировать морское сражение в Китайских морях, то считайте всегда всех, а не только США ибо мочить китайцев будут дружно все и даже китайцы с Тайваня. Сдюжит он с двумя своими кривыми и недостроенными АУГ? А браконьеры дело второстепенное и геополитическую науку сильно не интересуют.
      5. другой РУСИЧ
        другой РУСИЧ Сегодня, 09:27
        +3
        Соотношение сил не в пользу береговой охраны не помешало в свое время советским погранцам протаранить американский эсминец в Черном море
        https://youtu.be/z8ltAJ4sTAo
      6. seti
        seti Сегодня, 09:42
        +4
        Можно и нужно отметить самое главное - ихние разборки нам очень на руку. Чем больше у них противоречий тем для нас лучше.
        1. GibSoN
          GibSoN Сегодня, 12:19
          0
          Можно и нужно отметить самое главное - ихние разборки нам очень на руку. Чем больше у них противоречий тем для нас лучше.
          В корне не верное убеждение! Как только у Китая развяжутся руки, про НАС он точно не забудет. Не нужно представлять Китайцев как наивных и глупых с добрыми глазами.. Это очень специфическая нация. При чём на столько специфическая, что наша культура скорей всего даже не поймёт хода мыслей и логики этих "товарищей".
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:29
    +5
    " Команда эсминца USS Decatur предприняла экстренные меры, чтобы избежать столкновения с китайским кораблём."
    Другими словами - свалили памперсы менять.
  3. Товарищ Берия
    Товарищ Берия Сегодня, 07:57
    0
    Не важно у кого нервы первыми сдадут, а они сдадут обязательно. Не живется человечеству на этой планете в мире и согласии. А другой-то поблизости нет.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 08:02
      -3
      Цитата: Товарищ Берия
      Не важно у кого нервы первыми сдадут, а они сдадут обязательно. Не живется человечеству на этой планете в мире и согласии. А другой-то поблизости нет.

      Да пусть сдадут.Нам это на руку.
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:01
    +2
    на расстояние 45 ярдов (
    . "Decatur" (эсминец УРО типа «Арли Бёрк») ретировался.
    Это правильно - кто этих китайцев знает ... возьмутся ещё за повторение навала " Беззаветного " на "Нормандию" ... А эсминец всёже не крейсер , он и потонуть от такого хамского обращения может ..
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:10
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      повторение навала " Беззаветного " на "Нормандию"

      Дело было под Полтавой ..... На море Чёрном!
      Наше дело правое, но если шо, мож и навалить!
  5. vit357
    vit357 Сегодня, 08:37
    +1
    Пускай бы китайцы заминировали акваторию ,а США пусть себе обеспечивают что хотят)))
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
    +1
    ... стандартная провокация мерикатосов... по ходу, плохо там всё закочится...
  7. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 09:04
    +2
    Неужели "притерлись"на сорок метров?
    1. Комментарий был удален.
  8. Корсар0304
    Корсар0304 Сегодня, 09:50
    +1
    В сложившейся ситуации - нормальная реакция китайцев на борзоту амеров. Не было навала? - значит не было такого приказа. Китайцы в данном случае не сдулись, как многие могут посчитать,а ясно и в доступной форме обозначили свои намерения. И тут уже американцы сдулись, хоть и на больше нафаршированной посудине.

    P.S. На мой взгляд наличие крутого фарша в виде УРО на таких дистанциях никакой роли не играет..
  9. Altona
    Altona Сегодня, 10:37
    +3
    Цитата: Кент0001
    а дядя сэм уже борзеет не по детски

    --------------------
    Под предлогом "свободы судоходства" хочет взять под военный контроль жизненно важные для Китая морские пути.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:42
    +3
    Кто уполномочил американский корабль "обеспечивать навигацию"
    Тут как раз все понятно - исключительность и желание править миром. Данный случай напомнил таран (навал) нашего сторожевого корабля американский эсминец в 1988г. Американцы понимают только силу и мужество противника. Китайцам достаточно было только сблизиться и американцы отработали назад.
  11. ggl1
    ggl1 Сегодня, 11:59
    0
    Китайцы гоните сволочей так чтобы им больше было
    неповадно лезть туда куда не надо
  12. ggl1
    ggl1 Сегодня, 12:06
    0
    Браун:
    Наши силы будут везде, где это позволено международным законодательством.
    Везде вы не будете
    будете там где вам определили место!