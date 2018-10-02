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Новые обвинения Госдепа: из России «утекают» ядерные материалы

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Программа МАГАТЭ, ведущая учет радиоактивных материалов (Incident and Trafficking Database) находится под угрозой из-за неправомерной деятельности России, передает РИА Новости заявление помощника госсекретаря США Кристофера Форда.



По словам Форда, речь идет о «единственной в мире программе», которая пытается учесть все радиоактивные и ядерные материалы, находящиеся вне контроля государств.


Недавно в базу программы попала информация об «использовании Москвой радиоактивного полония для отравления Александра Литвиненко в 2006 году», заявил чиновник. При этом он не смог пояснить, как именно Россия угрожает указанной программе МАГАТЭ.

Форд также сообщил, что ему известно о нескольких случаях контрабанды радиоактивных материалов на территории бывшего Советского Союза – они зафиксированы в начале 2000 годов в Молдавии и Грузии.

Кроме того, по его словам, «была пара случаев» с чеченскими боевиками в РФ, которые пытались применить «грязные» (с использование радиоактивных материалов) бомбы. Попытки, правда, оказались безуспешными, но это ничего не значит – материалы существовали, и похищены они были с правительственных объектов, добавил Форд.

Напомним, бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в Великобритании в 2006 году. Эксперты выявили в его организме значительное количество полония-210. Одним из главных подозреваемых по делу проходит предприниматель Андрей Луговой. В Москве заявили, что расследование проведено непрозрачно, а само дело политизировано.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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27 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:49
    +2
    Меня вообще-то всегда удивляло, как в бардаке развала СССР и последующем бардаке 90-х из страны не "утекло" ЯО.
    Про всякие "новички" и прочую химию, это не факт. Могло и утечь.
    На сколько же была крепка система работы с ЯО, что до сих пор нашими "вероятными друзьями" не предъявлено нам ни одного обвинения в утере делящихся материалов.
    Имеется в виду плутоний и 235U.
    Всякая радиоактивная "грязь" даже ценнейшая (америций) - это не по военному ведомству.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 11:54
      -1
      http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/169327-krushenie-v-grenlandii-i-esche-6-sluchaev-kogda-ssha-teryali-yadernoe-oruzhie

      ЛЮБОПЫТНАЯ ВЕЩЬ,ПОЧИТАЙТЕ НА ДОСУГЕ..
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 11:58
        +1
        У наших тоже были случаи потери ЯО.
        В районе Сахалина упал ТУ-95 и, вроде, американцы бомбы сперли.
        ПЛ с ЯО до сих пор на дне лежат.
        Но вот именно оружейный плутоний и уран не замечены в утечках.
      2. Zubr
        Zubr Сегодня, 12:02
        +1
        Тут по моему разумению, эти статьи уже все наизусть выучили и цитировать дословно будут.. smile hi
        А таки да, они в своём глазу бревна не видят... smile
      3. GRF
        GRF Сегодня, 12:06
        0
        Столько голливудских фильмов со шварцнеграми фрать не могут! Это вам не госдеп...
        Вот и форд подтверждает...
    2. SSR
      SSR Сегодня, 11:59
      0
      Зато США теряют ядерные бомбы и не только.

      Вскоре взрыватели ядерных боеголовок были возвращены в США. ... Если само ядерное оружие потерять тяжело, то такой важный атрибут, необходимый для атаки и обороны, как ключ от ядерного чемоданчика, потерять проще простого



      Две ядерные боеголовки впоследствии были найдены и утилизированы (The National Times, 1981). ... США потеряли атомную бомбу у берегов Гренландии. ... Официально власти США заявили, что все атомные бомбы подняты с морского дня. Однако в действительности...

      Ау! Магатэ!
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 12:04
        0
        Опять же, это потери боевого ЯО в штатах.
        В статье речь речь об "утечках" у нас. Всяких радиоактивных материалов.
        Я же имел ввиду "утечку" (криминальную или разгильдяйскую) именно оружейного плутония и урана.
        Или боевых изделий.
        Как смогли сохранить в том бардаке, когда сами военные (высшее руководство) продавали родину оптом и в розницу?
        Причем за совершенно смешные копейки!
        При этом я совершенно уверен, что заманчивые предложения были. Их не могло не быть!
        1. GRF
          GRF Сегодня, 12:11
          0
          Цитата: Victor_B
          Опять же, это потери боевого ЯО в штатах.
          В статье речь речь об "утечках" у нас. Всяких радиоактивных материалов.
          Я же имел ввиду "утечку" (криминальную или разгильдяйскую) именно оружейного плутония и урана.
          Или боевых изделий.
          Как смогли сохранить в том бардаке, когда сами военные (высшее руководство) продавали родину оптом и в розницу?
          Причем за совершенно смешные копейки!
          При этом я совершенно уверен, что заманчивые предложения были. Их не могло не быть!

