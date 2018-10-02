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Рогозин о повреждении обшивки «Союза»: Брак исключён

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Комиссия РКК «Энергия» исключила версию повреждения обшивки космического корабля «Союз МС-09» в результате производственного брака, передает РИА Новости заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.



По его словам, сейчас осталась версия преднамеренного воздействия на обшивку. А вот где это было сделано – на Земле или в космосе, установит комиссия из «Роскосмоса».


Он сообщил, что в ноябре, во время выхода в открытый космос, космонавты снимут часть противометеоритной защиты и изучат отверстие в обшивке снаружи. Это поможет установить обстоятельства повреждения корабля.

От дальнейших комментариев, касающихся темы «кто виноват?» глава «Роскосмоса» воздержался, сославшись на договоренность с НАСА. Он призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться результатов расследования.

Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях (с американцами), скажу аккуратно – будет просто дыра в обшивке. Предпочитаю сказать о дыре в обшивке, отметил он.

В свою очередь замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что к настоящему моменту вероятность появления повреждения на орбите составляет 50%. Он добавил также, что экипаж МКС болезненно реагирует на версии СМИ о появлении дыры в обшивке.

Напомним, нештатная ситуация на орбитальной станции произошла в конце августа. Тогда было зафиксировано падение давления из-за утечки воздуха. Позже стало известно, что обнаруженное в обшивке отверстие – результат воздействия сверла. Отсюда и появилась версия о намеренном повреждении корабля.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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46 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. SOF
      SOF Сегодня, 09:31
      +5
      Цитата: HAM
      Дима застеснялся...боится обидеть,а янки и вООН не стесняются хамить..

      ...нужно было посмотреть программу....ничего страшного, за то короткое время, что она шла, кремлевская пропаганда с вами бы не сделала....
      ....ну а поскольку вы, насколько я понял, её (передачу) не смотрели, то уточню, что к "стесняшкам" вам нужно дописать так же Крикалёва и весь российский экипаж МКС....которые, до оглашения объективной причины происшествия, ни в кого пальцем тыкать тоже не хотят.....
      1. bayard
        bayard Сегодня, 10:38
        0
        г.Донецк.
        Ну почему-же не хотят , это как раз мягкий тычёк с намёком на очень громкий скандал с тяжелыми последствиями . американцы слишком много себе позволять стали в последнее время , и этот ицидент был задуман(скорей всего) для дискредитации российской космической техники накануне появления у них своих аналогов . И это не только недобросовестная конкуренция - это диверсия . А ведь за это и наказать идиотов можно - например отказать им в возврате на Землю на нашем аппарате , арестовать мерзавцев сразу после приземления и предать публичному суду на территории России(если возвращать будем всё же мы) , наложить штрафы , кратные стоимости нанесённого ущерба , наложить санкции на все виды сотрудничества в космосе ... Да и сама эта ситуация выставляет американцев крайними идиотами и мерзавцами - такая дескридитация США , да на фоне развенчания "Лунной афёры" ...

