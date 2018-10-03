Аналитика

России нужен дешёвый бензин!

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Казалось бы, довольно странный вопрос мы вынесли в заголовок. Однако после того, как наш комментарий по негативному прогнозу бензиновых цен вызвал поистине небывалый интерес читателей, не задаваться им просто нельзя.

Начнём с того, что для России, особенно для её многочисленных окраин и анклавов, стабильное транспортное сообщение с метрополией – это вопрос жизни и смерти. О стратегических соображениях не будем даже распространяться. Поэтому в целом ряде случаев нам просто необходимо не просто иметь в наличии дешёвое топливо и не просто иметь много топлива, а иметь его столько, чтобы хватило на любые непредвиденные случаи и обстоятельства.

Есть ещё одно соображение, которое можно отнести к разряду стратегических. Россия по-прежнему остаётся самым перспективным потенциальным направлением для глобального транзитного маршрута «Восток — Запад», как бы там ни продвигал Китай свой проект «Шёлковый путь». Если транзит длиной в несколько тысяч километров подкрепляется ещё и дешёвым топливом, то многие его преимущества явно будут восприниматься совсем иначе. Точнее, с куда большим энтузиазмом.


России нужен дешёвый бензин!


Не забудем и о том, что относительно дешёвый бензин закладывается в стоимость практически любого товара, как произведённого у нас в стране, так и перевезённого по ней. И поэтому, относительно дешёвое топливо – это одно из немногих конкурентных преимуществ, которым реально располагает российский бизнес. Помимо него, преимуществом, хотя и весьма сомнительным, остаётся также и дешевизна рабочей силы, высококвалифицированной в том числе.

Есть и ещё в определённом смысле малозначительный фактор в пользу дешёвого бензина. Власть, удерживая относительно низкие цены на бензин, тем самым может стимулировать более глубокую переработку углеводородного сырья – в пластик, лаки и краски, полимерные материалы и т.д. Увы, если бы это было действительно так, осталось бы только порадоваться за нашу глубокую нефтепереработку. В реальности никаких стимулов и никакой прямой связи тут пока не просматривается.

Но вернёмся к собственно топливу. На старте реформ Россия имела в своём распоряжении чуть ли не самое дешёвое топливо среди всех стран со сколько-нибудь развитой индустрией. После дефолта 1998 г. бензин внутри страны вообще резко подешевел в долларовом выражении, но быстро стал дорожать в рублёвом. Процесс возвращения к ценам уровня лета всё того же 98 года удалось растянуть чуть ли не до следующего большого кризиса, случившегося на рубеже 2008-2009 годов.

Характерно, что наш внутренний рынок всегда спасала вовсе не конкуренция между нефтяными гигантами, в чём нас постоянно пытаются убедить их представители. Это лишь попытка в очередной раз оправдать раздел самого прибыльного сектора экономики, который был провёрнут в середине 90-х под шумок масштабной чубайсовской приватизации. Спасала же рынок колоссальная мощность ещё советских нефтеперерабатывающих заводов наряду с ограниченными возможностями экспорта нефти и нефтепродуктов за рубеж.

В принципе, именно огромные объёмы производимого в стране бензина выручают нас и сейчас. Тем не менее, регулярные бензиновые кризисы случались в России и в те же лихие 90-е, и в жирные нулевые, и под санкциями, и без всяких санкций. И всё же за последнее время ситуация с топливом стала хотя бы немного более приемлемой. После того как рубль четыре года назад в очередной раз упал по курсу к евро и доллару, литр бензина на российских АЗС даже слегка подешевел.

Но только в долларовом выражении. Если летом 2014 года за литр 95-го надо было отдать 30,5 рубля, то есть почти 0,75 доллара, то к осени рублёвая цена подросла до 35,2 руб, что при вздорожавшем долларе составляло всего от 45 до 50 центов. После этого скачки доллара, как впрочем, и евро, такими сильными уже не были, а вот цены на бензин продолжали подтягиваться вслед за валютами. Как при растущей цене нефти, так и при падающей.

Впрочем, весной нынешнего года удержать такую относительно благоприятную конъюнктуру не удалось даже ценой титанических усилий в борьбе с королями бензоколонок. Тогда, напомним, цены на АЗС в долларовом исчислении едва не вернулись к уровням как раз 2014 года. При цене 95-го бензина почти в 50 рублей за литр, отметка в 0,75 доллара была совсем рядом, но дотянуться до неё не дали – Антимонопольная служба в дуэте с Минэнерго.

