В РФ предложили построить авианосец-катамаран
Крыловский государственный научный центр предложил проект легкого авианосца с подводной частью в виде полукатамарана, передает ТАСС.
По словам представителя центра, такой схемы для авианесущих кораблей еще не предлагалась. Модель корабля была впервые представлена на форуме «Армия-2028».
По словам собеседника агентства, главной особенностью этого проекта (название пока не получил) – конструкция подводной части корпуса, в которой реализована «полукатамаранная форма».
Полукатамаранная потому, что два отдельных корпуса (в корме) к носовой части сходятся в один. Эта схема при меньшем водоизмещении позволяет построить широкую полетную палубу, как у кораблей более тяжелого класса. В итоге на авианосце можно будет разместить «полноценное палубное авиакрыло», рассказал представитель компании.
Он уточнил, что расчетное водоизмещение (полное) корабля составляет 44 тыс. тонн, длина корпуса – 304 метра, ширина – 78 метров, предполагаемая осадка – 8,5 метров. Скорость – до 28 узлов, дальность хода – 8 тыс. миль.
Авиакрыло может насчитывать до 46 летательных аппаратов, в том числе 25-28 самолетов Су-33 МиГ-29К, четыре самолета управления и более десяти вертолетов семейства Ка-27.
Для сравнения, «Адмирал Кузнецов» водоизмещением 59 тыс. тонн имеет авиационную группу до 52 летательных аппаратов.
По словам представителя центра, такой схемы для авианесущих кораблей еще не предлагалась. Модель корабля была впервые представлена на форуме «Армия-2028».
По словам собеседника агентства, главной особенностью этого проекта (название пока не получил) – конструкция подводной части корпуса, в которой реализована «полукатамаранная форма».
Полукатамаранная потому, что два отдельных корпуса (в корме) к носовой части сходятся в один. Эта схема при меньшем водоизмещении позволяет построить широкую полетную палубу, как у кораблей более тяжелого класса. В итоге на авианосце можно будет разместить «полноценное палубное авиакрыло», рассказал представитель компании.
Он уточнил, что расчетное водоизмещение (полное) корабля составляет 44 тыс. тонн, длина корпуса – 304 метра, ширина – 78 метров, предполагаемая осадка – 8,5 метров. Скорость – до 28 узлов, дальность хода – 8 тыс. миль.
Авиакрыло может насчитывать до 46 летательных аппаратов, в том числе 25-28 самолетов Су-33 МиГ-29К, четыре самолета управления и более десяти вертолетов семейства Ка-27.
Для сравнения, «Адмирал Кузнецов» водоизмещением 59 тыс. тонн имеет авиационную группу до 52 летательных аппаратов.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
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