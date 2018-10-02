Новости

Пашинин об Украине: В этой стране воров нужно вешать

56
На Украине в очередной раз себя проявил актёр Анатолий Пашинин, который, как известно, несколько лет назад уехал из России, чтобы взять в руки оружие и принять участие в гражданской войне. Теперь Пашинин оказался в суде Чернигова, где сделал заявления, явно не укладывающиеся в майданную информационную политику.

По словам Пашинина, во власти на Украине засели троечники. «Точно такие же как те, которые в школе мешали нормально учиться, мешали потом жить и работать».

В своём монологе на камеру Пашинин призвал вешать воров. Из заявления актёра, риторика которого всё меньше импонирует официальному Киеву:


Они хотят победить коррупцию... Надо просто вешать воров! В воюющей стране, где умирают молодые парни, генофонд... задумайтесь, за кого ваши дочери будут выходить замуж. Детей-то родим, а с кем им заводить детей. Все уехали.


Далее актёр Пашинин о себе:

Человек с 3-мя высшими образованиями, который приехал в трудное время поддержать своих, своего брата, который воюет, который сам взял оружие и залез... хотя у меня бронь по образованию, бронь по здоровью, бронь даже по убеждениям, и всё равно лезешь в окоп, до этих гадов там 400 метров, и ты сидишь там, чтобы лишний раз не посмеялись над украинцами: «взяли этого актёришку и сунули на КПП».



Ранее актёр позволил себе высказывание о том, что киевский режим перешагнул все мыслимые и немыслимые грани, и что это бросается в глаза.

На этом фоне отдельные представители украинских элит, которые ещё совсем недавно восторгались «мужеством Пашинина», назвали его «шизофреником».

Судя по всему, ситуация развивается по сценарию, который во многом схож с ситуацией вокруг Надежды Савченко. Ту сначала определили в разряд национальных героев, а затем, после её высказываний в адрес украинских властей, записали в "террористы, готовящих атаку на парламент по указке Кремля". Если так, то остаётся только дождаться, когда и Пашинина отнесут к разряду "агентов Путина" на Украине.
Использованы фотографии:
YouTube
Мы в Яндекс Дзен
Пашинин в интервью НТВ рассказал о том, зачем воюет на Донбассе
Пашинин "ловит кайф" в украинских окопах
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

56 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 09:42
    +7
    Деньги кончились.. кушать охота, вот и петь стал по другому.. хотя может и поумнел..
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 09:44
      +18
      Главное не дать этому человеку перекраситься. Свою десяточку он должен отсидеть от звонка до звонка.
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 09:48
        +23
        Зачем *отсидеть*?Пусть навсегда остается в самой лучшей стране Европы и вкусит все прелести и любовь *братьев* по самое не хочу wink
        1. Балу
          Балу Сегодня, 10:02
          +1
          Цитата: Гиря
          Зачем *отсидеть*?Пусть навсегда остается в самой лучшей стране Европы и вкусит все прелести и любовь *братьев* по самое не хочу wink

          Праильно! yes Спидоносец заигрался в гамлета. Пусть продолжаает смердить среди себе подобных am
        2. BecmepH
          BecmepH Сегодня, 10:10
          +1
          Цитата: Гиря
          Зачем *отсидеть*?Пусть навсегда остается в самой лучшей стране Европы и вкусит все прелести и любовь *братьев* по самое не хочу wink

          Смотрите, скоро появится на 1, или 2 канале и будет вести какое нибудь шоу
          1. Рав Рав
            Рав Рав Сегодня, 11:20
            0
            Ага,в его доме будет играть музыка,но он её не услышит!
          2. taiga2018
            taiga2018 Сегодня, 11:24
            +2
            Цитата: BecmepH
            появится на 1, или 2 канале и будет вести какое нибудь шоу

            совершенно этому не удивлюсь,учитывая то с каким маниакальным упорством большинство граждан России продолжает называть шумерию братской страной...
        3. самоход
          самоход Сегодня, 10:18
          +1
          Цитата: Гиря
          Зачем *отсидеть*?Пусть навсегда остается в самой лучшей стране Европы и вкусит все прелести и любовь *братьев* по самое не хочу

