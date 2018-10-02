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Скоро мир содрогнётся от мощного кризиса. Прогноз друзей Сороса

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Мир ожидает более масштабный по сравнению с 2008 годом финансовый кризис. Такой сценарий пророчат многие авторитетные финансисты.
Так, на днях, на интернет-канале Realvision, было опубликовано интервью американского финансиста-миллиардера Стэнли Фримен Дракенмиллера, который в 90-е годы вместе со своим коллегой Джорджем Соросом провернули финансовую аферу по обесцениванию британской валюты и заработали на этом около миллиарда фунтов.



После многолетнего молчания Дракенмиллер в ходе интервью сделал неожиданное заявление. Он признался в том, что уже созданы все предпосылки для нового глобального экономического кризиса. При этом были учтены "ошибки" кризиса 2008-2009 годов, поэтому новый мировой кризис будет втрое сильнее прошлого.


Американский миллиардер констатирует неизбежность нового кризиса и возлагает вину за такое состояние мировой экономики исключительно на американские власти и руководителей Федерального резерва США, которые своими действиями «исказили капитализм».

Существующая на данный момент форма капитализма не способна нормально функционировать при процентных ставках, которые держатся на околонулевой отметке. Драккенмиллер уверен, что стремление Вашингтона решить с помощью новых долгов проблемы, вызванные старыми долгами, обречено на провал.

Дракенмиллер не единственный за последние месяцы, кто обратил внимание на трудности, ожидающие глобальную экономику. Не менее мрачные прогнозы дали такие влиятельные фигуры как менеджер хедж-фонда Citadel Investment Group Кеннет Корделе Гриффин, владелец инвестиционного фонда DoubleLine Capital Джефри Гандлах, а также некоторые авторитетные финансисты Уолл-Стрит.

Кроме того, как отмечают западные аналитики, центральные банки России, Китая, Индии и других стран начали аномально активно увеличивать золотые запасы, что может также свидетельствовать о подготовке к грядущему мировому кризису.

Все эти заявления в очередной раз дают повод для размышления на тему о том, что большинство финансовых кризисов искусственно раскручиваются крупными финансистами с целью обогащения на скачках стоимости товаров и валют.

А между тем вчера и сегодня показатели барреля нефти марки Брент взлетали выше 85 долларов, вливая огромные нефтедолларовые сверхдоходы в экономику России. Нефть стоит уже в два с лишним раза дороже тех показателей, которые были заложены в бюджет на этот год. Но правительство не торопится менять зафиксированные бюджетные отметки. Учится работать без оглядки на нефтяные котировки?
Использованы фотографии:
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26 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 14:27
    +12
    По моемому мировой финансовый кризис не придет в Россию, а скорее выйдет из России. Он уже с 2014 года живет у нас, и пока не собирается уходить.
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 14:35
      +9
      Цитата: Аристарх Людвигович
      По моемому мировой финансовый кризис не придет в Россию, а скорее выйдет из России. Он уже с 2014 года живет у нас, и пока не собирается уходить.

      В России,со времен царя люди живут в постоянном кризисе. Те кто вкусил хорошей жизни до санкций ,те и плачут,что денег стало мало. Как люди раньше жили в избах,в районах,где по пол года был снег у нас?Не было не вай фая,гаджетов,дорогих машин и тд...как они тогда не померли в той нищете то и отсутствии безлимитного интернета и без возможности ездить в Турцию отдыхать? Прям непонятно... request wassat
      А сейчас Сорос и компания,кошмарят 6 лярдов человек,что устроят кризис и всем придет кирдык...и тут возникает вопрос-а какая сейчас у нас реальность?
      1. НасРать
        НасРать Сегодня, 15:40
        +4
        Цитата: НЕКСУС

        В России,со времен царя люди живут в постоянном кризисе.

        Каждый раз простаивая в пробках, с ужасом думаю, что будет на дорогах, когда пройдет кризис в стране и люди заживут богаче...
    2. майор Юрик
      майор Юрик Сегодня, 14:39
      +9
      Цитата: Аристарх Людвигович
      По моемому мировой финансовый кризис не придет в Россию, а скорее выйдет из России. Он уже с 2014 года живет у нас, и пока не собирается уходить.

