Аналитика

Кто возьмется за авиакладбище в Монино?

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Странно писать о том, о чем написан, наверное, не один десяток статей. А может, и сотен. И мы как бы принимали участие в теме в свое время.

Но статьи о музеях и музейных экспонатах России заставили действительно окунуться в музейные проблемы с головой.




В распоряжение редакции попало странное письмо. Письмо из околомузейных кругов в Монино. Хотя называть письмом крик "SOS" как-то язык не поворачивается. Некая инициативная группа рассказывает, как злое Министерство обороны России готовится уничтожить благополучный и действующий музей в угоду парку "Патриот".

"Министерству обороны нужны непременно исторические машины, которые сохранились в единственном экземпляре – это не только национальное, но и мировое достояние. ЗАЧЕМ разрушать известный и любимый в России и во всём мире Монинский Музей ВВС?"

Но в то же время авторы письма просят не предпринимать никаких действий по защите музея. Причем логика очень странная.

"Призываем вас действовать без лишних эмоций, продуманно и слаженно. Во-первых, распространите первые четыре абзаца данного текста как можно шире – в соцсетях, на тематических площадках, в студенческих сообществах, подключите дружественные СМИ".

Возникает такое ощущение, будто действует какая-то подпольная организация. Этакий скрытый микромайдан. Да и само письмо больше похоже на листовку-агитку. Только что на стенах по ночам не расклеивают. Сейчас вместо стен используют мониторы компьютеров.

Но признаем, что повод для волнений у подпольщиков есть. Вот копия повода, подлинность которой не вызывает сомнений.

Кто возьмется за авиакладбище в Монино?


По музею в Монино, особенно после знакомства с другими, более благополучными музеями, хочется сказать только одно. Давайте быть честными! В Монино сегодня не столько музей, сколько авиационное кладбище.



По нашему мнению, более позорного военного «музея» в России сегодня нет.



Причем сразу стоит разделить музей ВВС в Монино на две неравные части.

Та часть музея, до которой доходят руки и средства (мы не будем судить о том, насколько они велики, просто потому, что у нас нет цифр на руках), в хорошем состоянии.



Административный корпус и два ангара с копиями самолетов времен Великой Отечественной внушают уважение. А работа экскурсоводов вообще выше всяких похвал. Чувствуется, что рассказывает действительно специалист, а не вызубривший текст попугай.

А предмет всех бурлений находится чуть дальше. Открытая площадка и ангар для хранения «особо ценных экспонатов». Тот самый, не отапливаемый и с выбитыми стеклами ангар, в котором давно живут птички и успешно бомбардируют своим гуано особо ценные экспонаты.

Смотреть на это не просто стыдно, но и обидно за людей, которые когда-то создавали этот музей.

Открытая площадка, как уже было сказано выше, для большинства экспонатов просто место упокоения. Это не ошибка. Именно не место вечной стоянки, а упокоения. Причем не вечного. В отсутствие должного финансирования музейщики вынуждены просто ждать, когда экспонаты начнут самопроизвольно разрушаться.



Судя по состоянию некоторых, долго ждать не придется.

Экспонаты начнут разрушаться. Все вместе или нет, вопрос другой. Возможно, за исключением тех, над которыми шефствуют волонтеры. А вместе потому, что авиатехника требует постоянное ухода, а авралы для экспонатов не более чем оттягивание трагического конца.

Это странно звучит, но у музея нет сил и средств даже на охрану открытой площадки. Да и такое элементарное дело, как очистка техники от снега зимой, по большей части заслуга волонтеров. Но об этом ниже.

"Проходной двор" на открытой площадке привел к потере нескольких экспонатов. «Гости» в лице заходивших по ночам пьяниц и наркоманов, использовали самолеты для проведения "банкетов" и "тусовок". Вполне спокойно приходили, так же спокойно уходили, а самолеты потом почему-то самовозгорались.

Есть и ещё один аспект такой ситуации. Авиатехнику элементарно разворовывают. Тащат все, что могут. И противостоять этому музей не в силах. Не раскрывая особых секретов, кому надо, тот знает, что местами забора нет совсем! Вот и есть на выходе «охраняемая» территория без охраны и забора. Бабуля-охранница на воротах не в счет. Она ворота охраняет.

В общем, понятно, почему вдруг в музее оказались волонтеры. Люди, в большинстве своем увлеченные авиацией, готовые чистить снег, мыть машины, покупать за собственные средства запчасти на авиасвалках в Жуковском и Домодедово.