          Не а, потому что всех купить низя, кошелька не хватит...
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 12:20
            0
            Не а, потому что всех купить низя, кошелька не хватит...
            Не хватило...
            Наверное.
            Но как военными и государственными тайнами торговали...
            Только что в переходах с плакатами "Продаю секреты. Недорого." не стояли.
            Военным реально семью кормить нечем было.
            И подходы и предложения спереть специзделие или в товарных кол-вах плутоний, просто не могло не быть!
        2. SSR
          SSR Сегодня, 12:16
          0
          Ну, у нас были случаи но большинство не афишируется, криминал уличный в это не полезет, могут только учёные и политики/службы.
          Очень специфичный "товар" и клиент на него такой же.


          Российские пограничники задержали чеченца, перевозившего...
          ntv.ru/novosti/4147/
          Во вторник на дагестано-азербайджанской границе был задержан человек, у которого было обнаружено радиоактивные вещества. Преступник пытался провести их, закрепив пакеты с опасным грузом на шее и груди.

          Эксперты установили, что радиоактивное вещество, которое перевозил контрабандист, является осьмиево-плутониевым спалвом.
    3. Hammer
      Hammer Сегодня, 12:08
      0
      Вот гниды звездно-полосатые! Ни как теракт готовят с применением радиоактивных материалов. А тут еще выступление Мосейчука с предупреждением о якобы готовящихся Москвой терактов на территории украины... Вон чо удумали, п...сы!
      1. GRF
        GRF Сегодня, 12:15
        +1
        Савсем плохо видать на украинских аэс с топливом от вестингауз...
  2. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:50
    +2
    пора США создавать министерство по сочинению обвинений против России...
    1. Govorun
      Govorun Сегодня, 11:59
      +1
      Это министерство уже есть, Госдеп называется)))
    2. GRF
      GRF Сегодня, 12:01
      0
      А это чем занимается?
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
    0
    Недавно в базу программы попала информация об «использовании Москвой радиоактивного полония для отравления Александра Литвиненко в 2006 году», заявил чиновник.

    ... мерикатосы дастали очередной скелет из шкафа.. laughing .
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    0
    Я ему сказала, не за то шо было-о-о!
    У них шо, соревнование, кто набалакает побольше? Премию за это выдают шо ли?
    Было б прикольно, только они под это дело и законы строчить начинают .....
    А мы ещё на журналюг наезджали!!! Во где маразм крепчал, деревья гнулись!!!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    0
    Смешал все в кучу: Литвиненко, Грузию с Молдавией, чеченских боевиков и при этом сделал вывод об угрозе программе МАГАТЭ. Теперь думай, что это - сумбур в голове и отсутствие знаний или очередной повод для очередных санкций?
    1. Zubr
      Zubr Сегодня, 12:06
      +1
      hi Извините меня админы и не баньте плиззз... smile
      А вот это МАГАТЭ
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:55
    0
    Рутинная работа в информационном поле, негативный образ России должен поддерживаться.
  7. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 11:59
    0
    Уже даже не знают пингвины, к чему прицепиться. Дикий бред плавно переходит в вообще невмемяемые вопли.
  8. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 12:01
    +2
    Эти скоты ищут очередной повод для санкций.
    А еще наверняка попытаются "завернуть за угол", на иранскую ядерную программу, чтобы и Россию пристегнуть к врагам ИсраЭля, раз она поставила-таки С-300 в Сирию.
    Короче, Россия -- исчадие ада и во всех бедах виновата она, ну а затем Китай!
  9. Рав Рав
    Рав Рав Сегодня, 12:13
    0
    Ух-ха-ха,литвиненко отравился нашатырным спиртом,мерикатосы и мелкобритты,ну тупыееее fool !
  10. Jerk
    Jerk Сегодня, 12:20
    +2
    Для начала пусть МАГАТЭ проведет инспекцию ядерных объектов Израиля, агрессивного государства, давно не стесняющегося применять неизбирательное оружие по городам и химоружие(белый фосфор - продукты сгорания ядовиты) - по мирняку. И испекцию его ядерного арсенала.
    А также пусть США расскажет, как оно соблюдает договор о нераспространении ЯО, храня ЯО в Германии и обучая немецких пилотов оного применению.
    Свободны
  11. Altona
    Altona Сегодня, 12:24
    0
    Цитата: Victor_B
    У наших тоже были случаи потери ЯО.
    В районе Сахалина упал ТУ-95 и, вроде, американцы бомбы сперли.
    ПЛ с ЯО до сих пор на дне лежат.
    Но вот именно оружейный плутоний и уран не замечены в утечках.

    --------------------------
    Представьте себе, у американцев абсолютно зеркальная ситуация. Их тактические бомбардировщики тоже теряли или сбрасывали в море по халатности настоящие тактические боеприпасы с ядерной частью. А их логисты как-то отправили посылку с ядерным зарядом куда-то вообще не по назначению. Человеческий фактор плюс технические ошибки еще никто не отменял.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 12:26
      0
      Это наши "тоже"!
      А вот у них регулярно.
  12. Altona
    Altona Сегодня, 12:27
    0
    Цитата: Удав КАА
    Эти скоты ищут очередной повод для санкций.

    ---------------------
    Да нет, тут заброс пошире. Под сурдинку об утрате элементов ЯО речь может пойти о неспособности властей контролировать ситуацию с ЯО, а следовательно об их нелегитимности. Ну нелигитимность они выведут по совокупности признаков, и этого в том числе.