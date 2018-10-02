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Военные преступления США. Сколько гражданских погибло в Ракке?

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Во время атак и ракетно-бомбовых ударов западной коалиции, возглавляемой ястребами Пентагона, по якобы объектам военной инфраструктуры моджахедов в пределах сирийского города Ракка, городские кварталы последнего сильно пострадали, а сам город практически был превращен в руины. Естественно, что при таких массовых авианалётах на этот сирийский населённый пункта гибли десятки и сотни мирных жителей.

Каждый день в Ракке находят все новые и новые тела горожан, погибших во время налётов ВВС западной коалиции. При этом большинство среди них старики, женщины и дети. Натовские военные лётчики не разбирались, что именно они бомбят: командный пункт террористов, обычную городскую школу или КП внутри этой самой школы. Они наносили ракетные удары с безопасных дальних дистанций, так что их снаряды не всегда ложились точно в цель. Да и исламисты не раз использовали гражданское население в качестве живого щита.

В течение недели, по сообщениям ИА САР SANA и Muraselon, в различных микрорайонах Ракки были обнаружены несколько групп погибших сирийцев: шесть умерших не своей смертью горожан, у школы Хамида четыре тела, в другом районе ещё девять погибших.


Военные преступления США. Сколько гражданских погибло в Ракке?


Безусловно, каждая жизнь важна. Но эти сводки меркнут по сравнению с сообщением, которое пришло из Ракки ранее о том, что там было найдено очередное и, действительно, массовое захоронение мирных жителей этого города. На этот раз в общей могиле было захоронено около двух тысяч двухсот человек, явно гражданских.

Такие многоместные склепы не редкость в этом городе, так как американские летчики и западной коалиции бомбили Ракку безжалостно, не щадя ни исторические памятники города, ни его жителей. И вина за смерти тех сирийцев, которые теперь покоятся в таких могильниках, явно на руках асов Пентагона. Причём последние, скорее всего, опять уйдут от ответственности за эти массовые убийства сирийского гражданского населения, хотя кроме как военными преступлениями те ковровые бомбежки Ракки называть не получается.

По самым скромным подсчётам, жертвами американских авиаударов в Ракке стали 4,5 тыс. гражданских. Более 3 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.

Причём Вашингтон в своем лицемерии пошёл ещё дальше, отказавшись внести лепту в восстановлении разрушенных городов Сирии, той же Ракки. Дональд Трамп призвал все страны, участвовавшие в сирийском конфликте, сплотиться под эгидой ООН и работать сообща, на равных, при разборе завалов и отстройке заново всех разрушенных населённых пунктов САР, хотя разбомбили их в камни именно пилоты ВВС США и их союзники по коалиции.
Автор:
Олег Орлов
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/raqqaretake
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10 комментариев
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  1. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 17:26
    0
    Зачем на США и Израиль такой поклеп ? Они же "миротворцы" ,несущие на крыльях "демократию" народам Ближнего востока ..
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:29
      +2
      Самое печальное, что никто за эти преступления не ответит. Разве что перед Богом.
      1. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 17:37
        +1
        Цитата: Чёрный
        Разве что перед Богом

        а перед кем ещё может ответить судья,прокурор и палач в одном лице...
      2. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 17:47
        +1
        эти тупые мразоты никогда,ничего не поймут,пока их самих бомбить не начнут,чужая боль им до фонаря,а вот своя всегда чувствительна.
      3. Вини-Пух
        Вини-Пух Сегодня, 17:53
        -1
        Цитата: Чёрный
        Самое печальное, что никто за эти преступления не ответит. Разве что перед Богом.

        Ну это еще как сказать ...Для этого и Россия существует , миссия у нас такая историческая , наказывать зарвавшихся "исключительных"...
        Неспроста мы в Сирии закрепились ,под вопли и истерику запада и потери несем ,но от своей цели не отступим.! soldier Не будет у вас мирового господства господа ,пока хоть один русский живой .
    2. Комментарий был удален.
    3. Раффлезия
      Раффлезия Сегодня, 17:45
      +1
      Помимо "демократии" их крылатые ракеты несут конфеты, шоколадки и плюшевые игрушки. Ай-яй-яй, забыли такую важную вещь, уважаемый.
      1. Вини-Пух
        Вини-Пух Сегодня, 17:58
        0
        Цитата: Раффлезия
        Помимо "демократии" их крылатые ракеты несут конфеты, шоколадки и плюшевые игрушки.

        Первая пала Югославия под наглыми ударами авиации..

        Россия промолчала , а потом понеслось..
        Теперь мы в Сирии зачистку проводим и практически окружены, но врешь не возьмешь ...
  2. Безликий
    Безликий Сегодня, 17:28
    0
    Коротко о справедливости, свободе и демократии в американском понимании...
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:29
    0
    в сирии ,как и в ираке ещё не полностью уничтожены игил и прочие боевики,а значит спонсор и рассадник терроризма в планетном масштабе-сша-ещё не одну тысячу мирных людей уничтожит,прикрываясь борьбой с терроризмом.
  4. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 17:41
    +1
    Тут со времен Кореи в США таких вояк-палачей хоть задом ешь.Вопрос в другом-есть преступление,а где наказание? А про то,что эти матрассовские недоноски всегда убивали мирняк пачками,тут давно не для кого не секрет.