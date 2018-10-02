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Ситуация в Сирии. Подробности иранского удара в Дейр-эз-Зоре

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Иранские подразделения нанесли ракетный удар по террористам в провинции Дейр-эз-Зор. В Ракке найдены тела 50 жителей, погибших под завалами. США и Турция начнут совместное патрулирование в Манбидже. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Подразделения сирийской армии завершили формирование нескольких новых КПП в западных и северо-западных предместьях Дамаска. В самой столице открылась международная строительная выставка «Восстановление Сирии», организованная компанией «Аль-Башек». В ней приняли участие компании из РФ, Ирана, Армении, Иордании и Бразилии, специализирующихся в строительстве гражданских коммуникаций, экологии, сельском хозяйстве, здравоохранении, энергетике, банковских услугах и пр.


Иранские ВВС нанесли ракетный удар по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе Хаджина к югу от административного центра провинции Дейр-эз-Зор. Цель атаки – уничтожение организаторов теракта в иранском городе Ахваза, совершенного 22 сентября. По предварительным данным, в результате удара уничтожен один из высокопоставленных главарей группировки, а также более 10 боевиков.

Окрестности города Манбидж (северо-запад Сирии) будут патрулироваться совместными группами, в состав которых войдут военнослужащие США и Турции. В настоящее время стороны прорабатывают детали совместных действий. Кроме того, американцы поделятся с турецкими военными своими навыками, необходимыми при осуществлении патрулирования. По мнению представителей США, такие мероприятия позволять избежать столкновений между курдами и формированиями «свободной армии».

В городе Ракка за последнюю неделю было найдено более 50 тел гражданских лиц, погибших под завалами зданий в ходе американских бомбардировок, которые проводились при штурме города в 2017 году. Поиском тел занимаются мирные жители – ни курды, ни американские военные в разборе завалов не участвуют.

Правительственные войска зачистили еще ряд укрытий боевиков ИГ близ границы провинций Эс-Сувейда и Дамаск. В итоге сирийская армия смогла заметно расширить область своего контроля в регионе.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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7 комментариев
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  1. Владыка Ситх
    Владыка Ситх Сегодня, 11:10
    +2
    Видео к новости
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:12
    0
    Нормальная ответка. Богоизбранным на заметку и задуматься о своём поведении.
    1. АнтонП
      АнтонП Сегодня, 11:39
      -3
      Из 6 ракет, 3 упали на Ирана.
      1. ПалБор
        ПалБор Сегодня, 11:51
        0
        Вообще, информация была, что одна ракета упала на территории Ирана, но интереснее другое. Так же Иран в этой операции использовал ударные беспилотники. БПЛА, правда, очень напоминают посаженный некогда RQ-170, но всё равно, смогли сделать рабочий аналог, даже ракеты внутрь убрали, а мы? Риторический вопрос.
    2. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 11:45
      0
      Цитата: Irokez
      Богоизбранным

      конечно это больше удар не по террористам в Сирии,а демонстрация возможностей террористам под "железным куполом..."
  3. Govorun
    Govorun Сегодня, 11:56
    0
    Кроме того, американцы поделятся с турецкими военными своими навыками, необходимыми при осуществлении патрулирования.
    Эта фраза меня реально насмешила,это какой еще опыт у американцев в патрулировании,чему они учат,в реальном конфликте разваливается на раз....тут уместнее перефразировать нашу поговорку "Послушай американцев и сделай наоборот"...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:00
    0
    американские военные в разборе завалов не участвуют.
    Не барское это дело. Главное отбомбившись по мирному населению и стерев город заострить внимание мировой общественности на другом городе, который штурмует сирийская армия при поддержке ВКС, раздув компанию лжи и фальсификации фактов. Век новый, а методы старые, но с возросшими возможностями.