Информация «надёжная», из Москвы: Мосийчук предрёк серию терактов в Киеве

Источников называть не буду... Эти люди не связаны между собой… Один из них имеет непосредственное отношение к ФСБ, другой – к "кадыровской" диаспоре в Москве,

Некоторый скажут про пиар… Да плевал я на такой пиар. Просто не хочу, чтобы люди погибли,