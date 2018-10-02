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Не спрятаться, ни скрыться. Ростех создал модуль обнаружения оператора БПЛА

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Новую разработку для борьбы с беспилотниками разработал холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). Модуль радиомониторинга, получивший название "Черемуха", позволяет не только обнаружить дрон, но и вычислить местонахождение пункта его управления, сообщает пресс-службе госкорпорации.

Не спрятаться, ни скрыться. Ростех создал модуль обнаружения оператора БПЛА


Согласно сообщению, новая разработка позволяет определить направления, в которых находятся сам беспилотник, а также управляющий им оператор. При этом погрешность не превышает 2 градусов. По планам разработчиков, "Черемуха" будет интегрирована в состав единого комплекса противодействия беспилотникам, создаваемый АО "НИИ Вектор". Помимо модуля радиомониторинга, туда войдут модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного подавления "СЕРП".


В отличие от ПКЛ, обнаруживающего все объекты, которые отражают радиоволны, "Черемуха" определяет, поступают ли на обнаруженные цели радиосигналы, устанавливает, являются ли объекты дронами и находит пульт управления ими.

Согласно заявлению разработчиков, комплекс будет выпускаться в двух вариантах: стационарный и мобильный. Конфигурация зависит от требований заказчика. Он может использоваться как для охраны объектов, так и для использования спецслужбами.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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Как "Серпом" по беспилотникам... Новейшая отечественная радиоэлектронная "пушка"
«Росэлектроника» создала «невидимый» комплекс для охраны особо важных объектов
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20 комментариев
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  1. Vard
    Vard Сегодня, 14:33
    +2
    Давно пора принять на вооружение... а то ракет не напасёшься... Одно дело на кнопку нажать... совсем другое зенитными ракетами пулять... а они денег стоят...
    1. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 17:20
      0
      позволяет не только обнаружить дрон, но и вычислить местонахождение пункта его управления, сообщает пресс-службе госкорпорации.

      Ну обнаружить то можно (это не такая уж новость) ..А вот если бы этот дрон перенаправить для удара по своему хозяину -оператору..Это было бы эффектней , надеюсь наши над этой темой упорно работают...У русских Кулибинов думаю все получится ,деваться нам некуда . hi
  2. poquello
    poquello Сегодня, 14:35
    0
    два оператора с модулями смогут друг в друга картошкой кидаться, забавно
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:36
    -1
    Идёт\будет борьба против того и другого.
    Как вариант, этого следовало ожидать .... будем посмотреть, пока ахать, охать не о чем.
  4. Плотник 2329
    Плотник 2329 Сегодня, 14:38
    0
    Дроны летают уже лет 30. Обнаружение оператора появилось только вот.
    Странно.
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 14:55
      0
      Массово они летают последние пару лет. Ну это когда из китайских деталек можно на коленке собрать.
      До этого момента эта тема была сильно дороже и сложнее, не для всех.
  5. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 14:41
    +2
    Это после того,как Хмеймим начали навещать всякие кустарные дроны...чтоб легко найти и отправить на сковородку по быстрому.
  6. MrFox
    MrFox Сегодня, 14:46
    0
    Вектор свои радиопеленгаторы пристраивает. И конечно, пункты управления БЛА работают на открытых частотах, пеленгуй - не хочу
  7. Sadko88
    Sadko88 Сегодня, 15:02
    +5
    А вот это супер! Только как они определят местонахождение оператора, если стоят ретрансляторы сигнала и управление идёт через них?
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:32
      +2
      Цитата: Sadko88
      А вот это супер! Только как они определят местонахождение оператора, если стоят ретрансляторы сигнала и управление идёт через них?

      Ретранслятор грохнуть тоже неплохой вариант.
      1. Sadko88
        Sadko88 Сегодня, 17:12
        +1
        Согласен. Кстати после потери сигнала с ретранслятора включается автопилот возврата в точку старта, и если аппарат отслеживают, то не расторопному оператору крышка smile
  8. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 15:13
    +1
    Название интересное
    модуль радиоэлектронного подавления "СЕРП"

    Теперь для оператора БПЛА процесс подавления управления будет буквально как "Серпом"...
    1. Варага
      Варага Сегодня, 17:42
      0
      как "Серпом"...

      ...по мошонке. laughing
  9. максим1987
    максим1987 Сегодня, 16:13
    0
    При этом погрешность не превышает 2 градусов

    один градус это 100 с чем-то км или я как то не так понял?
    1. shonsu
      shonsu Сегодня, 16:39
      0
      Совсем не так понял. Это сектор. В начальной точке 0 это 0, а потом из неё два луча идут с развалом угла 1°. В нашем случае 2°. 110км это примерно приходится на 1° по поверхности Земли. При этом точка начала отсчета 0 находится в центре земного шара, то есть примерно на удалении 6700 км.
  10. максим1987
    максим1987 Сегодня, 16:58
    0
    Цитата: shonsu
    Совсем не так понял. Это сектор. В начальной точке 0 это 0, а потом из неё два луча идут с развалом угла 1°. В нашем случае 2°. 110км это примерно приходится на 1° по поверхности Земли. При этом точка начала отсчета 0 находится в центре земного шара, то есть примерно на удалении 6700 км.


    спасибо
  11. Варага
    Варага Сегодня, 17:03
    0
    То есть, в перспективе будет возможно с помощью данного модуля "вычислять" координаты местонахождения оператора БПЛА и уничтожать модуль управления (например, высокоточным боеприпасом "Краснополь"). Тем временем, сам БПЛА останется целым (относительно), а значит и информация, которую он собирал.
  12. Слон
    Слон Сегодня, 17:16
    0
    Осталось самое малое - обкатать этот модуль в Сирии и на Донбассе и запустить в производство.
    1. Серёжа Тимофеев
      Серёжа Тимофеев Сегодня, 17:32
      0
      Ты думаешь, тебе самые свежие новости подают?))
  13. алекс-сп
    алекс-сп Сегодня, 17:21
    0
    направление - это уже хорошо...но про определение дальности - ни слова, а для нанесения ответного удара это необходимый компонент. Правда у малогабаритных дронов и дальность невелика, но если бить по направлению-тоже ракет не напасешься Если только самолет с самонаводящимися пускать по этому углу...Хотя, наверное и разработка класса земля земля с наведением по источнику излучения не так и сложна, на базе того-же смерча.