        Жаль только , что роль обличителя выпадает на Рогозина - пустозвона и "героя" космодрома Восточный .
    2. Гиря
      Гиря Сегодня, 09:33
      +2
      Обидеть можно любого... а доказательства есть?....
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 09:40
        +4
        А доказательства янкесам американские предоставим - хайли лайкли, и утрите свои хайли
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 12:14
          0
          Цитата: Jerk
          А доказательства янкесам американские предоставим - хайли лайкли, и утрите свои хайли
          Хайли лайкли по нынешним стандартам РЕШАЮЩИЙ аргумент.
          Предлагаю выслать американских астронавтов с МКС!
          Ведь доказательства бесспорные!
          Могли. Отсек расположен ближе к ним. Хайли лайкли.
          Можно в любой суд с такими-то железными доказательствами.
      2. mavrus
        mavrus Сегодня, 09:44
        +8
        Доказательства? На западе такого слова не знают. Там всё валят на Боширова. А может и на самом деле это он просверлил?
    3. Тралл
      Тралл Сегодня, 09:35
      +3
      Трудно представить, чтобы во времена СССР подобное проишевствие обсуждалось на каждом углу.
      Разобрались бы в течении суток. Кого надо бы отправили на урановые рудники, кого надо - расстреляли. Ну а погон бы полетело, мама не горюй. А сейчас происходит какой-то цирк. И до сих пор ни одной отставки высокопоставленного деятеля. Они только бодро рапортуют о ходе расследования.
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 09:45
        +1
        drinks Я думаю что потихоньку всё к этому и идёт!
      2. Chertt
        Chertt Сегодня, 10:00
        0
        Цитата: Тралл
        Разобрались бы в течении суток. Кого надо бы отправили на урановые рудники, кого надо - расстреляли. Ну а погон бы полетело, мама не горюй. А сейчас происходит какой-то цирк. И до сих пор ни одной отставки высокопоставленного деятеля

        Кого вы хотите уволить-посадить-расстрелять, за то что спятивший амер просверлил обшивку.
        1. Compasure
          Compasure Сегодня, 10:21
          0
          А за то, что все все знают и стыдливо молчат !!!
          Психованная баба всех достала, а все опять же делают вид, что ничего не случилось. Да и мужикам на орбите приказали в тряпочку молчать!
        2. семург
          семург Сегодня, 10:52
          0
          Цитата: Chertt
          Цитата: Тралл
          Разобрались бы в течении суток. Кого надо бы отправили на урановые рудники, кого надо - расстреляли. Ну а погон бы полетело, мама не горюй. А сейчас происходит какой-то цирк. И до сих пор ни одной отставки высокопоставленного деятеля

          Кого вы хотите уволить-посадить-расстрелять, за то что спятивший амер просверлил обшивку.

          Интересно слышимость на МКС какая , неужели не слышно если начать сверлить дырку в одном из модулей , это все же металл сверлить а не пластик визг должен быть по идее очень громким .
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:18
        0
        Цитата: Тралл
        Трудно представить, чтобы во времена СССР подобное проишевствие обсуждалось на каждом углу.

        В СССР происшествия на каждом углу не обсуждались. В СССР за такие "огрехи" летели головы на всех уровнях, Руст этому свидетель... yes
        1. Безликий
          Безликий Сегодня, 10:59
          +1
          Вот так почитаешь комментарии и поневоле задумываешься - чем мы лучше англосаксов? - они бездоказательно обвиняют, мы бездоказательно требуем, чтоб летели головы, погоны и пополнялись рабочими рудники.

          Статья о том, что расследование идет. Все. Не больше и не меньше. Чтобы напомнить, что истинные причины выясняются и о проблеме не забыли. Именно так и должно происходить. Без скоропалительных выводов и бездоказательных, громких заявлений. Очень странно, что не все это понимают.

          Почитать некоторые комментарии - так авторам лишь бы кого-нибудь сослать и расстрелять. "А вот в советское время..." и прочие инсинуации. Вот их бы в тот расстрельный вагон, который они же и собирают, наплевав на то, кто виновен, а кто нет, а лучше - их детей, чтоб прочувствовали как оно: быть не при чем и огрести по полной,. Главное - расстрелять побольше и сразу, не разбираясь в истине.
          1. Mestny
            Mestny Сегодня, 11:12
            0
            Особую прелесть ситуации придаёт то, что все эти персонажи находятся по одну сторону линии фронта.
            Одни там у себя обвиняют наших, другие тут требуют кары.
            Трогательное единодушие.
            1. Сергей39
              Сергей39 Сегодня, 12:15
              0
              Все идёт к разрыву отношений с США.Кто это сделал не так важно, результат намечается один - у нас своё, у них своё.
  2. Zubr
    Zubr Сегодня, 09:26
    0
    what А что скажут по этому поводу Американские коллеги ?
    1. Семен1972
      Семен1972 Сегодня, 09:48
      +2
      Цитата: Zubr
      А что скажут по этому поводу Американские коллеги ?

