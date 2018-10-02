Опрос: Путину доверяют больше, чем Трампу
Владимиру Путину и Си Цзиньпину в мире доверяют больше, чем Дональду Трампу, говорится на сайте американского исследовательского центра Pew Research Center.
После избрания президентом Дональда Трампа, рейтинг США на международной арене заметно снизился. Уже приближаются следующие выборы, а рейтинг всё так же плох, говорится в материале.
Согласно опросу, проведенному центром, самый высокий рейтинг доверия у канцлера ФРГ Ангелы Меркель –52%. Председатель КНР Си Цзиньпин получил поддержку 34% опрошенных. А президенту России Владимиру Путину доверяют 30% респондентов. Что касается американского лидера Дональда Трампа, то его положительный рейтинг не превысил 27%.
Кроме того, большинство опрошенных выразили беспокойство по поводу внешней политики Срединных Штатов, которые при принятии решений по важным мировым вопросам мало интересуются мнением других государств. Некоторые считают, что американские власти стали прилагать заметно меньше усилий для урегулирования глобальных проблем, чем раньше.
При этом, по данным центра, всё больше людей (по сравнению с другими годами) одобряют внешнюю политику китайского руководства.
Как сообщается на сайте, исследование проводилось в 24 станах мира с 20 мая по 12 августа. За всё это время сотрудниками центра было опрошено 26,1 тыс. человек.
После избрания президентом Дональда Трампа, рейтинг США на международной арене заметно снизился. Уже приближаются следующие выборы, а рейтинг всё так же плох, говорится в материале.
Согласно опросу, проведенному центром, самый высокий рейтинг доверия у канцлера ФРГ Ангелы Меркель –52%. Председатель КНР Си Цзиньпин получил поддержку 34% опрошенных. А президенту России Владимиру Путину доверяют 30% респондентов. Что касается американского лидера Дональда Трампа, то его положительный рейтинг не превысил 27%.
Кроме того, большинство опрошенных выразили беспокойство по поводу внешней политики Срединных Штатов, которые при принятии решений по важным мировым вопросам мало интересуются мнением других государств. Некоторые считают, что американские власти стали прилагать заметно меньше усилий для урегулирования глобальных проблем, чем раньше.
При этом, по данным центра, всё больше людей (по сравнению с другими годами) одобряют внешнюю политику китайского руководства.
Как сообщается на сайте, исследование проводилось в 24 станах мира с 20 мая по 12 августа. За всё это время сотрудниками центра было опрошено 26,1 тыс. человек.
- Использованы фотографии:
- НТВ, https://www.ntv.ru
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter