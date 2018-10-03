Кто возьмется за авиакладбище в Монино?











Странно писать о том, о чем написан, наверное, не один десяток статей. А может, и сотен. И мы как бы принимали участие в теме в свое время.Но статьи о музеях и музейных экспонатах России заставили действительно окунуться в музейные проблемы с головой.В распоряжение редакции попало странное письмо. Письмо из околомузейных кругов в Монино. Хотя называть письмом крик "SOS" как-то язык не поворачивается. Некая инициативная группа рассказывает, как злое Министерство обороны России готовится уничтожить благополучный и действующий музей в угоду парку "Патриот".Но в то же время авторы письма просят не предпринимать никаких действий по защите музея. Причем логика очень странная.Возникает такое ощущение, будто действует какая-то подпольная организация. Этакий скрытый микромайдан. Да и само письмо больше похоже на листовку-агитку. Только что на стенах по ночам не расклеивают. Сейчас вместо стен используют мониторы компьютеров.Но признаем, что повод для волнений у подпольщиков есть. Вот копия повода, подлинность которой не вызывает сомнений.По музею в Монино, особенно после знакомства с другими, более благополучными музеями, хочется сказать только одно. Давайте быть честными! В Монино сегодня не столько музей, сколько авиационное кладбище.Причем сразу стоит разделить музей ВВС в Монино на две неравные части.Та часть музея, до которой доходят руки и средства (мы не будем судить о том, насколько они велики, просто потому, что у нас нет цифр на руках), в хорошем состоянии.Административный корпус и два ангара с копиями самолетов времен Великой Отечественной внушают уважение. А работа экскурсоводов вообще выше всяких похвал. Чувствуется, что рассказывает действительно специалист, а не вызубривший текст попугай.А предмет всех бурлений находится чуть дальше. Открытая площадка и ангар для хранения «особо ценных экспонатов». Тот самый, не отапливаемый и с выбитыми стеклами ангар, в котором давно живут птички и успешно бомбардируют своим гуано особо ценные экспонаты.Смотреть на это не просто стыдно, но и обидно за людей, которые когда-то создавали этот музей.Открытая площадка, как уже было сказано выше, для большинства экспонатов просто место упокоения. Это не ошибка. Именно не место вечной стоянки, а упокоения. Причем не вечного. В отсутствие должного финансирования музейщики вынуждены просто ждать, когда экспонаты начнут самопроизвольно разрушаться.Судя по состоянию некоторых, долго ждать не придется.Экспонаты начнут разрушаться. Все вместе или нет, вопрос другой. Возможно, за исключением тех, над которыми шефствуют волонтеры. А вместе потому, что авиатехника требует постоянное ухода, а авралы для экспонатов не более чем оттягивание трагического конца.Это странно звучит, но у музея нет сил и средств даже на охрану открытой площадки. Да и такое элементарное дело, как очистка техники от снега зимой, по большей части заслуга волонтеров. Но об этом ниже."Проходной двор" на открытой площадке привел к потере нескольких экспонатов. «Гости» в лице заходивших по ночам пьяниц и наркоманов, использовали самолеты для проведения "банкетов" и "тусовок". Вполне спокойно приходили, так же спокойно уходили, а самолеты потом почему-то самовозгорались.Есть и ещё один аспект такой ситуации. Авиатехнику элементарно разворовывают. Тащат все, что могут. И противостоять этому музей не в силах. Не раскрывая особых секретов, кому надо, тот знает, что местами забора нет совсем! Вот и есть на выходе «охраняемая» территория без охраны и забора. Бабуля-охранница на воротах не в счет. Она ворота охраняет.В общем, понятно, почему вдруг в музее оказались волонтеры. Люди, в большинстве своем увлеченные авиацией, готовые чистить снег, мыть машины, покупать за собственные средства запчасти на авиасвалках в Жуковском и Домодедово.Вроде бы совсем простое дело — почистить снег. А попробуйте этого не сделать. Случится то, что случилось прошлой зимой в Алабино. "Сели" самолеты на хвосты от тяжести. А могло быть и хуже.Да и восстанавливают машины тоже волонтеры. Точно так же, на собственном энтузиазме. Тоже в основном на собственные средства. В личное время. Практически без каких-либо прав и обязанностей.