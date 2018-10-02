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В российский офшор начали стекаться капиталы

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Из-за рубежа в Россию начали возвращаться капиталы бизнесменов. Этому отчасти способствует санкционное давление на россиян со стороны западных политических кругов. Еще одна причина — создание для предпринимателей более благоприятных условий в самой России.

В текущем году санкции против России и ее бизнеса способствовали возникновению идеи организовать российские офшорные зоны. Одна из них создана на Дальнем Востоке, на острове Русский. Первый резидент — акционерный банк «Восточный», который ранее находился в юрисдикции Кипра — уже зарегистрировался в данном офшоре. «Восточный» является опорным банком этого отдаленного региона нашей страны.

О намерении зарегистрироваться в российском офшоре заявила группа компаний «En+ Group» (она специализируется в таких сферах, как цветная металлургия, горная промышленность и энергетика, находится под руководством Олега Дерипаски).


Кроме того, еще одна компания — «Силовые машины» — также намеревается в ближайшее время вернуться в Россию.

Еще одним ответом на западные ограничения стало то, что многие бизнесмены и их фирмы отказываются от долларовых расчетов. Они переходят на расчеты в рублях, евро, юанях, а порой и на индийские рупии.

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22 комментария
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 13:53
    +3
    Засуетились...видимо горячо под пятой точкой стало за кордоном....
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 14:00
      +2
      Цитата: НЕКСУС
      Засуетились...видимо горячо под пятой точкой стало за кордоном....

      Пока только намерения высказывают.. нет не цифр ни большого списка компаний.. в общем это пока очередные мантры..
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 14:03
        0
        В российский офшор начали стекаться капиталы
        щас по Первому,заявят о "росте экономики". yes
        1. Henderson
          Henderson Сегодня, 14:08
          +1
          и бензин еще подорожает
    2. Кент0001
      Кент0001 Сегодня, 16:16
      0
      Их там за людей никогда не считали....начало доходить.
  2. afrikanez
    afrikanez Сегодня, 13:56
    +6
    Что мешало до, стекаться капиталам? Страна не нужна была, а когда прижало.... am
    1. DenZ
      DenZ Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: afrikanez
      Страна не нужна была, а когда прижало....

      А что удивительного у нас всегда так "пока гром не грянет мужик не перекреститься"
    2. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 14:40
      +2
      Цитата: afrikanez
      Что мешало до, стекаться капиталам?

      Рыба ищет, где глубже, а капитал - где выгоднее и безопаснее.

      Закон природы, панимаишь request
    3. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 14:55
      0
      Деньги ищут путь всегда где им лучше. Что то мне подскахывает что вот вы лично не покупаете гособлигации помогая стране)))
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:00
    +3
    Ну, это прогресс. Дерипаску из одного офшорра, в другой загнали.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:02
      +3
      Угу, несчастные они люди.
  4. morpogr
    morpogr Сегодня, 14:04
    +2
    Вот и начинает сбываться предсказание:Дело может дойти до того, что российские капиталы просто невозможно будет перевести в отечественные банки. "Дружба дружбой, а табачок — врозь",— образно подытожил президент. А чтобы те, кому было адресовано это послание, поняли, что Кремль на самом деле не шутит, Владимир Путин перешел на непротокольный язык: "Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы", а дальше прибег к игре букв: "Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!" В.В. Путин 2002 год
    1. Henderson
      Henderson Сегодня, 14:09
      +2
      а еще в том же году он обещал удвоить ВВП за 10 лет.
      1. Лесс
        Лесс Сегодня, 14:21
        -1
        Цитата: Henderson
        а еще в том же году он обещал удвоить ВВП за 10 лет.

        ВВП России по годам, 1995 – 2017 (в текущих ценах, данные Росстата):
        2002г. – 10 трлн. 830,5 млрд. рублей
        2012г. – 68 трлн. 163,9 млрд. рублей

        Как-то так...
  5. Altona
    Altona Сегодня, 14:08
    -1
    "Вечер в хату, общак на родину, терпилам новое нагибалово." Вкратце власть проводит такую концепцию.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:44
      -1
      Опять глюки с плюсами, пардон!
  6. Rimlianin
    Rimlianin Сегодня, 14:11
    +2
    А как вообще в России стало возможным при наличии в Коституции статьи 57 "каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы" создание оффшорных зон?
    1. kig
      kig Сегодня, 14:35
      +1
      офшоры у нас называются особыми экономическими зонами, на эту тему имеется специальный закон, и налогообложение там существует все равно, в "специальном режиме". Что это такое - см. закон об ОЭЗ
  7. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 14:19
    0
    Октябрьский наверное по-интересней будет...чисто географически...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:43
    -1
    ШО, те которых власти не называю как должно, а МЫ можем, продажные с-с-собачкины дети, возвращаются и будет тут у нас ИМ лафа!!!
    Хто то всерьез надеется, шо те, продажные КАК.... те, которые, будут тут РАБОТАТЬ и дела нужные делать???
    НЕ СЕ РЬ ЁЗ НО! Я ж не Станиславский, говорю как думаю! Будут грабить дальше!
  9. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:00
    0
    Очень выразительные люди в касках на видео - так и представляется, как эти труженики, заработанную трудовую копейку перекладывают из офшора на Кипре в офшор на о. Русский! wassat
  10. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 15:22
    0
    Так и вижу расчитывающихся за нефть и газ рублями....или....рупиями.... А еще "торникрофт" или "люрсен" строят очередную яхту, какому-нибудь российскому олигарху, исключительно за рубли, рупии или юани.... winked