      Ржут, наверное.
      Не знал, что если просверлить сверлить дырку и заклеить ее, тот тут же звездное такси подлетит и заберет на Землю больного астронавта...а так пусть подыхает... странная логика у Рогозина...
      1. bayard
        bayard Сегодня, 10:48
        0
        г.Донецк.
        Торгуется Рогозин , как Политбюро при Лунной афёре ...
        А хорошо-бы отстегнуть американский модуль и отправить в свободное плавание - пусть сами вывозят своих террористов-любителей , хоть на ишаках .
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:27
    0
    Космический детектив!!! Это реальность!
    Про повреждение в космосе поверить трудно! Потому как это из категории деб-б-ненормальности окончательной!
    Про бла-бла от журналюг!! Вот уж по теме оторвутся МНОГИЕ и ПО ПОЛНОЙ!
  4. vit357
    vit357 Сегодня, 09:28
    +3
    Даже если будет установлено со 100% вероятностью,что это сделал омэриганский астронафт,всё равно правды не скажут,чтобы не портить отношения с "партнёрами")))
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 09:37
      +2
      Вы приложите гвоздь к голове и ударьте...слегка.....чтобы не пойти на работу..
      *Журналисты* пишут о том,что американец заболел и хотел ускорить отьезд домой....Вы,этому верите?Это уже паранойя * журналистов* с нашей стороны.Хотя мне кажется-это чтобы было больше внимание на это
      1. Семен1972
        Семен1972 Сегодня, 09:49
        +1
        Цитата: Гиря
        аболел и хотел ускорить отьезд домой...

        Да, и только маленькая дырка должна была вызвать Яндэкс Такси)))
        1. Гиря
          Гиря Сегодня, 09:55
          0
          со 100% вероятностью
      2. Compasure
        Compasure Сегодня, 10:27
        0
        А вы съездите в Звездный городок и там поспрошайте....
        1. Гиря
          Гиря Сегодня, 10:38
          0
          а что там скажут
      3. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
  5. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:29
    +3
    Сверлить дырку в космосе, это как в подлодке открывать "форточку"...это как же захотелось насолить русским что бы проделать такое. Если вина американцев доказана будет ( хотя нам думаю это вряд ли озвучат), то это точно "дырища" в российско-американских космических отношениях будет.
    1. Altona
      Altona Сегодня, 09:34
      0
      Цитата: Alexey-74
      Сверлить дырку в космосе, это как в подлодке открывать "форточку"...

      ---------------------------
      Подлый Госдеп ещё и не на такое способен. laughing
      1. Семен1972
        Семен1972 Сегодня, 09:50
        +6
        Цитата: Altona
        Подлый Госдеп ещё и не на такое способен. laughing

        А что Вы удивляетесь...у нас в подъезде лампочки этот госдеп выкручивает только в путь..А вчера в лифте нассал!!!!! Что от них ждать??!!!
        1. Комментарий был удален.
        2. Игорь В
          Игорь В Сегодня, 11:10
          0
          Цитата: Семен1972
          Цитата: Altona
          Подлый Госдеп ещё и не на такое способен. laughing

          А что Вы удивляетесь...у нас в подъезде лампочки этот госдеп выкручивает только в путь..А вчера в лифте нассал!!!!! Что от них ждать??!!!

          Я третью лампочку за неделю вчера вкрутил, вот, оказывается, в чём дело! what
  6. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:38
    -5
    Похоже, именно чокнутый янкес просверлил. Как говорил Задорнов, они все тупые
  7. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 09:45
    0
    Вангую, что в конце замнут с версией что не была поставлена заглушка (плохо закручена и отвинтилась от тряски на старте) на технологическое отверстие.
    Даже если установят что это было космическое сепуку американского астронавта-камикадзе.
    1. Семен1972
      Семен1972 Сегодня, 09:52
      -1
      Цитата: abrakadabre
      сепуку американского астронавта-камикадзе.

