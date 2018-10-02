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Информация «надёжная», из Москвы: Мосийчук предрёк серию терактов в Киеве

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В ближайшее время в Киеве могут быть совершены несколько терактов с целью дестабилизации ситуации на Украине, передает телеканал NewsOne заявление депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Информация «надёжная», из Москвы: Мосийчук предрёк серию терактов в Киеве


По словам депутата, у него имеется надежная информация из самого «сердца страны-агрессора – из Москвы», и он уделяет этой информации серьезное внимание.


Источников называть не буду... Эти люди не связаны между собой… Один из них имеет непосредственное отношение к ФСБ, другой – к "кадыровской" диаспоре в Москве,
сказал Мосийчук.

Он сообщил, что правоохранительные органы уже проинформированы, вскоре состоится более детальный разговор с их представителями.

Некоторый скажут про пиар… Да плевал я на такой пиар. Просто не хочу, чтобы люди погибли,
отметил депутат.

Он рассказал, что на него уже неоднократно совершалось покушение, и теперь у него есть охрана. В прошлом году, пытаясь его убить, террористы погубили двух невинных людей. Сегодня он «действует на упреждение», надеясь «остановить диверсантов и террористов».

Мосийчук добавил, что не знает, кто станет мишенями – возможно, это будут «общественные деятели, враги Москвы или их адепты». При этом депутат уверен, что одной из целей диверсантов станет он сам. «Вы не знаете, как "трепетно" относится ко мне руководитель Чеченской республики», – заключил он.

Напомним, в октябре прошлого года в Киеве прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще трое, в том числе Мосийчук, получили ранения. В МВД Украины тогда заявили, что организатором покушения является глава Чечни Рамзан Кадыров, который в 2014 году прямо заявил о намерении ликвидировать политика.
Использованы фотографии:
https://newsone.ua
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25 комментариев
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  1. Jerk
    Jerk Сегодня, 08:25
    +4
    А нафига Москве устаивать теракты в Киеве? Вы с ними там и без нас отлично справляетесь, а коль выборы а носу - к гадалке не хои, как минимум будут поскакушки у Рады, а это у вас в последнее время без метания гранат не обходится.
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 08:34
      +3
      Цитата: Jerk
      А нафига Москве устаивать теракты в Киеве?

      Если терактов нет, их надо анонсировать или организовать. Выборы скоро! Хунтята могут начать "мочить" своих, чтобы чужие боялись, да все это под "соусом" западных и амеровских СМИ.
    2. venik
      venik Сегодня, 08:59
      +3
      Цитата: Jerk
      А нафига Москве устаивать теракты в Киеве?

      ======
      Дык Москве и не нужно!!! Это в Киеве уже готовятся к "предвыборной гонке" с устранением конкурентов.... Вот и появляются подобные заявления от всяких тварей... "Людей ему жалко"... Как же!!! За собственную шкуру дрожит!!! Ох - жалко не "грохнули" его!!!!
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 09:22
      +2
      Цитата: Jerk
      А нафига Москве устаивать теракты в Киеве?

      Выборы у порошенки, нужны жертвы для поднятия рейтинга. Хунта пришла на крови, так и править будет.
  2. Zubr
    Zubr Сегодня, 08:29
    +1
    Он сообщил, что правоохранительные органы уже проинформированы, вскоре состоится более детальный разговор с их представителями.

    Да кому ты нафик нужен ? smile
    Пешка возомнивашая себя ферзем.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 08:33
    +8
    Похоже что идёт подготовка общественного мнения к последующим "боям без правил",а списывать надо на внешнего врага...жертвы проанонсированы...
  4. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:33
    +5
    К сожалению теракты в Киеве, как оправдание начала карательной операции на Донбассе, как отсрочка выборов на Украине, вполне возможны.
    1. venik
      venik Сегодня, 09:09
      +2
      Цитата: Boris55
      К сожалению теракты в Киеве, как оправдание начала карательной операции на Донбассе, как отсрочка выборов на Украине, вполне возможны.

