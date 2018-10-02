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Израиль начинает получать от США $38 млрд военной помощи. Что не так с законом?

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Сегодня в США вступил в силу закон, который вызывает неоднозначную реакцию как в самих Соединённых Штатах, так и в Израиле. Речь идёт о законе, который предписывает оказание Израилю военной и военно-технической помощи на сумму в 38 миллиардов долларов. Помощь в рамках вступившего в силу закона будет оказываться в течение ближайших 10 лет.

Израиль начинает получать от США $38 млрд военной помощи. Что не так с законом?


Само (начальное) соглашение было подписано ещё при предыдущем президенте США Бараке Обаме – в 2016 году. При этом в Вашингтоне не скрывали, что инициатива оформляется в виде законопроекта с той целью, чтобы военная помощь Израилю не зависела ни от того, кто займёт кресло в Овальном кабинете, ни от состава американского конгресса.


Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, которую попросили прокомментировать законодательный шаг США, заявила, что помощь в существенных объёмах будет предоставляться Израилю в связи с тем, что Израиль – важный американский союзник. При этом в Госдепе не смогли сказать что-либо по вопросу о том, почему Израилю будет направлена помощь почти на 40 млрд долларов, а от союзников по НАТО Вашингтон требует увеличить отчисления в натовский консолидированный бюджет. Вопрос звучал так: Признаёт ли Вашингтон, что Израиль для него более важный союзник, чем страны Североатлантического альянса? В ответ – молчание.

Закон по регламенту оборонной помощи США Израилю носит название акта Иланы Рос-Лейтинен. Помощь будет выделяться из американского госбюджета. Помимо всего прочего, закон предписывает президенту США создавать спецрезерв оружия на сумму в 1 млрд долларов. Это оружие в итоге может быть применено против организации «Хизбалла», а также как часть программы по борьбе с беспилотниками. В первую очередь речь идёт о «резерве» так называемых «умных» (американских) ракет.

На самом деле в законе есть изрядная доля лукавства.

Так, наиболее острые дискуссии как в Израиле, так и в США, были связаны с таким пунктом акта Иланы Рос-Лейтинен, как «сокращение доли помощи, конвертируемой в шекели». Ранее эти средства Израиль мог направлять на развитие своей оборонки. Теперь помощь США в первую очередь направлена на то, чтобы Израиль приобретал американские вооружения. И этот процесс под видом помощи Израилю должен стимулировать рост американской оборонки с одновременным повышением доли американского оружия в ЦАХАЛ.

Для справки:
Израиль и ранее получал существенную помощь от США: около 3,1 млрд военной помощи в год. При этом более четверти объёмов этих средств конвертировалась в шекели и направлялась в первую очередь на стимулирование внутриизраильской военной промышленности. Теперь – реалии новые.
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31 комментарий
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  1. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 08:07
    +5
    Предоплата за Иран. И за гадости нам. Но каков Трамп - оружие должно быть американским. Бизнесмен!
    1. poquello
      poquello Сегодня, 08:16
      +14
      Цитата: Moskovit
      Предоплата за Иран. И за гадости нам. Но каков Трамп - оружие должно быть американским. Бизнесмен!

      если евреи получали 3,1млрд в год ранее, а сейчас получается 3,8млрд в год то с учетом требований на "только американское" США евреев обули, точнее американские евреи обули израильских евреев
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 08:35
        +9
        Цитата: poquello
        точнее американские евреи обули израильских евреев

        Ну, скажем так, грубо: промышленники-республиканцы-рокфеллеровцы (черная англо-саксонская аристократия) заставили отдать себе средства финансистов-демократов-родшильдовцев (ну, сами знаете кто) и не единоверцам на БВ шекели, а продукцию на БВ, где израильтяне обеспечат в очередной раз пушечное мясо, что и было, как с обеспечением беспрепятственной работой Суэца, скважин Аравии и Ирака, на Западный рынок. Который обеспечен за счет фарша фанатиков, с промытыми мозгами о неком сказочном царстве, которого, к сожалению (или к счастью) не было ни в Хеттских, ни Халдейских, ни Египетских хрониках и ни в Геродотовских трудах.
      2. dsk
        dsk Сегодня, 08:40
        +4
        Цитата: poquello
        3,8млрд в год то с учетом требований на "только американское"
        и по "американским ценам", подняли "планку на 22%, а цену на своё оружие - 30%?
        Государственный долг США вырос более чем на $1,2 трлн за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября. Теперь сумма госдолга превышает рекордные $21,5 трлн, пишет газета The Washington Examiner. /Известия, 01:19/
      3. artak
        artak Сегодня, 09:19
        -9
        США для Израиля - это пример подлинного союзника.3,8 миллиардов $ в год - это не мелочь,причем безвозмездно.Когда я сравниваю такие союзнические отношения между США и Израилем и уровень жизни в Израиле ,и союзнические отношения между Арменией и Россией и уровень жизни в моей стране,то мне становится тошно от этого.Более не хочу писать,а то и этот комментарий ,я уверен,вызовет у многих желание минусовать меня.
        1. Cartalon
          Cartalon Сегодня, 09:30
          +9
          А я вот с симпатией всегда к Армении относился, а теперь вот ваш комментарий прочитал и думаю о своём уровне жизни.
        2. ultra
          ultra Сегодня, 10:04
          +5
          Цитата: artak
          уровень жизни в моей стране