Чтобы стало понятно, волонтеры — это не организация. Точнее, не совсем организация. Это просто группа людей, которые по собственной инициативе занимаются экспонатами государственного музея. Моют, чистят, реставрируют по собственному разумению и возможностям, проводят дни открытых дверей, собирают средства на ремонт самолетов.То есть фактически ситуация такая: по согласованию с администрацией музея группой людей на территории музея проводятся работы с музейными экспонатами.Ситуация с юридической точки зрения уникальная. Не знаем, есть ли где еще такое, но в Монино имеем то, что имеем.Но параллельно имеем ряд нюансов.Если нет организации, то и договоры об обслуживании музейной территории и экспонатов заключать не с кем. Да и денежные вопросы, извините за каламбур, вызывают вопросы.Те, кто посещал музей, несомненно видели коробки для сбора денег. Значит, какие-то средства собираются. И, главное, как-то используются. А теперь представьте себя на месте проверяющего из каких-либо органов. Есть основания покопаться в этом деле?Вот так, просто потому, что нет договора, а, следовательно, отчетов об использовании средств, можно спокойно испортить жизнь хорошим людям. Да и простой приказ выгнать, поступивший от любого уполномоченного чиновника Минобороны, перечеркнет старания этих людей напрочь. Физическое наличие при юридическом отсутствии.Вообще, волонтеры работают на грани фола. Самолеты и другая авиатехника — достаточно сложный технический организм. Просто так туда не влезешь, но, кроме этого, это и достаточно опасно. В буквальном смысле этого слова.Мы не раз подчеркивали, что в среде волонтеров есть реальные специалисты по самолетам без тени усмешки. К ним никаких вопросов нет и быть не может.Но есть вопросы иного характера. Понятно, что администрации музея по большому счету все равно, что творится на этой злополучной площадке. Главное – есть людской ресурс и проводятся регламентные работы по типу мытья самолетов и уборки снега.Кстати, об уборке снега. Были свидетелями тому, как это происходит. Не впечатлило, если честно. Полнейший детский садик с криками и песенками. Особенно когда пришли добровольные помощники волонтеров, то есть люди совершенно не подготовленные. Из офиса одного сотового оператора.Никакой техники безопасности. Да, «инструктаж» был. Типа «станьте дети, станьте в круг».Представьте себе падение с фюзеляжа Ту-144 при помывке. Или с Ил-18. Какова вероятность получить травму в этом случае? А если внутри самолета какая-нибудь железяки человека придавит? А если сделает инвалидом?И главное – кто будет отвечать в таком случае? Как быть с потерей трудоспособности?Журнал по технике безопасности и охране труда придуман не просто так. Там человек своей подписью заверяет, что он не просто прослушал требования, он их услышал и понял. А если нет – то какие тогда претензии?Здесь же, понятно, если случится несчастный случай, то ответственность за него будет лежать исключительно на пострадавшем. Просто потому, что юридически он сам пришел, и на свой страх и риск залез на государственный музейный экспонат.Это еще если за порчу ничего не припаяют, поскольку с государством у нас шутки плохо заканчиваются.Примерно то же самое можно отметить и в плане электробезопасности. Когда в условиях зимы самолеты отапливают внутри бытовыми нагревателями, запитывая их от розеток, находящихся за несколько сот метров.Конечно, внутренними работами в основном занимаются специалисты по конкретному объекту – «экипаж» из 2-х и более человек. Люди, действительно знающие конкретную машину. Но "и на старуху бывает проруха". Именно специалисты иногда попадают в самые нелепые ситуации.Но главное — кто будет отвечать? За потерю трудоспособности? За возможную инвалидность? За...?Директор музея? Или тот, кто представляет музей в общении с волонтерами? Юридически — оба, наверное. Другой вопрос, представляют ли они вообще, во что ввязались, даже из лучших побуждений? Подставить должностное лицо таким образом — дело 10 секунд. Которые вполне реально могут искалечить не одну, а несколько судеб.