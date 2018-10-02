Ситуация в Сирии. Подробности иранского удара в Дейр-эз-Зоре
Иранские подразделения нанесли ракетный удар по террористам в провинции Дейр-эз-Зор. В Ракке найдены тела 50 жителей, погибших под завалами. США и Турция начнут совместное патрулирование в Манбидже. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Подразделения сирийской армии завершили формирование нескольких новых КПП в западных и северо-западных предместьях Дамаска. В самой столице открылась международная строительная выставка «Восстановление Сирии», организованная компанией «Аль-Башек». В ней приняли участие компании из РФ, Ирана, Армении, Иордании и Бразилии, специализирующихся в строительстве гражданских коммуникаций, экологии, сельском хозяйстве, здравоохранении, энергетике, банковских услугах и пр.
Иранские ВВС нанесли ракетный удар по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе Хаджина к югу от административного центра провинции Дейр-эз-Зор. Цель атаки – уничтожение организаторов теракта в иранском городе Ахваза, совершенного 22 сентября. По предварительным данным, в результате удара уничтожен один из высокопоставленных главарей группировки, а также более 10 боевиков.
Окрестности города Манбидж (северо-запад Сирии) будут патрулироваться совместными группами, в состав которых войдут военнослужащие США и Турции. В настоящее время стороны прорабатывают детали совместных действий. Кроме того, американцы поделятся с турецкими военными своими навыками, необходимыми при осуществлении патрулирования. По мнению представителей США, такие мероприятия позволять избежать столкновений между курдами и формированиями «свободной армии».
В городе Ракка за последнюю неделю было найдено более 50 тел гражданских лиц, погибших под завалами зданий в ходе американских бомбардировок, которые проводились при штурме города в 2017 году. Поиском тел занимаются мирные жители – ни курды, ни американские военные в разборе завалов не участвуют.
Правительственные войска зачистили еще ряд укрытий боевиков ИГ близ границы провинций Эс-Сувейда и Дамаск. В итоге сирийская армия смогла заметно расширить область своего контроля в регионе.
Подразделения сирийской армии завершили формирование нескольких новых КПП в западных и северо-западных предместьях Дамаска. В самой столице открылась международная строительная выставка «Восстановление Сирии», организованная компанией «Аль-Башек». В ней приняли участие компании из РФ, Ирана, Армении, Иордании и Бразилии, специализирующихся в строительстве гражданских коммуникаций, экологии, сельском хозяйстве, здравоохранении, энергетике, банковских услугах и пр.
Иранские ВВС нанесли ракетный удар по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе Хаджина к югу от административного центра провинции Дейр-эз-Зор. Цель атаки – уничтожение организаторов теракта в иранском городе Ахваза, совершенного 22 сентября. По предварительным данным, в результате удара уничтожен один из высокопоставленных главарей группировки, а также более 10 боевиков.
Окрестности города Манбидж (северо-запад Сирии) будут патрулироваться совместными группами, в состав которых войдут военнослужащие США и Турции. В настоящее время стороны прорабатывают детали совместных действий. Кроме того, американцы поделятся с турецкими военными своими навыками, необходимыми при осуществлении патрулирования. По мнению представителей США, такие мероприятия позволять избежать столкновений между курдами и формированиями «свободной армии».
В городе Ракка за последнюю неделю было найдено более 50 тел гражданских лиц, погибших под завалами зданий в ходе американских бомбардировок, которые проводились при штурме города в 2017 году. Поиском тел занимаются мирные жители – ни курды, ни американские военные в разборе завалов не участвуют.
Правительственные войска зачистили еще ряд укрытий боевиков ИГ близ границы провинций Эс-Сувейда и Дамаск. В итоге сирийская армия смогла заметно расширить область своего контроля в регионе.
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- https://ru.depositphotos.com
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