Вроде бы совсем простое дело — почистить снег. А попробуйте этого не сделать. Случится то, что случилось прошлой зимой в Алабино. "Сели" самолеты на хвосты от тяжести. А могло быть и хуже.



Да и восстанавливают машины тоже волонтеры. Точно так же, на собственном энтузиазме. Тоже в основном на собственные средства. В личное время. Практически без каких-либо прав и обязанностей.



Чтобы стало понятно, волонтеры — это не организация. Точнее, не совсем организация. Это просто группа людей, которые по собственной инициативе занимаются экспонатами государственного музея. Моют, чистят, реставрируют по собственному разумению и возможностям, проводят дни открытых дверей, собирают средства на ремонт самолетов.

То есть фактически ситуация такая: по согласованию с администрацией музея группой людей на территории музея проводятся работы с музейными экспонатами.

Ситуация с юридической точки зрения уникальная. Не знаем, есть ли где еще такое, но в Монино имеем то, что имеем.

Но параллельно имеем ряд нюансов.

Если нет организации, то и договоры об обслуживании музейной территории и экспонатов заключать не с кем. Да и денежные вопросы, извините за каламбур, вызывают вопросы.

Те, кто посещал музей, несомненно видели коробки для сбора денег. Значит, какие-то средства собираются. И, главное, как-то используются. А теперь представьте себя на месте проверяющего из каких-либо органов. Есть основания покопаться в этом деле?

Вот так, просто потому, что нет договора, а, следовательно, отчетов об использовании средств, можно спокойно испортить жизнь хорошим людям. Да и простой приказ выгнать, поступивший от любого уполномоченного чиновника Минобороны, перечеркнет старания этих людей напрочь. Физическое наличие при юридическом отсутствии.

Вообще, волонтеры работают на грани фола. Самолеты и другая авиатехника — достаточно сложный технический организм. Просто так туда не влезешь, но, кроме этого, это и достаточно опасно. В буквальном смысле этого слова.

Мы не раз подчеркивали, что в среде волонтеров есть реальные специалисты по самолетам без тени усмешки. К ним никаких вопросов нет и быть не может.

Но есть вопросы иного характера. Понятно, что администрации музея по большому счету все равно, что творится на этой злополучной площадке. Главное – есть людской ресурс и проводятся регламентные работы по типу мытья самолетов и уборки снега.

Кстати, об уборке снега. Были свидетелями тому, как это происходит. Не впечатлило, если честно. Полнейший детский садик с криками и песенками. Особенно когда пришли добровольные помощники волонтеров, то есть люди совершенно не подготовленные. Из офиса одного сотового оператора.







Никакой техники безопасности. Да, «инструктаж» был. Типа «станьте дети, станьте в круг».



Представьте себе падение с фюзеляжа Ту-144 при помывке. Или с Ил-18. Какова вероятность получить травму в этом случае? А если внутри самолета какая-нибудь железяки человека придавит? А если сделает инвалидом?

И главное – кто будет отвечать в таком случае? Как быть с потерей трудоспособности?

Журнал по технике безопасности и охране труда придуман не просто так. Там человек своей подписью заверяет, что он не просто прослушал требования, он их услышал и понял. А если нет – то какие тогда претензии?

Здесь же, понятно, если случится несчастный случай, то ответственность за него будет лежать исключительно на пострадавшем. Просто потому, что юридически он сам пришел, и на свой страх и риск залез на государственный музейный экспонат.

Это еще если за порчу ничего не припаяют, поскольку с государством у нас шутки плохо заканчиваются.

Примерно то же самое можно отметить и в плане электробезопасности. Когда в условиях зимы самолеты отапливают внутри бытовыми нагревателями, запитывая их от розеток, находящихся за несколько сот метров.

Конечно, внутренними работами в основном занимаются специалисты по конкретному объекту – «экипаж» из 2-х и более человек. Люди, действительно знающие конкретную машину. Но "и на старуху бывает проруха". Именно специалисты иногда попадают в самые нелепые ситуации.

Но главное — кто будет отвечать? За потерю трудоспособности? За возможную инвалидность? За...?

Директор музея? Или тот, кто представляет музей в общении с волонтерами? Юридически — оба, наверное. Другой вопрос, представляют ли они вообще, во что ввязались, даже из лучших побуждений? Подставить должностное лицо таким образом — дело 10 секунд. Которые вполне реально могут искалечить не одну, а несколько судеб.

