Новые обвинения Госдепа: из России «утекают» ядерные материалы
Программа МАГАТЭ, ведущая учет радиоактивных материалов (Incident and Trafficking Database) находится под угрозой из-за неправомерной деятельности России, передает РИА Новости заявление помощника госсекретаря США Кристофера Форда.
По словам Форда, речь идет о «единственной в мире программе», которая пытается учесть все радиоактивные и ядерные материалы, находящиеся вне контроля государств.
Недавно в базу программы попала информация об «использовании Москвой радиоактивного полония для отравления Александра Литвиненко в 2006 году», заявил чиновник. При этом он не смог пояснить, как именно Россия угрожает указанной программе МАГАТЭ.
Форд также сообщил, что ему известно о нескольких случаях контрабанды радиоактивных материалов на территории бывшего Советского Союза – они зафиксированы в начале 2000 годов в Молдавии и Грузии.
Кроме того, по его словам, «была пара случаев» с чеченскими боевиками в РФ, которые пытались применить «грязные» (с использование радиоактивных материалов) бомбы. Попытки, правда, оказались безуспешными, но это ничего не значит – материалы существовали, и похищены они были с правительственных объектов, добавил Форд.
Напомним, бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в Великобритании в 2006 году. Эксперты выявили в его организме значительное количество полония-210. Одним из главных подозреваемых по делу проходит предприниматель Андрей Луговой. В Москве заявили, что расследование проведено непрозрачно, а само дело политизировано.
По словам Форда, речь идет о «единственной в мире программе», которая пытается учесть все радиоактивные и ядерные материалы, находящиеся вне контроля государств.
Недавно в базу программы попала информация об «использовании Москвой радиоактивного полония для отравления Александра Литвиненко в 2006 году», заявил чиновник. При этом он не смог пояснить, как именно Россия угрожает указанной программе МАГАТЭ.
Форд также сообщил, что ему известно о нескольких случаях контрабанды радиоактивных материалов на территории бывшего Советского Союза – они зафиксированы в начале 2000 годов в Молдавии и Грузии.
Кроме того, по его словам, «была пара случаев» с чеченскими боевиками в РФ, которые пытались применить «грязные» (с использование радиоактивных материалов) бомбы. Попытки, правда, оказались безуспешными, но это ничего не значит – материалы существовали, и похищены они были с правительственных объектов, добавил Форд.
Напомним, бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в Великобритании в 2006 году. Эксперты выявили в его организме значительное количество полония-210. Одним из главных подозреваемых по делу проходит предприниматель Андрей Луговой. В Москве заявили, что расследование проведено непрозрачно, а само дело политизировано.
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