А ведь есть ещё более "страшное кино". И опять связанное с безопасностью. Итак, неохраняемая площадка с авиатехникой. Отсутствие забора на части территории. Даже закрываем глаза на отсутствие контроля (кроме билетов). Достаточно того, что любой желающий сможет проникнуть на территорию просто так. Ну немного напрягая свои конечности.А через день, два, три День открытых дверей... И народу возле самолетов на открытой площадке будет прилично. Вот где раздолье для тех, с кем мы упорно боремся в Сирии. Не метро, конечно, но количество пострадавших будет внушительным.Скажете, версия фантастическая? Невыполнимая? Увы, выполнимая. И пока такая вероятность достаточно велика.Мрачная картинка нарисовалась? Именно так и есть. Потому и утверждаем, что более позорного музея в России нет. Но самое мерзкое то, что и выхода из этой ситуации сразу не видно. Достойного выхода.Министр обороны Шойгу ещё несколько лет назад анонсировал создание в Монино Президентского авиационного кадетского корпуса. Установим над музеем шефство корпуса — и решится большинство проблем. И что?Открытие Корпуса должно было состояться в 2015 году, потом перенесли на 2017-й. Сегодня тихо и без лишней помпы Корпус как юрлицо находится в стадии ликвидации...Нам вообще стало интересно, почему в Министерстве обороны на поручения министра кладут что-то там с прибором? Или одно дело заявить, другое дело сделать?Сошлемся на ТАСС. «Шойгу поручил…», «Министр обороны поручил…» Жаль, коллеги из ТАСС не написали тогда, КОМУ Шойгу поручил.Но есть один нюанс, опять же связанный лично с министром обороны. Парк "Патриот" — это любимое детище нашего министра. И его указание о переносе некоторых экспонатов из Монино в "Патриот" означает официальную смерть музея.Когда-то давно, многие экспонаты прилетели в музей "своим ходом". За годы разворовывания и ненадлежащего ухода восстановить их до первоначального состояния просто невозможно. Значит, будут резать и собирать уже в парке. Что из этого получается, многие видели на примере "патриотического" МиГ-29.Что-то вывезут. Остальное бросят, лишив статуса музея. Либо просто вывезут часть, как было в Кубинке, и оставят как есть. И тогда можно смело заказывать оркестр на похороны бывшего музея ВВС...Второй вариант, как мы понимаем, выбрали авторы письма, которое мы привели выше. Не лезьте к нам. Мы сами с усами. Народная любовь и инициатива не только сохранит, но и восстановит экспонаты, да и сам музей!Увы, но это похоже на "щадящее купирование хвоста собаки", когда из жалости хвостик будут отрезать мелкими частями. Так животное будет меньше страдать...Почему? Да потому же, о чем написано выше. Ничего не изменится. И оркестр надо будет заказывать не на завтра, а на послезавтра. Сохранить все экспонаты нереально. Значит, кому-то повезло, что ими занялись, а кто-то сгниет. Тихо и спокойно.Искать решение необходимо.Грабить музейный фонд в угоду парку "Патриот" позволять нельзя.Во-первых, для начала нужно, чтобы сам «Патриот» работал не 10 дней в году, а слегка побольше.Во-вторых, сколько уже было скандалов с «патриотовскими», есть мнение, и оно не только наше, что добра не будет.В-третьих, все это безобразие есть прямое нарушения январского 2017 года закона «О неделимости музейных фондов и коллекций».Оставить как есть, уповая на то, что кучка волонтеров все сохранит и преумножит? Более чем сомнительно. Здесь в первую очередь нужна полная легализация и работа не на подаяние в день открытых дверей и помощь неравнодушных, а на те же гранты.Но, как нам кажется, более всего будет действенным третий вариант. Даже придумывать ничего не надо. Придумано все давным-давно. Посмотрите на успешные музеи. Да, частные заведения, но простите, на Парад Победы на Красной площади танки приезжают не из Музея Вооруженных сил, а из музеев Вадима Задорожного, Падиково и Верхней Пышмы.Время, когда государство заботилось о сохранении истории, прошло окончательно и бесповоротно. Этому государству такая история не очень нужна. Время волонтеров-одиночек тоже ушло. Особенно если речь идет об уникальных экспонатах прошлого.Среди наших предпринимателей высшего уровня есть достаточно много людей, готовых вкладывать деньги в историю. Мы это видели. Да, в том числе и в частных музеях. Так, может, стоит отдать умирающих в частные руки? Но это наше личное мнение.А выход надо искать. Пока еще есть совсем немного времени.