России нужен дешёвый бензин!
Казалось бы, довольно странный вопрос мы вынесли в заголовок. Однако после того, как наш комментарий по негативному прогнозу бензиновых цен вызвал поистине небывалый интерес читателей, не задаваться им просто нельзя.
Начнём с того, что для России, особенно для её многочисленных окраин и анклавов, стабильное транспортное сообщение с метрополией – это вопрос жизни и смерти. О стратегических соображениях не будем даже распространяться. Поэтому в целом ряде случаев нам просто необходимо не просто иметь в наличии дешёвое топливо и не просто иметь много топлива, а иметь его столько, чтобы хватило на любые непредвиденные случаи и обстоятельства.
Есть ещё одно соображение, которое можно отнести к разряду стратегических. Россия по-прежнему остаётся самым перспективным потенциальным направлением для глобального транзитного маршрута «Восток — Запад», как бы там ни продвигал Китай свой проект «Шёлковый путь». Если транзит длиной в несколько тысяч километров подкрепляется ещё и дешёвым топливом, то многие его преимущества явно будут восприниматься совсем иначе. Точнее, с куда большим энтузиазмом.
Не забудем и о том, что относительно дешёвый бензин закладывается в стоимость практически любого товара, как произведённого у нас в стране, так и перевезённого по ней. И поэтому, относительно дешёвое топливо – это одно из немногих конкурентных преимуществ, которым реально располагает российский бизнес. Помимо него, преимуществом, хотя и весьма сомнительным, остаётся также и дешевизна рабочей силы, высококвалифицированной в том числе.
Есть и ещё в определённом смысле малозначительный фактор в пользу дешёвого бензина. Власть, удерживая относительно низкие цены на бензин, тем самым может стимулировать более глубокую переработку углеводородного сырья – в пластик, лаки и краски, полимерные материалы и т.д. Увы, если бы это было действительно так, осталось бы только порадоваться за нашу глубокую нефтепереработку. В реальности никаких стимулов и никакой прямой связи тут пока не просматривается.
Но вернёмся к собственно топливу. На старте реформ Россия имела в своём распоряжении чуть ли не самое дешёвое топливо среди всех стран со сколько-нибудь развитой индустрией. После дефолта 1998 г. бензин внутри страны вообще резко подешевел в долларовом выражении, но быстро стал дорожать в рублёвом. Процесс возвращения к ценам уровня лета всё того же 98 года удалось растянуть чуть ли не до следующего большого кризиса, случившегося на рубеже 2008-2009 годов.
Характерно, что наш внутренний рынок всегда спасала вовсе не конкуренция между нефтяными гигантами, в чём нас постоянно пытаются убедить их представители. Это лишь попытка в очередной раз оправдать раздел самого прибыльного сектора экономики, который был провёрнут в середине 90-х под шумок масштабной чубайсовской приватизации. Спасала же рынок колоссальная мощность ещё советских нефтеперерабатывающих заводов наряду с ограниченными возможностями экспорта нефти и нефтепродуктов за рубеж.
В принципе, именно огромные объёмы производимого в стране бензина выручают нас и сейчас. Тем не менее, регулярные бензиновые кризисы случались в России и в те же лихие 90-е, и в жирные нулевые, и под санкциями, и без всяких санкций. И всё же за последнее время ситуация с топливом стала хотя бы немного более приемлемой. После того как рубль четыре года назад в очередной раз упал по курсу к евро и доллару, литр бензина на российских АЗС даже слегка подешевел.
Но только в долларовом выражении. Если летом 2014 года за литр 95-го надо было отдать 30,5 рубля, то есть почти 0,75 доллара, то к осени рублёвая цена подросла до 35,2 руб, что при вздорожавшем долларе составляло всего от 45 до 50 центов. После этого скачки доллара, как впрочем, и евро, такими сильными уже не были, а вот цены на бензин продолжали подтягиваться вслед за валютами. Как при растущей цене нефти, так и при падающей.
Впрочем, весной нынешнего года удержать такую относительно благоприятную конъюнктуру не удалось даже ценой титанических усилий в борьбе с королями бензоколонок. Тогда, напомним, цены на АЗС в долларовом исчислении едва не вернулись к уровням как раз 2014 года. При цене 95-го бензина почти в 50 рублей за литр, отметка в 0,75 доллара была совсем рядом, но дотянуться до неё не дали – Антимонопольная служба в дуэте с Минэнерго.