Зато сейчас за счёт медленного, но достаточно уверенного восстановления национальной валюты, бензин, если, опять же, считать по доллару, тоже растёт в цене, и тоже, пусть медленно, но вполне себе уверенно. И вряд ли стоит сомневаться, что и после того, как рубль опять пойдёт вниз, с бензином ничего подобного не случится.

Завершая наш небольшой обзор, отметим, что вообще-то сами по себе сентенции наших регуляторов топливного рынка о том, что в России едва ли не самый дешёвый бензин в мире, не имеют под собой никаких оснований. Самый дешёвый бензин (и это факт общеизвестный) на сегодня в Венесуэле. Там он стоит всего-навсего 0,01 доллара за литр, что по сравнению с российскими 0,6 доллара, согласитесь, действительно, очень дёшево. Но чем это оборачивается, тоже неплохо известно.

О коррупции в тех кругах, которые занимаются в этой стране бензиновыми субсидиями, лучше умолчим. Острейший дефицит топлива на венесуэльских АЗС, особенно в глубинке, повальная спекуляция, крутые разборки между разного рода «особыми» покупателями, наконец, просто разбазаривание слишком дешёвого топлива – всё это давно стало в Венесуэле нормой. Но, судя по последним событиям, всё это, очевидно, очень скоро останется в прошлом.

Помимо Венесуэлы, бензин дешевле, чем в России, причём существенно, ещё в нескольких странах. Разумеется, в нефтедобывающих – например, в Саудовской Аравии, Эмиратах, Иране, Кувейте, Малайзии и Нигерии. Но главное даже не это. Дело в том, что бензиновые цены обязательно надо сопоставлять с уровнем доходов в стране. А с этим у нас дело обстоит сами знаете как. Так вот, по данным исследования, проведённого в этом году компанией British Petroleum, если россиянину за литр бензина приходится отдавать почти 1/40 часть дневного заработка, то, к примеру, у американца на литр «дорогого» бензина уходит меньше, чем полпроцента его заработка, то есть меньше 1/200 части.



Нам россиянам, приходится мириться и с тем, что так же мало платят за бензин большинство европейцев, и даже японцы и китайцы. Действительно, больше русских за бензин приходится платить жителям всего девяти стран из 61, обследованной экспертами компании BP. Оказаться в их числе не повезло, например, мексиканцам, канадцам и грекам.

Остаётся порадоваться тому, что такая сомнительная дешевизна российского бензина вообще-то мало отражается на разного рода бизнес-составляющих, о которых говорилось в начале нашего обзора.
Автор:
Алексей Подымов, Артём Алексеев
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27 комментариев
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  1. kuznec
    kuznec Сегодня, 05:04
    +2
    Я уже приводил этот ролик, но сошлюсь на него еще раз. В нем очень подробно и доходчиво рассказывается о ситуации с ценами на топливо, и почему подорожание неизбежно.
  2. Комментарий был удален.
  3. Vard
    Vard Сегодня, 05:45
    +6
    Эдак можно договориться и до доллара по шесть рублей.... Я помню было такое.... Нет уж... Только с нас можно снять последние трусы... А потом шкуру.... Следом кости и мясо.... Только мы это можем выдержать...
    1. Ванёк
      Ванёк Сегодня, 05:56
      +4
      Цитата: Vard
      до доллара по


      0,63 руб.

      Цитата: Vard
      Я помню было такое...


      hi
      1. татарин 174
        татарин 174 Сегодня, 06:05
        +1
        И чего об этом ностальгировать??? Хотя и поплакаться иногда нужно sad
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:32
    +1
    Нам россиянам, приходится мириться и с тем, что так же мало платят за бензин большинство европейцев, и даже японцы и китайцы.

    ...но нам ведь ездить по СВОИМ территориям, а не по гейропе, Японии или Китаю... request
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:36
    +14
    России нужен дешёвый бензин, интернационалу акционеров корпораций от РФ - нет. Вот - это реальность структуры в которой мы живём.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 08:15
      +4
      Цитата: samarin1969
      +5
      России нужен дешёвый бензин, интернационалу акционеров корпораций от РФ - нет.

