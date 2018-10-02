Информация «надёжная», из Москвы: Мосийчук предрёк серию терактов в Киеве
В ближайшее время в Киеве могут быть совершены несколько терактов с целью дестабилизации ситуации на Украине, передает телеканал NewsOne заявление депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
По словам депутата, у него имеется надежная информация из самого «сердца страны-агрессора – из Москвы», и он уделяет этой информации серьезное внимание.
Он сообщил, что правоохранительные органы уже проинформированы, вскоре состоится более детальный разговор с их представителями.
Он рассказал, что на него уже неоднократно совершалось покушение, и теперь у него есть охрана. В прошлом году, пытаясь его убить, террористы погубили двух невинных людей. Сегодня он «действует на упреждение», надеясь «остановить диверсантов и террористов».
Мосийчук добавил, что не знает, кто станет мишенями – возможно, это будут «общественные деятели, враги Москвы или их адепты». При этом депутат уверен, что одной из целей диверсантов станет он сам. «Вы не знаете, как "трепетно" относится ко мне руководитель Чеченской республики», – заключил он.
Напомним, в октябре прошлого года в Киеве прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще трое, в том числе Мосийчук, получили ранения. В МВД Украины тогда заявили, что организатором покушения является глава Чечни Рамзан Кадыров, который в 2014 году прямо заявил о намерении ликвидировать политика.
По словам депутата, у него имеется надежная информация из самого «сердца страны-агрессора – из Москвы», и он уделяет этой информации серьезное внимание.
Источников называть не буду... Эти люди не связаны между собой… Один из них имеет непосредственное отношение к ФСБ, другой – к "кадыровской" диаспоре в Москве,сказал Мосийчук.
Он сообщил, что правоохранительные органы уже проинформированы, вскоре состоится более детальный разговор с их представителями.
Некоторый скажут про пиар… Да плевал я на такой пиар. Просто не хочу, чтобы люди погибли,отметил депутат.
Он рассказал, что на него уже неоднократно совершалось покушение, и теперь у него есть охрана. В прошлом году, пытаясь его убить, террористы погубили двух невинных людей. Сегодня он «действует на упреждение», надеясь «остановить диверсантов и террористов».
Мосийчук добавил, что не знает, кто станет мишенями – возможно, это будут «общественные деятели, враги Москвы или их адепты». При этом депутат уверен, что одной из целей диверсантов станет он сам. «Вы не знаете, как "трепетно" относится ко мне руководитель Чеченской республики», – заключил он.
Напомним, в октябре прошлого года в Киеве прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще трое, в том числе Мосийчук, получили ранения. В МВД Украины тогда заявили, что организатором покушения является глава Чечни Рамзан Кадыров, который в 2014 году прямо заявил о намерении ликвидировать политика.
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- https://newsone.ua
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