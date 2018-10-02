Видео В российский офшор начали стекаться капиталы Сегодня, 13:50 22

Из-за рубежа в Россию начали возвращаться капиталы бизнесменов. Этому отчасти способствует санкционное давление на россиян со стороны западных политических кругов. Еще одна причина — создание для предпринимателей более благоприятных условий в самой России.



В текущем году санкции против России и ее бизнеса способствовали возникновению идеи организовать российские офшорные зоны. Одна из них создана на Дальнем Востоке, на острове Русский. Первый резидент — акционерный банк «Восточный», который ранее находился в юрисдикции Кипра — уже зарегистрировался в данном офшоре. «Восточный» является опорным банком этого отдаленного региона нашей страны.



О намерении зарегистрироваться в российском офшоре заявила группа компаний «En+ Group» (она специализируется в таких сферах, как цветная металлургия, горная промышленность и энергетика, находится под руководством Олега Дерипаски).





Кроме того, еще одна компания — «Силовые машины» — также намеревается в ближайшее время вернуться в Россию.



Еще одним ответом на западные ограничения стало то, что многие бизнесмены и их фирмы отказываются от долларовых расчетов. Они переходят на расчеты в рублях, евро, юанях, а порой и на индийские рупии.