А ведь есть ещё более "страшное кино". И опять связанное с безопасностью. Итак, неохраняемая площадка с авиатехникой. Отсутствие забора на части территории. Даже закрываем глаза на отсутствие контроля (кроме билетов). Достаточно того, что любой желающий сможет проникнуть на территорию просто так. Ну немного напрягая свои конечности.

А через день, два, три День открытых дверей... И народу возле самолетов на открытой площадке будет прилично. Вот где раздолье для тех, с кем мы упорно боремся в Сирии. Не метро, конечно, но количество пострадавших будет внушительным.







Скажете, версия фантастическая? Невыполнимая? Увы, выполнимая. И пока такая вероятность достаточно велика.

Мрачная картинка нарисовалась? Именно так и есть. Потому и утверждаем, что более позорного музея в России нет. Но самое мерзкое то, что и выхода из этой ситуации сразу не видно. Достойного выхода.

Министр обороны Шойгу ещё несколько лет назад анонсировал создание в Монино Президентского авиационного кадетского корпуса. Установим над музеем шефство корпуса — и решится большинство проблем. И что?

Открытие Корпуса должно было состояться в 2015 году, потом перенесли на 2017-й. Сегодня тихо и без лишней помпы Корпус как юрлицо находится в стадии ликвидации...



Нам вообще стало интересно, почему в Министерстве обороны на поручения министра кладут что-то там с прибором? Или одно дело заявить, другое дело сделать?

Сошлемся на ТАСС. «Шойгу поручил…», «Министр обороны поручил…» Жаль, коллеги из ТАСС не написали тогда, КОМУ Шойгу поручил.

Шойгу поручил "ставить на крыло" экспонаты музея ВВС.

Шойгу поручил заняться созданием центра патриотического воспитания в подмосковном Монине.

Но есть один нюанс, опять же связанный лично с министром обороны. Парк "Патриот" — это любимое детище нашего министра. И его указание о переносе некоторых экспонатов из Монино в "Патриот" означает официальную смерть музея.

Когда-то давно, многие экспонаты прилетели в музей "своим ходом". За годы разворовывания и ненадлежащего ухода восстановить их до первоначального состояния просто невозможно. Значит, будут резать и собирать уже в парке. Что из этого получается, многие видели на примере "патриотического" МиГ-29.

Что-то вывезут. Остальное бросят, лишив статуса музея. Либо просто вывезут часть, как было в Кубинке, и оставят как есть. И тогда можно смело заказывать оркестр на похороны бывшего музея ВВС...

Второй вариант, как мы понимаем, выбрали авторы письма, которое мы привели выше. Не лезьте к нам. Мы сами с усами. Народная любовь и инициатива не только сохранит, но и восстановит экспонаты, да и сам музей!

Увы, но это похоже на "щадящее купирование хвоста собаки", когда из жалости хвостик будут отрезать мелкими частями. Так животное будет меньше страдать...

Почему? Да потому же, о чем написано выше. Ничего не изменится. И оркестр надо будет заказывать не на завтра, а на послезавтра. Сохранить все экспонаты нереально. Значит, кому-то повезло, что ими занялись, а кто-то сгниет. Тихо и спокойно.

Искать решение необходимо.

Грабить музейный фонд в угоду парку "Патриот" позволять нельзя.

Во-первых, для начала нужно, чтобы сам «Патриот» работал не 10 дней в году, а слегка побольше.

Во-вторых, сколько уже было скандалов с «патриотовскими», есть мнение, и оно не только наше, что добра не будет.

В-третьих, все это безобразие есть прямое нарушения январского 2017 года закона «О неделимости музейных фондов и коллекций».

Оставить как есть, уповая на то, что кучка волонтеров все сохранит и преумножит? Более чем сомнительно. Здесь в первую очередь нужна полная легализация и работа не на подаяние в день открытых дверей и помощь неравнодушных, а на те же гранты.

Но, как нам кажется, более всего будет действенным третий вариант. Даже придумывать ничего не надо. Придумано все давным-давно. Посмотрите на успешные музеи. Да, частные заведения, но простите, на Парад Победы на Красной площади танки приезжают не из Музея Вооруженных сил, а из музеев Вадима Задорожного, Падиково и Верхней Пышмы.

Время, когда государство заботилось о сохранении истории, прошло окончательно и бесповоротно. Этому государству такая история не очень нужна. Время волонтеров-одиночек тоже ушло. Особенно если речь идет об уникальных экспонатах прошлого.



Среди наших предпринимателей высшего уровня есть достаточно много людей, готовых вкладывать деньги в историю. Мы это видели. Да, в том числе и в частных музеях. Так, может, стоит отдать умирающих в частные руки? Но это наше личное мнение.