          А Россия несёт ответственность за низкий уровень жизни в вашей стране?
        3. Пеший
          Пеший Сегодня, 10:07
          +2
          Цитата: artak
          США для Израиля - это пример подлинного союзника.3,8 миллиардов $ в год - это не мелочь,причем безвозмездно.Когда я сравниваю такие союзнические отношения между США и Израилем и уровень жизни в Израиле ,и союзнические отношения между Арменией и Россией и уровень жизни в моей стране,то мне становится тошно от этого.Более не хочу писать,а то и этот комментарий ,я уверен,вызовет у многих желание минусовать меня.


          А вы бы хотели, что бы столько же получать и за счет России повышать свой уровень жизни? Да вот только Израиль всегда будет верным союзником США, а вот про Армению этого не скажешь.
          1. Mestny
            Mestny Сегодня, 10:56
            0
            если США будут их так же как Израиль кормить - они будут из всех сил стараться.
            Правда вот пока в таком качестве они не нужны никому.
        4. Barzha
          Barzha Сегодня, 10:25
          +3
          Когда я сравниваю такие союзнические отношения между США и Израилем и уровень жизни в Израиле

          А Вы желали бы, что бы Россия приняла бы Армению на "полное довольствие"? А Вам не достаточно, того, что ВС РФ защищают вашу страну? Вам не достаточно того, что Вы получаете даже больше преференций, чем Белоруссия? Мне кажется, что Вы просто, извините за простое русское слово, зажрались!
        5. хрыч
          хрыч Сегодня, 10:26
          +7
          Немного статистики. Как армян, так и евреев на Планете примерно одинаково, 12-13 миллионов человек. Оба народа подверглись гонениям и не имели государства. Однако Израиль его получил путем тяжких переговоров сверхдержав и войны, площадь которого 20 тысяч кв. километров, более 60% территории пустыня Негев и тем не менее половина этноса уехала туда строить свое государство. На армян в 1991 году с неба упала государственность, а экономика и промышленность не строилась с нуля в пустыне, а была построена РИ и СССР на готовое. И мы видим, что в государстве с площадью, почти 30 тысяч кв. километров, мало того в курортной-горной местности с прекрасным климатом и большим озером, проживает менее 3 миллионов человек, т.е. четверть этноса и констатируем факт, что диаспорные армяне не поехали с насиженных мест на Родину, так еще и постоянно околачивается на заработках, в основном в России от 200 тысяч, до полумиллиона. Поэтому мы наблюдаем рост израильской экономики, рост населения, хоть замедлился, но приток его продолжается, супротив развала советского наследия, потери населения из-за миграции и пр. Такие похожие и такие разные, а Россия еще кому-то опять должна.
        6. poquello
          poquello Сегодня, 10:31
          +4
          Цитата: artak
          США для Израиля - это пример подлинного союзника.3,8 миллиардов $ в год -

          фигасе претензии. Израиль полезен для США как кол в арабской заднице, колом в какой заднице является Армения? Ах да, бравые армяне снесли Сакашвили когда грузины наших миротворцев танками расстреливали? А может Вас самих уже раздавили бы давно, если бы не ОДКБ? и кто кому должен?
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 08:17
      +7
      Цитата: Moskovit
      Бизнесмен!

      Ну, израильтяне хорошо устроились, получали бабло, вкладывали в свой ВПК, и американцам же составляли конкуренцию на рынке третьих-развивающихся стран. Ныне, американский ВПК в приоритете и Трамп этого добьется однозначно.
    3. Barzha
      Barzha Сегодня, 10:13
      +1
      Но каков Трамп - оружие должно быть американским. Бизнесмен!