      И живет он в экономическом блоке нашего правительства, он там прописан! negative Эти хрюновые бухгалтера,называющие себя экономистами, холют и лелеют его, ссылаясь на него можно разваливать всё и вся безнаказанно!
    3. Svarog
      Svarog Сегодня, 14:39
      +1
      Цитата: Аристарх Людвигович
      По моемому мировой финансовый кризис не придет в Россию, а скорее выйдет из России. Он уже с 2014 года живет у нас, и пока не собирается уходить.

      Оптимистично laughing Если нефть будет на том же уровне или расти, то скорее всего вы окажитесь правы, а вот если нефть рухнет.. то будет полный.. Но ничего не предвещает падению нефти, на мой взгляд период дешевых цен на нефть прошел.. А по тому все должно быть не плохо.. конечно наше правительство наверно сейчас активно думает, как бы ухудшить ситуацию..
      1. barsuk
        barsuk Сегодня, 16:50
        0
        Цитата: Svarog
        Оптимистично laughing Если нефть будет на том же уровне или расти, то скорее всего вы окажитесь правы, а вот если нефть рухнет.. то будет полный.. Но ничего не предвещает падению нефти, на мой взгляд период дешевых цен на нефть прошел.. А по тому все должно быть не плохо.. конечно наше правительство наверно сейчас активно думает, как бы ухудшить ситуацию..

        Нефть не упадет если не будет кризиса. А если кризис то производство упадет, а с ним и цена на нефть. Так что мало не покажется.
    4. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 14:52
      -1
      Да вы шо?! а в 1995 жилось получше?)))
      1. yustas
        yustas Сегодня, 16:17
        +2
        Больше всего меня сейчас смешит ситуация, в которой, люди, которые не прожили и не вкусили развала 90х, говорят, мне, что все плохо. Вот когда зп, которая у них есть будет хватать на проезд и три банки тушёнки в месяц, тогда я с ними и поговорю. Мне лично до сих пор икается и не охото, что бы мои дети в 10ть лет шли работать, потому, что не хватало денег на хлеб. Я понимаю, что в разных регионах и зп и пенсии разные, но у меня все хорошо и мама моя, бывший военный медик имеет достойную пенсию, да не может позволить себе везде кататься, но и себе и внукам может приобретать, что то, что к критичным жизнеобеспечения продуктов и т. Д. Не относится. Да и я не сижу и не жалуюсь на плохую жизнь в интернете, а просто работаю на благо родины.
  2. Vard
    Vard Сегодня, 14:28
    +9
    Легко предсказывать то, что сам же потом и организуешь... Это компания хорошо известна как любители половить рыбку в мутной воде... Будем надеяться что Россия сможет преодолеть очередной вызов... На который мы ответим массовой посадкой картошки этой весной...
  3. Runoway
    Runoway Сегодня, 14:32
    +10
    Димон и команда уже руки потирают в предвкушении доп прибыли
  4. Nychego
    Nychego Сегодня, 14:35
    +12
    ...вливая огромные нефтедолларовые сверхдоходы в экономику России

    Не смешите. "Нефтяные деньги" не вливаются в экономику, а ложатся в фонды, согласно "бюджетному правилу", принятому в РФ. Из фондов же под крики "надо срочно спасать экономику, пускай и потеряв при этом кое что!" деньги прекрасно разбегаются по карманам лиц, приближенных к правящей олиге.
    Если верить старому жулику Драканмиллеру, то скоро состоится очередной сеанс разворовывания фондов.
    1. Плотник 2329
      Плотник 2329 Сегодня, 14:57
      -3
      Потом в карманах "лиц, приближенных..." капиталы чудесным образом увеличиваются в объёме и изымаются "правящей олигой" на постройку подводных, допустим, "кораблёв". Один такой кораблик ценой примерно как весь город Тольятти с его автозаводом.
      Лица, не умеющие магически и мистически делать из трёх рублей три тыщи евро, в приближённые не допускаются.
    2. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: Nychego
      "Нефтяные деньги" не вливаются в экономику, а ложатся в фонды

