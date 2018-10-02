Видео Атомный «Петр Великий»: грозный флагман Северного флота России Сегодня, 13:16 8

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» является продолжателем традиций Российского императорского флота и ВМФ СССР, воплощая в себе все достижения современного российского военного кораблестроения.



Флагманский корабль Северного флота России ТАРКР «Петр Великий» предназначен для уничтожения авианосных ударных групп (АУГ) и располагает всем необходимым для выполнения поставленных задач.



Силовая установка, в которую входят два ядерных реактора КН-3, способна разогнать махину длинной в 250 метров до скорости в 32 узла (60 км в час), и обеспечить практически неограниченный запас хода.





На вооружении крейсера стоит противокорабельный ракетный комплекс «Гранит» из 20 пусковых установок СМ-233. Крылатые ракеты П-700 «Гранит» гарантируют точное поражение цели на расстоянии до 700 километров.



Спецификой этих ракет является способность обмена информацией между собой при залповой стрельбе, когда группа ракет направлена в одну цель.



За противовоздушную оборону крейсера отвечают:



- ПВК «Риф» состоящий из 12 пусковых установок и боезапаса в 96 ракет;

- система «Кинжал» с пусковыми установками барабанного типа;

- ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик».



Кроме того «Петр Великий» располагает широким арсеналом самых современных средств противолодочной и противоторпедной борьбы, включающим в себя ракетно-торпедные комплексы «Водопад» и противоторпедный «Удав-1М», а также бомбометные установки «Смерч-3».



В комплексе с двумя палубными вертолетами Ка-27 противолодочная защита крейсера становиться «непробиваемой».



После плановой модернизации «Петра Великого», которая запланирована на 2019—2022 года, на крейсер будут установлены универсальные пусковые установки 3С14, а на вооружение приняты гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс», крылатые ракеты «Калибр».



