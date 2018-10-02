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Усиливаются или?.. Под Луганском началась незапланированная ротация ВСУ

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На Луганском направлении в Донбассе началась внеплановая ротация подразделений ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики.

Усиливаются или?.. Под Луганском началась незапланированная ротация ВСУ


Согласно обнародованным данным прокуратуры, сведения о ротации подразделений ВСУ, находящихся на Луганском направлении "Операции объединенных сил", поступили на телефон "горячей линии" луганской прокуратуры от нескольких источников. По полученной информации, 14-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ, находящаяся с октября 2016 года в районе населенного пункта Попасная, покидает позиции и передислоцируется в пока неизвестном направлении. На ее место заходят подразделения неустановленной на данный момент части. По имеющимся в ЛНР данным, данная ротация не предусматривалась ранее планами командования ООС.


При этом отмечается, что информация получена из нескольких независимых друг от друга источников и в настоящий момент проверяется.

Ранее сообщалось, что киевские силовики из 14 ОМБр ВСУ заняли несколько домов в населенном пункте Золотое и разместили во дворах военную технику, а именно БТРы и грузовики "Урал".
Использованы фотографии:
УНИАН
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4 комментария
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  1. Гуру
    Гуру Сегодня, 11:43
    0
    Неужто лед тронулся ?
    1. volot-voin
      volot-voin Сегодня, 11:44
      0
      Цитата: Гуру
      Неужто лед тронулся ?

      Как то все ожидаемо. Украина и хочет и боится одновременно схлопотать по щам.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:02
      0
      Зачем ему трогаться? Раньше война Порошенке нужна была, по мнению экспертов всяких, для неких действий в свою пользу в рамках украинских законов, но как показывает практика, они их обходят придумывая забавные формулировки. Соответственно повторюсь, зачем льду трогаться?
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:54
    -1
    Под Луганском началась незапланированная ротация ВСУ
    ... чего то мутят укронацики...