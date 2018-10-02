Пашинин об Украине: В этой стране воров нужно вешать

Они хотят победить коррупцию... Надо просто вешать воров! В воюющей стране, где умирают молодые парни, генофонд... задумайтесь, за кого ваши дочери будут выходить замуж. Детей-то родим, а с кем им заводить детей. Все уехали.

Человек с 3-мя высшими образованиями, который приехал в трудное время поддержать своих, своего брата, который воюет, который сам взял оружие и залез... хотя у меня бронь по образованию, бронь по здоровью, бронь даже по убеждениям, и всё равно лезешь в окоп, до этих гадов там 400 метров, и ты сидишь там, чтобы лишний раз не посмеялись над украинцами: «взяли этого актёришку и сунули на КПП».