          вопрос: а нахрена оно нужно в Украине? там подобных вагон и маленькая тележка. это паяц был интересен украинским властям как "истинное лицо русского народа, сбежавшего от тоталитаризма Путина". после вышесказанных слов какое это лицо?! так, филейная часть. и украинской власти он уже, наверное, не интересен (ожидаем "сердечный приступ")
      2. Грац
        Грац Сегодня, 09:57
        +2
        Достаточно будет если он будет не въездным в РФ, для этого его надо лишить нашего гражданства, давно надо принять закон согласно которому террористы и откровенные русофобы должны быть лишены гражданства
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 10:10
          -10
          Цитата: Тралл
          Главное не дать этому человеку перекраситься. Свою десяточку он должен отсидеть от звонка до звонка.

          Цитата: Гиря
          Зачем *отсидеть*?Пусть навсегда остается в самой лучшей стране Европы и вкусит все прелести и любовь *братьев* по самое не хочу wink

          Цитата: Грац
          Достаточно будет если он будет не въездным в РФ, для этого его надо лишить нашего гражданства, давно надо принять закон согласно которому террористы и откровенные русофобы должны быть лишены гражданства

          Вам троим, чтобы не размениваться...Вы, лично сами, что сделали полезного или выдающегося, чтобы судить человека, который нашёл в себе силы признаться в собственных ошибках? Давайте сделаем актёра виновным во всех бедах наших и тех, кто живя в соседней стране (а я знаю таких) готовы не знаю на что, чтобы закончить эту галиматью, развязанную не по их выбору. Опомнитесь! stop Его слова про троечников актуальны не только для Украины. Эти троечники создают законы и для нас, для тех кто живёт в России. Это нам они мстят за свои унижения перед доской, когда мычанием и э-э-э-каньем они вызывали смех всего класса. Они не знают законов жизни кроме "ЧЧВ"...

          А вы, такие смелые и сильные, довольные удавшейся жизнью, решили выступить судьями и прокурорами...А, возможно ли принять сторону адвокатов? Или этот актёр хуже Чубайса и Гайдара? Если он смог сломать жизнь, то только самому себе, а я навскидку назову десятки имён, которые виновны в горе и страданиях тысяч и миллионов людей...

          Не ищу сочувствия, но предлагаю понять и простить...
          1. SailorPopeye
            SailorPopeye Сегодня, 10:23
            +4
            Цитата: ROSS 42

            Вам троим, чтобы не размениваться...Вы, лично сами, что сделали полезного или выдающегося, чтобы судить человека, который нашёл в себе силы признаться в собственных ошибках?

            Не ищу сочувствия, но предлагаю понять и простить...

            Вам одному, похвастайтесь своими полезными достижениями, которые позволяют защищать откровенных подонков.
            В каких ошибках Пашинин признался? Может он осознал, что на той стороне линии фронта такие же люди? Нет, его слова: "лезешь в окоп, до этих гадов там 400 метров" свидетельствуют об обратном. Может он признал, что "троечники" развязали войну, а не Путин, Сурков и Стрелков? Нет, он по прежнему считает, что воюет с российскими агрессорами и террористами Донбасса. Он просто недоволен коррупцией.
            Цитата: ROSS 42
            Если он смог сломать жизнь, то только самому себе

            То что он сидит в окопе и стреляет в людей конечно же ломает жизнь только ему...
          2. Svarog
            Svarog Сегодня, 10:35
            0
            Цитата: ROSS 42

            Не ищу сочувствия, но предлагаю понять и простить..

            Так прокуратура и разберется.. если нет у него на руках крови наших соотечественников и жителей ЛДНР - то простим.. а коли кровь есть.. то не маленький он.. по всей строгости.
          3. майор Юрик
            майор Юрик Сегодня, 11:08
            +2
            Не ищу сочувствия, но предлагаю понять и простить...


            Пральна, утрёмся, чего там! #Онижедети#, #онижеактёры#, #онижебольшенебудутубивать#!!! am
          4. taiga2018
            taiga2018 Сегодня, 11:34
            +2
            Цитата: ROSS 42
            развязанную не по их выбору. Опомнитесь!

