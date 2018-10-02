Усиливаются или?.. Под Луганском началась незапланированная ротация ВСУ
На Луганском направлении в Донбассе началась внеплановая ротация подразделений ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики.
Согласно обнародованным данным прокуратуры, сведения о ротации подразделений ВСУ, находящихся на Луганском направлении "Операции объединенных сил", поступили на телефон "горячей линии" луганской прокуратуры от нескольких источников. По полученной информации, 14-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ, находящаяся с октября 2016 года в районе населенного пункта Попасная, покидает позиции и передислоцируется в пока неизвестном направлении. На ее место заходят подразделения неустановленной на данный момент части. По имеющимся в ЛНР данным, данная ротация не предусматривалась ранее планами командования ООС.
При этом отмечается, что информация получена из нескольких независимых друг от друга источников и в настоящий момент проверяется.
Ранее сообщалось, что киевские силовики из 14 ОМБр ВСУ заняли несколько домов в населенном пункте Золотое и разместили во дворах военную технику, а именно БТРы и грузовики "Урал".
Согласно обнародованным данным прокуратуры, сведения о ротации подразделений ВСУ, находящихся на Луганском направлении "Операции объединенных сил", поступили на телефон "горячей линии" луганской прокуратуры от нескольких источников. По полученной информации, 14-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ, находящаяся с октября 2016 года в районе населенного пункта Попасная, покидает позиции и передислоцируется в пока неизвестном направлении. На ее место заходят подразделения неустановленной на данный момент части. По имеющимся в ЛНР данным, данная ротация не предусматривалась ранее планами командования ООС.
При этом отмечается, что информация получена из нескольких независимых друг от друга источников и в настоящий момент проверяется.
Ранее сообщалось, что киевские силовики из 14 ОМБр ВСУ заняли несколько домов в населенном пункте Золотое и разместили во дворах военную технику, а именно БТРы и грузовики "Урал".
- Использованы фотографии:
- УНИАН
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