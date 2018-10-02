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Эксперт рассказал об ударных БЛА для Сухопутных войск

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В скором времени в сухопутные войска начнут поступать несколько видов ударных беспилотников, в том числе мини-класса и тактического класса «Корсар», приводит РИА Новости слова российского эксперта в области беспилотных авиационных систем Дениса Федутинова.

Эксперт рассказал об ударных БЛА для Сухопутных войск


Ранее главком сухопутных войск Олег Салюков сообщил о разработке для этого рода войск ударных беспилотников, которые будут необходимы в тех случаях, когда применение другого оружия существенно затруднено.


Эксперт предположил, что на запуск процесса в РФ создания подобных беспилотников повлиял сирийский опыт. Часть из них, возможно, будут «беспилотниками-камикадзе» одноразового действия. По его мнению, эта работа может быть выполнена в течение нескольких месяцев.

Кроме того, вооружение могут получить БЛА тактического класса типа «Корсар», разработанные КБ «Луч». Эти аппараты были продемонстрированы в мае на Красной площади. Можно дискутировать по поводу того, каким именно оружием оснастят «Корсары», однако очевидно, что на них возлагают не только разведывательные задачи. Эта тема, по его словам, может быть завершена в течение года.

Федутинов отметил также, что компания УЗГА создает российскую версию израильского БЛА «Форпост». Возможно, и она помимо разведывательных получит некоторые ударные средства.

Эксперт напомнил, что Минобороны несколько лет назад обозначило границы областей ответственности: к ВКС отходят только тяжелые БЛА большой продолжительности полета, начиная со средневысотных аппаратов. А более легкие беспилотники (до тактического класса включительно) отнесены к ведению сухопутных войск.
Использованы фотографии:
bmpd.livejournal.com / gazeta-rybinsk.ru
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9 комментариев
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  1. Корсар0304
    Корсар0304 Сегодня, 10:17
    +1
    Часть из них, возможно, будут «беспилотниками-камикадзе» одноразового действия.

    Такие беспилотники как правило называются ракетами. А уж как она долетит до врага (на реактивной тяге или толкающим винтом) - дело второе.
    1. просто экспл
      просто экспл Сегодня, 10:23
      +3
      ракета с пропеллером ?
      да Вы оригинал ...
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 10:35
        +1
        Почему нет? Да хоть вертолётного типа. Барражирующий боеприпас с поиском цели оператором и способный прятаться от обнаружения чем плох? О цене я сейчас не говорю.
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 10:33
      +1
      Это с каких пор беспилотные самолеты стали ракетами? Ну надо-же думать иногда, о чем писать.
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:13
      +1
      Цитата: Корсар0304
      Такие беспилотники как правило называются ракетами. А уж как она долетит до врага (на реактивной тяге или толкающим винтом) - дело второе.

      Вообще-то, как раз для ракеты реактивный двигатель обязателен.
      Более того, классическое определение ракеты ещё уже: летательный аппарат, двигающийся в пространстве за счёт действия реактивной тяги, возникающей только вследствие отброса части собственной массы (рабочего тела) аппарата и без использования вещества из окружающей среды. То есть, аппарат, движущийся посредством реактивного двигателя с забором рабочего тела из окружающей среды формально ракетой называться не может. smile
  2. Быков.
    Быков. Сегодня, 10:19
    +1
    БЛА много не бывает. Побольше, всяких разных. Всё пригодится.
    А то отстали мы в их проектировании и строительстве, надо нагонять.
  3. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:28
    +2
    Амерские морпехи уже в рамках реорганизации получают штатные подразделения БЛА в батальонах . У нас пока этого нет - так что работы непочатый край и по насыщению войск беспилотниками , и по борьбе с ними . Но процесс идёт и это радует .
    1. kenig1
      kenig1 Сегодня, 10:37
      0
      У нас беспилоты уже придаются БТРг.
  4. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 12:01
    0
    "Начнут поступать"...."в ближайшем времени".....опять "завтраки".... Даже у иранцев получше будет....http://vestnik-rm.ru/news-4-25543.htm?utm_source=warfiles.ru