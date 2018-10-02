Не спрятаться, ни скрыться. Ростех создал модуль обнаружения оператора БПЛА

Новую разработку для борьбы с беспилотниками разработал холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). Модуль радиомониторинга, получивший название "Черемуха", позволяет не только обнаружить дрон, но и вычислить местонахождение пункта его управления, сообщает пресс-службе госкорпорации.Согласно сообщению, новая разработка позволяет определить направления, в которых находятся сам беспилотник, а также управляющий им оператор. При этом погрешность не превышает 2 градусов. По планам разработчиков, "Черемуха" будет интегрирована в состав единого комплекса противодействия беспилотникам, создаваемый АО "НИИ Вектор". Помимо модуля радиомониторинга, туда войдут модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного подавления "СЕРП".В отличие от ПКЛ, обнаруживающего все объекты, которые отражают радиоволны, "Черемуха" определяет, поступают ли на обнаруженные цели радиосигналы, устанавливает, являются ли объекты дронами и находит пульт управления ими.Согласно заявлению разработчиков, комплекс будет выпускаться в двух вариантах: стационарный и мобильный. Конфигурация зависит от требований заказчика. Он может использоваться как для охраны объектов, так и для использования спецслужбами.