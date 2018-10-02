Скоро мир содрогнётся от мощного кризиса. Прогноз друзей Сороса

Мир ожидает более масштабный по сравнению с 2008 годом финансовый кризис. Такой сценарий пророчат многие авторитетные финансисты.Так, на днях, на интернет-канале Realvision, было опубликовано интервью американского финансиста-миллиардера Стэнли Фримен Дракенмиллера, который в 90-е годы вместе со своим коллегой Джорджем Соросом провернули финансовую аферу по обесцениванию британской валюты и заработали на этом около миллиарда фунтов.После многолетнего молчания Дракенмиллер в ходе интервью сделал неожиданное заявление. Он признался в том, что уже созданы все предпосылки для нового глобального экономического кризиса. При этом были учтены "ошибки" кризиса 2008-2009 годов, поэтому новый мировой кризис будет втрое сильнее прошлого.Американский миллиардер констатирует неизбежность нового кризиса и возлагает вину за такое состояние мировой экономики исключительно на американские власти и руководителей Федерального резерва США, которые своими действиями «исказили капитализм».Существующая на данный момент форма капитализма не способна нормально функционировать при процентных ставках, которые держатся на околонулевой отметке. Драккенмиллер уверен, что стремление Вашингтона решить с помощью новых долгов проблемы, вызванные старыми долгами, обречено на провал.Дракенмиллер не единственный за последние месяцы, кто обратил внимание на трудности, ожидающие глобальную экономику. Не менее мрачные прогнозы дали такие влиятельные фигуры как менеджер хедж-фонда Citadel Investment Group Кеннет Корделе Гриффин, владелец инвестиционного фонда DoubleLine Capital Джефри Гандлах, а также некоторые авторитетные финансисты Уолл-Стрит.Кроме того, как отмечают западные аналитики, центральные банки России, Китая, Индии и других стран начали аномально активно увеличивать золотые запасы, что может также свидетельствовать о подготовке к грядущему мировому кризису.Все эти заявления в очередной раз дают повод для размышления на тему о том, что большинство финансовых кризисов искусственно раскручиваются крупными финансистами с целью обогащения на скачках стоимости товаров и валют.А между тем вчера и сегодня показатели барреля нефти марки Брент взлетали выше 85 долларов, вливая огромные нефтедолларовые сверхдоходы в экономику России. Нефть стоит уже в два с лишним раза дороже тех показателей, которые были заложены в бюджет на этот год. Но правительство не торопится менять зафиксированные бюджетные отметки. Учится работать без оглядки на нефтяные котировки?