      А если докажут, что это Путин, что бы американцам насолить? Или может это русские хакеры или ГРУ?? Это более реалистично.
      1. Mestny
        Mestny Сегодня, 10:16
        0
        Да запросто.
        Если у нас на сайте скакуны уже землю роют на старте, потявкивая, что американцы невиноваты.
        Отверстие было? Было.
        Вариантов ровно 2 - либо наш, либо американец.
        Но некоторые уверены, что американцы неувиноуваты
  8. Грац
    Грац Сегодня, 09:53
    0
    чет попахивает происками Илона Маска для дискредитации Роскосмоса
    1. Дырокол
      Дырокол Сегодня, 10:25
      +2
      Цитата: Грац
      чет попахивает происками Илона Маска для дискредитации Роскосмоса

      Да, да, и в землю закопал и надпись написал...
  9. Million
    Million Сегодня, 10:11
    0
    Рогозин небось и просверлил.Посмотреть.что получится.Он может!
    1. Timtam
      Timtam Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: Million
      Рогозин небось и просверлил.Посмотреть.что получится.Он может!
      Дырочку для болтика батут привязать.
  10. Дырокол
    Дырокол Сегодня, 10:28
    +1
    Реинкарнация бородатого анекдота:
    Сидят в тюрьме двое, один спрашивает второго:
    -Тебя за что посадили?
    -Да я на работе дырку просверлил...
    -А где ты работал?
    -На МКС...
  11. Altona
    Altona Сегодня, 10:31
    0
    Цитата: Семен1972
    у нас в подъезде лампочки этот госдеп выкручивает только в путь

    ----------------------------
    Изделие должно выходить с завода с визуальным контролем, проверкой на герметичность с отметкой об этом в паспорте изделия, если уж пошла такая проблема. Контроль надо сделать тотальным. Технические службы завода должны проанализировать данную проблему. А тут детский сад просто, будто обсуждение садовой скамейки, сделанной собственными руками.
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 11:14
      0
      Оно и выходит.
      Читайте статью - там же русским дипломатическим языком написано - это сделали американцы, но мы постараемся про это не говорить, что бы не разрывать отношений.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:22
      0
      Цитата: Altona
      Изделие должно выходить с завода с визуальным контролем, проверкой на герметичность с отметкой об этом в паспорте изделия, если уж пошла такая проблема.

      Думаете, что до вашего требования никто этого не додумался делать и космические корабли изготавливают в деревенской кузнице?
  12. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 10:33
    0
    Он добавил также, что экипаж МКС болезненно реагирует на версии СМИ о появлении дыры в обшивке.


    На саму дыру он реагирует радостно что-ли? А версии появления дыры его расстраивают.
  13. 046
    046 Сегодня, 10:52
    0
    если так сказал, значит 100% американцы просверлили
  14. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 11:24
    0
    Цитата: mavrus
    Доказательства? На западе такого слова не знают. Там всё валят на Боширова. А может и на самом деле это он просверлил?

    Это был дух Литвиненко, так он отомстил за полоний. А призвали дух на МКС американцы , используя секретные технологии... wassat drinks
  15. NordUral
    NordUral Сегодня, 12:09
    0
    Новости последних лет наводят на мысли, что мы - очередная тупиковая ветвь эволюции. Жаль, такая красивая была Земля до 20 века. А ведь могла бы стать еще краше, если бы не жадность, глупость и зависть людей.
  16. Berkut24
    Berkut24 Сегодня, 12:25
    0
    Похоже, нужно как в старые добрые времена давать нашим в космос Макара. Для поддержания дисциплины со стороны иностранных туристов.