            опомнитесь!это я уже к вам обращаюсь,что значит не по их выбору?разве не по их выбору в парламенте этой страны заседают такие персонажи как Мосийчук,Билецкий,Ярош и др.,разве не по их выбору целый город наблюдал как заживо сжигают людей,разве не по их выбору целая страна наблюдает как убивают жителей Донбасса...
          5. t-4
            t-4 Сегодня, 11:40
            +1
            Цитата: ROSS 42
            Давайте сделаем актёра виновным во всех бедах наших и тех, кто живя в соседней стране (а я знаю таких) готовы не знаю на что, чтобы закончить эту галиматью, развязанную не по их выбору. Опомнитесь!

            Ща, опомнимся. Нашелся оракул, проповедник.
          6. литий17
            литий17 Сегодня, 11:49
            +1
            Вам троим, чтобы не размениваться...Вы, лично сами, что сделали полезного или выдающегося, чтобы судить человека, который нашёл в себе силы признаться в собственных ошибках? Ну ты дунул! Вы уж посмотрите-почитайте его "ошибки", а уж идейно призывы уничтожать и более этого ведь и сам подал пример! Открылись глаза на то что творится в Украине? Вряд ли, ведь он имеет ТРИ ВЫСШИХ образования, и не видеть очевидного это что подозрительно! скажете? Да нет, в его поступках виден деловой расчет, в РФ видать уже славы не видать, вот он и дунул на родину, где решил поднять свой рейтинг! Получилось, но...заигрался в кидании дерьмом, а сейчас видать как правильно сказали кушать то надо! Да и крыша у него чисто толпы была, не то что у чубайсят и К, там ребятки денежные и продуманные! Так понять и простить? Да без проблем, суд-турьма и на волю с чистой совестью, которой у него нет! И сломал он себе жизнь это его дело, а вот что он уничтожил веру в свою порядочность и проявил себя сволочью, особенно когда играл положительных героев у нас и был карателем у себя! И вообще, ROSS 42 (РОСС 42), ты уж флаг смени на ЛГБТышный, я тебя понимаю только так, ну и прощать подобных смысла в этом случае не вижу, видать и за своего пишешься! Кстати минус тебе от меня по причине...Так что уж пойми и прости, ежели что!
          7. КОМандирДИВана
            КОМандирДИВана Сегодня, 12:01
            +1
            Как его можно простить если он добровольно стрелял в русских людей на донбассе даже если он перед законом выйдет сухим из воды есть еще моральная сторона вопроса по нашим российским мерка пашинин предатель перебежчик,я думаю он запутался в себе плюс все это помножено на творческую професмию актера итог его жизни будет печален
      3. SOF
        SOF Сегодня, 12:20
        0
        Цитата: Тралл
        Свою десяточку он должен отсидеть от звонка до звонка

        ...в соседней камере с Гадей Савченко..... хай голодают вместе....
    2. лесовозник
      лесовозник Сегодня, 10:01
      0
      Да где же поумнел, если защитников своей земли на Донбассе гадами называет? Нет , не поумнела эта профура , а просто оголодала
    3. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 10:24
      +3
      Этот торчок совсем обнулился, поможет только усыпление
    4. Венд
      Венд Сегодня, 11:26
      +1
      Цитата: Svarog
      Деньги кончились.. кушать охота, вот и петь стал по другому.. хотя может и поумнел..

      Ну вешать надо, вот только начать надо с таких как Пашинин. Предатель страшней вора.
    5. Vladimir Shpakov
      Vladimir Shpakov Сегодня, 11:30
      0
      Сварог не разделял русских с украинцами.
    6. Куница
      Куница Сегодня, 11:33
      0
      Какое там "поумнел"? Совсем крыша прохудилась. В последний колодец плюнул. Вот уж действительно КОНЧЕНЫЙ человек.
  2. ROSS_Ulair
    ROSS_Ulair Сегодня, 09:42
    +6
    Не тронь коричневую субстанцию - не будет пахнуть.
    Помер Максим - да и фиг с ним.

