Израиль начинает получать от США $38 млрд военной помощи. Что не так с законом?
Сегодня в США вступил в силу закон, который вызывает неоднозначную реакцию как в самих Соединённых Штатах, так и в Израиле. Речь идёт о законе, который предписывает оказание Израилю военной и военно-технической помощи на сумму в 38 миллиардов долларов. Помощь в рамках вступившего в силу закона будет оказываться в течение ближайших 10 лет.
Само (начальное) соглашение было подписано ещё при предыдущем президенте США Бараке Обаме – в 2016 году. При этом в Вашингтоне не скрывали, что инициатива оформляется в виде законопроекта с той целью, чтобы военная помощь Израилю не зависела ни от того, кто займёт кресло в Овальном кабинете, ни от состава американского конгресса.
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, которую попросили прокомментировать законодательный шаг США, заявила, что помощь в существенных объёмах будет предоставляться Израилю в связи с тем, что Израиль – важный американский союзник. При этом в Госдепе не смогли сказать что-либо по вопросу о том, почему Израилю будет направлена помощь почти на 40 млрд долларов, а от союзников по НАТО Вашингтон требует увеличить отчисления в натовский консолидированный бюджет. Вопрос звучал так: Признаёт ли Вашингтон, что Израиль для него более важный союзник, чем страны Североатлантического альянса? В ответ – молчание.
Закон по регламенту оборонной помощи США Израилю носит название акта Иланы Рос-Лейтинен. Помощь будет выделяться из американского госбюджета. Помимо всего прочего, закон предписывает президенту США создавать спецрезерв оружия на сумму в 1 млрд долларов. Это оружие в итоге может быть применено против организации «Хизбалла», а также как часть программы по борьбе с беспилотниками. В первую очередь речь идёт о «резерве» так называемых «умных» (американских) ракет.
На самом деле в законе есть изрядная доля лукавства.
Так, наиболее острые дискуссии как в Израиле, так и в США, были связаны с таким пунктом акта Иланы Рос-Лейтинен, как «сокращение доли помощи, конвертируемой в шекели». Ранее эти средства Израиль мог направлять на развитие своей оборонки. Теперь помощь США в первую очередь направлена на то, чтобы Израиль приобретал американские вооружения. И этот процесс под видом помощи Израилю должен стимулировать рост американской оборонки с одновременным повышением доли американского оружия в ЦАХАЛ.
Для справки:
Израиль и ранее получал существенную помощь от США: около 3,1 млрд военной помощи в год. При этом более четверти объёмов этих средств конвертировалась в шекели и направлялась в первую очередь на стимулирование внутриизраильской военной промышленности. Теперь – реалии новые.
Само (начальное) соглашение было подписано ещё при предыдущем президенте США Бараке Обаме – в 2016 году. При этом в Вашингтоне не скрывали, что инициатива оформляется в виде законопроекта с той целью, чтобы военная помощь Израилю не зависела ни от того, кто займёт кресло в Овальном кабинете, ни от состава американского конгресса.
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, которую попросили прокомментировать законодательный шаг США, заявила, что помощь в существенных объёмах будет предоставляться Израилю в связи с тем, что Израиль – важный американский союзник. При этом в Госдепе не смогли сказать что-либо по вопросу о том, почему Израилю будет направлена помощь почти на 40 млрд долларов, а от союзников по НАТО Вашингтон требует увеличить отчисления в натовский консолидированный бюджет. Вопрос звучал так: Признаёт ли Вашингтон, что Израиль для него более важный союзник, чем страны Североатлантического альянса? В ответ – молчание.
Закон по регламенту оборонной помощи США Израилю носит название акта Иланы Рос-Лейтинен. Помощь будет выделяться из американского госбюджета. Помимо всего прочего, закон предписывает президенту США создавать спецрезерв оружия на сумму в 1 млрд долларов. Это оружие в итоге может быть применено против организации «Хизбалла», а также как часть программы по борьбе с беспилотниками. В первую очередь речь идёт о «резерве» так называемых «умных» (американских) ракет.
На самом деле в законе есть изрядная доля лукавства.
Так, наиболее острые дискуссии как в Израиле, так и в США, были связаны с таким пунктом акта Иланы Рос-Лейтинен, как «сокращение доли помощи, конвертируемой в шекели». Ранее эти средства Израиль мог направлять на развитие своей оборонки. Теперь помощь США в первую очередь направлена на то, чтобы Израиль приобретал американские вооружения. И этот процесс под видом помощи Израилю должен стимулировать рост американской оборонки с одновременным повышением доли американского оружия в ЦАХАЛ.
Для справки:
Израиль и ранее получал существенную помощь от США: около 3,1 млрд военной помощи в год. При этом более четверти объёмов этих средств конвертировалась в шекели и направлялась в первую очередь на стимулирование внутриизраильской военной промышленности. Теперь – реалии новые.
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