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В РФ предложили построить авианосец-катамаран

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Крыловский государственный научный центр предложил проект легкого авианосца с подводной частью в виде полукатамарана, передает ТАСС.

В РФ предложили построить авианосец-катамаран


По словам представителя центра, такой схемы для авианесущих кораблей еще не предлагалась. Модель корабля была впервые представлена на форуме «Армия-2028».


По словам собеседника агентства, главной особенностью этого проекта (название пока не получил) – конструкция подводной части корпуса, в которой реализована «полукатамаранная форма».

Полукатамаранная потому, что два отдельных корпуса (в корме) к носовой части сходятся в один. Эта схема при меньшем водоизмещении позволяет построить широкую полетную палубу, как у кораблей более тяжелого класса. В итоге на авианосце можно будет разместить «полноценное палубное авиакрыло», рассказал представитель компании.

Он уточнил, что расчетное водоизмещение (полное) корабля составляет 44 тыс. тонн, длина корпуса – 304 метра, ширина – 78 метров, предполагаемая осадка – 8,5 метров. Скорость – до 28 узлов, дальность хода – 8 тыс. миль.

Авиакрыло может насчитывать до 46 летательных аппаратов, в том числе 25-28 самолетов Су-33 МиГ-29К, четыре самолета управления и более десяти вертолетов семейства Ка-27.

Для сравнения, «Адмирал Кузнецов» водоизмещением 59 тыс. тонн имеет авиационную группу до 52 летательных аппаратов.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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48 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 13:24
    +8
    Ничего нового в схеме авианосца катамарана нет, другое дело что экономика России его не потянет.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 13:41
      +3
      моделисты-конструкторы блин...опять-"размах на рупь"...
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:26
      +1
      У России ЗВР больше 460 млрд долларов, хватит на 46 авианосцев при необходимости...
    3. poquello
      poquello Сегодня, 14:27
      +8
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Ничего нового в схеме авианосца катамарана нет

      правильна, в связи с этим предлагаю делать круглые авианосцы и самолёты разгонять по кругу
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 14:34
        +3
        Не по кругу, рулить сложно. По спирали, закручивающейся вверх.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 14:38
          +3
          Цитата: Перейра
          Не по кругу, рулить сложно. По спирали, закручивающейся вверх.

          Ничего сложного. Вы кордовые модели самолетов видели? Раскрутят на тросе, наберет взлетную скорость, отцепят и пулей в небо. good laughing
    4. Breard
      Breard Сегодня, 15:05
      0
      Хм...а на какой такой ... "потянет" !?
  2. marlin1203
    marlin1203 Сегодня, 13:27
    +2
    Какой авианосец-катамаран?! Кузю подшаманьте сначала!
    1. Govorun
      Govorun Сегодня, 14:00
      +6
      Вы в курсе,что иногда реставрация обходится дороже чем построить с нуля?!.
  3. teron
    teron Сегодня, 13:30
    +16
    Может, для начала, научиться делать корабли сопровождения в товарных количествах, а вот уже потом авианосец?
    Не специалист, и могу ошибаться, но вроде пока только фрегаты с трудом осиливаем, куда там авианосец.
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:30
      +4
      Сначала строят корветы, потом фрегаты, потом эсминцы, а потом уже и авианосцы, а не наоборот...

      Все задержки при строительстве наших кораблей связаны с тем, что постоянно меняются требования к ним и все разработки ведутся параллельно разработкам вооружений которое будет на этих кораблях...

      Сейчас все наладят и начнут выпускать и фрегаты и эсминцы как горячие пирожки, а там и УДК и авианосцы...
      1. Vladimir 5
        Vladimir 5 Сегодня, 15:32
        +2
        Если движки к фрегатам не могут осилить, так какие авианосцы... , Второй вопрос, а зачем слона покупать, есть необходимость , или только блажь мечтать о большом, особенно, когда штаны из за худобы сползают...
  4. Sonet
    Sonet Сегодня, 13:31
    +8
    Проектанты,судя по всему,хотят авианосец больше чем военные:)Я предлагаю на катамаране не останавливаться и заняться сразу космическим авианосцем:)
    1. Пафос
      Пафос Сегодня, 14:06
      +5
      А лутше сразу создать Авианосец носец носцев laughing
      1. Голован Джек
        Голован Джек Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: Пафос
        Авианосец носец носцев