      Это невидимая рука рынка. Без шуток.
      Если обязать их продавать нефтепродукты в России по сниженной цене, то возникнет дефицит топлива потому что они всё за рубеж продавать будут ибо там платят больше.
      И это не только к нефтянке относится, но и к любым другим ресурсам.
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 08:35
        +1
        Приятно читать людей которые думают головой, а не кричат *всё пропало* или *мы всех убьем*.Плюсую.
      2. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Сегодня, 08:43
        +3
        Цитата: Серый брат
        Если обязать их продавать нефтепродукты в России по сниженной цене, то возникнет дефицит топлива потому что они всё за рубеж продавать будут ибо там платят больше.

        А чтобы поменьше гнали топливо за рубеж, нужно всего лишь ввести пошлины на его вывоз! Государство имеет на это право.
        1. raw174
          raw174 Сегодня, 09:08
          +2
          Цитата: СРЦ П-15
          А чтобы поменьше гнали топливо за рубеж, нужно всего лишь ввести пошлины на его вывоз!

          Тогда мы потеряем рынки сбыта за рубежом, нас вытеснят и потери будут большими.
        2. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 09:08
          +1
          Цитата: СРЦ П-15
          нужно всего лишь ввести пошлины на его вывоз! Государство имеет на это право.

          Так они есть и даже государство имеет право их поднимать в зависимости от ситуации. Только там такая штука, основной налог, это налог на добычу и он собирается с каждой тонны добытой нефти. Поэтому, если порезать экспорт, то налоговые поступления упадут.
          По хорошему, надо бы всё если не национализировать, то хотя бы прописать законодательно такую возможность и прикрываясь этим жупелом обязать нефтедобытчиков поставлять на внутренний рынок определённый объём сырья по государственным тарифам.
          А то "невидимой рукой рынка" можно до бесконечности теребонькать.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:55
        0
        Цитата: Серый брат
        Если обязать их продавать нефтепродукты в России по сниженной цене, то возникнет дефицит топлива потому что они всё за рубеж продавать будут ибо там платят больше.

        Надо же как? belay А налогообложение для желающих добыть в России и продать за рубеж никак не поможет? Если его изменить в пользу большинства граждан... recourse Хотя, какие могут быть изменения в стране, где правит закон "ЧЧВ"...
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:49
    +5
    И вряд ли стоит сомневаться, что и после того, как рубль опять пойдёт вниз, с бензином ничего подобного не случится.
    ...Сомнения, как-то ,поэтому поводу не терзают....
  7. inkass_98
    inkass_98 Сегодня, 06:57
    +1
    Переливание из пустого в порожнее. Сравните налоговые составляющие цены бензина в Европе, США и России, после этого все станет ясно. И будет понятно, почему при снижении стоимости барреля нефти во всем мире цена на бензин падает, а у нас растет в любом случае.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 07:23
      +9
      Цитата: inkass_98
      Сравните налоговые составляющие цены бензина в Европе

      Кстати да. Это называется косвенным налогообложением всего населения страны, ибо глупо думать, что олигархи будут платить акцизы из своего кармана.
      Лично я, заправляясь минимум на 5 т.р в месяц, плачу государству более 4 т.р, т.е больше УЖЕ уплаченных 13% под.налога. А если учесть, что работодатель занижает мне з\п на 34%, и 20% НДС, включенные в стоимость любого товара, то лично я отдаю государству в районе 80% своих доходов. request
      1. Голован Джек
        Голован Джек Сегодня, 07:39
        -6
        Цитата: Ингвар 72
        лично я отдаю государству в районе 80% своих доходов

        Пожалеть вас, что ли... crying
  8. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 07:07
    +9
    А я вспоминаю командировку в Туркмению в нулевые... Три раза нв калькуляторе пересчитывал и все не верил - за один доллар 50 литров бензина!!!!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 07:24
      +2
      Цитата: Вождь краснокожих
      за один доллар 50 литров бензина!!!!

