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Тяжело в учении - легко в бою? Сразу два учения ВКС стартовали в России

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Летно-тактические учения с участием стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из состава трех авиаполков, стартовали в Воздушно-космических силах, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Тяжело в учении - легко в бою? Сразу два учения ВКС стартовали в России


Как сообщили в Минобороны, учения проводятся в рамках контрольной проверки ВС РФ за 2018 год. В ходе выполнения учебно-боевых задач, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 трех авиационных полков, дислоцированных в Саратовской, Калужской и Мурманской областях, отработают перебазирование на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе и применение оружия по наземным целям на полигонах. В учениях будет задействовано более 20 самолетов и до 10 аэродромов на территории трех военных округов. Также к учениям будут привлечены самолеты-заправщики Ил-78 из состава отдельного авиаполка дальней авиации.


Между тем еще одни еще одни масштабные учения стартовали накануне в Южном военном округе. На оперативные аэродромы Дагестана, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии переброшены около 20 самолетов, среди которых бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25. Авиация примет участие в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ) российских 49-ой и 58-ой армий ЮВО.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Более 20-ти самолётов дальней авиации переброшены на оперативные аэродромы
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3 комментария
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  1. Куница
    Куница Сегодня, 13:59
    +1
    Лётной погоды!
  2. Чича сквад
    Чича сквад Сегодня, 14:05
    +2
    Когда взлетают наши корабли -
    Дрожит земля, Илья Пророк грохочет
    И кажется, что все богатыри
    За землю русскую встают с тяжелым рокотом

    Мы дальники, дальники, дальники
    И просим мы всех вас учесть -
    На крыльях везде пронесем мы
    ОТВАГУ, ДОСТОИНСТВО, ЧЕСТЬ!

    Нам с детства часто снилась высота,
    Раскинув руки мы во сне летали,
    И мы летим, летим за облака,
    Туда где новые, нехоженые дали
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:41
    0
    Как-то неспокойно кругом. Только наши непрерывные учения сами по себе способны предотвратить настоящую войну. Поэтому - правильно, сколько бы не стоили учения, война на порядки дороже и потом на десятилетия ее последствия хлебать приходится.