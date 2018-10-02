Уже пятый раз! Киев обвинил ополченцев в применении "лазерного оружия"
Украинские пограничники в очередной раз обвинили ополченцев в применении якобы "лазерного оружия". Как сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, "российские наемники" применили против пограничников "лазерное оружие".
Согласно сообщению пресс-службы украинской Госпогранслужбы, 01 октября 2018 года в вечернее время на блокпосту первого рубежа "Марьинка", в рамках дорожного коридора Донецк-Курахово, украинский пограничник получил "боевое травмирование от лазерного оружия боевиков". При этом утверждается, что при наблюдении через оптический прибор он "увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны вражеского укрепления" на линии разделения в Донбассе. Почувствовавший боль в глазах военнослужащий погранвойск был доставлен в госпиталь, где у него констатировали поражение сетчатки правого глаза вследствие ожога, что доказывает применение противником лазерного оружия.
При этом в погранслужбе Украины заявили, что данное применение "запрещенного лазерного оружия специального назначения" является пятым. Ранее также четверо украинских пограничников пострадало от "применения российскими наемниками лазерного оружия. Глава Госпогранслужбы тогда заявлял, что "россияне использовали специальное лазерное устройство", запрещенное Конвенцией о негуманном оружии.
Согласно сообщению пресс-службы украинской Госпогранслужбы, 01 октября 2018 года в вечернее время на блокпосту первого рубежа "Марьинка", в рамках дорожного коридора Донецк-Курахово, украинский пограничник получил "боевое травмирование от лазерного оружия боевиков". При этом утверждается, что при наблюдении через оптический прибор он "увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны вражеского укрепления" на линии разделения в Донбассе. Почувствовавший боль в глазах военнослужащий погранвойск был доставлен в госпиталь, где у него констатировали поражение сетчатки правого глаза вследствие ожога, что доказывает применение противником лазерного оружия.
При этом в погранслужбе Украины заявили, что данное применение "запрещенного лазерного оружия специального назначения" является пятым. Ранее также четверо украинских пограничников пострадало от "применения российскими наемниками лазерного оружия. Глава Госпогранслужбы тогда заявлял, что "россияне использовали специальное лазерное устройство", запрещенное Конвенцией о негуманном оружии.
- Использованы фотографии:
- dpsu.gov.ua
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