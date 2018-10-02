Рогозин о повреждении обшивки «Союза»: Брак исключён
Комиссия РКК «Энергия» исключила версию повреждения обшивки космического корабля «Союз МС-09» в результате производственного брака, передает РИА Новости заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
По его словам, сейчас осталась версия преднамеренного воздействия на обшивку. А вот где это было сделано – на Земле или в космосе, установит комиссия из «Роскосмоса».
Он сообщил, что в ноябре, во время выхода в открытый космос, космонавты снимут часть противометеоритной защиты и изучат отверстие в обшивке снаружи. Это поможет установить обстоятельства повреждения корабля.
От дальнейших комментариев, касающихся темы «кто виноват?» глава «Роскосмоса» воздержался, сославшись на договоренность с НАСА. Он призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться результатов расследования.
Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях (с американцами), скажу аккуратно – будет просто дыра в обшивке. Предпочитаю сказать о дыре в обшивке, отметил он.
В свою очередь замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что к настоящему моменту вероятность появления повреждения на орбите составляет 50%. Он добавил также, что экипаж МКС болезненно реагирует на версии СМИ о появлении дыры в обшивке.
Напомним, нештатная ситуация на орбитальной станции произошла в конце августа. Тогда было зафиксировано падение давления из-за утечки воздуха. Позже стало известно, что обнаруженное в обшивке отверстие – результат воздействия сверла. Отсюда и появилась версия о намеренном повреждении корабля.
По его словам, сейчас осталась версия преднамеренного воздействия на обшивку. А вот где это было сделано – на Земле или в космосе, установит комиссия из «Роскосмоса».
Он сообщил, что в ноябре, во время выхода в открытый космос, космонавты снимут часть противометеоритной защиты и изучат отверстие в обшивке снаружи. Это поможет установить обстоятельства повреждения корабля.
От дальнейших комментариев, касающихся темы «кто виноват?» глава «Роскосмоса» воздержался, сославшись на договоренность с НАСА. Он призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться результатов расследования.
Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях (с американцами), скажу аккуратно – будет просто дыра в обшивке. Предпочитаю сказать о дыре в обшивке, отметил он.
В свою очередь замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что к настоящему моменту вероятность появления повреждения на орбите составляет 50%. Он добавил также, что экипаж МКС болезненно реагирует на версии СМИ о появлении дыры в обшивке.
Напомним, нештатная ситуация на орбитальной станции произошла в конце августа. Тогда было зафиксировано падение давления из-за утечки воздуха. Позже стало известно, что обнаруженное в обшивке отверстие – результат воздействия сверла. Отсюда и появилась версия о намеренном повреждении корабля.
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