Пашинин об Украине: В этой стране воров нужно вешать
На Украине в очередной раз себя проявил актёр Анатолий Пашинин, который, как известно, несколько лет назад уехал из России, чтобы взять в руки оружие и принять участие в гражданской войне. Теперь Пашинин оказался в суде Чернигова, где сделал заявления, явно не укладывающиеся в майданную информационную политику.
По словам Пашинина, во власти на Украине засели троечники. «Точно такие же как те, которые в школе мешали нормально учиться, мешали потом жить и работать».
В своём монологе на камеру Пашинин призвал вешать воров. Из заявления актёра, риторика которого всё меньше импонирует официальному Киеву:
Далее актёр Пашинин о себе:
Ранее актёр позволил себе высказывание о том, что киевский режим перешагнул все мыслимые и немыслимые грани, и что это бросается в глаза.
На этом фоне отдельные представители украинских элит, которые ещё совсем недавно восторгались «мужеством Пашинина», назвали его «шизофреником».
Судя по всему, ситуация развивается по сценарию, который во многом схож с ситуацией вокруг Надежды Савченко. Ту сначала определили в разряд национальных героев, а затем, после её высказываний в адрес украинских властей, записали в "террористы, готовящих атаку на парламент по указке Кремля". Если так, то остаётся только дождаться, когда и Пашинина отнесут к разряду "агентов Путина" на Украине.
По словам Пашинина, во власти на Украине засели троечники. «Точно такие же как те, которые в школе мешали нормально учиться, мешали потом жить и работать».
В своём монологе на камеру Пашинин призвал вешать воров. Из заявления актёра, риторика которого всё меньше импонирует официальному Киеву:
Они хотят победить коррупцию... Надо просто вешать воров! В воюющей стране, где умирают молодые парни, генофонд... задумайтесь, за кого ваши дочери будут выходить замуж. Детей-то родим, а с кем им заводить детей. Все уехали.
Далее актёр Пашинин о себе:
Человек с 3-мя высшими образованиями, который приехал в трудное время поддержать своих, своего брата, который воюет, который сам взял оружие и залез... хотя у меня бронь по образованию, бронь по здоровью, бронь даже по убеждениям, и всё равно лезешь в окоп, до этих гадов там 400 метров, и ты сидишь там, чтобы лишний раз не посмеялись над украинцами: «взяли этого актёришку и сунули на КПП».
Ранее актёр позволил себе высказывание о том, что киевский режим перешагнул все мыслимые и немыслимые грани, и что это бросается в глаза.
На этом фоне отдельные представители украинских элит, которые ещё совсем недавно восторгались «мужеством Пашинина», назвали его «шизофреником».
Судя по всему, ситуация развивается по сценарию, который во многом схож с ситуацией вокруг Надежды Савченко. Ту сначала определили в разряд национальных героев, а затем, после её высказываний в адрес украинских властей, записали в "террористы, готовящих атаку на парламент по указке Кремля". Если так, то остаётся только дождаться, когда и Пашинина отнесут к разряду "агентов Путина" на Украине.
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