      ======
      Для того, чтобы развернуть карательную операцию в Донбассе этим нелюдям никаких оправданий не нужно - запад всё равно поддержит (ну, крайняк - сделает вид что "ничего не замечает").....
      А вот насчет отсрочки выборов - ДА!!! "пеца потрошок" очень уж не хочет "оторваться" от президентского кресла... Да и боится - чует, что как только он и него (в смысле - кресла) вылетит так ведь и порвать могут "как Тузик - грелку!). Слишком уж много недоброжелателей, причем - влиятельных он себе нажил своей неуемной алчностью и подлыми выходками!!! Причем более усердно грызть будут ближайшие "соратнички" дабы оправдаться в глазах новых властей.....
      Так, что он на всё пойдет (на что конечно храбрости хватит.... А её там - не слишком много!).... Правда загнанная в угол крыса может и отважиться......
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:36
    +1
    ... вот так по очереди, да и все скопом выныривают из тины в укрокалии надекваты с болячками на всю голову... laughing
  6. poquello
    poquello Сегодня, 08:36
    0
    а кто это? - адепты врагов Москвы и общественных деятелей?
    1. Лесник
      Лесник Сегодня, 10:32
      +1
      А он видно сам не знает, но сказать что то надо было!
  7. Балу
    Балу Сегодня, 08:39
    +3
    Мосийчук добавил, что не знает, кто станет мишенями – возможно, это будут «общественные деятели, враги Москвы или их адепты».

    Перед выборами бандерлоги будут убирать или запугивать конкурентов-читаю между строк. Брешет, как сивый мерин. В Гитлеровской Германии тоже было так. В основном это были две силы-прокоммунистические и зарождающийся в пивнушках и на стадионах национал-социализм. Тоже были жертвы. Тоже были заказные убийства.
    И также рука Вашингтона и Ватикана. Сталин хотел использовать Гитлера, но вовремя понял опасность фашизма. Открытые на немецкие деньги летные и танковые школы на территории европейской части СССР быстренько почистили. СССР получила инфраструктуру-современные аэродромы и технику. Гитлер дал кредит на 100 млн марок золотом Сталину в счет поставок сырья-видимо это и грело душу Сталину и казалось гарантией ненападения.
    Что касается Мосейчука-кто станет за него переживать? Вряд ли Кадыров станет пачкаться об этого кабана, религия не позволяет. Скорее всего разборки на почве дележки асфальта и дойных коров и козочек.
  8. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 08:40
    +1
    Вот его бы не помешало.....что бы понятно было всем (накаркал), все равно там видят руку Москвы во всем.
  9. vit357
    vit357 Сегодня, 08:52
    +3
    окраинцам кто-то сказал,что Россия без окраины не сможет быть империей,вот они и ждут)))когда же их придут и заберут)))
  10. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 09:04
    0
    Да ваш зоопарк давно пора проредить. И наверняка попытка свои разборки списать на русских. Как это делается все последнее время. КЛоуны !
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:06
    +1
    Наверняка ведь даты, пароли и явки "раскрыл"..... шо, тож в паны прэзиденты метит? "Разоблачитель, спаситель", ещё б по воде аки по суху ходить научился и вперёд, к вершинам!
    Зашевелилось куча, теперь по головам а мож и по трупам вверх полезут.
  12. vit357
    vit357 Сегодня, 09:19
    +2
    И ведь есть те,кто верит этому сказочнику)))КАК можно настолько деградировать всему народу всего за 25 лет?
  13. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 09:30
    +1
    Надежная агентурная сеть под кодовым названием "ОБС" передала информацию мосейчуку. На всякий случай на дискетах, чтобы не расшифровали.
  14. Barzha
    Barzha Сегодня, 09:36
    +1
    По словам депутата, у него имеется надежная информация из самого «сердца страны-агрессора – из Москвы», и он уделяет этой информации серьезное внимание.

    Лично Путин позвонил!..
  15. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 10:17
    0
    А эти неумные люди и правда рванут что нибудь... Ради PR своих положат как пить дать...
  16. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:25
    +1
    Кому ты ушлепок нужен, руки об тебя марать. Чеченцы к свиньям брезгают касаться.
  17. синоби
    синоби Сегодня, 10:31
    +1
    Бред предвыборный.
  18. Лесник
    Лесник Сегодня, 10:35
    0
    Вот честно говоря - учитывая что во всем мире во всех бедах винят Россию и русских, то ка то даже себя слегка евреем почувствовал! wassat laughing
  19. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    При упоминании фамилии Мосийчук все вопросы разом отпадают. Улыбнуло про "источник в ФСБ".
  20. Керенский
    Керенский Сегодня, 11:58
    0
    Петру Лексеичу и компании уже можно начинать "уходить красиво". Ну там по состоянию здоровья в книнику лечь "на анализы"....
    [media=https://yandex.ru/video/search?text=а%20вас%20штирлиц%20я%20попрошу%20остаться%20видео&path=wizard&noreask=1&filmId=7814525894815891365]