Зато сейчас за счёт медленного, но достаточно уверенного восстановления национальной валюты, бензин, если, опять же, считать по доллару, тоже растёт в цене, и тоже, пусть медленно, но вполне себе уверенно. И вряд ли стоит сомневаться, что и после того, как рубль опять пойдёт вниз, с бензином ничего подобного не случится.
Завершая наш небольшой обзор, отметим, что вообще-то сами по себе сентенции наших регуляторов топливного рынка о том, что в России едва ли не самый дешёвый бензин в мире, не имеют под собой никаких оснований. Самый дешёвый бензин (и это факт общеизвестный) на сегодня в Венесуэле. Там он стоит всего-навсего 0,01 доллара за литр, что по сравнению с российскими 0,6 доллара, согласитесь, действительно, очень дёшево. Но чем это оборачивается, тоже неплохо известно.
О коррупции в тех кругах, которые занимаются в этой стране бензиновыми субсидиями, лучше умолчим. Острейший дефицит топлива на венесуэльских АЗС, особенно в глубинке, повальная спекуляция, крутые разборки между разного рода «особыми» покупателями, наконец, просто разбазаривание слишком дешёвого топлива – всё это давно стало в Венесуэле нормой. Но, судя по последним событиям, всё это, очевидно, очень скоро останется в прошлом.
Помимо Венесуэлы, бензин дешевле, чем в России, причём существенно, ещё в нескольких странах. Разумеется, в нефтедобывающих – например, в Саудовской Аравии, Эмиратах, Иране, Кувейте, Малайзии и Нигерии. Но главное даже не это. Дело в том, что бензиновые цены обязательно надо сопоставлять с уровнем доходов в стране. А с этим у нас дело обстоит сами знаете как. Так вот, по данным исследования, проведённого в этом году компанией British Petroleum, если россиянину за литр бензина приходится отдавать почти 1/40 часть дневного заработка, то, к примеру, у американца на литр «дорогого» бензина уходит меньше, чем полпроцента его заработка, то есть меньше 1/200 части.
Нам россиянам, приходится мириться и с тем, что так же мало платят за бензин большинство европейцев, и даже японцы и китайцы. Действительно, больше русских за бензин приходится платить жителям всего девяти стран из 61, обследованной экспертами компании BP. Оказаться в их числе не повезло, например, мексиканцам, канадцам и грекам.
Остаётся порадоваться тому, что такая сомнительная дешевизна российского бензина вообще-то мало отражается на разного рода бизнес-составляющих, о которых говорилось в начале нашего обзора.
Начнём с того, что для России, особенно для её многочисленных окраин и анклавов, стабильное транспортное сообщение с метрополией – это вопрос жизни и смерти. О стратегических соображениях не будем даже распространяться. Поэтому в целом ряде случаев нам просто необходимо не просто иметь в наличии дешёвое топливо и не просто иметь много топлива, а иметь его столько, чтобы хватило на любые непредвиденные случаи и обстоятельства.
Есть ещё одно соображение, которое можно отнести к разряду стратегических. Россия по-прежнему остаётся самым перспективным потенциальным направлением для глобального транзитного маршрута «Восток — Запад», как бы там ни продвигал Китай свой проект «Шёлковый путь». Если транзит длиной в несколько тысяч километров подкрепляется ещё и дешёвым топливом, то многие его преимущества явно будут восприниматься совсем иначе. Точнее, с куда большим энтузиазмом.
Не забудем и о том, что относительно дешёвый бензин закладывается в стоимость практически любого товара, как произведённого у нас в стране, так и перевезённого по ней. И поэтому, относительно дешёвое топливо – это одно из немногих конкурентных преимуществ, которым реально располагает российский бизнес. Помимо него, преимуществом, хотя и весьма сомнительным, остаётся также и дешевизна рабочей силы, высококвалифицированной в том числе.
Есть и ещё в определённом смысле малозначительный фактор в пользу дешёвого бензина. Власть, удерживая относительно низкие цены на бензин, тем самым может стимулировать более глубокую переработку углеводородного сырья – в пластик, лаки и краски, полимерные материалы и т.д. Увы, если бы это было действительно так, осталось бы только порадоваться за нашу глубокую нефтепереработку. В реальности никаких стимулов и никакой прямой связи тут пока не просматривается.
Но вернёмся к собственно топливу. На старте реформ Россия имела в своём распоряжении чуть ли не самое дешёвое топливо среди всех стран со сколько-нибудь развитой индустрией. После дефолта 1998 г. бензин внутри страны вообще резко подешевел в долларовом выражении, но быстро стал дорожать в рублёвом. Процесс возвращения к ценам уровня лета всё того же 98 года удалось растянуть чуть ли не до следующего большого кризиса, случившегося на рубеже 2008-2009 годов.
