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Атомный «Петр Великий»: грозный флагман Северного флота России

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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» является продолжателем традиций Российского императорского флота и ВМФ СССР, воплощая в себе все достижения современного российского военного кораблестроения.

Флагманский корабль Северного флота России ТАРКР «Петр Великий» предназначен для уничтожения авианосных ударных групп (АУГ) и располагает всем необходимым для выполнения поставленных задач.

Силовая установка, в которую входят два ядерных реактора КН-3, способна разогнать махину длинной в 250 метров до скорости в 32 узла (60 км в час), и обеспечить практически неограниченный запас хода.


На вооружении крейсера стоит противокорабельный ракетный комплекс «Гранит» из 20 пусковых установок СМ-233. Крылатые ракеты П-700 «Гранит» гарантируют точное поражение цели на расстоянии до 700 километров.

Спецификой этих ракет является способность обмена информацией между собой при залповой стрельбе, когда группа ракет направлена в одну цель.

За противовоздушную оборону крейсера отвечают:

- ПВК «Риф» состоящий из 12 пусковых установок и боезапаса в 96 ракет;
- система «Кинжал» с пусковыми установками барабанного типа;
- ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик».

Кроме того «Петр Великий» располагает широким арсеналом самых современных средств противолодочной и противоторпедной борьбы, включающим в себя ракетно-торпедные комплексы «Водопад» и противоторпедный «Удав-1М», а также бомбометные установки «Смерч-3».

В комплексе с двумя палубными вертолетами Ка-27 противолодочная защита крейсера становиться «непробиваемой».

После плановой модернизации «Петра Великого», которая запланирована на 2019—2022 года, на крейсер будут установлены универсальные пусковые установки 3С14, а на вооружение приняты гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс», крылатые ракеты «Калибр».

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Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»
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8 комментариев
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 13:33
    +3
    Он то грозный...только один. Нахимыча еще не скоро увидим во флоте,а он нам нужен еще позавчера. Про Лидер тихо матом промолчу.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 13:46
      +2
      нужно добавить: не имеющий аналогов...и это будет в данном случае-правда.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 13:48
        +2
        Цитата: андрей юрьевич
        нужно добавить: не имеющий аналогов...и это будет в данном случае-правда.

        По сути-это памятник мощи и величия СССР. Причем без пафоса и преувеличений.
        1. андрей юрьевич
          андрей юрьевич Сегодня, 13:51
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: андрей юрьевич
          нужно добавить: не имеющий аналогов...и это будет в данном случае-правда.

          По сути-это памятник мощи и величия СССР. Причем без пафоса и преувеличений.

          согласен тёзка.
  2. Larum
    Larum Сегодня, 13:54
    0
    Вещь хорошая. Но одна.
  3. Shkiper
    Shkiper Сегодня, 14:29
    -2
    Ну все, еще один, а может не один, налог введем, пенсам возраст до 70-ти поднимем, бензин по 100 р, "наклепаем" "Ониксов", "Калибров" и все! А забыл, "отмоем" "бабульки" и построим яхту размером с 1144 и назовем ее "Ольга" в честь легкого крейсера "Ольга" времен Первой мировой войны.
    1. Серж Горелый
      Серж Горелый Сегодня, 14:33
      -1
      Цитата: Shkiper
      Ну все, еще один, а может не один, налог введем, пенсам возраст до 70-ти поднимем, бензин по 100 р, "наклепаем" "Ониксов", "Калибров" и все! А забыл, "отмоем" "бабульки" и построим яхту размером с 1144 и назовем ее "Ольга" в честь легкого крейсера "Ольга" времен Первой мировой войны.

      Кто о чём, а вшивый - о бане.
      1. Shkiper
        Shkiper Сегодня, 16:40
        0
        Господа сдуйте щеки. Гордится по существу особо не чем. "Оборонка" кормит только тех, кто на нее работает. Мы можем тут до посинения рассказывать друг другу как мы любим родину и как мы ей гордимся. Но патриотизма молодежи не добавится. Молодежи это не интересно, она не знает основ истории своей страны. В стране выросло поколение "потребителей" и это факт. Поколение "NEXT" очень хорошо чувствует фальшь , т.к. информацию черпает из интернета, а там цензуры пока нет. Ну модернизируют "Петруху", а дальше, что. Нас станут больше боятся? Перестанут сбивать наших летчиков? Цены на бензин рухнут? Зарплата у токаря или хлебороба станет больше? Может сотрудник полиции или прокуратуры будет честно отрабатывать свой хлеб? Звания и должности в армии перестанут продаваться?Что изменится? Можете "заминусовать", но по существу скажите.