        Что-то типа матрешки? laughing
  5. Салаватский МЧС
    Салаватский МЧС Сегодня, 13:31
    0
    Крыловский государственный научный центр - прямо центр генерации идей. Чего только не предлагают, особенно всякие разновидности авианосцев. Правда пользы пока - ноль. Хотя строят у себя на территории оффшорный бассейн
  6. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 13:32
    +1
    Это что? Полукатамаран - это V-образное днище? Нос один и две кормы? Сомнительно как-то... С другой стороны, сейчас расчёты много чего идут. Может и тут что интересное нашли
  7. CentDo
    CentDo Сегодня, 13:35
    +1
    Где они строить этого монстра собираются? Мы фрегаты в 5 тыс. тонн еле еле осиливаем. Проект это прекрасно конечно, но где та верфь, которая способна его реализовать?
    Про корабли охранения и говорить не хочется.
  8. badboy453
    badboy453 Сегодня, 13:35
    +3
    Модель корабля была впервые представлена на форуме «Армия-2028».

    Я так далеко не заглядываю... wink
  9. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 13:36
    +5
    Мечты мечты,...кормежка очередным комбикормом российского обывателя. По факту, чего заложили и чего строим? Корветы рожаем,по 7 лет. Катамараны-шмакараны...тьфу...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:47
      +2
      Цитата: НЕКСУС
      Мечты мечты,...кормежка очередным комбикормом российского обывателя. По факту, чего заложили и чего строим? Корветы рожаем,по 7 лет. Катамараны-шмакараны...тьфу...

      Главное, бабки под проект из казны выбить. А потом можно сказать: "Ну, не шмогла я, не шмогла" request
  10. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 13:38
    +3
    Хоть катамаранного, хоть классического вида, в любом случае это слишком большая и уязвимая цель для современных средств поражения. Что в прочем неоднократно доказали США направляя авианосцы к странам которые практически не немеют своего флота.
    Главным фактором в современной войне между относительно равными противниками является скрытность и внезапность нанесения ударов в любой из сфер противоборства.
    Поэтому оптимальным решением в данном случае являются подводные авианосцы, первые проекты которых создали в Японии.

    1. Безликий
      Безликий Сегодня, 13:52
      +5
      Подводные авианосцы... интересный ход. Создание подводных авианосцев, летательные аппараты которых будут с экипажами нецелесообразно ни в экономическом, ни в военном плане. Тут денег нет, чтоб нормальный сделать, а Вы говорить аэродром ещё и под воду утопить. Это все, конечно, мило, но так на уровне макетов и останется. Что же касается "подводных авианосцев" с без экипажными ударными летательными аппаратами - так они давно уже созданы: любая крылатая ракета по сути своей без экипажный (беспилотный) самолет.
      1. TAMBU
        TAMBU Сегодня, 14:03
        +1
        учитывая количество "мелких" ЧП с возгоранием ГСМ и прочими прелестями авиационной тематики на надводных кораблях, под водой все это будет еще веселее тушить и исправлять...
      2. geniy
        geniy Сегодня, 18:09
        0
        Вы не понимаете, что любая крылатая ракета - это очень дорогое и к тоже же одноразовое оружие! А вот как вы обыкновенные окопы бомбаить будете? Или одиночные грузовики? или небольшие деревянно бетонные дзоты - неужели тоже крылатыми ракетами? Нет тут нужна обыкновенная фронтовая авиация с обычными дешевыми бомбами, а значит нужен авианосец, лучше подводный атомный, который запросто пройти пол мирового океана и внезапно всплыть, разбомбить все что нужно и погрузиться, исчезнув в Мировом океане.
    2. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 14:19
      0
      Цитата: Vita VKO
      Хоть катамаранного, хоть классического вида, в любом случае это слишком большая и уязвимая цель для современных средств поражения. Что в прочем неоднократно доказали США направляя авианосцы к странам которые практически не немеют своего флота.
      Главным фактором в современной войне между относительно равными противниками является скрытность и внезапность нанесения ударов в любой из сфер противоборства.
      Поэтому оптимальным решением в данном случае являются подводные авианосцы, первые проекты которых создали в Японии.


