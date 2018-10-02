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Guardian: Скрипаль - националист, он считает Крым российским

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Британская газета Guardian выходит со статьёй, которая, мягко говоря, ставит под сомнение все обвинения Лондона в адрес России. В материале британского СМИ ссылаются на книгу журналиста британской телерадиокомпании «Би-Би-Си» Марка Урбана, который, как утверждают, пообщался со Скрипалём.

Guardian: Скрипаль - националист, он считает Крым российским


Урбан пишет, что он поговорил с бывшим сотрудником российской военной разведки после его «отравления в Солсбери». В материале говорится, что Скрипаль – «бессовестный русский националист», который не верит в то, что его отравление – дело рук России. Также Скрипаль, если верить публикации, отметил, что переживает за свою безопасность, но при этом хочет, чтобы не было никаких препятствий для его посещения со стороны его родных и близких. Дальше - больше.


Из материала:
Скрипаль, как выяснилось, часто смотрит российские телеканалы, включая самый крупный телеканал России – «Первый».
Это расценивается как настоящий удар по западной демократии.

В материале, который в самой Британии уже назвали сенсацией, говорится, что очнувшийся после отравления Сергей Скрипаль, заявил, что считает Крым российским.

Из статьи в британском издании:
Он пренебрежительно высказался об украинцах, заявив, что им нужен пастух. Также он добавил, что если бы российским войскам был отдан приказ войти на Донбасс, то они бы без труда дошли до Киева, и «всё это закончилось».


Также в Guardian приводятся некоторые подробности вербовки Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.
Использованы фотографии:
Личные фото семьи Скрипалей
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47 комментариев
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  1. sir_obs
    sir_obs Сегодня, 11:32
    +18
    Ну сейчас будет новая тема, Скрипаль выгораживает Россию, потому как он боится поаторного покушения и хочет отпущение грехов от Путина пооучить.
    А хохлы однозначно его в базу миротворца поместят и отравят Цибулей.
    1. bulvas
      bulvas Сегодня, 11:36
      +4
      Опять игра?

      Не верю, тем более Би Би Си


      Разве что, собрались Мэй скинуть, чтобы БОриса посадить и с брекзитом ситуацию исправить

      Он же сказал, что сделает отсрочку выхода из ЕС


      Есть еще версия:

      Скрипаль - засланец в Британию, чтобы их подставить ….
      laughing

      1. poquello
        poquello Сегодня, 11:39
        0
        Цитата: bulvas
        Опять игра?

        Не верю, тем более Би Би Си

        да, что-то сам то где он? где кино? хотя бы
        1. t-4
          t-4 Сегодня, 12:01
          0
          если бы российским войскам был отдан приказ войти на Донбасс, то они бы без труда дошли до Киева, и «всё это закончилось

          Не, а чё, нормально так. Получили приказ зайти на Донбасс, а чисто по пути по Киеву прогулялись, ну, чтоб два раза не вставать. Зачёт. good
        2. фигвам
          фигвам Сегодня, 12:14
          +1
          У Скрипаля мозги есть, только совести нету.
      2. artak
        artak Сегодня, 11:39
        -14
        Би - би - си я верю больше,чем вашей ОРТ и Россия 24! wassat
        1. bulvas
          bulvas Сегодня, 11:40
          +9
          Цитата: artak
          Би - би - си я верю больше,чем вашей ОРТ и Россия 24! wassat


          на здоровье!

          Думаете, кому-то здесь интересно, кому вы верите, а кому нет?

          Поменьше Я-кайте, не так смешно будет

          У вас своих каналов видимо совсем нет, разве что одно известное радио ….


          1. artak
            artak Сегодня, 11:54
            -7
            А кому интересно - верите вы BBC или нет?Во всяком случае,на BBC не несут ту пургу,которая есть на российских телеканалах.Чего стоит ваш Киселев с Соловьевым - это просто сказка.Среди пропагандистов затесался один армянин (насколько помню - Роман Бабаян) и позорит всю нацию.Стыдно зарабатывать свой хлеб подобным образом. sad
            1. bulvas
              bulvas Сегодня, 11:57
              0
              Цитата: artak
              А кому интересно - верите вы BBC или нет?


              Вы чего здесь распинаетесь?
              Не нравится - не слушайте.

              Кто-то спросил ваше мнение по поводу наших СМИ?

