Военные преступления США. Сколько гражданских погибло в Ракке?

Во время атак и ракетно-бомбовых ударов западной коалиции, возглавляемой ястребами Пентагона, по якобы объектам военной инфраструктуры моджахедов в пределах сирийского города Ракка, городские кварталы последнего сильно пострадали, а сам город практически был превращен в руины. Естественно, что при таких массовых авианалётах на этот сирийский населённый пункта гибли десятки и сотни мирных жителей.Каждый день в Ракке находят все новые и новые тела горожан, погибших во время налётов ВВС западной коалиции. При этом большинство среди них старики, женщины и дети. Натовские военные лётчики не разбирались, что именно они бомбят: командный пункт террористов, обычную городскую школу или КП внутри этой самой школы. Они наносили ракетные удары с безопасных дальних дистанций, так что их снаряды не всегда ложились точно в цель. Да и исламисты не раз использовали гражданское население в качестве живого щита.В течение недели, по сообщениям ИА САР SANA и Muraselon, в различных микрорайонах Ракки были обнаружены несколько групп погибших сирийцев: шесть умерших не своей смертью горожан, у школы Хамида четыре тела, в другом районе ещё девять погибших.Безусловно, каждая жизнь важна. Но эти сводки меркнут по сравнению с сообщением, которое пришло из Ракки ранее о том, что там было найдено очередное и, действительно, массовое захоронение мирных жителей этого города. На этот раз в общей могиле было захоронено около двух тысяч двухсот человек, явно гражданских.Такие многоместные склепы не редкость в этом городе, так как американские летчики и западной коалиции бомбили Ракку безжалостно, не щадя ни исторические памятники города, ни его жителей. И вина за смерти тех сирийцев, которые теперь покоятся в таких могильниках, явно на руках асов Пентагона. Причём последние, скорее всего, опять уйдут от ответственности за эти массовые убийства сирийского гражданского населения, хотя кроме как военными преступлениями те ковровые бомбежки Ракки называть не получается.По самым скромным подсчётам, жертвами американских авиаударов в Ракке стали 4,5 тыс. гражданских. Более 3 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.Причём Вашингтон в своем лицемерии пошёл ещё дальше, отказавшись внести лепту в восстановлении разрушенных городов Сирии, той же Ракки. Дональд Трамп призвал все страны, участвовавшие в сирийском конфликте, сплотиться под эгидой ООН и работать сообща, на равных, при разборе завалов и отстройке заново всех разрушенных населённых пунктов САР, хотя разбомбили их в камни именно пилоты ВВС США и их союзники по коалиции.