Характерно, что наш внутренний рынок всегда спасала вовсе не конкуренция между нефтяными гигантами, в чём нас постоянно пытаются убедить их представители. Это лишь попытка в очередной раз оправдать раздел самого прибыльного сектора экономики, который был провёрнут в середине 90-х под шумок масштабной чубайсовской приватизации. Спасала же рынок колоссальная мощность ещё советских нефтеперерабатывающих заводов наряду с ограниченными возможностями экспорта нефти и нефтепродуктов за рубеж.
В принципе, именно огромные объёмы производимого в стране бензина выручают нас и сейчас. Тем не менее, регулярные бензиновые кризисы случались в России и в те же лихие 90-е, и в жирные нулевые, и под санкциями, и без всяких санкций. И всё же за последнее время ситуация с топливом стала хотя бы немного более приемлемой. После того как рубль четыре года назад в очередной раз упал по курсу к евро и доллару, литр бензина на российских АЗС даже слегка подешевел.
Но только в долларовом выражении. Если летом 2014 года за литр 95-го надо было отдать 30,5 рубля, то есть почти 0,75 доллара, то к осени рублёвая цена подросла до 35,2 руб, что при вздорожавшем долларе составляло всего от 45 до 50 центов. После этого скачки доллара, как впрочем, и евро, такими сильными уже не были, а вот цены на бензин продолжали подтягиваться вслед за валютами. Как при растущей цене нефти, так и при падающей.
Впрочем, весной нынешнего года удержать такую относительно благоприятную конъюнктуру не удалось даже ценой титанических усилий в борьбе с королями бензоколонок. Тогда, напомним, цены на АЗС в долларовом исчислении едва не вернулись к уровням как раз 2014 года. При цене 95-го бензина почти в 50 рублей за литр, отметка в 0,75 доллара была совсем рядом, но дотянуться до неё не дали – Антимонопольная служба в дуэте с Минэнерго.
Зато сейчас за счёт медленного, но достаточно уверенного восстановления национальной валюты, бензин, если, опять же, считать по доллару, тоже растёт в цене, и тоже, пусть медленно, но вполне себе уверенно. И вряд ли стоит сомневаться, что и после того, как рубль опять пойдёт вниз, с бензином ничего подобного не случится.
Завершая наш небольшой обзор, отметим, что вообще-то сами по себе сентенции наших регуляторов топливного рынка о том, что в России едва ли не самый дешёвый бензин в мире, не имеют под собой никаких оснований. Самый дешёвый бензин (и это факт общеизвестный) на сегодня в Венесуэле. Там он стоит всего-навсего 0,01 доллара за литр, что по сравнению с российскими 0,6 доллара, согласитесь, действительно, очень дёшево. Но чем это оборачивается, тоже неплохо известно.
О коррупции в тех кругах, которые занимаются в этой стране бензиновыми субсидиями, лучше умолчим. Острейший дефицит топлива на венесуэльских АЗС, особенно в глубинке, повальная спекуляция, крутые разборки между разного рода «особыми» покупателями, наконец, просто разбазаривание слишком дешёвого топлива – всё это давно стало в Венесуэле нормой. Но, судя по последним событиям, всё это, очевидно, очень скоро останется в прошлом.
Помимо Венесуэлы, бензин дешевле, чем в России, причём существенно, ещё в нескольких странах. Разумеется, в нефтедобывающих – например, в Саудовской Аравии, Эмиратах, Иране, Кувейте, Малайзии и Нигерии. Но главное даже не это. Дело в том, что бензиновые цены обязательно надо сопоставлять с уровнем доходов в стране. А с этим у нас дело обстоит сами знаете как. Так вот, по данным исследования, проведённого в этом году компанией British Petroleum, если россиянину за литр бензина приходится отдавать почти 1/40 часть дневного заработка, то, к примеру, у американца на литр «дорогого» бензина уходит меньше, чем полпроцента его заработка, то есть меньше 1/200 части.
Нам россиянам, приходится мириться и с тем, что так же мало платят за бензин большинство европейцев, и даже японцы и китайцы. Действительно, больше русских за бензин приходится платить жителям всего девяти стран из 61, обследованной экспертами компании BP. Оказаться в их числе не повезло, например, мексиканцам, канадцам и грекам.
Остаётся порадоваться тому, что такая сомнительная дешевизна российского бензина вообще-то мало отражается на разного рода бизнес-составляющих, о которых говорилось в начале нашего обзора.
- Автор:
- Алексей Подымов, Артём Алексеев
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