    В общем уехал и уехал... Главное, чтобы назад не вернулся
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:44
    0
    Ну грохнут его свидомые и переведут в хероев. Ещё с "небесной сотни" они дело рук своих в жертвы записывали. Это уже родовое.
  4. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:45
    +2
    Как бы его самого не вздернули бы где нибудь в темном переулке Киева....многих изменников такая участь ждет, от "своих же" нацистов.
  5. Перейра
    Перейра Сегодня, 09:45
    +2
    Вот видите, а говорили, что лечебное голодание не помогает. Помогает, хоть и не быстро.
  6. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 09:47
    +8
    С тремя высшими образованиями и быть таким идиотом?! Воистину, вуз даёт образование,но не ума.
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 10:00
      +2
      Цитата: Андрей Чистяков
      С тремя высшими образованиями и быть таким идиотом?! Воистину, вуз даёт образование,но не ума.

      Образование никогда не дает ума человеку. Человек может закончить МГУ и Бауманку с красным дипломом,а по жизни быть не проходимым имбицилом.
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 10:09
        0
        Цитата: НЕКСУС
        Образование никогда не дает ума человеку.

        а что дает образование?
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 10:12
          +1
          Цитата: Сандор Клиган
          а что дает образование?

          Образование дает некоторое понимание ,более глубокое,в специализированных вопросах,которое человеку нужно знать в дальнейшей своей работе. Не надо сравнивать жизненный опыт и жизненную мудрость,с профессиональными навыками ,которые нужны в профессии.
          1. сибиралт
            сибиралт Сегодня, 10:49
            +1
            "Более глубокое понимание в некоторых специализированных вопросах" дает не образование, а знания. Образование дает возможность человеку правильно давать себе оценку как личности и ассоциироваться в обществе в соответствиями с полученными знаниями и опытом.
            Привет, Андрей!hi
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Сегодня, 10:54
              0
              Цитата: сибиралт
              "Более глубокое понимание в некоторых специализированных вопросах" дает не образование, а знания.

              А образование не дает эти самые знания?м.
              Цитата: сибиралт
              Образование дает возможность человеку правильно давать себе оценку как личности и ассоциироваться в обществе в соответствиями с полученными знаниями и опытом.

              То есть вписать в это общества,принося пользу ему,согласно своей профессии,которую получил,благодаря этому самому образованию. Извините,а каким боком к этому всему жизненный опыт и мудрость?
          2. Сандор Клиган
            Сандор Клиган Сегодня, 11:39
            0
            Цитата: НЕКСУС
            Образование дает некоторое понимание

            по вашему образование ни как не развивает мозг? ведь образование это не только высшее, но и среднее. странное у вас утверждение о том , что -
            Цитата: НЕКСУС
            Образование никогда не дает ума человеку
             ведь ум - это мышца которую нужно всегда тренировать(век живи - век учись) Я с вами в корне не согласен, вопрос в том, что 3 образования высших не говорит о том, что человек их честно получил....
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Сегодня, 11:52
              0
              Цитата: Сандор Клиган
              по вашему образование ни как не развивает мозг?

              Развивает. Странное у вас понимание работы мозга. Я знаю множество людей со средним не законченным образованием,которые куда мудрее в жизни ,чем некоторые обладатели трех высших. Повторяю,образование дает некоторое представление о многом,а так же ,дает знания необходимые в профессии. Есть такое понятие,как самообразование,что глубже...человек читая книгу ,приходит к чему то своему личному,которое ему поможет в жизни,быту,в общении...а читая скажем политехнический словарь,что для понимания жизненных принципов это даст человеку,кроме профессиональных навыков?
        2. ПалБор
          ПалБор Сегодня, 12:17
          0
          Образование даёт диплом. Ну может, зачатки навыков, не более. Это я понял, когда пришёл из института "на землю" в школу работать. А вот самообразование - это другое дело.
    2. Балу
      Балу Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: Андрей Чистяков
      С тремя высшими образованиями и быть таким идиотом?! Воистину, вуз даёт образование,но не ума.

      Горе от ума? Не тот случай. Горе от пониженой социальной и гражданской ответственности
    3. Vladimir Shpakov
      Vladimir Shpakov Сегодня, 11:32
      0
      Ты умнее? По твоему не надо бороться с сепаратизмом. Интересно,если в твоей стране будет сепаратизм,ты будешь против него бороться?
  7. Комментарий был удален.
  8. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:54
    +1
    Да нет, там укроп косят, именно происходит выбраковка обезьян-бандерлогов. ЛЮДИ - по другую сторону окопов, а на твоей стороне те, кто от обезьяны произойти не успел.
    На этом фоне отдельные представители украинских элит, которые ещё совсем недавно восторгались «мужеством Пашинина», назвали его «шизофреником».

