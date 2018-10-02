Guardian: Скрипаль - националист, он считает Крым российским
Британская газета Guardian выходит со статьёй, которая, мягко говоря, ставит под сомнение все обвинения Лондона в адрес России. В материале британского СМИ ссылаются на книгу журналиста британской телерадиокомпании «Би-Би-Си» Марка Урбана, который, как утверждают, пообщался со Скрипалём.
Урбан пишет, что он поговорил с бывшим сотрудником российской военной разведки после его «отравления в Солсбери». В материале говорится, что Скрипаль – «бессовестный русский националист», который не верит в то, что его отравление – дело рук России. Также Скрипаль, если верить публикации, отметил, что переживает за свою безопасность, но при этом хочет, чтобы не было никаких препятствий для его посещения со стороны его родных и близких. Дальше - больше.
Из материала:
В материале, который в самой Британии уже назвали сенсацией, говорится, что очнувшийся после отравления Сергей Скрипаль, заявил, что считает Крым российским.
Из статьи в британском издании:
Также в Guardian приводятся некоторые подробности вербовки Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.
Урбан пишет, что он поговорил с бывшим сотрудником российской военной разведки после его «отравления в Солсбери». В материале говорится, что Скрипаль – «бессовестный русский националист», который не верит в то, что его отравление – дело рук России. Также Скрипаль, если верить публикации, отметил, что переживает за свою безопасность, но при этом хочет, чтобы не было никаких препятствий для его посещения со стороны его родных и близких. Дальше - больше.
Из материала:
Скрипаль, как выяснилось, часто смотрит российские телеканалы, включая самый крупный телеканал России – «Первый».Это расценивается как настоящий удар по западной демократии.
В материале, который в самой Британии уже назвали сенсацией, говорится, что очнувшийся после отравления Сергей Скрипаль, заявил, что считает Крым российским.
Из статьи в британском издании:
Он пренебрежительно высказался об украинцах, заявив, что им нужен пастух. Также он добавил, что если бы российским войскам был отдан приказ войти на Донбасс, то они бы без труда дошли до Киева, и «всё это закончилось».
Также в Guardian приводятся некоторые подробности вербовки Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.
- Использованы фотографии:
- Личные фото семьи Скрипалей
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