      Полная чушь. Свободные объёмы помещений этого монстра не позволят утонуть. Проект Ж.Верна с его "Наутилусом" раскритикован в пятом классе средней школы. Именно из- за его залов. Любая подводная лодка тесная внутри именно поэтому.
      1. Безликий
        Безликий Сегодня, 14:25
        0
        Цитата: Вкд Двк
        Полная чушь. Свободные объёмы помещений этого монстра не позволят утонуть. Проект Ж.Верна с его "Наутилусом" раскритикован в пятом классе средней школы. Именно из- за его залов. Любая подводная лодка тесная внутри именно поэтому.


        Нет ничего невозможного. ПЛАБР типа "Акула" в свое время тоже называли триумфом технологий над здравым смыслом. Если поднатужится, сделать можно все, что угодно, вопрос - зачем? - когда те же задачи могут быть решены другими, более дешёвыми средствами.

        Тут звучали упоминания о подводных авианосцах японского императорского флота. Бог с ним, что они несли не более 5 "этажерок"-гидросамолетов даже в проектном варианте, но ведь не просто так от этой идеи отказались все флоты мира, включая американский. Уж они-то экономически могли позволить себе любой военный каприз на собственном ВМФ.
        1. Вкд Двк
          Вкд Двк Сегодня, 14:45
          +1
          Цитата: Безликий
          Цитата: Вкд Двк
          Полная чушь. Свободные объёмы помещений этого монстра не позволят утонуть. Проект Ж.Верна с его "Наутилусом" раскритикован в пятом классе средней школы. Именно из- за его залов. Любая подводная лодка тесная внутри именно поэтому.


          Нет ничего невозможного. ПЛАБР типа "Акула" в свое время тоже называли триумфом технологий над здравым смыслом. Если поднатужится, сделать можно все, что угодно, вопрос - зачем? - когда те же задачи могут быть решены другими, более дешёвыми средствами.

          Тут звучали упоминания о подводных авианосцах японского императорского флота. Бог с ним, что они несли не более 5 "этажерок"-гидросамолетов даже в проектном варианте, но ведь не просто так от этой идеи отказались все флоты мира, включая американский. Уж они-то экономически могли позволить себе любой военный каприз на собственном ВМФ.

          Очень жаль, что вы не слыхали о Архимеде и его законе. Посчитайте свободный объём, необходимый для размещения 50 аэропланов, не упакованных, естественно с полной разборкой, и прикиньте массу вытесненной воды этим объёмом. Каким балластом нейтрализовать эти миллионные тонны?
        2. geniy
          geniy Сегодня, 18:21
          0
          А вот потому, что японцы были дураками. Дело в том, что их подводные авианосцы несли гидросамолеты. А гидросамолет безусловно хуже колесного. Но пикантность в том, что можно было построить самолеты вообще без шасси! То есть - взлет на тележке с катапульты, а посадка на воду на фюзеляж! Дело в том, что сразу после ПМВ самолеты бипланы садились вовсе не на палубу - а прямо на воду, и их оттуда вытаскивали краном. И если для авианосных самолетов отказаться и от лодок и от колес, то они станут легче и маневреннее, и быстроходнее и на большей высоте и дальности!
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 14:30
        +1
        Цитата: Вкд Двк
        Полная чушь. Свободные объёмы помещений этого монстра не позволят утонуть.

        Нужно было рассказать это японцам, которые во Вторую мировую построили целых два таких авианосца. laughing

        Советую обратить внимание почему американца испугались когда захватили один из этих авианосцев и предпочли его затопить.
        1. Вкд Двк
          Вкд Двк Сегодня, 14:47
          0
          Цитата: Vita VKO
          Цитата: Вкд Двк
          Полная чушь. Свободные объёмы помещений этого монстра не позволят утонуть.

          Нужно было рассказать это японцам, которые во Вторую мировую построили целых два таких авианосца. laughing

          Советую обратить внимание почему американца испугались когда захватили один из этих авианосцев и предпочли его затопить.

          Выгружаемый на воду гидросамолёт, максимум, два-это, конечно, страшная угроза, даже в те далёкие годы. Уложенные в тот бачок, что на верхней палубе. С подготовкой к полёту в один конец в течение 20 часов. Вы слегка подумайте.
          1. Cetron
            Cetron Сегодня, 16:08
            0
            Японцы планировали с этих самолётов сбрасывать на США бактериологическое оружие. Вот и испугались.
        2. Винни76
          Винни76 Сегодня, 17:38
          +1
          Цитата: Vita VKO
          Нужно было рассказать это японцам, которые во Вторую мировую построили целых два таких авианосца.