    Ничего удивительного - он к своим попал. Там все такие
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:55
    0
    остаётся только дождаться, когда и Пашинина отнесут к разряду "агентов Путина" на Украине.

    Вот и будем ждать! В этом и заключается высшая справедливость!
  10. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:01
    +2
    Хлопнут и стрелки на нас переведут , такая роль уготована всем предателям.
  11. Barzha
    Barzha Сегодня, 10:01
    0
    В этой воюющей стране умирают молодые парни, генофонд

    Генофонд не только умирает. Еще больше этого самого "генофонда" навсегда покидает эту страну, уезжая "мыть сортиры" в Европу или работать на стройке в Россию. Лишь бы не в "ридной нэньки Украине".
  12. KOCMOC
    KOCMOC Сегодня, 10:03
    +1
    Спящий разум, заблудшие овцы. Трезвеют они, трезвеют все...
  13. Корсар0304
    Корсар0304 Сегодня, 10:11
    0
    Что-то не верится мне в его откровения.
  14. Быков.
    Быков. Сегодня, 10:13
    0
    Иуде не по нраву, творение своих рук. Ведь он даже и не понимает, что это все на Украине происходит, "благодаря" таким как пашинин.
    1. Barzha
      Barzha Сегодня, 10:28
      +1
      Иуде не по нраву, творение своих рук.

      Так и Иуда в конце концов осознал, что сотворил и ему тоже сильно не понравилось содеянное. И, как мы помним из Евангелие, он не вынес мук совести и... Повесился!
  15. Altona
    Altona Сегодня, 10:15
    0
    Безотносительно к личности персонажа данные слова можно применить ко всему постсоветскому пространству. Проблема общая для бывшего СССР.
  16. Комментарий был удален.
  17. Комментарий был удален.
  18. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:28
    +1
    И тебя как предателя рядом с ними повесить. Мир будет чище.
  19. Гиря
    Гиря Сегодня, 10:29
    +1
    Цитата: ROSS 42
    .Вы, лично сами, что сделали полезного или выдающегося, чтобы судить человека, который нашёл в себе силы признаться в собственных ошибках?

    Я выростил детей, построил дом,защищал свою Родину.., по жизни не был как вы и не буду..
  20. Гиря
    Гиря Сегодня, 10:31
    0
    Цитата: ROSS 42
    Не ищу сочувствия, но предлагаю понять и простить...

    Да ладно? Меня интересует только одно- вы русский?
  21. Гиря
    Гиря Сегодня, 10:36
    0
    Цитата: ROSS 42
    Давайте сделаем актёра виновным во всех бедах наших и тех, кто живя в соседней стране

    Как не странно,большинство из этих так называемых артистов и остальной *профессии*, зажиревшие мрази..забывшие откуда они .. Вы,вон тоже не из бомонда ,а несёте такую чушь-праведник вы наш )
  22. solzh
    solzh Сегодня, 10:39
    0
    У пашинина похоже из-за трёх высших образований появились сексуальные проблемы, если он вдруг завел речь про анонизм(онанизм), не знаю как правильно это слово написать.
  23. К-50
    К-50 Сегодня, 11:45
    0
    Пашинин об Украине: В этой стране воров нужно вешать

    Воров вообще в любой стране надо вешать. Только так можно уменьшить, не искоренить, а уменьшить всего лишь, это бедствие. Впрочем как и всяких продажных политиков, полицию и прочих, считающих, что они сидят у кормушки и все их должны вскармливать.
  24. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 12:07
    0
    Потекла крыша у упырька....капитально
  25. Кокарев Михаил
    Кокарев Михаил Сегодня, 12:11
    0
    Близорукому необходимо поближе вляпатся, чтобы разглядеть чего. Ему высшие образования на пользу не пошли, видать поместилось лишь то что поместилось!
  26. Рав Рав
    Рав Рав Сегодня, 12:22
    0
    Чтоо,три высших образования??? Покажите мне, кто дал ему диплом?Порвут как тузик грелку!