      Да, точно! Он бизнесмен! Кому-то даёт деньги, что бы этот кто-то покупал его новое оружие, а кому-то просто продаёт списанные катера. Без оружия и начинки...
  2. хрыч
    хрыч Сегодня, 08:11
    +6
    Теперь – реалии новые.
    Просто США будут поставлять оружие и все, это несомненный удар по израильскому ВПК, который выделенные средства вкладывал в свое производство, свои разработки. Примерная ситуация, как с истребителем-бомбардировщиком «Лави», типа мол или берите Ф-16 или не получите бабло вовсе.
  3. Комментарий был удален.
  4. Jerk
    Jerk Сегодня, 08:23
    +6
    Военные преступления, типа атаки из-за живого щита - всегда неплохо оплачивались пингвинами. Сожжение мирняка в Одессе, например - кредитами, террористическая организация Аль-Каеда или ИГИЛ традиционно жили на деньги США. Ну вот и в Израиле свою косточку заслужили
  5. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 08:47
    +2
    Купили Израиль на ближайшие 10 лет с потрохами...теперь евреи как дрессированные собачки будут.
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 10:58
      +1
      А до этого что, не были?
  6. Sadko88
    Sadko88 Сегодня, 08:54
    0
    Купят американское оружие по минимальной цене в рассрочку и продадут. Но уже дороже... smile
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 09:00
      0
      Что то подсказывает, что о дешевом ценнике на деньги от США речи нет.
      Скорее это действующий, масштабный коррупционный проект
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:14
        -1
        Вам везде мерещатся коррупция и распилы. Прямо, паранойя laughing . В закупках все расписано до копеек. Техника поступает аккуратно в сроки.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:59
    0
    C другой стороны, Израиль купил то, что он не производит - Ф-35 и в отличие от всех поучаствовал в БРЭО для своей версии. Это можно считать безвоздмезной военной помощью....то в чем упрекали СССР.
    1. Moskovit
      Moskovit Сегодня, 09:26
      +3
      Так всегда бывает. Если СССР, то значит отрывал кусок хлеба у рабочих и крестьян. Если США - дальновидная политика).
  8. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:10
    0
    Раньше небольшую часть этой суммы можно было инвестировать в местные военные проекты, теперь это прикрыли: только закупка и совместные проекты. Это логично с точки зрения Америки: во многих международных тендерах Израиль и США - конкуренты. И Штаты не хотят финансировать конкурента.
    1. brigadir
      brigadir Сегодня, 10:32
      -2
      В ближайшие годы эти деньги пойдут на закупку Ф35. А там видно будет.
  9. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:31
    +2
    помощь в существенных объёмах будет предоставляться Израилю в связи с тем, что Израиль – ̶в̶а̶ж̶н̶ы̶й̶ ̶а̶м̶е̶р̶и̶к̶а̶н̶с̶к̶и̶й̶ ̶с̶о̶ю̶з̶н̶и̶к̶, вассал, американская дача с видом на Мертвое море))
    P.S. Хорошее море мертвым не назовут))
    1. brigadir
      brigadir Сегодня, 10:56
      -2
      P.S. Хорошее море мертвым не назовут))

      У нас оно называется Солёное море. И Стена плача у нас называется "Западная стена".
      1. Генерал Песчаных Карьеров
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:09
        0
        араб. البَحْر المَيّت‎, Эль-Мейт — «Мёртвое море»; ивр. ‏ים המלח‏‎ Ям ха-мэлах — «Море соли»; также Асфальтовое море, Содомское море.

        Последнее название мне понравилось, море содомитов laughing Тоже как-то зрада по еврейски))

        Ну а с другими моими тезисами выше, я считаю, вы согласны, раз не спорите yes
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:57
      -1
      На Мертвом море полно туристов из России - круглый год. good Несколько гостиниц просто зарезервированно для российских туристов. Видимо, нравится Мертвое море... fellow
      1. Генерал Песчаных Карьеров
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:13
        +1
        Больше половины туристов - сами евреи, ездят к родственникам и отдохнуть yes
        У меня полно таких знакомых. А остальным, по сути, там делать нечего.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    0
    помощь США в первую очередь направлена на то, чтобы Израиль приобретал американские вооружения
    В результате чего Сша с лихвой окупит свои издержки. Все в норме - союзничество и помощь, но по закону евреев проживающих (жирующих) в Сша. "Вор у вора украл дубинку".