              Мы не лезем обсуждать армянские СМИ, тут вообще речь о другом
              1. artak
                artak Сегодня, 12:11
                -4
                Вы не лезете обсуждать армянские СМИ ,ибо вы ,кроме "армянского радио" laughing ,о них ничего не знаете.А ваши телеканалы с утра да вечера вещают в Армении - даже после прихода к власти Никола Пашиняна ничего не изменилось,утюжат мозги людей своей примитивной ,тупой пропагандой и никому в Армении не приходит в голову отключить вещание этих зомби- телеканалов.
            2. Кокарев Михаил
              Кокарев Михаил Сегодня, 12:04
              +1
              Да ВВС прозаичны, но при этом несут туже пургу, иной раз тянет какую чушь пишут. Но 40% верит им беззаговорочно и этим цель достигнута!
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 11:45
          +3
          Это еврей Рудик, у него приёмник Грундиг. Он был купцом по шмоткам и подвинулся рассудком... пребывает в волнении жутком, ловит контра Би Би Си
        3. GRF
          GRF Сегодня, 11:48
          +2
          Цитата: artak
          Би - би - си я верю больше,чем вашей ОРТ и Россия 24! wassat

          ВО читай...
        4. NordUral
          NordUral Сегодня, 11:56
          +1
          У ОРТ и Р24 иногда правда проскальзывает (по недосмотру), а ББС лжет напропалую.
        5. t-4
          t-4 Сегодня, 12:22
          0
          Цитата: artak
          Би - би - си я верю больше,чем вашей ОРТ и Россия 24! wassat

          Ага.
          --- Крым это Украина. - считает BBC.
          --- "Как закончился матч Арарат-Динамо?
          - 3:0 в нашу пользу" - считает вся Армения.
          Продолжайте верить.
      3. volot-voin
        volot-voin Сегодня, 11:46
        +5
        Цитата: bulvas
        Опять игра?

        Не верю, тем более Би Би Си


        Разве что, собрались Мэй скинуть, чтобы БОриса посадить и с брекзитом ситуацию исправить

        Он же сказал, что сделает отсрочку выхода из ЕС


        Есть еще версия:

        Скрипаль - засланец в Британию, чтобы их подставить ….
        laughing

        Как версия: Чепига Боширов, если смотреть на него как на нормального («европейского») агента разведки, является идиотом. Но если увидеть в нем агента порчи («злого колдуна») — это сверхмощный профессионал. За пару дней в Англии он навел порчу («превратил в фантазию Босха») на гостиницу, проститутку, город, собор, семью Скрипалей, их дом, их улицу, их кота; лондонские газеты,
        умы англичан, включая саму Королеву.
        1. ПалБор
          ПалБор Сегодня, 11:59
          +1
          Прям Воланд какой-то. А что англичане, такие же люди, только их испортил русофобский вопрос.
      4. serezhasoldatow
        serezhasoldatow Сегодня, 12:06
        0
        Вторая больше реальна.
    2. volot-voin
      volot-voin Сегодня, 11:37
      +1
      Цитата: sir_obs
      Ну сейчас будет новая тема, Скрипаль выгораживает Россию, потому как он боится поаторного покушения

      Или хочет восстановления в должности в России, с выплатой зп за весь период после предательства. Как минимум политического убежища. Если боишся ми-6 то поневоле станешь русским националистом))) мало ли чего еще сделают в своих политических интересах. России же выгодно его беречь как зеницу ока.
      А хохлы однозначно его в базу миротворца поместят и отравят Цибулей
      И наведут на него порчу)))
    3. майор Юрик
      майор Юрик Сегодня, 11:44
      +1
      Вчера ночью у кремлёвской стены бродил дух Хрущёва и кричал во весь голос, что Крым российский! Дух незамедлительно был внесён в список "миротворца"! wassat
    4. Венд
      Венд Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: sir_obs
      Ну сейчас будет новая тема, Скрипаль выгораживает Россию, потому как он боится поаторного покушения и хочет отпущение грехов от Путина пооучить.
      А хохлы однозначно его в базу миротворца поместят и отравят Цибулей.

