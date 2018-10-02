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Уже пятый раз! Киев обвинил ополченцев в применении "лазерного оружия"

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Украинские пограничники в очередной раз обвинили ополченцев в применении якобы "лазерного оружия". Как сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, "российские наемники" применили против пограничников "лазерное оружие".

Уже пятый раз! Киев обвинил ополченцев в применении "лазерного оружия"


Согласно сообщению пресс-службы украинской Госпогранслужбы, 01 октября 2018 года в вечернее время на блокпосту первого рубежа "Марьинка", в рамках дорожного коридора Донецк-Курахово, украинский пограничник получил "боевое травмирование от лазерного оружия боевиков". При этом утверждается, что при наблюдении через оптический прибор он "увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны вражеского укрепления" на линии разделения в Донбассе. Почувствовавший боль в глазах военнослужащий погранвойск был доставлен в госпиталь, где у него констатировали поражение сетчатки правого глаза вследствие ожога, что доказывает применение противником лазерного оружия.


При этом в погранслужбе Украины заявили, что данное применение "запрещенного лазерного оружия специального назначения" является пятым. Ранее также четверо украинских пограничников пострадало от "применения российскими наемниками лазерного оружия. Глава Госпогранслужбы тогда заявлял, что "россияне использовали специальное лазерное устройство", запрещенное Конвенцией о негуманном оружии.
Использованы фотографии:
dpsu.gov.ua
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24 комментария
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 13:01
    +4
    Украинские пограничники в очередной раз обвинили ополченцев в применении якобы "лазерного оружия".

    А джедаев и ситхов там не видели,и мастера Йоду в рядах ополченцев?
    1. лесовозник
      лесовозник Сегодня, 13:13
      +4
      Так это они и были, ,блин спалились laughing
    2. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 13:26
      +9
      Попрошу ситхов не трогать! bully

      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 13:30
        +1
        Цитата: Владыка Ситх
        Попрошу ситхов не трогать!

        О,значи не брэшуть клятые укропы wassat Приветствую,Владыка. hi
      2. майор Юрик
        майор Юрик Сегодня, 13:36
        +1
        Цитата: Владыка Ситх
        Попрошу ситхов не трогать!

        Сергей hi Не вели казнить,но меня терзают смутные сомнения...! lol
        1. Telakh
          Telakh Сегодня, 13:52
          +2
          Зря смеётесь. Мощных указок у китайцев купить легко по 5-10 тыр. Если в бинокль попадет, то без глаз остаться в момент. Гаже всего что ожоги и отслоения сетчатки могут быть заметны не сразу, а вылечить в любом случае почти нельзя.
        2. venik
          venik Сегодня, 18:04
          0
          Цитата: майор Юрик
          Цитата: Владыка Ситх
          Попрошу ситхов не трогать!

          Сергей hi Не вели казнить,но меня терзают смутные сомнения...! lol
          *
          ***************************************
          Уважаемый, Сергей!!! Когда "терзают смутные подозрения" - "креститься нужно"!!! (так моя бабушка уверяла!)..... А "казнить"... Это уже к "палачам".... (ничем помочь не могу!!!)... request laughing bully
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:38
      0
      Пора господам в свою галактику возвращаться, на уколы.
  2. BAI
    BAI Сегодня, 13:03
    +1
    Зря в свое время "Агаты" сняли с вооружения. Сейчас на Донбассе пригодились бы. Да и обвинения ВСУ были бы не брехней, а правдой. Интересно, сколько этих "Агатов" заныкали на Украине, и где они теперь?
  3. yushch
    yushch Сегодня, 13:08
    +3
    А может быть всё таки это очередное"боевое травмирование" глаз от некачественного пойла?
    1. Snegg
      Snegg Сегодня, 13:17
      0
      Лазерный метанол....
  4. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:13
    -1
    лазерной указкой посветили...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:18
    +2
    "Глазастики" много где получают именно по ним .... много чего лазерного на руках у населения есть, приличной мощности!
    Ещё ведь и пилотов ослепляют, шо просто к катастрофе привести может ....
    Т.е. оружия такого там просто нет, а указки, дальномеры и прочие "фонарики" у всех не отберёшь, такова се ля ви.
    Не надо экономить на системах безопасного наблюдения .... впрочем, о чём это я, кому это я говорю?
  6. Askel
    Askel Сегодня, 13:29
    0
    Там еще тахионные торпеды были, целых 3 штуки! :)
  7. 178
    178 Сегодня, 13:36
    +2
    А , не фиг подглядывать .
    Не учили в детском саду : подглядывать да подслушивать не красиво.
  8. Сыщик
    Сыщик Сегодня, 13:40
    0
    Хорошо вообще звучит - лазерное оружие "боевиков"! Так и хочется продолжить - да, да вы еще не раз услышите о наших боевых космических кораблях на плече у Ориона и о военной базе в созвездии Лебедя ...
    А вообще нечего пялиться куда не надо - здоровее будете!
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:42
    +3
    "Жёлтый лазер...", "Запрещённое лазерное оружие..."
    Перестаньте поить украинское "воинство" метиловым спиртом!
  10. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:07
    0
    Антифриз, вот тайное оружие придуманные против карателей ВСУ.
  11. Jerk
    Jerk Сегодня, 14:23
    +2
    В ответ на это укропам устало, в 100500 раз посоветовали учить матчасть:
    В соответствии с «Дополнительным протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие» (Вена, октябрь 1995), запрещено использование лазерного оружия, специально предназначенного для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту органам зрения человека, не использующего оптические приборы.

    При этом утверждается, что при наблюдении через оптический прибор он "увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны вражеского укрепления" на линии разделения в Донбассе.

    Обезьяны - бандерлоги. Даже то, на что ссылаются, прочесть не могут. Откуда их таких набрали-то?
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:38
    0
    Ну, Хорошо бы если так, но вряд ли, в отношении укропартнеров российские оккупационные войска проявляют редкую осторожность.
  13. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 15:42
    0
    А может быть во всём виновата незамерзайка? А что ночи холодные пара стаканчиков для согрева и вот итог.
  14. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:52
    0
    Новость - баян, была где-то год назад, или раньше.
    Причем написана один в один.
  15. Керенский
    Керенский Сегодня, 17:20
    0
    констатировали поражение сетчатки правого глаза

    Работал с оптическим прицелом. В бинокли и прочую стереотрубу, - получил бы по обоим глазам.
    Есть такая штука (не помню, как называется): Маленькая тренога, в ней "указка" стоит вертикально, а над ней зеркальце бегает, как у стоматологов. И сканирует местность с шагом в 2 см. Вот и стали люди использовать телеметрики вместо оптики, - тогда просто вспышка на экране.
  16. Слон
    Слон Сегодня, 17:37
    0
    А нечего подглядывать за ополченцами на чужой территории!