А выход надо искать. Пока еще есть совсем немного времени.
Автор:
Александр Ставер, Роман Скоморохов
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29 комментариев
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  1. iouris
    iouris Сегодня, 13:06
    -12
    А зачем нам этот музей? Он напоминает о былом величии.
    1. Комментарий был удален.
    2. helmi8
      helmi8 Сегодня, 13:22
      +6
      Цитата: iouris
      А зачем нам этот музей? Он напоминает о былом величии.

      А вот об этом и нужно помнить. О своем величии. Не забывать свое прошлое, и гордиться им. И стремиться к лучшему. У человека без прошлого - нет будущего.
    3. Аристарх Людвигович
      Аристарх Людвигович Сегодня, 13:35
      +5
      Цитата: iouris
      А зачем нам этот музей? Он напоминает о былом величии.

      На дворе общество потребления... Особенно остро чувствуется это у нас с России, где такие бесценные самолеты как Ту-144 либо гниют, либо раздербаниваются, либо просто тихо увядают, в то время как должны блестеть и стоять величественно... А такие как Вы смотрят на самолеты и видят в нём несколько тонн алюминия и другого цветного металла, который можно продать. Толку Вам что то объяснять.


      1. Antares-610
        Antares-610 Сегодня, 14:51
        +1
        Вот самолёт, который изображён на Ваших снимках, сейчас. Владелец - Казанский авиационный университет - выделил деньги на его перевозку и приспособление под музей.



        И не потребовалось передавать самолёт в частные руки.
      2. NordUral
        NordUral Сегодня, 15:50
        0
        А вот какие музеи в США. И у заклятых друзей не грех поучиться. Только тем, кто сейчас наверху, это напоминание о том, что мог Союз, глаза мозолит и показывает их место в истории страны.
        1. NordUral
          NordUral Сегодня, 15:52
          0
          Забыл прикрепить. Не поленился сделать скрины, до чего обидно.
    4. av58
      av58 Сегодня, 14:33
      +3
      Тем, у кого нет памяти и головы, музей действительно не нужен.
    5. NordUral
      NordUral Сегодня, 15:30
      +2
      Вам и Сталин спать не дает. А нам дорого прошлое страны, которую убили, а теперь убивают память о ней. Музей нужен тем, кто верит в великое прошлое той страны, что создала все то, что нынешняя властная компашка хочет тихонько, не поднимая шума уничтожить. Не умеющая создавать новое эти ничтожества пытаются убить в нас память о тех, кто это умел и делал.
      Музей в Монино, настоящий музей, а не кладбище, нужен нам и той России, которая придет на смену ворам и жуликам во власти.
      А пока надо сделать все, чтобы наше прошлое не отправили в утиль..
    6. 210окв
      210окв Сегодня, 15:32
      0
      Вы ошиблись.Надо было написать "им"вместо "нам".Нам и именно нам этот музей нужен.Нам-старшему и подрастающему,да и будущим поколениям.
  2. rudolff
    rudolff Сегодня, 13:12
    +3
    Никого настоящая история и память не волнует. Проще создать новую. Чистенькую, гламурненькую, правильную.
    1. Antares-610
      Antares-610 Сегодня, 14:52
      0
      Причём, на деньги и под руководством олигархов - вчерашних кидал и авторитетов)))
  3. тасха
    тасха Сегодня, 13:20
    +5
    Время, когда государство заботилось о сохранении истории, прошло окончательно и бесповоротно

    Не перегибайте. В те времена, когда "государство заботилось..." такие ситуации тоже происходили сплошь и рядом. Нет хозяина - нет и ухода... А чиновнику, что советскому, что российскому - зачем лишняя забота.
    1. DenZ
      DenZ Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: тасха
      В те времена, когда "государство заботилось..." такие ситуации тоже происходили сплошь и рядом.
      Чтобы аж целый центральный музей авиации коту под хвост начали пускать? Что-то не припомню таких ситуаций. Но перегибать действительно не стоит, ведь самое главное -это не судьба музея ( его можно и расформировать) а судьба его уникальных экспонатов которые хорошо если останутся в России и в надлежащем уровне сохранности.
    2. Antares-610
      Antares-610 Сегодня, 14:33
      +2
      Парадоксально, но сейчас музей в Монино обслуживается даже лучше, чем в советское время.
      При СССР экспонаты просто свозили на музейное поле и расставляли как-нибудь. Помывка и уборка снега была возложена на солдат-срочников и прапоров из соседней в/ч.
      А за последние годы ряд экспонатов отреставрирован не только снаружи, но и внутри, не только волонтёрами, но и такими организациями, как КБ Яковлева, НПО им. Лавочкина, МВЗ им. Миля и т.д.
  4. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 13:28
    +2
    пигмеям не нужно помнить о своем былом величии титанов...
  5. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 13:46
    +2
    Нельзя угробить этот музей! Взять тот же танковый, в своё время всё "ненужное" переплавили, перепилили, а теперь считают по пальцам и охают что осталось. Благо хоть Кубинку не тронули. Та же ситуация и с Монино.
    1. Antares-610
      Antares-610 Сегодня, 14:42
      +2
      Кубинку не тронули? Да Вы просто не в курсе.
      В «немецком» ангаре осталась дай Бог половина эскпонатов, остальное переехало в «патриот».
      На место Пантеры поставили ржавый Т-34, который своим видом не понравился генералам в «патриоте»:


      В ангарах много пустого места образовалось:


      И теперь на место танков свалили обломки каких-то самолётов зачем-то:
      1. Николай Петров
        Николай Петров Сегодня, 14:51
        +2
        Андрей, это просто ...... Литературных слов нет!!!!!
      2. DenZ
        DenZ Сегодня, 15:28
        0
        Цитата: Antares-610
        И теперь на место танков свалили обломки каких-то самолётов зачем-то:

        Это обломки американской Кингкобры найденной буквально в этом году. Эти обломки пристроили временно на сколько я знаю. Так что ничего страшного нет.
        1. Antares-610
          Antares-610 Сегодня, 15:30
          0
          Нет ничего более постоянного, чем временное.
          Почему их в Монино не передали, всё-таки авиационный музей, они там смотрелись бы органичнее?
  6. LSA57
    LSA57 Сегодня, 13:56
    +3
    Монино. Музей авиации. Май 2014г.






    И это малая часть. Замечательный музей!!! good
    1. Antares-610
      Antares-610 Сегодня, 14:43
      +1
      Вам же написали - это авиакладбище! Как Вы смеете не верить?!!
      Скоро всё развалится, какой «Замечательный музей!!!»???
      1. LSA57
        LSA57 Сегодня, 14:53
        0
        Цитата: Antares-610
        Вам же написали - это кладбище!

        я говорю о том, что видел своими глазами
        1. Antares-610
          Antares-610 Сегодня, 15:04
          +2
          Автор статьи в музее был неоднократно, но увидел противоположное. И теперь ратует за передачу музея анонимному олигарху в управление. Не наводит на мысли?
  7. ПолканОВ
    ПолканОВ Сегодня, 14:24
    +1
    Цитата: iouris
    А зачем нам этот музей? Он напоминает о былом величии.

    ...не помнящие истории недостойны будущего. Не я сказал, возможно Пушкин. АС нашей поэзии и наше всё. А вы, позвольте узнать,каким боком к этой стране прислонены?... или просто не доделаны...
  8. av58
    av58 Сегодня, 14:38
    +4
    Часть машин перевезти в "Патриот" не удастся чисто физически, просто из-за их габаритов и веса. "Патриот" назвать "военно-патриотическим парком" пока очень сложно из-за графика его работы. Наконец, до Монино худо-бедно можно добраться на электричке, а вот кто поедет в "Патриот" ради куцей выставки старых самолётов? Не проще ли направить деньги на восстановление периметра музея в Монино, на ремонт павильонов и авиатехники?
    1. Antares-610
      Antares-610 Сегодня, 15:10
      +6
      Вы поймите - Шойгу распорядился создать в «патриоте» выставку советских боевых самолётов.
      Иметь в пределах Московской области другой музей с самолётами - слишком расточительно по нынешним временам. Да и отвлекает посетителей, которые из-за границы едут в Монино специально. Из Европы, из Китая едут любители советских самолётов. Потому что в Монино и Су-35, и Ту-144 одновременно можно увидеть, как нигде.
      Поэтому принято решение Монино задушить. Финансово давно душат, теперь началась информационная атака - что Монино - не музей, а авиакладбище.
  9. faiver
    faiver Сегодня, 15:21
    +2
    ну и где это потанины, роттенберги, дерипаски, абрамовичи?
  10. shubin
    shubin Сегодня, 15:57
    0
    Грустно. А ненавистные американцы с англичанами до сих пор на "аэрокобрах", "мустангах", "спитфайрах" на авиашоу летают. Слышал, что у них даже советские истребители времён ВОВ в рабочем состоянии есть.