      Думаю тут другое. Запад начал выруливание в сторону России, подальше от Украины. Свалить все на Украину ну а дальше со всеми вытекающими для свидомых проблемами.
    5. Кент0001
      Кент0001 Сегодня, 12:09
      0
      Теперь добьют-он им такой не нужен-однозначно! т.е. даже у Скрипаля КРЫМНАШ, даааа х о х лы теперь совсем с ума сойдут от непонимания ситуации. А по факту эта статья как раз о том как Скрипаля британцы травили - так и читается между строк.
    6. Венд
      Венд Сегодня, 12:12
      0
      Вот еще один ответ
      https://ria.ru/world/20181002/1529778155.html?referrer_block=index_main_1
  2. Don Karleone
    Don Karleone Сегодня, 11:34
    +11
    Домой захотел . Не хочет больше "новичек" кушать, Борща захотел
    1. Uryukc
      Uryukc Сегодня, 12:24
      0
      "Бессовестоного" даже новичок не берет, тут нужен борщ из ракетного топлива))
  3. vargo
    vargo Сегодня, 11:35
    +10
    Вот что Новичек чудотворный делает! :D
  4. artak
    artak Сегодня, 11:37
    -1
    Ну что тут сказать - Скрипаль - своеобразный "патриот" своей России,если верить тому,о чем поведала британская газета.Удивляться,во всяком случае,не чему - можно быть предателем и считать Крым российским,можно жить в Англии и считать ,что все украинцы - унтерменьши.
    1. teron
      teron Сегодня, 12:22
      0
      Он не патриот, он предатель. Что до всего остального - назвал вещи своими именами. Для этого не надо быть патриотом, хватит капли мозгов.
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:39
    +1
    Забавный поворот... Дочку хоть отпустят, демократы?
  6. Игорь Половодов
    Игорь Половодов Сегодня, 11:39
    +1
    нда вот что... новиЧЁк животворящий творит с отступниками...
    что немцу смерть, то русскому раскаяние и исцеление!
  7. Snegg
    Snegg Сегодня, 11:40
    0
    Кто то кому то что то где то как то.......Прям сенсация....
  8. Boris63
    Boris63 Сегодня, 11:41
    +1
    Ну как бы, к Гардиан, просится фраза: а с этого момента поподробнее... Но замылят, напишут что придумал этот чел встречу.
  9. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:42
    +3
    сколько же ещё работы предстоит,скольким людям ещё необходимо прописать "новичок",особенно у нас в России,чтобы прочистить им мозги...
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    +3
    Оказывается "Новичок" имеет свойство прочищать мозги и прививать любовь к Родине (по версии журналиста британской телерадиокомпании «Би-Би-Си» Марка Урбана). Странные дела творятся в Англии. Еще вчера число участвующих в "отравлении" росло чуть ли не в геометрической прогрессии, а сегодня вдруг такие откровения. А говорили, что английский детектив скучен и читать не интересно. Подождем, что будет завтра.
  11. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 11:43
    +5
    Похоже начался слив Терезы, не способной эффективно "брексинуть". Вся затея с дымовой завесой скандала с отравлением и рукой Москвы идет коту под хвост и остается голая проблема брексита.
    И второе. После "отравления" никто живым экс-полковника не видел...Может быть уже никогда и не увидят. Так вот автор, якобы видевший и говоривший со Скрипалем, должен подтвердить, что он жив-здоров, но по известным причинам скрывается...
  12. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 11:48
    +1
    Хваленые МИ-6, сыскные службы меркобритов сдулись, а правда все равно прорывается как бы Мэй с Бориской ни старались опорочить Россию. Да в общем и сам Запад просто идет против России, в основном политики, из солидарности, а СМИ только из-за того, что русофобия это для них постоянная кормушка. Перестанут платить хозяева - заказчики и СМИ развалятся.
  13. Zubr
    Zubr Сегодня, 11:50
    0
    Ну по большому счёту, то, что Скрипаль сказал, это правда. Меня больше всего удивляет, что он предатель, справедливо осужден и не поливает своё отечество грязью. Я помню интервью Юлии Скрипаль, однозначно она находилась в тот момент под давлением. Если Скрипаль отец так заговорил, либо у него очень веские козыри в руках, либо шитое белыми нитками дело Скрипалей развалилось окончательно и его оставили в покое.
  14. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:53
    0
    В материале британского СМИ ссылаются на книгу журналиста британской телерадиокомпании «Би-Би-Си» Марка Урбана, который, как утверждают, пообщался со Скрипалём.

    ... так что, уже и книгу выпусили по скрипалям?! request
  15. tech3030
    tech3030 Сегодня, 11:55
    0
    Вот это поворот!(голосом Гоблина!)
  16. МВГ
    МВГ Сегодня, 11:56
    0
    Начинаются игры в гримасы парадоксов. Статья конкретно для сноса последних остатков логики у британцев напечатана. теперь остался только один способ познания действительности - "верю - не верю"
  17. SailorPopeye
    SailorPopeye Сегодня, 11:57
    0
    Также Скрипаль, если верить публикации, отметил, что переживает за свою безопасность, но при этом хочет, чтобы не было никаких препятствий для его посещения со стороны его родных и близких.

    Березовский тоже переживал за безопасность, даже попросился обратно в Россию, но внезапно повесился.
    Как бы со Скрипалем не произошло чего подобного...
  18. inkass_98
    inkass_98 Сегодня, 11:58
    +1
    Вот жиж гадюка какая! А исключительные и не подозревали, что такого аспида на груди пригрели...
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:59
    0
    У бывших, владычец морей которые были, своих проблем выше крыше и это ещё начало брэксит бодяги!
    Похоже поняли, шо Мэй это не Маргарет и это большая проблема!
    А журналист шо написал, так на его сов-сов- короче на его!
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 12:22
      0
      Зря вы так про Мэй. Смотрите какая симпатяшка!


      ну ни в какое же сравнение с другими не идёт


      wink
  20. Рав Рав
    Рав Рав Сегодня, 12:18
    0
    Для тупых мелкобритов,"не хочешь какать,не мучай попу,обкакался молчи".
  21. Слон
    Слон Сегодня, 12:19
    0
    Ничего удивительного нет.. что Скрипаль смотрит ТВ России и признает российским Крым, который по-факту был и есть российский.
  22. Berkut24
    Berkut24 Сегодня, 12:21
    0
    ... и вскоре выяснится, что Скрипаль всё-таки умер, а Урбан обознался.