      Это для вас он по этой цене. Местные же получают бензин безплатно, правда есть лимит, превысив который, они то же за него платят.
  9. asiat_61
    asiat_61 Сегодня, 07:37
    +3
    приходится отдавать почти 1/40 часть дневного заработка, то, к примеру, у американца на литр «дорогого» бензина уходит меньше, чем полпроцента его заработка, то есть меньше 1/200 части......Если в России начать говорить о повышении зарплат,То цены обгонят эти повышения. Сравните цены в магазинах, и разговоры о повышении пенсий.
  10. Severok
    Severok Сегодня, 08:11
    +3
    Да вы что? России дешёвый бензин? Да ведь тогда продукты подешевеют, стоимость перевозок снизится! Все цены могут упасть! А откуда убог... Правительству НДС брать тогда? И так в бюджете на содержание государства не хватает! Всё по заначкам растащено, вон один с Сахалина заначил, второй там ещё сколько-то лярдов притырил! Того гляди и ныкать нечего будет!
    1. EvilLion
      EvilLion Сегодня, 08:31
      -4
      Интересно получается, достать нефть с глубины в местах, предельно удаленных от цивилизации, доставить, провести сложную, энергоемкую операцию разделения фракций для чего требуется сложнейшее дорогущее оборудование, на выходе горючка по цене дешевле банки апельсинового, или яблочного сока. Серьезно? Вы, правда, верите, что бензин может стоить так дешево? Вы вообще понимаете, что вас бензином очень серьезно дотируют?
  11. EvilLion
    EvilLion Сегодня, 08:24
    -1
    Дело в том, что бензиновые цены обязательно надо сопоставлять с уровнем доходов в стране.


    Кому надо? Производителю нефтепродуктов? А почему вы тогда ценами возмущаетесь? Потому что вам невыгодно? Ну так и продавать нефть и нефтепродукты за гроши, когда их можно продать сильно дороже, на экспорт, тоже невыгодно.

    Тем не менее, наше государство, которые вы вы так ненавидите, и которое вас, якобы зверски обворовывает, этого не делает, и требует поставлять бензин на внутренний рынок практически задарма, так чтобы вы, неблагодарные, могли себе купить вторую машину и переводить огромные ресурсы в поездках на огороды, которыми душите сельское хозяйство, или за ведром червивых грибов километров так за 100 от города. Ну или на работу, для меня это основная причина пробок, аварии легковушек из-за которых потом никто в местную пром-зону проехать не может. Ездили бы на автобусах, всем хорошо бы было.

    Давно пора ограничить свободную продажу топлива.
  12. Silvestr
    Silvestr Сегодня, 08:51
    +4
    бензин дешевый-это хорошо, но его ,дешевого, не будет

    высокая цена на него- источник роролнения бюджета и карманов олигархов
    1. Лесс
      Лесс Сегодня, 09:12
      0
      У вас что не комментарий, то картинка из интернета... Своих мыслей совсем нет?
  13. prior
    prior Сегодня, 09:02
    +1
    Статья фантазёра-инопланетянина.
    Цены на бензин результат математического жульничества сами знаете кого.
    Ну кто вам сказал, что дважды два четыре ? Вы до сих пор в это верите ?
  14. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 09:05
    0
    Помимо Венесуэлы, бензин дешевле, чем в России, причём существенно, ещё в нескольких странах. Разумеется, в нефтедобывающих – например, в Саудовской Аравии, Эмиратах, Иране, Кувейте, Малайзии и Нигерии.

    А почему я тут США не вижу? Там цены отличаются , конечно , по месту АЗС, но не в нашу пользу!
    Недавно наши ракамиводятлы кричали о том, что "вот в США то бензин дороже нашего!" и стремительно догоняли по ценам ворога. А потом наши цены догнали ихние! И что нам начали вдувать в уши?
    Конечно же о дорогом бензине в Европе!
    Не хочется обижать лиц нетрадиционной сексуальной ориентации сравнением с ними этих вверхусидящих!
  15. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:09
    0
    Может мне кто-нибудь сказать - у нас есть комплексный план экономического развития страны или нет? Пока не будет такого документа рассчитанного на 5-10-20-50-100 лет, нечего ждать ничего хорошего. А тыкаться как слепые котята то в мост, то в скоростную ж/д, в то время как заводы и фабрики закрываются и превращаются в ТРЦ и ситуация с демографией на местах такова, что хоть караул кричи, ни к чему хорошему не приведет. Сам черт не поймет куда катимся, капитализма не построили за почти тридцать лет, социализм валится как картонный домик, куда идем кто-нибудь знает, болтаемся как оно в проруби. Коммунисты за двадцать лет с 21 по 41 построили промышленную державу, а нынешние ушлепки только воруют и армию создали наворованное защищать и все.