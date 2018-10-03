Феномен украинского Макрона и политический бог Путин

Пропагандисты бандеровского режима говорят о «страшном плане Путина» на предстоящих на Украине президентских выборах, что «план Путина» — это «Украина без Порошенко». Под этим лозунгом будет проходить предвыборная кампания Порошенко против Тимошенко и других кандидатов, и вся его надежда на «план Путина». Российский президент стал как бы политическим богом на Украине, хоть и злым, и без его участия ничто там не происходит!Глянцевые бандеровцы вроде Трюхана намекают, потому что прямо говорить в условиях складывающейся в Киеве нацистской диктатуры уже опасно, о возможном общественно-политическом феномене в виде «украинского Макрона», который появится как во Франции «из ниоткуда» и победит на президентских выборах. В роли этого «Макрона» видят то экс-министра обороны Гриценко, то певца Вакарчука и других кандидатов-шоуменов. «Украинский Макрон» должен будет как-то закончить войну на Донбассе и сделать другие замечательные вещи.При этом «макроновцы» ориентируются на посольство США в Киеве, которое публично делает ставки на Вакарчука и более маститого Гриценко, последний всё-таки лидер партии «Гражданская инициатива». Правда, Гриценко выглядит явным агентом «плана Путина», ведь он заявляет и такое: «Я гарантирую, что президент Порошенко пойдёт под суд за преступные действия, которые создали тяжёлые для страны последствия. Стыдно, что нашу страну представляет человек, который увяз в коррупции. Если Украина попробует вернуть Донбасс силой, на этом Украина закончится». Тогда сами «макроновцы» становятся частью «плана Путина»! Пока Гриценко занимает вторую позицию в рейтинге после Тимошенко.Есть ещё «Оппозиционный блок» во главе с бандеровскими оппортунистами, который по мнению большинства украинствующих экспертов, является идеальной «грушей для битья» Порошенко, этот сценарий является запасным для него, но до него нужно ещё дожить, что не факт.Наконец, скептики говорят о возобновлении войны на Донбассе, как минимум, о проведении крупной операции ВСУ накануне выборов, чтобы ввести военное положения в стране и отменить/перенести все эти бутафорские президентские и парламентские выборы.Вообще, столкновение между официальными бандеровскими наци и условным «украинским Макроном» представляется в какой-то степени неизбежным. Дело не только в пропагандистах, пытающихся навести глянец на Бандеру. Остаются ведь ещё и люди вроде политолога Михаила Мищишина, который подвёл недавно итоги майданного переворота 2014 года: «Многие ярые националисты погибли на восставшем Донбассе, а безвиз с Европой обезлюживает страну мирным путём».Как ни странно, часть националистов выступает сегодня против компрадорских наци, прикрывающих патриотической фразеологией режим Порошенко, продающего страну оптом и в розницу Западу. Они являются «демократической базой» условного «Макрона» на Украине, но есть ли у него шансы «встать на ноги» и бросить политический вызов Порошенко?Французского Макрона протолкнули во власть финансовая олигархия, СМИ и французские спецслужбы, а кто поможет «украинскому Макрону»? Американское посольство? Когда-то его слова для подобных фокусов в Киеве вполне хватало. Но сегодня за американским послом стоят наверняка миллиардер Джордж Сорос и американские маккейновские Фонды демократии с новым управляющим Куртом Волкером, но, судя по отчётам экспертов из Киева, блистательно отсутствует Госдеп США во главе с Майком Помпео. Креатуру Госдепа США в Киеве вычищают из «антикоррупционных» силовых структур, а он и ухом не ведёт! Одного Сороса с Волкером «украинскому Макрону» маловато будет!Причём спецпредставитель Курт Волкер вполне может вести двойную игру: формально, он работает на Украине на общественных началах, друг покойного Маккейна и уже поэтому оппонент президенту Трампу, он не несёт никакой ответственности за свою «общественную деятельность», и Госдеп США за его авантюры отвечать тоже не будет.«План Путина» Порошенко имеет пропагандистский характер, а реально «циничный Бандера» делает совсем другую ставку, желает стать полновластным бандеровским фюрером: он полностью лёг под идеологов неонацистов, вплоть до СУГС в ВСУ. И замминистра по «оккупированным территориям» Георгий Тука уже обещает ему военную поддержку, говорит о «восстании регионов», которые не признают никакого другого, кроме него, президента Украины, то есть не признают «украинского Макрона».Президентские и парламентские выборы на Украине, как и попытка введения военного положения, пророчат эксперты, могут закончиться новым госпереворотом в Киеве, а ещё этот госпереворот может провалиться. Не нужно недооценивать Порошенко и неонацистов с Тукой.Порошенко и его наци сумели убрать из страны «американского мальчика» Саакашвили, посадили героя Украины Надю Савченко с правозащитником Владимиром Рубаном по абсурдным обвинениям, и они до сих под сидят, и никакой правозащитный фонд демократии этим не обеспокоен, даже Курт Волкер! Завтра они посадят Тимошенко как сообщницу Нади Савченко, почему нет? Она же может угрожать выборному процессу!Порошенко решил проблему и «антикоррупционного суда», и «антикоррупционной прокуратуры», о них все уже забыли, а ведь это были инициативы Госдепа США. Официально США и Европа как бы забыли о Порошенко, отдав попечение над ним Курту Волкеру, а последний всё прощает становящемуся на ноги фюреру.Да, честно победить на президентских выборах Порошенко не может, но показать свою победу с помощью неонацистских ультрас он может вполне. Политолог Михаил Погребинский в этой связи уповает на политическое противостояние Порошенко – Аваков, в котором и заключается вся соль новой нацистской демократии, уповает на то, что за Аваковым формально стоят «300 тысяч штыков» азовцев и других штурмовиков. А что, если Аваков уедет вдруг в Италию, где у него особнячок, как Саакашвили, тоже сильно угрожавший «барыге Порошенко», уехал вдруг в Голландию. Идейными бандеровцами-«туками» насыщены сегодня все силовые структуры, в том числе и формально аваковские нацгвардейские.За «демократический» выборный процесс Погребинский и другие украинские эксперты выдают нам разборки разного рода штурмовиков с их массовками, точно так же Гитлер приходил «демократическим путём» к власти. Да, лидеры штурмовиков могут договориться о сферах влияния, сейчас на этих договорённостях и держится политический консенсус бандеровцев на Украине, Порошенко и Авакова. Но чего стоят эти договорённости, эта «демократия»? Кто-то должен уйти, или Порошенко или Аваков, и всё шансы, что уйдут Авакова как Саакашвили, только в Италию.Порошенко всё-таки становится бандеровским фюрером, в этом он достиг успеха, это геополитически выгодно США, не выгодно Европе, но она сама уже под американскими санкциями. Россия готовится купировать скептический сценарий политологов, а также бандеровского фюрера и, судя по всему, Курта Волкера, по юго-осетинскому сценарию. А дальше «будем действовать по обстоятельствам», сказал Сергей Шойгу, наверное, это относится не только к Сирии, но и к Украине.