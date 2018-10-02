Guardian: Скрипаль - националист, он считает Крым российским

Скрипаль, как выяснилось, часто смотрит российские телеканалы, включая самый крупный телеканал России – «Первый».

Он пренебрежительно высказался об украинцах, заявив, что им нужен пастух. Также он добавил, что если бы российским войскам был отдан приказ войти на Донбасс, то они бы без труда дошли до Киева, и «всё это закончилось».