      ну это только ваше предположение, а по факту РФ очень активно скупает золото, посмотрите в открытых источниках с какой скоростью это делают у нас, а вот зачем оно так делает и что сие означает - понять пока не могу....то ли будет жуткий мировой кризис, то ли война грядет
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:38
    +1
    Как могут белые, пушистые, да ещё и полосатые шо то исказить в самом капитализме???
    Ай да прогнозисты, ай да с-с-собачкины дети!
  6. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 15:29
    +4
    Ох уж, это "бюджетное правило", введенное кудрей, за которое он получил грамоту от мвф, как лучший министр финансов года..... Насколько увеличилось состояние олигархов за этот год? на 18,5 млрд долларов? Сегодня, вроде, передали об этом? Да...кризис от такой "кризис", как и "санкции".....
    1. Karenius
      Karenius Сегодня, 15:59
      +1
      Цитата: Улиточник N9
      Да...кризис от такой "кризис", как и "санкции".....

      Я на некоторые нестыковки по кризисам подметил ещё 10 лет назад... Почему-то сразу с началом "кризиса" цены на строительство новой АЭС выросли с 1-1,5млрд. деревянных баксов до 4,5-6млрд. Парадокс, да и только...
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:35
    0
    По мне так лучший аргумент за плановую экономику
  8. YarSer88
    YarSer88 Сегодня, 16:01
    -2
    Кто работает, у того кризиса нет, а кто ждёт от власти прибавки к зарплате - у тех сплошной кризис. В каком "лагере" быть - решайте сами.
    1. barsuk
      barsuk Сегодня, 16:53
      +2
      Цитата: YarSer88
      Кто работает, у того кризиса нет, а кто ждёт от власти прибавки к зарплате - у тех сплошной кризис. В каком "лагере" быть - решайте сами.

      Когда случается кризис рабочих мест становится меньше. И не каждый может себе позволить такую роскошь как оплачиваемую работу. wink
      1. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 16:55
        +2
        Ну так свои создавать надо. Лично я так и поступил лет 10 назад, совершенно не жалею.
        1. barsuk
          barsuk Сегодня, 17:18
          +1
          Ну Вы же понимаете что не каждый может организовать своё собственное дело. И потом при кризисе мелкое предпринимательство наиболее уязвимо.
          1. YarSer88
            YarSer88 Сегодня, 17:27
            +2
            Если человек что-то хорошо умеет делать, он сможет раскрутиться. У меня товарищ из простого курьера вырос в хозяина успешной курьерской компании. Не сказать, что гений коммерции или потомственный бизнесмен - просто собрал клиентскую базу, начал сначала сам на себя работать, потом заказов стало столько, что штат пришлось набрать. Ничего архисложного - просто хорошо своё дело знает.
  9. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 16:45
    0
    Мир ожидает более масштабный по сравнению с 2008 годом финансовый кризис

    Ха ха ха Шо то я этот кризис особо и не ощутил и большинство граждан России ! Москвичи там ,что то бегали и телевизоры десятками скупали ..))))
    Вот в 90-х кризис был , чуть кровью незахлебнулась страна .. Вот что настораживает, это то, что ростовщики Россию окутывают кредитами с большими процентами , народ уже почти в кабале у банкиров ..А это называется , бескровный захват власти мировыми финансовыми ростовщиками .
    Вот ,что страшно мужики !
  10. akunin
    akunin Сегодня, 17:17
    0
    А между тем вчера и сегодня показатели барреля нефти марки Брент взлетали выше 85 долларов, вливая огромные нефтедолларовые сверхдоходы в экономику России. Нефть стоит уже в два с лишним раза дороже тех показателей, которые были заложены в бюджет на этот год. Но правительство не торопится менять зафиксированные бюджетные отметки. Учится работать без оглядки на нефтяные котировки?
    нет учится помогать "пострадавшим" дерипаскам и иже с ними.
  11. KBaHT_BpeMeHu
    KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 18:10
    -1
    начали аномально активно увеличивать золотые запасы
    Российские власти активно размещают средства от продажи нефти (сверхприбыли) на счетах частных американских банков! Многие радовались когда РФ начала распродажу долговых облигаций США, но не многие знают где они оказались, на счета частных американских банков! Цирк да и только.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 18:14
      0
      Цитата: KBaHT_BpeMeHu
      Российские власти активно размещают средства от продажи нефти (сверхприбыли) на счетах частных американских банков!

      приведите пожалуйста примеры этого, где и сколько и главное кто размещал и когда.....а иначе вы просто провоцируете своим постом