          Жертва современного образования. Грамотный человек вам все доходчиво разъяснил. Сравните внутренний объём того же Кузнецова и современной пл.
  11. Larum
    Larum Сегодня, 13:47
    0
    Молодцы.!!! Честно.!
    ИМХО, Лучше всего нарожать побольше проектов, просчитать логистику, и нифига потом не делать.
    Так и конструкторов потренируем, и деньги сэкономим. Все равно нет ни денег, ни самолетов на палубу, не сопровождения, ни возможности кудато плыть.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 15:48
      0
      Да чтож вы так раскритиковались. У Кузнецова много было сопровождения когда он к Сирии катил? Его что кто-то тронул в относительно мирное время, а задачу он выполнял вполне военную и довольно успешно. Дымил у туманного альбиона и ничего и его не потопили и даже не захватили пираты за такое кощёнство перед королевой.
      В военное время авианосцы уничтожаются как самые приоритетные в первую очередь не взирая на их охрану и сопровождение
  12. Троль
    Троль Сегодня, 13:49
    +3
    Есть в русском языке два похожих слова: Проект и Прожект. В данном случае, исходя из сегодняшних реалий, Крыловский государственный научный центр эти два слова перепутал.
  13. Комментарий был удален.
  14. БВС
    БВС Сегодня, 13:59
    +2
    Цитата "Модель корабля была впервые представлена на форуме «Армия-2028»." Наверное дата -2028 и есть та ошибка по Фрейду.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 14:19
      +1
      Нет,просто не все могут смотреть так далеко..а у них уже машина времени есть,макет до сих пор там...
  15. ЗВС
    ЗВС Сегодня, 13:59
    -1
    В стране 20 миллионов нищих, а мы собираемся строить авианосец?!
    Последнее с себя снимем, но "забьем Оси баки"? Когда закончатся эти дешевые понты нашего руководства?
  16. R.L.
    R.L. Сегодня, 14:02
    0
    www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0
  17. К-50
    К-50 Сегодня, 14:04
    +3
    В РФ предложили построить авианосец-катамаран

    А доки и прочая инфраструктура для поддержания технической годности есть? Нет! Ну и зачем, пусть будет лоб, морщить? Типа умные много? fool
    Для "Мистралей" пришлось всё строить и не пригодилось. Свои атомные крейсеры и авианосец до сих пор без причалов, стоят на рейдах на бочках. Теперь "умники" нашлись за десяток ярдов "зелени" ещё что-то построить и опять бросить по среди бухт. Когда угомонятся?
    Может просто на очередной попил бюджетного бабла настроились? am angry
  18. Громобой
    Громобой Сегодня, 14:23
    +1
    Если идея стоящая,то СССР бы построил,а мы не тянем в срок и более простые проекты.Особенно позлило меня упоминание о "...четырёх самолётах управления в авиакрыле".Очень нужная вещь,но где они,родимые?
  19. kig
    kig Сегодня, 14:37
    0
    Они все самолеты на палубе предлагают расположить, что ли? Гениально.
  20. duche
    duche Сегодня, 14:49
    0
    Автор явно из будущего:
    была впервые представлена на форуме «Армия-2028».
    . А нам до этого надо дожить аж 10 лет. Видно далеко будет до воплощения. А идея красивая. wink
  21. jeka424
    jeka424 Сегодня, 14:58
    0
    Модель корабля была впервые представлена на форуме «Армия-2028».
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: jeka424
      Модель корабля была впервые представлена на форуме «Армия-2028»

      Ну хватит смеяться над детскими болезнями редакторов, дикторов и корреспондентов они же ещё учатся и не совсем в курсе дела, а ещё и торопятся, а ещё их наверно и не проверяют главреды.
      Я слышал рассказывали случай когда описывали дырочную проводимость в полупроводниках и женщина набирающая этот текст заменила слово "дырки" на корректное "отверстие", а Вы к 2028 прицепились.
  22. Слон
    Слон Сегодня, 17:34
    0
    Опять будет только очередной макет. С экономикой в стране надо что-то делать!
  23. Curious
    Curious Сегодня, 17:46
    0
    "Модель корабля была впервые представлена на форуме "Армия-2028".
    «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»