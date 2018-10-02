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Опрос: Путину доверяют больше, чем Трампу

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Владимиру Путину и Си Цзиньпину в мире доверяют больше, чем Дональду Трампу, говорится на сайте американского исследовательского центра Pew Research Center.



После избрания президентом Дональда Трампа, рейтинг США на международной арене заметно снизился. Уже приближаются следующие выборы, а рейтинг всё так же плох, говорится в материале.


Согласно опросу, проведенному центром, самый высокий рейтинг доверия у канцлера ФРГ Ангелы Меркель –52%. Председатель КНР Си Цзиньпин получил поддержку 34% опрошенных. А президенту России Владимиру Путину доверяют 30% респондентов. Что касается американского лидера Дональда Трампа, то его положительный рейтинг не превысил 27%.

Опрос: Путину доверяют больше, чем Трампу


Кроме того, большинство опрошенных выразили беспокойство по поводу внешней политики Срединных Штатов, которые при принятии решений по важным мировым вопросам мало интересуются мнением других государств. Некоторые считают, что американские власти стали прилагать заметно меньше усилий для урегулирования глобальных проблем, чем раньше.

При этом, по данным центра, всё больше людей (по сравнению с другими годами) одобряют внешнюю политику китайского руководства.

Как сообщается на сайте, исследование проводилось в 24 станах мира с 20 мая по 12 августа. За всё это время сотрудниками центра было опрошено 26,1 тыс. человек.
Использованы фотографии:
НТВ, https://www.ntv.ru
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20 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 12:38
    +10
    30% Путина + 27% Трампа + 52% Меркель + 34% товарища Си получается 143%. А должно бы 146% за Путина.
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 12:42
      +1
      меркель с макроном рейтинг заказывали, судя по результатам
      причём макрон пожадничал или открысил часть денег своей старушке на букет.
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 12:42
      +3
      Цитата: Аристарх Людвигович
      30% Путина + 27% Трампа + 52% Меркель + 34% товарища Си получается 143%. А должно бы 146% за Путина.

      laughing Вот такая арифметика.. wassat Ну, а вообще не удивительно..В Китае людей живет больше, чем в США,Германии и России вместе взятых.. и китайцы явно больше доверяют Си, чем Трампу..
    3. volot-voin
      volot-voin Сегодня, 13:14
      +5
      Цитата: Аристарх Людвигович
      30% Путина + 27% Трампа + 52% Меркель + 34% товарища Си получается 143%. А должно бы 146% за Путина.

      Это недоработка г-жи Памфиловой и Центризберкома)))) Недостаточна прозрачность урн и мало командировочных избирателей)))))
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 13:53
        +5
        Опрос: Путину доверяют больше, чем Трампу
        обоим не верю.
        1. Вини-Пух
          Вини-Пух Сегодня, 17:03
          0
          Цитата: андрей юрьевич
          Опрос: Путину доверяют больше, чем Трампу
          обоим не верю.

          Все верно ,власти слепо верить никогда нельзя ..А что касается Трампа ,как бы он не пытался выпятить себя как независимого , но он как и ВСЕ его предшественники проводит политику определенных мировых финансовых структур (там у них один клан сменяет другой ) вот и грызня идет ..А угроза России ,это уже мировой "брэнд" и очень дорогой . У Путина рейтинг конечно упал , но пока держится на уровне . По крайней мере на "мослы" перед США и прочими не встает ,несмотря на беспретендентные угрозы и давление запада и внутренних либерастов вопящих на всех углах ..Прорвемся мужики ,не впервой ! soldier
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 12:47
    0
    Путин - наше всё!
    (Подумав)
    И ихнее всё тоже.
    Нехай расцветают все цветы! На их подоконнике.
  3. Zubr
    Zubr Сегодня, 12:51
    +4
    Все эти центры, дармоеды. Так же как и наш "Росстат". Им платят деньги за болтовню, реально написанную для правительства и политического большинства. Не один интернет ресурс никогда на отобразит адекватной информации по внешнеполитическим и внутренним проблемам. Причина в том, что слишком много троллей и людей не умеющих объективно оценивать ситуацию и обстановку. Вот если бы такое голосование устроили на сайте Гос.услуг, там бы были думаю очень интересные результаты. Ну этого же никто никогда не допустит, как и свободный референдум по многим вопросам. А голосовать мы да, теперь можем, даже открепительное брать не нужно. Но от этого ничего не изменилось.
  4. ПалБор
    ПалБор Сегодня, 12:51
    +11
    Умный человек не должен доверять никому, даже себе. winked
    Интересно, что в статье порадовались за Путина и Си, что доверяют им больше, чем Трампу, но скромно умолчали, что всем им не доверяют раза в два больше, чем доверяют.
  5. Million
    Million Сегодня, 12:52
    +8
    Не доверяю ни Путину ни Трампу...
  6. Сержант
    Сержант Сегодня, 12:57
    +3
    Брехня......
  7. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 12:58
    +2
    Сколько же доверия к перечисленым "политикам" внутри стран?! Думается данный рейтинг минимальный )))
  8. Blaster
    Blaster Сегодня, 12:59
    +5
    Сталину бы доверял,раннему Брежневу.А нынешним-нет!
  9. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:10
    +1
    "США мало интересуются мнением других государств..."как будто до Трампа было как то по другому...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:20
    +2
    Да ладно, вопрос только в том, где и КАК спрашивать .... будет как заказывали.
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:20
    +8
    Рейтинг доверия ВВП среди обывателей "забугром", уже никак не влияет на скорость падения его рейтинга среди россиян. Это надо очень постараться, что бы одним лишь росчерком пера с треском провалить то, что нарабатывалось годами. Результат сентябрьского голосования, в результате которого в 4 регионах представители других партий подвинули наместников ЕДРА, говорит о том, что даже обладая всей полнотой политического, финансового и административного ресурса и имея прикормленные карманные изберкомы, власть утратила не только доверие, но уже и терпимость народа, которому уже по барабану, доверяет немец или француз нашему президенту.
    1. impostor
      impostor Сегодня, 13:29
      +5
      То ли еще будет: утвержденный гарантом либеральный кабинет готовит налог на частные сельскохозяйственные подворья, социальную норму на электроэнергию и еще много чего для необратимости взятого буржуазного курса и рывка в улучшении качества жизни россиян (не путать с простыми гражданами). Робин Гуд наоборот
  12. renics
    renics Сегодня, 13:28
    +4
    (Путину доверяют больше, чем Трампу) Скоро перестанут доверять после кучи подобных реформ направленных против народа.
  13. arhPavel
    arhPavel Сегодня, 14:00
    0
    Да, интесно конечно, в каких же это странах проводился опрос, стойте, стойте у меня есть три попытки..
    Германия, Франция, Бельгия, Голландия, Швейцария, Лихтенштейн, Монако... Там однозначно есть...
    А вот России, Китая, Сирии, Турции, Индии, Белоруссии, Казахстана.. скорее всего нет.

    Пойду на сайт посмотрю.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    +1
    Власть во главе с ВВП, призывает ВСЕХ иметь ответственность за СТРАНУ .... только умалчивают , как всегда, что плюшки ИМ, а шишки НАМ!
    ОНИ давно уже решили, что это ИХ страна ..... когда ж МЫ это поймём и реально заявим права на СВОЮ СТРАНУ?